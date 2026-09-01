「何か新しいことを始めたい」と思っていても、きっかけがないまま毎日が過ぎていく――そんな経験がある人もいるのではないでしょうか。

一方で、何気ない日常の中でふと訪れた時間が、新たな挑戦のきっかけになることもあります。

本連載「大人の再挑戦」では、マイナビニュース会員へのアンケートをもとに、社会人たちのリアルな学びの体験を漫画形式で紹介します。

さて今回登場するのは、スキルアップのため資格取得に取り組むことを決意した男性。手始めに学習環境を整えようと張り切る彼でしたが――。

やる気が出た日の最初の一歩は？

IIJmio（アイアイジェイミオ）とeSIMとは？

何かを始めるにあたり、形から入るという人は少なくないはず。たとえば仕事する際は、机周りの整理整頓をしているうちに“やる気”が出て取り組みやすくなります。つい環境を整えることに熱が入りすぎて目的と手段が入れ替わってしまうこともありますが……。

資格取得を目指す場合も、文房具や教材を揃えたり机の整理をしたりすることで学び始めやすくなります。オンライン学習が普及した現在は、学習アプリや通信環境の整備も大切。出先でも空き時間に気軽にオンラインで学べるよう、通信費の見直しもしておきたいですよね。

しかし、料金プランの変更や通信事業者の乗り換えはめんどくさそうだし、手続きに時間や手間がかかると、せっかくの“やる気”も冷めてしまいそう……。そこで利用したいのが「eSIM」です。

eSIMとは、スマホ内蔵チップに契約情報などを直接書き込むデジタル的なSIMのこと。昔からある物理的なSIMカードとは異なり、カードの入れ替えが必要なく手続きもオンラインで行えるのがメリット。お店で順番待ちをしたり、カードが郵送されるのを待ったりせず、自宅にいながら好きな時間に手続きをすませられます。

そのeSIMを利用するのにおすすめなのが「IIJmio（アイアイジェイミオ）」です。IIJmioは、ドコモやauなどの大手キャリアから通信回線を借り受け、独自サービスをプラスしてお得な料金で提供するMVNOと呼ばれる通信事業者のひとつ。国内で初めてインターネット接続サービスを提供開始したIIJ（株式会社インターネットイニシアティブ）が運営している老舗ブランドで、2019年に国内の通信事業者としては初めて個人向けにeSIMサービスを提供開始しています。

eSIMの運用実績が長くノウハウがあるため手続きもスムーズで、申し込みから開通までのすべてがオンラインで完結します。設定もQRコードを読み取って簡単な操作を行うだけで済み、早ければ申し込んでから数十分で開通可能※1。これなら、やる気が冷めないうちに通信環境の改善が実現できそうですね。

※1 申し込みのタイミングや審査状況などにより開通までの時間は異なります

さらにIIJmioでは、2026年9月1日よりeSIMのラインアップを拡充。従来から提供している音声通話機能付きeSIM（ドコモ網・au網）やデータ通信専用eSIM（ドコモ網）に加え、新たにSMS機能付きeSIM（ドコモ網・au網）とデータ通信専用eSIM（au網）の提供を開始します。これにより、「音声通話は不要だけどSMSは使いたい」「利用する回線を選びたい」といったさまざまなニーズに合わせて、より柔軟にeSIMを選べるようになります。

また、今回のラインアップ拡充を記念したキャンペーンも実施中。eSIMを検討している人にとっては、乗り換えや新規契約を始める絶好のタイミングといえるでしょう。

こうした実績や高い技術力は多くのユーザーから支持されており、「SIMカード契約数シェアNo.1（出典：MM総研 国内MVNO市場規模の推移 2026年3月末より）」や「2024～2025年 オリコン顧客満足度®調査 格安スマホ 2年連続総合第1位」などの受賞歴を持っています。

IIJmioならギガのプランも豊富！

そのIIJmioが提供しているスマホ向けプランが「ギガプラン」です。自分の使い方に合わせて「SIMの機能」を音声、SMS、データの3種類から、「データ量」を2～55ギガの8種類から選択でき、そこに音声定額などの充実した「オプション」を組み合わせられるのが特徴です。

月によって使うデータ量に波があっても余ったデータ量は翌月に無料で繰り越せるうえ、同一名義での契約であれば、複数回線でデータ量を合算できる「データシェア」や必要な分だけデータ量を別回線にプレゼントできる「データプレゼント」なども利用可能。スマホとタブレットの2回線でデータ量をシェアすることもできるので、場所によって端末を使い分けながらオンライン学習したい場合などにとても便利です。

IIJmioならギガのプランも豊富！

しかも今ならおトクなキャンペーンが実施されており、2026年11月4日までにeSIMの音声またはデータプランを申し込んだ場合、初期費用が1,650円割引になります。

また、今ならおトクなキャンペーンを実施中。データ通信eSIMの2ギガプランは最大3カ月間0円となります。音声eSIMの25ギガプランは、5ギガ増量で最大6カ月間30ギガとなるほか、通話定額10分+が無料（最大6カ月間）となり、月額900円で利用できます。なお、11月4日までの期間限定です。手軽なだけでなく、ムダなくおトクに使えるのがIIJmioのeSIMなのです。

IIJmioのeSIMを“やる気”につなげよう！

漫画の男性のように、資格取得に挑戦しようと考えている人にとって、オンライン学習のための通信環境改善は大切なポイント。せっかくの“やる気”が冷めないうちに、ぜひ通信費の見直しを含めて環境を整えておきたいものです。

IIJmioのeSIMなら、申し込みから開通までオンラインで完結するだけでなく手続きや設定もスムーズで、思い立ったらすぐ乗り換え手続きを進めることができます。しかも今ならおトクなキャンペーンが実施中。通信費を見直したい人にとっては有力な選択肢になってくれそう。まずは、公式サイトで気軽に自分に合ったプランをチェックしてみてはいかがでしょうか。

[PR]提供：IIJmio