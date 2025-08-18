本ページはプロモーションが含まれています。
「病院勤務で薬剤師のスキルをもっと高めたい」
「調剤薬局やドラッグストアで働きたい」
この記事に辿り着いたあなたは、薬剤師として今よりも理想の職場で働きたいと考えているはず。
一言に薬剤師の転職といっても進みたい方向はさまざまで、薬剤師に強い転職サイトを利用し、いかに自分に合った職場を見つけられるかが鍵です。
また、転職サービスの利用経験が豊富な薬剤師の方にインタビューし、利用における心構えや注意点などリアルな声をお聞きしました。
ぜひ参考にし、あなたも薬剤師としての新たなキャリアを踏み出してみてください。
【専門家監修】薬剤師の転職で失敗しない転職サイトの選び方6選
- まずは自己分析で転職の軸を明確にする
- 使いたいサポートがある転職サイトを選ぶ
- 薬剤師の求人数が少なくとも100件以上ある転職サイトを選ぶ
- 薬剤師の転職事情に精通したコンサルタントが在籍する転職サイトを選ぶ
- 2〜3社を併用して選択肢を増やす
薬剤師に強い転職サイトを選ぶ前に、転職サイト選びに失敗しないための5つの選び方を解説します。
「どこも同じだろう」と適当に選ぶと、自身の希望条件と全く異なる求人ばかりを紹介されて、なかなか理想の求人に出会えないでしょう。
さらに、貴重な転職活動の時間を無駄にするだけでなく、転職意欲の低下につながる可能性も。
正しい選び方を知った状態であなたに合った転職サイトを選び、理想のキャリアへと一歩踏み出しましょう。
まずは自己分析で転職の軸を明確にする
転職サイトを選ぶ前に、まず自己分析を通して転職の軸を明確にしましょう。
一言でいえば、軸を決めずに転職活動を進めるのは「目的地を決めずに航海に出ること」と同じであり、理想の転職から遠ざかってしまう可能性も。
また転職における軸は、あなたにとって最適な転職サイトを選ぶための指標にもなります。たとえば、以下のようなイメージです。
- とにかく年収を上げたい→ハイクラス向けの転職サイト
- 専門性を活かして、落ち着いた環境で働きたい→薬剤師に特化した転職サイト
- 地元に戻って、ワークライフバランスを重視したい→地方の求人に強い転職サイト
実際に自己分析で転職の軸を定める際は、以下の項目を考えてみてください。
- 職務経歴と具体的な業務内容
- これまでの実績や成果
- 得意なことと苦手なこと
- やりがいを感じた仕事と楽しかった瞬間
- ストレスを感じた仕事と辛かった瞬間
- 仕事に対する価値観（何を重視するか）
- 3年後、5年後、10年後にどうなっていたいか
上記をもとに転職における軸を明確に定めて、あなたに合った転職サイトに登録し、理想の求人を探しましょう。
使いたいサポートがある転職サイトを選ぶ
薬剤師向け転職サイトはコンサルタントによる転職サポートが受けられるところがほとんどです。サイトによってサポート内容は異なるため、自分が重視するサービスを提供するサイトを選ぶことが大切です。
初めて転職活動をする人なら「そもそも転職すべきかどうか」で迷うかもしれません。相談した際に、強引に転職を勧めるのではなく、求職者の立場で親身に相談に乗ってくれるサイトに絞っていくとよいでしょう。
薬剤師の求人数が少なくとも100件以上ある転職サイトを選ぶ
薬剤師に関する求人が少なくとも100件以上は掲載している転職サイトを選びましょう。
転職活動をする上では、求人数が多ければ多いほど転職先の候補を増やせるため、あなたが理想とする条件での求人を見つけられる可能性も高くなります。
薬剤師に関する求人数が10件だけなど極端に少ない転職サイトだと、あなたが選択できるキャリアの選択肢を狭めてしまうことに。
筆者の感覚だと、100件未満しかない転職サイトは、そもそも薬剤師転職におけるサポート力も高くないと感じているため、少ない求人数しかないサービスには登録をおすすめしません。
薬剤師の転職事情に精通したコンサルタントが在籍する転職サイトを選ぶ
薬剤師の転職事情に詳しいコンサルタントが在籍している転職サイトを選びましょう。
転職サイトは、サービスによって強みとしている業界・職種が異なるため、正しく選ばないと薬剤師の転職事情には詳しくないサイトに登録してしまう可能性があります。
転職活動は情報戦なので、少しでも転職に有利となるような情報を吸収できるかどうかが重要となるので、薬剤師に強みのある転職サイトに登録することは必須。
とくに、最新の薬剤師の転職事情や、各企業の対策法など、細かく情報をキャッチアップできているサイトを選べると、自信を持って転職活動を進められるでしょう。
情報を網羅的に掲載・把握していることが優良な転職サービスの条件といえます。
2〜3社を併用して選択肢を増やす
転職サイトは1社に絞らず、2〜3社を併用しましょう。
転職サイトによって得意分野が異なるだけでなく、それぞれが独自に企業と関係を築いており、他の転職サイトには公開していない独占求人を保有しているケースもあります。
また、独占求人は好条件や重要なポジションである場合が多く、応募が殺到するのを防ぐ目的で、非公開求人として扱われることがほとんどです。
2〜3社を併用することで、それぞれの得意分野や独占求人をカバーでき、あなたのキャリアの選択肢が増えます。
「もっと良い会社があったかもしれない…」と後悔しないためにも、転職サイトは2〜3社を併用しましょう。
薬剤師向け転職サイトのおすすめ10選を比較【2025年8月最新】
薬剤師におすすめな転職サイト10選のサイト別の特徴については、下記の表で比較・確認をしてください。
|種類
|転職エージェントサイト
|求人数
2025年8月時点
|対応エリア
|特徴
|総合型
|リクナビ薬剤師
|3,065件
※東京都の場合
|全国
|・認知度がトップクラス
・最短3日で転職できる
次にカテゴリ別におすすめの転職サイトをまとめました。
|種類
|転職エージェントサイト
|求人数
2025年8月時点
|カテゴリ別求人数
2025年8月時点
|対応エリア
|特徴
|病院に強い
|ファーマキャリア
|32,672件
|病院：3,728件
|全国
|・経験豊富なコンサルタントが在籍
・オーダーメイドの求人を紹介
|ファゲット
|44,945件
|3,752件
|全国
|・25年にわたる信頼と実績
・薬剤師による就業レビュー
|調剤薬局に強い
|薬剤師ワーカー
|22,263件
|調剤薬局：15,696件
|全国
|・個別相談会を実施している
・非公開求人あり
|ドラッグストアに強い
|ヤクジョブ
|52,344件
|ドラッグストア：6,843件
|全国
|・業界最多クラスの求人数
・アフターフォローに力を入れている
|スキル・年収アップ
|お仕事ラボ
|15,680件
|－
|全国
|・薬剤師に特化したコンサルタントが在籍
・利用満足度90%*以上（*公式HPより）
|派遣・アルバイト
|薬キャリ
|92,281件
|派遣：4,031件
アルバイト：18,847件
|全国
|・転職エージェントとつながれる
・条件に合う求人を定期的にメールで紹介
|ファルマスタッフ
|51,830件
|派遣：1,748件
アルバイト：17,322件
|全国
|・転職相談満足度97.7%*
・転職サポート実績25年以上*（*公式HPより）
|ファル・メイト
|18,452件
|派遣：4,998件
パート：4,702件
|全国
|・関西・関東エリアなら高時給
・薬剤師賠償責任保険を負担
|アプロ・ドットコム
|29,561件
|派遣：92件
パート：11,501件
|全国
|・無料個別相談会を実施
・無料プレゼントあり
以下はエリアごとに求人数が多いものをまとめました。エリアで求人を探しているからは、以下からクリックして飛んでみてください。
|種類
|転職エージェントサイト
|求人数
2025年8月時点
|カテゴリ別求人数
2025年8月時点
|東京
|ファゲット
|32,518件
|東京都：5,413件
|神奈川
|ファル・メイト
|18,452件
|神奈川県：1,093件
|大阪府
|薬キャリ
|92,281件
|大阪府：8,626件
|愛知県
|ファーマキャリア
|32,672件
|愛知県：2,087件
|福岡県
|ファゲット
|32,518件
|福岡県：2,086件
|北海道
|ファルマスタッフ
|51,830件
|北海道：1,433件
※求人数は、2025年8月マイナビニュース 転職ガイド運営チーム調べ
続いて以下でそれぞれのサービスの特徴を詳しく解説します。気になるカテゴリがある方は、以下のタイトルをクリックして飛ぶことも可能です。ぜひ興味が惹かれる転職サービスからご覧ください。
【総合型】薬剤師向け転職サイト
【病院・正規】薬剤師向け転職サイト2選
【調剤薬局】薬剤師向け転職サイト
【ドラッグストア】薬剤師向け転職サイト
【スキル・年収アップを目指す】薬剤師向け転職サイト
【派遣・アルバイト】薬剤師向け転職サイト4選
【総合型】薬剤師向け転職サイト
まずは求人数・転職サポート・アドバイザーなど、総合的な観点から能力が高い、薬剤師向け転職サイトをご紹介します。大手ならではの情報力も魅力となっているので、迷った際にはとりあえず選んでみてください。
- リクナビ薬剤師
リクナビ薬剤師｜人材業界大手のノウハウを活用
※画像引用元：リクナビ薬剤師公式HP
|運営会社
|株式会社リクルートメディカルキャリア
|求人件数
|東京都：3,065件（2025年8月時点）
|対象エリア
|全国
|特徴
|最短3日で転職できるサポートあり
リクナビ薬剤師は、人材業界で知名度が高いリクルートグループが運営する、薬剤師専用の転職サイトです。大手ならではの安心感があり、薬剤師専任のキャリアアドバイザーが細やかにヒアリングし転職をサポートしてくれるのが強みです。転職できるまでのスピードにも定評があり、最短3日での転職が実現できます。
無料登録後は非公開求人を紹介してもらうことも可能。応募書類の正しい書き方や円満退職の方法を解説する転職成功マニュアルも公開されているので、チェックしてみましょう。
リクナビ薬剤師はこんな人におすすめ！
- 知名度の高い信頼できる転職サイトを利用したい人
- 急いで転職したい事情がある人
【病院・正規】薬剤師向け転職サイト2選
次に病院や正規雇用で転職したい薬剤師向けの転職サイトをご紹介します。病院や正規雇用の求人数とサポートが充実しているサービスを厳選しました。
- ファーマキャリア
- ファゲット
ファーマキャリア｜経験豊富なスタッフが丁寧に対応
※画像引用元：ファーマキャリア公式HP
|運営会社
|エニーキャリア株式会社
|求人件数
|32,672件（2025年8月時点）
|病院の求人数
|3,728件（2025年8月時点）
|エリア別求人数
|愛知県：2,087件（2025年8月時点）
|対象エリア
|全国
|特徴
|オーダーメイドの求人を紹介
ファーマキャリアは、経験豊富なコンサルタントが希望条件とのマッチ率が高い転職先を紹介してくれるエージェント型転職サイトです。コンサルタントが担当する人数を少数に限定しているのが特徴で、細かなヒアリングや質問への返信の早さなど、質の高いサービスが期待できます。
転職に役立つ情報として、履歴書の書き方、円満退職の仕方、コラムなどを掲載しているのも魅力です。各年代ごとの転職事例も閲覧できるので、参考にしてみましょう。
ファーマキャリアはこんな人におすすめ！
- 経験豊富なコンサルタントに転職のサポートをしてほしい人
- 希望条件にぴったり合う求人を紹介してほしい人
ファゲット｜確かな信頼と実績
※画像引用元：ファゲット公式HP
|運営会社
|株式会社JJメディケアキャリア
|求人件数
|44,945件（2025年8月時点）
|病院の求人数
|3,752件（2025年8月時点）
|エリア別求人数
|東京都：5,413件 / 福岡県：2,086件（2025年8月時点）
|対象エリア
|全国
|特徴
|薬剤師による就業レビューあり
ファゲットは、25年にわたり薬剤師の転職を支援している実績豊富な転職サイトです。他サイトと比べて病院の求人数が圧倒的に多いことが特徴です。
また、信頼性のある情報提供にこだわっており、一部の求人では転職した薬剤師の生の声を見ることができます。Webコラム「さらよみ薬剤師」も掲載しており、実際に転職した薬剤師が執筆した記事など、役立つ情報をチェックできます。
ファゲットはこんな人におすすめ！
- 実績豊富な転職サイトを利用したい人
- 病院での勤務を考えている人
【調剤薬局】薬剤師向け転職サイト
調剤薬局に勤めたい薬剤師におすすめな転職サイトは以下の通りです。調剤薬局の求人数の多さ、雇用条件に柔軟に対応できることを判断基準としました。
- 薬剤師ワーカー
薬剤師ワーカー｜アドバイザーが一貫してサポート
※画像引用元：薬剤師ワーカー公式HP
|運営会社
|株式会社トライトキャリア
|求人件数
|22,263件（2025年8月時点）
|調剤薬局の求人数
|15,696件（2025年8月時点）
|対象エリア
|全国
|特徴
|無料の個別相談会あり
薬剤師ワーカーは、薬局と求職者の双方を一人が取り持つ、一元管理型の転職サイトです。双方の声を一人が聞くので、職場の細かな情報を求職者に届けられるだけでなく条件面の交渉もしやすいメリットがあります。
「今後のキャリアに迷っている」「今の転職市場の概況は？」など、悩みがある人向けに、無料の個別相談会も開催しています。相談会は対面形式ですが、遠方の人は電話相談も可能です。また、非公開も多数取り扱っており、登録者には新着求人を優先的に紹介しています。
薬剤師ワーカーはこんな人におすすめ！
- 条件面にもこだわってワンランク上の転職を実現したい人
- コンサルタントに悩みを相談したい人
【ドラッグストア】薬剤師向け転職サイト
ドラッグストアに勤めたい薬剤師には、以下の転職サイトがおすすめです。ドラッグストア向けの求人数が圧倒的に多く、正規・非正規問わず実績があるものを基準としています。
- ヤクジョブ
ヤクジョブ｜高時給な派遣求人多数
※画像引用元：ヤクジョブ公式HP
|運営会社
|クラシス株式会社
|求人件数
|52,344件（2025年8月時点）
|ドラッグストアの求人数
|6,843件（2025年8月時点）
|対象エリア
|全国
|特徴
|多様な切り口の求人特集あり
ヤクジョブは、創立以来20年の実績がある老舗の転職サイトです。そのため保有する求人数が5万件以上と多く、高時給な派遣の求人数が豊富という特徴があるため、結婚や出産・子育てがいち段落して再度就職したい人や、ワークライフバランスを保って働きたい人に向いているサービスです。
また、新卒向けや20代～30代向けの求人、土日休みの求人など、さまざまな切り口の求人特集があるのもメリット。自分に合う特集があるか、一度チェックしてみるとよいでしょう。
ヤクジョブはこんな人におすすめ！
- 派遣薬剤師として働きたい人
- 転職後のフォローもしてほしい人
【スキル・年収アップを目指す】薬剤師向け転職サイト
次に今よりスキル・年収アップを狙いたい薬剤師向けの転職サイトをご紹介します。年収が高めの求人も多めであること、さらにコンサルタント・アドバイザーの面談・アドバイスが充実しており、キャリアについての相談ができる転職サイトを厳選しました。
- お仕事ラボ
- 長く働ける転職先を紹介してほしい人
- 転職後もサポートしてほしい人
- 薬キャリ
- ファルマスタッフ
- ファル・メイト
- アプロ・ドットコム
- 転職エージェントとつながり、転職への不安や悩みを相談したい人
- 非公開求人を多数紹介してほしい人
- コンサルタントに対面で悩みや不安を相談したい人
- 忙しくて平日の転職活動が難しい人
- 関西や関東エリアで高収入の求人を探している人
- 派遣として働きたい人
- 派遣の求人数を重視する人
- コンサルタントに個別で相談をしたい人
- 転職先でも人間関係に問題
- 期待していたほど昇給が望めない
- 転職先の方が仕事の負担が重い
- 非公開求人が閲覧できる
- 面接対策や履歴書の添削などのサービスが受けられる
- 転職活動に役立つコンテンツが利用できる
- 担当コンサルタントの力量に差があることもある
- 自分の希望するエリアの求人が少ない場合もある
お仕事ラボ｜高精度の求人紹介が魅力
※画像引用元：お仕事ラボ公式HP
|運営会社
|株式会社AXIS
|求人件数
|15,680件（2025年8月時点）
|対象エリア
|全国
|特徴
|ワンストップ型で転職サポート
お仕事ラボは、転職後も長く働けるような高精度の求人紹介をしてくれる転職サイトです。一人のコンサルタントが薬局と求職者双方と相対するワンストップ型の仕組みを採用しているのが特徴。
薬局の事情を把握する担当者がニーズに合う転職先を紹介してくれるので、転職後の定着率が95.6%*（*公式HPより）と非常に高い水準を維持しています。転職後も悩みがあれば専任のアドバイザーに電話やメールで相談できます。
お仕事ラボはこんな人におすすめ！
【派遣・アルバイト】薬剤師向け転職サイト4選
時間に囚われず、非正規の薬剤師として勤めたいという方も多いでしょう。そこでここからは派遣・アルバイトで勤めたい薬剤師向けの転職サイトのおすすめをご紹介します。派遣・アルバイト系の取り扱い求人数が多いものを選んでいます。
薬キャリ｜転職エージェントを紹介
※画像引用元：薬キャリ公式HP
|運営会社
|エムスリーキャリア株式会社
|求人件数
|92,281件（2025年8月時点）
|非正規求人数
|派遣4,031件 / アルバイト18,847件（2025年8月時点）
|エリア別求人数
|大阪府：8,626件（2025年8月時点）
|対象エリア
|全国
|特徴
|条件に合う求人を定期的にメールで紹介
薬キャリは、提携する転職エージェントが持つ薬剤師の求人を閲覧・応募ができる転職サイトです。応募時にはその求人を担当するエージェントと直接やり取りすることになります。また、薬剤師の転職成功ガイドなど、薬剤師の転職を支援するコンテンツが充実している点も大きな特徴です。
転職ガイド運営チーム
無料会員になれば、検索条件の保存が可能になって効率的に求人が探せるほか、条件に合う新着求人がメールで届くなどより手厚いサービスが受けられるようになります。
薬キャリはこんな人におすすめ！
ファルマスタッフ｜丁寧なヒアリングが自慢
※画像引用元：ファルマスタッフ公式HP
|運営会社
|株式会社メディカルリソース
|求人件数
|51,830件（2025年8月時点）
|非正規求人数
|派遣1,748件 / アルバイト17,322件（2025年8月時点）
|エリア別求人数
|北海道：1,433件（2025年8月時点）
|対象エリア
|全国
|特徴
|対面面談の強みあり
ファルマスタッフは、全国に12拠点を構え、25年以上と長い実績を持つ薬剤師向け転職サイトです。遠方など都合の合わない人を除き、対面での個別面談にも力を入れています。対面で丁寧にヒアリングをしてから転職プランを提案するため、満足度の高いサービスを受けられます。
また、Web会議での転職相談会を平日（10時～19時半）・土日を問わず受け付けており、忙しい人でも気軽に転職相談ができるのも強みです。
ファルマスタッフはこんな人におすすめ！
ファル・メイト｜高時給求人多数
※画像引用元：ファル・メイト公式HP
|運営会社
|株式会社ファル・メイト
|求人件数
|18,452件（2025年8月時点）
|非正規求人数
|派遣4,998件 / パート4,702件（2025年8月時点）
|エリア別求人数
|神奈川県：1,093件（2025年8月時点）
|対象エリア
|全国
|特徴
|薬剤師賠償責任保険を負担
ファル・メイトは、専任のコーディネーターが納得できる転職先が見つかるまでサポートしてくれる転職サイトです。関西・関東エリアなら時給2,800円を最低保証しています。
また、万が一の場合に備えた薬剤師賠償責任保険はファル・メイトの負担で適用可能です。薬剤師派遣の求人が豊富で幅広い年齢層の方が利用しています。
ファル・メイトはこんな人におすすめ！
アプロ・ドットコム｜満足度が高いサポート
※画像引用元：アプロ・ドットコム公式HP
|運営会社
|株式会社アプロ・ドットコム
|求人件数
|29,561件（2025年8月時点）
|非正規求人数
|派遣92件 / パート11,501件（2025年8月時点）
|対象エリア
|全国
|特徴
|無料個別相談会を実施
アプロ・ドットコムは、薬剤師求人のプロである専門のキャリアアドバイザーが転職を徹底サポートしてくれます。
また、初めて転職を経験する方は個別相談会に参加することも可能です。丁寧なヒアリングとサポートは評価されており、アプロ・ドットコムを利用した薬剤師の98.3%*がまた利用したいと答えています。（*公式HPより）
アプロ・ドットコムはこんな人におすすめ！
求人数の多さで選ぶなら「マイナビ薬剤師」もおすすめ
マイナビ薬剤師は20代～40代の正社員向けの求人の多さが強みの転職サイト。全国に拠点が多く、地方の求人も豊富。アドバイザーに対面して相談したい人にも向いています。
転職相談会などの独自サービスも提供しているので、興味がある人は利用してみるとよいでしょう。
【マイナビニュースがインタビュー】薬剤師向け転職サイトを実際に利用した人の声
マイナビニュース転職ガイド運営チームでは、より役立つ情報をお届けするために、薬剤師向けの転職サイトを複数利用した薬剤師の方にオンラインインタビューをおこないました。
Q：転職しようと思ったきっかけを教えてください
また、やりがいも転職理由の一つです。
前職では病院勤務だったのですが、治療に対する考え方が自身が取り組みたい治療の形と異なっており、モチベーションが上がらなくなり転職を決意しました。
転職ガイド運営チーム
Q：転職サービスを利用して転職は成功しましたか？
希望していたのはどのような職場だったのでしょうか？
転職ガイド運営チーム
しかし、転職サービスを通じて他の転職先候補の実態などが知ることができたのはよかったと思います。
転職ガイド運営チーム
Q：どのくらいの求人を紹介してもらえる？
やはり薬剤師は通常の仕事よりも母数が少ないこともあるのでしょうか。
転職ガイド運営チーム
転職ガイド運営チーム
Q：転職サイトの担当者の専門性はどうだった？
もちろん、非薬剤師でも給与形態や職場の雰囲気などの情報はしっかり教えてくれます。
ただ、自分のように「今後、薬剤師として〇〇の領域のスキルを磨いていきたい」といった専門的なことを話したときは、ついていけない印象を感じました。
転職ガイド運営チーム
★運営チームコメント
転職ガイド運営チーム
ただ、特定のジャンルに強い病院へ転職を志望する場合は、転職サイトだけでは十分な情報を得られない可能性もあります。Oさんのように、複数のサービスを使って情報を集めつつ、知人に聞いたり自身で病院をリサーチすることで早期の転職が実現できるでしょう。
知っておきたい！薬剤師の転職失敗事例
希望する職場に転職できても、想定していなかった事態に陥り後悔するパターンも残念ながらあります。ここでは、薬剤師の転職による失敗事例を紹介します。
転職先でも人間関係に問題
転職に後悔するきっかけになりやすいのが職場の人間関係です。労働条件は理想通りでも人間関係が良好とは限りません。人間関係がうまくいかないと、転職したばかりなのにすぐに退職してしまう可能性もあります。
薬剤師に限らず職場の人間関係に悩んでいる人は多いです。人間関係に問題がある職場かどうか見極めるために、離職率をチェックしてみましょう。転職サイトのコンサルタントに職場環境を調査してもらうのも有効な手段です。
期待していたほど昇給が望めない
年収の高さで転職先を選んだのに、年次昇給がない場合は生涯年収が減ってしまうこともあります。なかには昇給保証をしている会社でも、毎回理由をつけて昇給が見送られてしまうケースもあります。
求人票に記載している年収の高さだけで転職先を選ぶのではなく、昇給率の高さなど長期的な視点で転職先を選択することも大切です。
転職先の方が仕事の負担が重い
業務の負担を軽くするために転職を決意したのに、転職先の方が残業が多かった、思ったよりも激務で体調を崩してしまったというケースもあります。情報収集が不足していると、このような状態に陥りやすいです。
人手不足だと仕事の負担が重くなりやすいので、転職先を決めるときは、求人票だけでなく現場の実情もチェックしておきましょう。
【Q&A】薬剤師の転職でよくある疑問を解決！
最後に、転職サイトを利用する薬剤師の人が抱えやすい疑問について回答していきます。
転職サイトは怪しい？なぜ無料で利用できるの？
転職希望者が転職サイトを無料で利用できるのは、転職サイトが掲載企業から報酬を得ているからです。転職希望者が転職サイトを経由して企業に応募して採用されると、転職サイトが成功報酬として企業から仲介料をもらえる仕組みです。
仲介料を得るために強引に転職を勧める業者もいるため、注意が必要です。希望条件を明確に伝えているのに、そぐわない求人ばかり紹介する会社や、やたらと面接を勧めてくる担当者には気を付けましょう。
薬剤師の転職は難しい？
現時点では薬剤師の求人数は比較的多く、薬剤師の需要は高いと言えます。そのため、転職はしやすいといえるでしょう。
厚生労働省の発表するハローワーク求人統計データでも、薬剤師の有効求人倍率は3.41倍（令和5年度）となっています。つまりこれは求職希望者より求人が多いことを意味しているのです。
転職ガイド運営チーム
薬剤師の転職事情と年収は？
薬剤師の年齢層は幅広く、転職を望む方もさまざまな年齢の方がいることが予想されます。実際に薬剤師の転職では、他の業種と比べると年齢による転職のハードルが低めです。ご紹介してきた転職エージェント・転職サイトでも、20代～はもちろん40～50代向けの薬剤師の求人も多く存在します。
これには薬剤師という専門知識を有する職業であることが関係しています。一般的な職業と同じように若手も重宝されますが、薬剤師はキャリアを積んできたミドル世代でも需要が望めるでしょう。
薬剤師の年収（20代・30代・40代・50代）
現在の薬剤師の年代別の年収平均は以下の通りです。
|性別
|20代
|30代
|40代
|50代
|男性
|約444万円
|約564万円
|約628万円
|約695万円
|女性
|約424万円
|約493万円
|約564万円
|約616万円
※参考：e-Stat 令和元年賃金構造基本統計調査を元に作成
このデータによれば、薬剤師での平均年収は男性は約554万円、女性は約505万円となります。また、それらを合わせて、現在の薬剤師の総平均年収を出すと約530万円程度です。一般的な職種に比べると、薬剤師は年代問わず比較的高収入と言えます。
薬剤師向け転職サイトを利用するメリットはどんなところ？
薬剤師向けの転職サイトを利用するメリットは、次の通りです。
転職サイトに登録すると好条件な非公開求人を閲覧できるようになります。転職サイトによっては専属のキャリアアシスタントが転職相談に乗ってくれるので、スムーズに転職活動を進めることができるでしょう。
薬剤師向け転職サイトのデメリットはある？
便利な転職サイトにも欠点はあります。主なデメリットは、次の通りです。
転職サイトの担当者は指名することができないので、知識が不足していたり、相性が悪かったりする場合もあります。不安に感じたら公式サイトの問い合わせ口から担当者変更の要望を出すのも一手です。後悔しない転職を実現するためにも、遠慮することなく伝えるようにしましょう。
まとめ
薬剤師のスキルは専門性が高く年代問わず重宝されやすい職種なため、転職は可能です。ただし転職先の職場に馴染めるかや、そもそもの収入が職場の労働に対し適切であるかなどの不安が出てきます。
だからこそ薬剤師専門の転職サイトを活用し、業界に密接なアドバイザーにアドバイスを受けながら、確実に転職活動を進めていくことをおすすめします。業界に精通したアドバイザーなら、「この条件は難しい？」などといった疑問にも答えることができるでしょう。
また、薬剤師専門の転職サイトもそれぞれに得意とするジャンルが異なるため、自身のスキルと希望する就労形態や収入などをあらかじめ決めてから、自身に合うと思える転職サイトを選ぶようにしてください。ぜひご紹介した薬剤師の転職事情も参考に、転職を成功させてください。
