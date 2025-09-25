本ページはプロモーションが含まれています。

この記事に辿り着いたあなたは、今の職場から少しでも理想に近い条件で転職したいと考えているはず。

介護士向けの転職サイトは複数ありますが、サービス内容や強みはそれぞれ異なります。適当に選んでしまうと、なかなか理想の求人に出会えない可能性もあるでしょう。

そこで本記事では、専門家監修のもと介護士におすすめの転職サイトを11社厳選しました。

また、介護士向け転職サイトの選び方や理想を叶える転職サイトの使い方、転職前に心得ておくべきポイントなども徹底的に解説。あなたに合った転職サイトを選ぶための参考にしてください。

介護士向けおすすめ転職サイト11選

ここでは、介護士の転職におすすめの転職サイト11社を紹介します。それぞれの特徴や強みを比較した上で、自分に合った転職サイトに登録し、理想の転職へ一歩踏み出しましょう。

サイト名 求人数

（2025年9月現在） 得意な職種 特徴 レバウェル介護 158,596件 ヘルパー、介護職、生活相談員、サービス提供責任者、管理職 ・求人保有数が多い

・未経験可や無資格可の求人も多い

・求人を出している職場の内情を教えてくれる 介護ワーカー 72,681件 介護士、ヘルパー、ケアマネージャー、相談員、サービス提供者、管理職 ・地方の求人も比較的多い

・利用者1名につき1名の担当者がつく

・スキルによって募集している職場を検索できる かいご畑 6,395件 介護士、看護助手、訪問介護員、ケアマネージャー、介護事務 ・利用者の介護士資格取得を手伝ってくれる

・福祉関係の求人全般に強い

・専任人材コーディネーターによるアドバイスがもらえる クリックジョブ介護 14,440件 医療介護 ・医療介護業界と強いパイプを持つ

・初心者でも利用しやすい

・条件検索が細やかに設定可能 リジョブケア 29,609件 介護職、介護福祉士、ケアマネージャー、児童指導員、看護師、理学療法士 ・メルマガによって最新情報を手に入れやすい

・介護士以外の職種の求人も扱っている

・スカウトシステムあり キャリオス介護 24,376件 介護職、ヘルパー、介護福祉士、ケアマネージャー、生活相談員、看護助手 ・大手企業や大学病院とのコネクションあり

・看護助手の求人も扱っている

・検索フォームが使いやすい ナイス！介護 2,252件 介護業界 ・派遣向けの求人数が多い

・資格取得講座や研修制度がある

・全国41か所に拠点がある ウェルミージョブ 238,382件 介護士、ヘルパー、サービス提供責任者、ケアマネージャー ・電話での求人案内に対応している

・地方の求人も多数扱っている

・高齢化社会に詳しい企業が運営している ジョブメドレー介護 85,823件（介護職／ヘルパー） 介護業界、医療業界 ・福祉関係に強いパイプを持つ会社が運営

・スピード返信特集がある

・スカウトシステムがある 介護求人ナビ 188,254件 介護職、ケアマネージャー、看護師、准看護師 ・オンライン経由のサポートが充実

・ポータルサイト以外にも公式アプリでの転職活動が可能

・介護職以外の求人も充実 e介護転職 234,471件 介護職、ケアマネージャー、看護師、准看護師 ・ウェブ面接機能あり

・介護職以外の求人も充実

・コンサルタントがいないため自分ですべてやる

レバウェル介護

レバウェル介護はこんな人におすすめ！ 求人数の多いサイトを利用したい人

未経験や無資格でもOKの求人を探している人

職場の内情についても知りたい人

レバウェル介護の特徴

レバウェル介護は、求人保有数が15万件以上と業界トップクラスの数を誇り、選択肢の幅が広いのが特徴です。

未経験や無資格でも働ける求人を多数扱っているため、介護関係の資格を持たない人や、介護の経験がない人でも介護職に転職できる可能性が高いというメリットもあります。職場の内情についても調査の上で知らせてくれるため、ミスマッチを防いでくれます。

運営会社 レバレジーズメディカルケア株式会社 対応エリア 全国 求人数 158,596件（2025年9月時点） 得意な職種 ヘルパー、介護職、生活相談員、サービス提供責任者、管理職

レバウェル介護に登録する

＞＞ 無料でレバウェル介護に登録する

介護ワーカー

介護ワーカーはこんな人におすすめ！ スキルを活用したい人

地方で介護職に就きたい人

細やかなサポートを受けたい人

介護ワーカーの特徴

介護ワーカーは、求人保有数は7万件以上で、地方の求人も多数取り扱っています。スキルに合わせた求人検索が可能なため、自分のスキルに合った職場を見つけることができます。

転職希望者1名につき担当者が1名つくシステムになっており、履歴書作成から就職後まで、細やかなサポートを受けられます。担当者からは職場の内情についても知らせてもらうことも可能です。

運営会社 株式会社トライトキャリア 対応エリア 全国 求人数 72,681件（2025年9月時点） 得意な職種 介護士、ヘルパー、ケアマネージャー、相談員、サービス提供者、管理職

介護ワーカーに登録する

＞＞ 無料で介護ワーカーに登録する

かいご畑

かいご畑はこんな人におすすめ！ 介護士の資格取得を考えている人

適切なアドバイスを求める人

介護以外の福祉関係の仕事にも興味がある人

かいご畑の特徴

かいご畑は、無資格者へ向けたキャリアアップ応援制度を設けています。運営会社のニッソーネットの派遣スタッフとして働いている人であれば、一定条件を満たせば無料で介護資格を取得することが可能です。

専任人材コーディネーターによる適切なアドバイスを受けられるため、ひとりで転職活動するのが不安な人にもおすすめのサイトです。

運営会社 株式会社ニッソーネット 対応エリア 全国 求人数 6,395件（2025年9月時点） 得意な職種 介護士、看護助手、訪問介護員、ケアマネージャー、介護事務

かいご畑に登録する

＞＞ 無料でかいご畑に登録する

クリックジョブ介護

クリックジョブ介護はこんな人におすすめ！ 地方で転職活動をしたい人

医療介護業界へ転職したい人

専任コンサルタントの丁寧なサポートを受けたい人

クリックジョブ介護の特徴

クリックジョブ介護は、主に医療介護業界に強いパイプを持っています。全国の求人を扱っているため、地方で転職活動したい人にもおすすめのサイトです。

保有資格や職種による細やかな条件検索に対応しているため、自分で自由に求人を探しやすいのも特徴のひとつです。専任コンサルタントによる細やかなサポートを受けられるため、初めて転職サイトを活用する人も安心して利用できます。

運営会社 ライフワンズ株式会社 対応エリア 全国 求人数 14,440件（2025年9月時点） 得意な職種 医療・介護

クリックジョブ介護に登録する

＞＞ 無料でクリックジョブ介護に登録する

リジョブケア

リジョブケア介護はこんな人におすすめ！ 医療介護業界へ転職したい人

条件検索の内容にこだわりたい人

初めて転職サイトを利用する人

リジョブケアの特徴

リジョブケアは、メルマガ配信を積極的に行っており、最新の求人情報が入手しやすいほか、スカウトシステムがあるため事業所の方からスカウトが来ることもあります。

介護士以外にも介護関連の紹介職種は豊富にあるとともに、看護師や理学療法士、言語聴覚士、社会福祉士、栄養士など多岐にわたる求人を取り扱っています。

運営会社 株式会社リジョブ 対応エリア 全国 求人数 29,609件（2025年9月時点） 得意な職種 介護職、介護福祉士、ケアマネージャー、児童指導員、看護師、理学療法士

リジョブケアに登録する

＞＞ 無料でリジョブケアに登録する

キャリオス介護

キャリオス介護はこんな人におすすめ！ 大手企業や大学病院に転職したい人

看護助手の仕事にも興味がある人

条件検索の使い勝手にこだわりがある人

キャリオス介護の特徴

キャリオス介護は、介護職とともに看護助手の求人も扱っているのが特徴で、大手企業や大学病院などからの求人が多く集まっています。

検索条件が細分化されており、自分の希望する条件の職場を見つけやすいです。また、コンサルタントによる丁寧なサポートも魅力で、ひとりで転職活動するのが不安な人にもおすすめです。

運営会社 株式会社ベネッセキャリオス 対応エリア 全国 求人数 24,376件（2025年9月時点） 得意な職種 介護職、ヘルパー、介護福祉士、ケアマネージャー、生活相談員、看護助手

キャリオス介護に登録する

＞＞ 無料でキャリオス介護に登録する

ナイス！介護

ナイス！介護はこんな人におすすめ！ 資格取得講座を受けたい人

派遣介護士として働きたい人

地方の求人を探している人

ナイス！介護の特徴

ナイス！介護の求人内容は、主に経験者向けや有資格者向けのものが多いですが、無資格者でも働けるように資格取得講座や研修も実施しています。

また、派遣の求人を多く扱っており、派遣として働きたい人におすすめのサイトといえます。全国41ヶ所に拠点を構えており、地方で求人を探している人も希望の職場を見つけやすいでしょう。

運営会社 株式会社ネオキャリア 対応エリア 全国 求人数 2,252件（2025年9月時点） 得意な職種 介護関係

ナイス！介護に登録する

＞＞ 無料でナイス！介護に登録する

ウェルミージョブ

ウェルミージョブはこんな人におすすめ！ 高齢化社会に詳しい企業が運営しているサイトを利用したい人

ネット経由よりも電話で求人を探したい人

地方の求人を探している人

ウェルミージョブの特徴

ウェルミージョブは、23万件以上の求人数を誇り、求人の内容はさまざまで選択肢が広いのが特徴です。転職エージェントのカイゴジョブエージェントと、介護の資格取得をサポートするカイゴジョブアカデミーも提供しています。

さらにインターネット上でのやり取りだけでなく、フリーダイヤルからオペレーターに繋いで電話で求人を探すことも可能です。地方の求人も多数扱っているため、地方で転職活動したい人にもおすすめできます。

運営会社 株式会社エス･エム･エス 対応エリア 全国 求人数 238,382件（2025年9月時点） 得意な職種 介護士、ヘルパー、サービス提供責任者、ケアマネージャー

ウェルミージョブに登録する

＞＞ 無料でウェルミージョブに登録する

ジョブメドレー介護

ジョブメドレー介護はこんな人におすすめ！ スカウトシステムを活用したい人

早く転職したい人

求人数の多い転職サイトを利用したい人

ジョブメドレー介護の特徴

ジョブメドレーは、介護業界と医療業界に特化した転職サイトです。スカウトシステムがあり、利用者に興味を持った事業所から直接声を掛けられることもあります。

スピード返信特集というすぐに転職したい人向けの求人も扱っています。介護の求人数も8万件を超えるため、選択肢が広い点もメリットといえるでしょう。

運営会社 株式会社メドレー 対応エリア 全国 求人数 介護職／ヘルパー：85,823件（2025年9月時点） 得意な職種 介護業界、医療業界

ジョブメドレー介護に登録する

＞＞ 無料でジョブメドレー介護に登録する

介護求人ナビ

介護求人ナビはこんな人におすすめ！ アプリを利用して転職活動したい人

介護職以外にも興味がある人

オンライン経由のサポートを受けたい人

介護求人ナビの特徴

介護求人ナビは、介護士のほかにも看護師・准看護師の求人も多数扱っているほか、送迎ドライバーや調理師などの職種も扱っており、他業種への転職を視野に入れている人にもおすすめのサイトといえます。

ウェブ面接対応など、オンライン上でのサポートも充実しているため、転職活動が初めての人でも使いやすいサイトです。

運営会社 株式会社ベネッセキャリオス 対応エリア 全国 求人数 188,254件（2025年9月時点） 得意な職種 介護職、ケアマネージャー、看護師、准看護師

介護求人ナビに登録する

＞＞ 無料で介護求人ナビに登録する

e介護転職

e介護転職はこんな人におすすめ！ 自分のペースでゆっくり転職活動したい人

介護士以外の仕事にも興味がある人

夜勤のみや日勤のみの求人を探している人

e介護転職の特徴

e介護転職は、求人数は23万件以上を誇り、看護師や理学療法士などの他業種の求人も多数扱っているため選択の幅が広い点が特徴です。夜勤のみや日勤のみの求人検索も可能なため、ライフスタイルに合った仕事探しができます。

コンサルタントがいないため、転職活動のペースがゆったりしているのも特徴で、自分のペースで次の職場を探したい人にもおすすめです。

運営会社 sotte株式会社 対応エリア 全国 求人数 234,471件（2025年9月時点） 得意な職種 介護士、訪問介護士、看護師、理学療法士

e介護転職に登録する

＞＞ 無料でe介護転職に登録する

【専門家監修】介護士向け転職サイトの失敗しない選び方3選【理想の職場に出会いたい方必見】

ここでは、専門家監修のもと介護士向け転職サイトの失敗しない選び方を3つ紹介します。とくに初めて転職活動をする方は、必見の内容です。

転職サイトは非常に数が多く、適当に選んでしまうと、理想の介護士求人になかなか出会えない可能性が高くなる可能性もあります。

以下の転職サイトを選ぶ際のコツを意識して、あなたに合ったサービスを選びましょう。

目的に合わせて転職サイトのタイプを選択する

2〜3社の転職サイトを併用する【特化型×総合型が最強の組み合わせ】

求人票の仕事内容や募集条件などが具体的な転職サイトを選ぶ

＞＞ 介護士転職におすすめの転職サイト11社を振り返る

目的に合わせて転職サイトのタイプを選択する

転職サイトには、サイト型とエージェント型の2種類があり、それぞれの特徴は以下のとおり。

サイト型の特徴 エージェント型の特徴 ・自分で条件を入力して求人を探していくスタイル

・求人の幅が広く、会員登録するだけで利用開始できる手軽さが魅力

・自由度が高く、自分のペースで転職活動を進められる ・コンサルタントが伴走してくれるので、転職初心者でも安心

・面接対策や書類添削、条件交渉などを代行してくれる

・担当コンサルタントとの相性が重要

自分のペースで転職活動したい方にはサイト型が、手厚いサポートを受けながら転職活動を進めたい方にはエージェント型がおすすめです。

エージェント型のおすすめ サイト型のおすすめ

レバウェル介護

求人数が15万件以上と業界トップクラス！

職場の内情まで知れるため、ミスマッチを防げる！

ジョブメドレー

スカウトを受けて転職できる

スピード返信求人で最短転職を目指せる！

2〜3社の転職サイトを併用する【特化型×総合型が最強の組み合わせ】

転職サイトを利用する際は、2〜3社の転職サイトを併用するのが賢い選択です。

ある求人は転職サイトA社にしか掲載されていない、別の求人は転職サイトB社にだけしか掲載されていないといったケースも考えられます。

できるだけ多くの求人を比較して、あなたの希望に沿った求人を見つけるために、2〜3社の転職サイトを併用しましょう。

また、転職サイトの併用は、強みや掲載求人の種類が異なる特化型×総合型の組み合わせが最強。中でも特化型はレバウェル介護が、総合型はリクルートエージェントがおすすめです。

求人票の仕事内容や募集条件などが具体的な転職サイトを選ぶ

求人情報に記されている仕事内容が具体的かどうかを必ず確認しましょう。

一概に介護職といっても仕事の内容と、責任の範囲は幅が広いです。募集している職種は何なのか、介護職員、介護助手、事務員、責任者なのか、具体的にすることは何なのか、清掃、食事介助、入浴介助、相談援護なのかなど、詳細に書かれている求人に応募しましょう。

“参考：介護ワーカー「介護・福祉業界で活躍する様々な職種について解説！」”

介護士が転職サイトを利用し後悔しないコツ

転職サイトはとても便利ですが、使い方次第では転職活動そのものが失敗に終わる可能性もあります。後悔しないために心得ておきたい、転職サイトの利用で失敗しないコツは以下の3つ。

自己分析をして転職目的を明確にする

求人の応募先は内情までチェックする

同じ求人への応募は1つの転職サイトだけにする

まずは自己分析をしっかりして、明確な転職目的を持つことが大切です。なぜ転職したいのかや、転職して目指す理想のキャリアなどが曖昧な状態だと、数多くある求人の絞り込みも十分にできません。

志望動機や自分が望む希望条件をしっかりと明確にした後で、転職サイトを活用しましょう。

また、本当に自分に合った求人を見つける上で、労働条件のチェックだけでは不十分です。職場の雰囲気や人間関係なども調べることで、ミスマッチを防げるはず。あわせて以下の3つもチェックすれば、理想の転職へさらに近づけるでしょう。

教育体制はどうなっているか

人手は足りているか

昇給は望めるか

介護士が転職前に知っておくべきこと

最後に、介護士の転職活動において事前に知っておきたい心得について解説します。介護士は需要の高い仕事ですが、キャリアアップなどをしていくにあたって知っておくべき情報などがあります。介護士の転職活動の際に知っておくとメリットのある情報をまとめました。

介護士はいくつでも転職をしやすい

介護士の年収の将来性

介護士のキャリアアップの方向性

介護士はいくつでも転職をしやすい

介護士は非常に需要の高い仕事で、何歳からでも介護士になることは可能です。転職に関しても、経験値や資格によっては、高齢になってからでも可能なケースがあります。60歳以上向けの求人もあるくらいです。したがって、年齢や体力・ライフスタイルに合わせた働き方ができるところに転職するとよいでしょう。

ただし、業務内容によっては人一倍体力が必要になることもあります。資格が無い場合は生活援助に当たる仕事しかできないため注意が必要です。

介護士の年収の将来性

介護士は需要の高い仕事ですが、ほかの業種に比べると年収は低い傾向にあります。理由としては、無資格でも働けるため専門性が認知されていない点と、需要が高く安定して仕事が見つけられるので、給与を上げなくても人材を見つけることが可能であると思われている点などがあげられます。

しかし、近年では介護報酬改定などが行われているため、今後の年収の上昇は期待できます。

介護士のキャリアアップの方向性

介護士のキャリアアップの方向性としては、管理者（施設長など）、生活相談員、リハビリ職、看護職、ケアマネージャー、サービス提供責任者、独立（開業）などがあげられます。

これらのキャリアに進むには、下記の研修を受講したり、資格を取得すると可能性がアップします。

資格がない介護士の月収は30万円より下回っていることが多いのですが、これらの資格をひとつ持っているだけで月収が30万円以上になります。介護士は無資格でもなることは可能ですが、将来的なことを考えると資格の取得が非常に重要になってくるのです。

“参考：厚生労働省「第99表 介護職員の平均給与額等（月給・常勤の者），サービス種類別，保有資格別（処遇改善加算（I）～（V）を取得している事業所）」”

まとめ｜特化型×総合型の組み合わせで転職サイトを併用して理想に向けて一歩踏み出そう

同じ介護士向け転職サイトでも、特徴や得意分野はそれぞれ異なります。各サイトの強みを把握した上で、異なる強みを持つ転職サイト2〜3社を併用するのが賢い選択だと言えます。

とくに特化型はレバウェル介護が、総合型はリクルートエージェントがおすすめです。

介護士におすすめの転職サイトを使い倒して、あなたの理想の転職を成功させましょう。

◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。

PR

[PR]提供：アフィリエイト広告