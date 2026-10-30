学生の進路において大きな岐路の一つである「文理選択」。最近では、STEM*分野と呼ばれる理系や技術系のフィールドで活躍する女性も、どんどん増えてきています。東京都では、さらなる女性活躍を推進するため、女子中高生向けオフィスツアーを開催。学生がSTEM分野で働く方々や現場に触れることで、自分がやりたいことや関心のあることを見つける機会を提供します。 *Science（科学）、Technology（技術）、Engineering（工学）、Mathematics（数学）の頭文字をとった言葉

100万円をどう投資する？ 金融と数学のつながりを学ぶ！ 金融業界を中心に、データ分析やコンサルティングサービスを提供するみずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社。金融工学やデータサイエンスを活用し、市場リスクの分析から資産運用・リスク管理に至るまで、金融機関の意思決定を支援しています。 今回のツアーでは、社員が実際に働くオフィスの様子を見学したほか、投資の考え方に触れる体験プログラムにも参加しました。

100万円をどう投資する！？ グループごとに投資を体験！

オフィスツアーは、東京都千代田区のオフィスビルにある本社で開催されました。開放感のある執務スペースで、参加者はまず「金融」の基礎を学びました。

ワーク前に、お金や投資の仕組みについて勉強します

「株」や「利子・利息」といった言葉を耳にしたことはあっても、その意味や仕組みについて、普段の生活の中でじっくり考える機会はなかなかありません。そこで金融・公共法人アドバイザリー部の近藤さんが、参加者に向けて一つひとつ丁寧に解説しました。基礎を学んだ後は、「皆さんも投資をしてみましょう！」の掛け声でグループワークがスタート。100万円の資金を、日本株・米国株・国債・米国債の4つの金融商品にどのように配分するか、各グループで作戦を練りました。

景気に関する情報は与えられても、それをどう受け止めて、どう投資に生かすかは個々の判断。最終的に最も金額を増やしたグループからは「国債に比べて株のリターンのほうが大きいので、今回は株に多く投資しました」と、投資家さながらのコメントも飛び出しました。

社員のアドバイスを受けながら各チームで投資していきます

教科書で見た言葉が実際に投資の世界で使われていた！

その後のレクチャーでは、授業で学ぶ「数学」がこうした投資とどのように関連しているかが解説されました。「平均」や「相関」が教科書を飛び出して社会で使われていることに、参加者もびっくり。「リスクやリターンを正確に把握するには、定量化（数値化）することがとても大事なんです」と、情報を扱うコツも伝授してもらいました。

定量化（数値化）について説明する近藤さん

続くフロア見学では、田中慎一代表取締役社長から直接メッセージをいただくことに。金融業界も含めてAIが席巻する時代であることに触れながら、「AIの出した答えをひも解く力も必要なんですよ」というメッセージが印象に残りました。

女性社員によるパネルディスカッション・座談会

パネルディスカッションと座談会では、みずほ第一フィナンシャルテクノロジーとみずほ銀行で活躍する女性社員を迎え、学生時代の学びや現在の仕事内容についてお話を伺いました。

登壇者はいずれも理系分野を専門的に学び、大学院（修士課程、博士課程）を経て現在の仕事に就いたそうです。中には、理系分野を学びやすい環境を求めて女子大学に進学した方もいました。それぞれ異なる進路を歩みながら、金融の最前線で活躍していました。

参加したのは、金融商品の価格評価を担当している速水さん、金融機関のリスク管理を担当している安井さん・近藤さん、銀行の債券投資運用を担当している椎名さん、個人向け会員制サービスを担当している佐々木さん、コモディティデリバティブ商品のセールスを担当している永谷さんです。

左から、速水さん、安井さん、近藤さん、椎名さん、佐々木さん、永谷さん

Q. 理系学部に進学後、ギャップを感じたことはありますか？ A. よく言われるように女子は少なかったですが、その分、似た者同士が集まるというか、かけがえのない友達ができました。意外だったことで言えば、大学に入ってからも英語から逃れられなかったことですね（笑）。（椎名さん） Q. 今の仕事を選んだ理由は何ですか？ A. 私は就職活動の段階で保険業界か銀行かと悩んだのですが、保険がマイナスをゼロにする仕事だとしたら、金融はマイナスをプラスにできる仕事なんじゃないかと気づいて。だったら銀行に進んでみたいなと思って、その中からこの会社を選びました。（安井さん） Q. 自分の進路選択に自信が持てません。学生時代、進路を迷ったりしましたか？ A. 私も文系・理系のどちらに進むかで迷いましたし、大学選びや研究室選びも迷いました。ただ、どちらかというと決めた後が大事で、「どうしたらその選択が正解になるか」「これを頑張ったら何か得られるんじゃないか」って考えることを心掛けてほしいです。（速水さん）

オフィスツアー参加者の感想

ワークをしながら将来を考えられそうなこのツアーに参加しました。情報とか数学とか勉強してきたことが思いもよらないところでつながっていると知り、「だったらやってみようかな」と思えるようになりました。

社会や経済を支える証券会社で、お金の流れを作り出す仕組みを探る！

1902年（明治35年）に創業した株式会社大和証券グループは、日本の大手証券会社の中で最も歴史をもっています。直接金融の担い手として、株式や債券、投資信託などを通じて、投資家と資金が必要な企業などをつなぐ仕事をしています。経営基本方針に「お客様の資産価値最大化」を掲げ、質の高いコンサルティングと最適なソリューションの提供を推進。資金循環を通じて、社会課題の解決も目指しています。今回のツアーは、東京駅からほど近い本社で開催されました。

左／大和証券グループ本社エントランス 右／参加者に向けて事業内容を説明する人事部の中川さん

独自開発のカードゲームに挑戦し、人生設計や資産運用の大切さを知る！

まずツアーでは、参加者たちに経済やお金の動きを体感してもらうために、オリジナルの金融経済教育カードゲーム「みんなのマネプラ®」に挑戦しました。このゲームは、様々な夢を持った4名のキャラクターから1名を選び、20～60代まで年代ごとに得た収入を資産運用に活用しながら、そのキャラクターが実現したいライフイベントを叶えていくというもの。投資後に起こる経済イベントによって、マネーが増減するため、上手に資産運用しながら、実現できたライフイベント数が多い人が勝ちになります。同じテーブルのメンバーと一緒にゲームを楽しみ大盛り上がり！人生設計の大切さやお金の価値、資産運用の必要性に気づくきっかけになったようです。

左／独自開発のカードゲームのシート 右／ゲームに盛り上がる参加者たち

次に普段はなかなか見ることができない証券会社の現場を見るために、オフィスツアーに出発。ITフロアとトレーディングフロアを見学しました。ITフロアは、大和証券グループ全体のIT戦略を策定し、その実現に向けたシステムの企画を行う部署です。トレーディングフロアは、実際に株式や債券などの売買を行っている、まさに証券会社を象徴するような部署です。たくさんのパソコンとモニターが並び、世界中のマーケットの情報を常にチェックしながら取引を行っている姿を間近で眺め、参加者たちは興奮が止まらない様子でした。

左／オフィス内の会議室 右／オフィス内の共用スペース

証券会社で働く3人の理系女性社員によるパネルトークを開催

見学後は、人事部ダイバーシティ＆インクルージョン推進室室長の平野友視さんの進行で、 大和証券グループで働く3名の理系女性社員のパネルトークが開催されました。登壇者は、人事部所属の鈴木花奈子さん、エクイティ部所属の椿理彩さん、フロントIT部の石井妙子さん。パネルトークの後は、質問タイムも設けられ、参加者たちから鋭い質問が次々と飛び交い、有意義な時間となりました。

人事部・鈴木花奈子さん、エクイティ部・椿理彩さん、フロントIT部・石井妙子さんによるパネルトーク

Q. 理系に進んで良かったことは？ A. 私は、中学生時代から数学と英語が得意だったので、迷うことなく理系に進み、大学では理工学部に進学しました。理系に進んで良かったことは、就職活動を始めた時に、研究や開発など理系専門職など理系人材を求める企業が多く、就職先の選択肢が多いと感じたことです。しかし、文系に進んだ私の友達の中にも、学生時代に学んだプログラミングのスキルを活かして、IT企業でバリバリ働いている人たちもたくさんいるので、文系、理系に関わらず、将来の選択肢を増やすためにもプログラミングスキルを身につけておくことは大事だと思います。（椿さん） Q. 大和証券グループを選んだ理由は？ A. 大学は電気情報系の学部に進学し、再生可能エネルギーの研究をしていたので、当時はそこで学んだ知識を活かせる仕事に就きたいと考えていました。しかし、実際に就職活動を始めたら、他の業界や職種にも興味が湧いてきて、最終的に自分が開発したシステムを身近な人に使ってもらえるIT部門がある企業に絞りました。その中から大和証券グループを選んだのは、就職活動で社員面談をした時に、穏やかで温かい人柄の人が多く、自分もここで働きたいと思ったからです。（石井さん） Q. 学生時代にやっていたことで、社会人になって活きていることは？ A. 私は数学と物理が得意だったので理系科目で大学受験をしました。大学は文系の経済学部に進みましたが、ゼミでは数学を扱ったり、プログラミングを学んだりと、視野を広げるためにいろいろなことに興味を持って取り組み、部活などでいろんな仲間と活動してきたので、その数々の貴重な経験が今の私にとって大きな財産になっています。また、学生のうちに新しい知識やスキルを積極的に身につけようとする前向きな姿勢が持てたことで、それが習慣になって社会人になってからも学び続けることができています。（鈴木さん）

オフィスツアー参加者の感想

ニュースでよく見るような証券会社の光景を間近で見られたのは感動しました！社員さんの話では、「いろんな職業に興味を持って調べてみることが大切」というお話が印象的でした。学生時代にたくさんのことを学んでおくと、それが社会人になって必ず活きてくると思いました。

身近なモノの素材や資源循環で未来をつくる、三菱マテリアルの謎を解くツアー

創業150年以上の歴史を持つ三菱マテリアル株式会社は、人と社会と地球のために暮らしの基盤を支えている企業です。銅を中心とした非鉄金属や電子材料など、モノづくりのための素材や材料、工具の開発や製造を行っています。これらはPC、スマートフォン、自動車、航空機、医療機器、ゲーム機など、私たちの暮らしに必要不可欠なモノに使用されています。また、地熱発電をはじめとする再生可能エネルギー事業にも取り組むとともに、使い終わった家電や銅製品などを回収して資源として生まれ変わらせるなど、循環型社会の実現にも大きく貢献しています。

司会を務める、人事労政部の高橋理絵さん

チームごとに大切なお宝を見つけ出す！ 謎解きワークショップで会社理解を深める

まずは、三菱マテリアルがどんな企業なのかを知るために、謎解きワークショップに挑戦しました。参加者は入社5年目の若手社員となり、同じテーブルに座る事業部グループのメンバーと一緒に、会社が長年大切にしている2つのお宝を見つけ出すというもの。統合報告書や社内インタビューなどの配布された資料などを手掛かりに、全10問の謎解きに取り組む参加者たちの顔は真剣そのもの！ 謎解きという共通の目的があるため「これ、難しいよ！」「これ、こうかな？」など、初対面でも自然とコミュニケーションが生まれ、楽しみながらチーム一丸となって取り組み、充実した時間となりました。

ワークショップを通じて、三菱マテリアルについて学んでいきます

謎解きで企業の魅力を理解した後は、丸の内にある本社でオフィスツアーを実施。まずは、本社受付の銅製のカウンターや、超硬切削工具や温度センサー、電子デバイスの基板など、三菱マテリアルが手がけた製品の展示品を見学。次は実際に社員たちが働くオフィスフロアへ。部署単位のグループアドレスを導入したり、社員同士の交流を促すコミュニティスペースを設置したりするなど、社員一人ひとりの意欲と能力を最大限に引き出す働きやすい環境が整っていました。

銅の原料となる、銅鉱石

女性社員によるパネルディスカッションでは学生からのリアルな質問が次々と！

最後は三菱マテリアルで働く2名の理系女性社員によるパネルディスカッションが開催されました。登壇者は、開発戦略部 イノベーションセンター所属の菅沼瑛里さんと、資源環境事業部 家電・自動車リサイクル室所属の林佳奈さんです。

左から、菅沼さん、林さん

Q. 文理選択で、理系を選択した理由は何ですか？ A. 実験や観察の授業が多い中学・高校に通っていて、それがすごく楽しかったので、理系を選択して大学も理学部の化学科を専攻しました。実験で何かが変わったり、そういう反応や現象を目で見てわかったりする点が理系の好きなところです。今携わっている開発の仕事は、大学時代に学んだ研究とは全く異なるものですが、成功に導くためのアプローチや考え方など、共通する部分が多くあり、学生時代の学びが、今も活きていると思っています。（菅沼さん） Q. 中学生、高校生の時からどんな仕事がしたいか考えていましたか？ また学生時代にやっておくとよいことを教えてください。 A. 全く考えていませんでした。ただ、もし今ちょっとでも気になることがあったら勉強でも遊びでも、可能性を狭めずにいろんな経験を積んでおくと、後々、役に立つことがあるかもしれません。進路や就職先を選ぶ時のヒントになったり、自分がやりたい選択肢を増やしたりすることにもつながると思います。（林さん） Q. 開発に携わる仕事のやりがいを教えてください。 A. 新技術を生み出す開発の仕事は、すべてゼロからのスタートで、誰も答えを知りません。自分で立てた計画を基に、何度も実験を繰り返しながら失敗を恐れず、粘り強く挑戦し続けます。それがカタチになり、当社の製品になった時にやりがいや喜びを感じます。（菅沼さん） Q. 今の仕事を選んでよかったこと、大変なことは何ですか？ A. 家電リサイクル工場のサポート業務を行っていて、工場で働く作業者に困りごとをヒアリングするのが私の仕事です。それを解決に導くアイデアを考えて、実際にシステムを導入した時にそれがうまくいって、作業者さんからよい反応を得られたときに心からよかったなと思います。逆に大変なことは、工場などの現場に行く機会が多いので、移動や出張が多いことですね。でも、毎日充実した日々を過ごせています。（林さん）

オフィスツアー参加者の感想

研究開発の仕事に興味があり、特に化学系の企業に就職したいと考えているので、様々なオフィスツアーに参加しています。これまでは外資系企業ばかり選んでいたので、日系企業の雰囲気も見てみたいと思い参加しました。謎解きは難しかったけれど、企業理念などがよく分かり、勉強になりました。またオフィスの雰囲気もすごく素敵で、社員さんたちの話もとてもためになり、自分が進むべき進路や就職先のヒントがもらえました。

世界中の自動車を支えるグローバル企業MAHLEで体験！ 理系営業のお仕事とは？

1920年にドイツにて創業した自動車部品サプライヤーであるMAHLE（マーレ）。エンジンやEVに使われる部品など、普段目にする機会は少ないかもしれませんが、私たちの生活を支える技術を開発・製造している会社です。28ヵ国に拠点があるグローバルメーカーで、世界で生産される自動車の2台に1台に、MAHLEの製品が搭載されています。今回は、日本支社であるマーレジャパン株式会社の東京オフィスで、理系の営業という仕事を体験しました。

ツアーは、司会のミノリさんによるクイズを交えながらの会社紹介からスタート

MAHLEで働く理系の営業社員になって、技術で課題を解決するワークショップを体験

会社の概要について学んだあとは、理系の営業がどんな仕事なのかマーレジャパンの営業部で働くマリナさんとアラタさんがレクチャー。「理系の営業は、理科や数学で、お客さんの困りごとを解決する仕事です。単に製品を売るだけでなく、お客さんの悩みを聞き出し、それを技術の専門チームに伝えて、解決策を提案する重要な役割を果たしています。」（マリナさん）。「理系＝研究者だけではありません。理系の知識が営業においても必要不可欠で、製品の技術的側面をしっかり理解することで、社会や人の役に立てられる大切な仕事です」（アラタさん）。ふたりの説明で、営業の仕事にも理系の知識が強みになることがわかりました。

左から、マリナさん、アラタさん

理系の営業の仕事を理解したところで、参加者たちは、MAHLEの営業担当者となり、実際に起こり得る課題をもとに、お客さんの困りごとを解決するための提案を考えるミッションに挑戦しました。同じテーブルの仲間たちとチームを組み、お客さんの悩みや予算に合わせて、軽量ピストンや冷却プレートといったMAHLEの製品やサービスの中から解決策を導き出すというもの。MAHLEの社員がアドバイザーとなりチームごとに話し合い、最後にみんなの前でどんな提案をするかミニプレゼンを行い、理系の営業の楽しさや難しさを体感しました。

「これだと予算より高くなっちゃうから」と熱心な議論が各チームで展開されました

その後、MAHLEの営業チームが実際に働くフロアの見学も行いました。世界中のお客さんと電話やオンラインで提案を行っており、英語など様々な言葉が飛び交う社内は、まさにグローバル企業そのもの！中高生たちは、営業チームの様々な社員の話を聞きながら、交流を深めました。

フリートークで気になることをズバリ質問。女子社員との座談会

最後は、理系女性社員との座談会が開催されました。参加者は、先ほど理系営業の仕事について説明してくれた営業部のマリナさんとアラタさんと、開発本部所属のカズエさん、人事部のサギリさんの4名。どのテーブルでも、次々と質問が寄せられ、大いに盛り上がりました。

左から、サギリさん、カズエさん

Q. 文理選択に迷っているのですが、どうやって決めたらいいですか？ A. 私たちMAHLEの営業社員にもいろんな経歴を持った方がいて、理系だけでなく、文系出身の方も多く働いています。だから文理選択の決断が、将来就く職業まですべて決めてしまうということはないので、今自分が好きだ、興味があると純粋に思える方を選んだらいいと思います。ただ、文系から理系へ変更する、いわゆる理転はハードルが高いといわれているので、どちらも興味があるなら理系を選んでおくとよいかも。どの分野に進んでも、チャレンジする気持ちを忘れないでくださいね（マリナさん） Q. 理系の面白さはどんなところですか？ A. 私は、数学や実験結果から現象を理解していくことに面白さを感じて、理系に興味を持ちました。身の回りに起こる現象を、理系の知識を使って自分の頭と手で解き明かせるって素敵ですよね。学んだことがそのまま役立つので、実感を得やすいところが魅力です（カズエさん） Q. 理系の仕事を選んだきっかけはありますか？ A. 中高一貫校に在籍中に、化学実験の面白さに興味を持ったのがきっかけです。大学では材料工学を大学院まで専攻し、チームで一つの実験成果を出すことの楽しさに触れ、手に職をつけて働けるエンジニアを選びました。今はその時の知識を活かして会社の魅力を技術の面からPRしています（サギリさん） Q. 車に関わる仕事をしたいと思っているのですが、どんな人が向いていますか？ A. 車に関わる仕事といっても開発、営業など様々な職種があります。たとえば技術者になりたいなら、理系を選んだ方が学校で学んできたことを自分の強みとして活かしやすいかもしれません。しかし私のような営業職は文系出身の人もたくさんいます。だからまずは、自分がどんなことに興味があるのかを突き詰めて、そこから将来を考えてみてはいかがでしょうか（アラタさん）

オフィスツアー参加者の感想