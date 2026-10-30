学生の進路において大きな岐路の一つである「文理選択」。最近では、STEM*分野と呼ばれる理系や技術系のフィールドで活躍する女性も、どんどん増えてきています。東京都では、さらなる女性活躍を推進するため、女子中高生向けオフィスツアーを開催。学生がSTEM分野で働く方々や現場に触れることで、自分がやりたいことや関心のあることを見つける機会を提供します。 *Science（科学）、Technology（技術）、Engineering（工学）、Mathematics（数学）の頭文字をとった言葉

最先端の再生医療関連機器を見学！サーモフィッシャーサイエンティフィックジャパングループ 研究や分析などに使用する機器の輸出入販売を手がける外資系サイエンス企業、サーモフィッシャーサイエンティフィックジャパングループ。「世界をより健康で、より清潔、より安全な場所にするために、お客さまに製品・サービスを提供する」をミッションに、医療、食品、素材など、あらゆる分野の研究開発・製造・品質管理を支えています。



オフィスツアーの第一部では会社紹介と先端医療クリエイティブ・エクスペリエンス・ラボ（T-CEL）の見学が、第二部では女性社員によるキャリアトークと座談会が行われました。

初めて見るものばかり！再生医療関連機器を間近で見学

まずはサーモフィッシャーサイエンティフィックジャパングループ代表・室田博夫さんが会社の概要を説明。花粉症などのアレルギー検査、警察の科学捜査研究所、大学の研究室など、身近な場所でサーモフィッシャーサイエンティフィックの製品が使われていると紹介しました。さらに「サイエンスへの興味、好奇心、探究心が未来をつくります。今日はさまざまな機器を見ていただき、普段学んでいる化学や物理、数学などがどのように社会で使われているのかを体感してください」と、メッセージを送りました。

会社概要を説明するサーモフィッシャーサイエンティフィックジャパングループ代表・室田博夫さん

グループごとにアイスブレイクをしたあとは、白衣に着替えてラボ見学へ。初めて目にする機器の数々を、参加者たちは興味深そうに眺めていました。

今回見学した機器は、再生医療や創薬などに欠かせないものばかり。患者の細胞から抗体を取り出して薬を作ったり、DNA情報を分析しやすくしたりするための機器を見て回ります。一つ一つの作業を機器の中で完結させられるため、人の手による誤差が発生せず、品質維持に役立っているそうです。

白衣に着替えて、さまざまな医療機器やDNA情報の分析機器を見学

具体的な使用シーンや仕組みなどは、女性社員がわかりやすく解説。一部のエリアでは撮影が許可されており、参加者たちは普段見ることのできない機器をスマートフォンで撮影したり、記念撮影をしたりしながら、じっくりと見学していました。

理系の進路は研究職だけではない！女性社員のキャリアトーク

第二部では女性社員3名がキャリアトークを実施。バイオサイエンス事業部の田中麻紀子さん、バイオプロダクション事業部の水野真実子さん、遺伝子解析ソリューション事業部の渡邊香織さんが、学生時代に取り組んだことや、サーモフィッシャーサイエンティフィックに入社するまでの経歴などを語りました。

左から、バイオサイエンス事業部の田中麻紀子さん、バイオプロダクション事業部の水野真実子さん、遺伝子解析ソリューション事業部の渡邊香織さん

農業、医療、栄養など、さまざまな理系分野で研究や臨床に携わっていた3人。新卒では農業法人や商社、クリニックで働いていました。しかしだんだんと、自分自身が研究をする仕事ではなく、研究を支える仕事もあるのだと知ったそうです。現在は専門性を活かしながら、新たな研究・分析機器を日本の利用者が導入するためのサポートをしています。理系の活躍の場は研究職だけではないのだと、中高生たちに伝えていました。

熱心に先輩社員の話を聞く参加者

グローバル企業で働くために大切なことは？中高生からの質問に回答

続いては中高生から事前に集めた質問に3人が回答。また、グループに分かれての座談会でも、いろいろな悩みに答える場面が見られました。

笑顔がこぼれ、和気あいあいと座談会を楽しむ中高生たちと社員のみなさん

Q. 中学、高校、大学でやっておけばよかったと思うことはありますか？ A. 英語です。学生時代も今も英語は苦手ですが、逃れられない教科だと思います。サーモフィッシャーサイエンティフィックは外資系なので海外の人とも英語でコミュニケーションをとらなければなりません。電車の中など、移動中にイヤホンで英会話を聞いて勉強をするようになりました。周りに人がいないときは、お手本の英語を聞いた直後に自分で口に出して、少しでもアウトプットできるように心がけています。（田中さん） Q. グローバルな環境でキャリアを築くうえで、大切にしていることはありますか？ A. 文化的な背景が違う人とも一緒に働くので、相手の文化で大切にしていることをわかったうえで接するようにしています。グローバルな環境で働きたければ、ほかの文化圏の人に興味を持つといいかな、と思いました。（渡邊さん） Q. 理系教科は好きですが、それほど得意ではありません。将来理系の道に進むか迷います。 A. 私も理系教科は苦手だったんです。大学に入ると意外なことに、理系教科が得意ではないものの理系学部を選んだ人にたくさん会いました。ですから心配する必要はありません。できるかどうかではなく、やりたいかどうかで進路を選ぶと、うまくいくのではないかと思います。（水野さん）

オフィスツアー参加者の感想

今年の10月に文理選択をします。理系に興味があるものの、実際に理系で働いている方の詳しい話は知らなかったので、お話を聞いてみたいと思ってオフィスツアーに参加しました。今回、女性社員の生の話を聞けたおかげで、自分の将来や、大学卒業後の未来を以前よりも明確にイメージできるようになったと思います。

ITコンサルタントの仕事って？アプリ開発ワークショップも盛り上がったフューチャー株式会社

テクノロジーをベースにしたITコンサルティングサービスを展開しているフューチャー株式会社。次世代の子どもたちのキャリア教育にも積極的に取り組み、進路に悩む学生と理系出身の先輩の交流機会として「IT企業で考える『わたしの未来』」と題した中高生向けイベントも提供しています。今回のオフィスツアーでは、参加者たちはITコンサルタントの仕事内容や、生成AIを活用したアプリ開発などを学びました。

企業概要やITコンサルタントについての説明を熱心に聞く参加者たち

コンサルタントは「企業のお医者さん」

まずはClient Value-growth Groupの小倉莉奈さんが、コンサルタントの仕事について紹介。コンサルタントとは一言で表せば「企業のお医者さん」であると説明してくれました。



「企業の困りごとを見つけ、解決のためのアイデアを実行に移し、クライアントの成長を支えるのがコンサルタントの仕事です。フューチャーでは、アイデア出しから課題解決のためのシステム構築まで一貫して担っているのが強みです」（小倉さん）

「企業のお医者さん」に例えながら、ITコンサルタントの仕事を紹介する小倉さん

小倉さんは続けて、「ITコンサルタントと聞くと、数学が得意でなければできなさそう、というイメージを抱くかもしれませんが、私は実は数学が苦手です。数学ができるに越したことはないものの、論理的な思考力や好奇心のほうが大切です」と語り、参加者たちの背中を押しました。

会議室にもこだわりが！女性活躍推進の姿勢が伝わるオフィス

続いては、オフィス見学へ出発。フューチャーは多様な人材の活躍が企業の成長にとって重要であると考えており、女性リーダーの育成などダイバーシティの推進に力を入れてきました。女性活躍を推進する姿勢が特にうかがえる場所が、来客用会議室です。

各部屋には、女性が活躍する映画に登場するヒロインの名前が付けられています。内装や家具もヒロインのイメージに合わせて選択。『シンデレラ』や『ピッチ・パーフェクト』など、さまざまな作品に着想を得たまったく雰囲気の違う部屋の数々を、参加者たちは楽しそうに眺めていました。

左：映画『シンデレラ』に着想を得た会議室「エラ」、右：映画『ピッチ・パーフェクト』に着想を得た会議室「ベッカ」

生成AIでアプリを開発！体験を通して気づいたアイデアの重要性

オフィス見学終了後は、ワークショップがスタート。社内のAI活用推進を担当しているFuture Value Groupの村田靖拓さんの進行で、生成AIにアイデアを伝えてツールを開発する「バイブコーディング」を体験します。「普段の仕事でもAIを活用し始めてから、アイデアを形にするまでの時間が大幅に短縮されました。その一方で、起点となるアイデアを発想する力は、さらに重要になっていると感じます」と参加者に語りかけました。

ワークショップについて説明する村田さん

今回はアイデアを形にする一連の流れを体験してもらうため、Geminiを使い、チームごとにアプリを開発。どのようなアプリを作るのかアイデアを出し合い、Geminiに指示を出します。村田さんからは、指示内容はなるべく具体的に伝えること、修正は一気に頼みすぎないことなど、AIにアイデアを伝えるコツも教わりました。

説明を聞いた後は、チームに分かれてさっそくアプリ開発に挑戦！先輩社員や、アイデア出しを助けるために社内開発された「お助けアプリ」が参加者たちのワークを支えます。

「ゲームにする？」「性格診断とかどう？」と活発に意見が飛び交います

イメージ通りのものはなかなか一発ではできず、「もっとこうしてみよう」と改善のアイデアが次々と出てきました。完成したアプリはチームごとに内容もデザインもまったく違うものばかり。対戦型ゲームアプリ、写真投稿アプリ、テストの自動採点アプリなど、多様なアイデアが形になりました。

「AIは具体的な指示をしないと動いてくれない。何をしてほしいのか、アイデアを深掘ったほうがいいと思った」という気づきを発表したチームも。アイデアの重要性や、AI活用の本質に迫る学びを得ていました。

学生時代にやるべきことは？中高生の疑問に答えた座談会

続いて行われたのは、女性社員との座談会。金融サービス事業部の菅原美菜さんと、会社を紹介してくれた小倉さんをはじめ6名の社員が参加しました。ワークショップで各チームのアプリ開発をサポートした社員たちが、質問に答えます。参加者たちもリラックスした様子で、進路の選び方や学生生活の過ごし方など気になることを率直に聞いていました。

左：菅原さん、右：小倉さん

Q. 中高生のうちにやっておいたほうがいいことはなんですか？ A. 遊ぶことです。あと、私は中高生時代は読書が好きで、その経験が今でも役に立っています。知識の引き出しが増え、お客さんとの会話のフックになりました。みなさんもおもしろいと思う本だけでなく、たまには系統の違う本も読んでおくと良いと思います。たくさん読むうちに、自分が本当に好きなものが見つかるかもしれません。（小倉さん） Q. 仕事で苦労したことを教えてください。 A. 日々新しいことをキャッチアップし続けることです。ITコンサルタントは、お客さんの業界によって仕事内容が変わったり、使用するツールごとにやり方も変わります。適切に対応するためにも、勉強し続けることが大切だと思います。（菅原美菜さん）

オフィスツアー参加者の感想

オフィスを見学できることに魅力を感じ、参加しました。楽しかったというのが率直な感想です。特にAIについては知識があまりなかったので、アプリ開発も体験できてたくさん学びがありました。これほど簡単にアイデアを形にできるんだと驚きました。ITへの興味も沸いてきました。

黒電話を支えた技術から最新のAIまで！見て、触れて、体験するツアー

「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていくこと」を企業の目的として掲げている富士通株式会社。テクノロジーで人を幸せにすることを目指し、さまざまな分野で商品やサービスを展開しています。この日オフィスツアーが開催されたのは、神奈川県川崎市にある「Fujitsu Technology Park」。創業当時の技術から最先端の研究までの歴史をたどります。

60年以上前のコンピュータから、最新のAIまでをこの目で捉える！

会社概要の紹介の後は、富士通の技術を体験・見学できる8か所のスポットを巡りました。1960年に製造されたコンピュータは、現在も動くというから驚き。力強い音を立てて計算する様子からは、技術力とその伝承への熱い思いが伝わってきました。

1960年に製造されたリレー式計算機（コンピュータ）

続いて、世界中の人々との通信を支える「海底通信システム」、情報処理を支える「スーパーコンピュータ」や次世代の「量子コンピュータ」などについて学びました。話を聞けば聞くほど、そのスケールは圧巻です。参加者たちは、現代の便利で快適な生活が、何十年も脈々と培われてきた富士通のテクノロジーによって支えられていることを実感しているようでした。

左：海底通信システムに使用されている海底ケーブル、右：スーパーコンピュータに関する説明

次に向かったのは、AI学習を応用した技術が体験できるテクノロジーホール。体操競技で実際に用いられる「体操採点支援システム」では、人の目では把握しきれない四肢の角度や細かな動きを捉える、画像分析やAI技術の力を実感。さらにAIを活用した「AI行動分析」では、実際に自分の取ったポーズがどのように認識されるか、カメラの前でチャレンジ。「腕組み」や「歩きスマホ」などを瞬時に捉える様子に、参加者も興味津々でした。

下を向いている、歩いているなどの複数の条件を読み取り、「歩きスマホ」という行動が分析されます

女性社員との座談会

見学を終えたあとは、富士通の女性社員から、職種や働き方のバリエーションについて実例を交えた説明が行われました。さらに少人数に分かれた座談会では、参加者が直接社員に質問を投げかけます。普段は打ち明けにくい進路の悩みにもアドバイスが送られました。

座談会には10名以上の技術系社員が参加して、参加者と交流しました

Q. 「好き」と「得意」はどちらを選ぶべきでしょうか？ A. 「好き」や「得意」って、正直途中で変わることもあります。なので「何になりたいか」を大事にしてほしいし、一度決めたら自分の選択を信じて進んでほしいです！（Sさん） Q. 会社選びは、何を基準にすればよいでしょうか？ A. 私は「目に見えるものより、見えないものを売るほうが面白そう」と思って、サービスやシステムを取り扱う富士通を選びました。あとは男女バランスや年齢構成的にも働きやすそうだなと感じたのも、理由の一つです。（Hさん）

オフィスツアー参加者の感想

高校2年生になって理系に進んだのですが、その先にどういう学部があるのか、さらにどんな仕事が待っているのか、漠然としていました。実際に富士通で働く社員の方々から話をお聞きして、一言で「IT系」と言っても、いろいろな職種があるんだなというのを実感できました。扱っている分野も詳しく知れて、興味が湧きました。

オフィスツアーが開催された、総合研究所 未来の社会を支える素材研究の現場を学ぶ！ 三井金属のオフィスツアー

金属製錬や電子材料製造、自動車部品製造など、多様な事業を展開している三井金属株式会社。今回のオフィスツアーは、三井金属の中でも新規事業開発を担う事業創造本部の総合研究所・基礎評価研究所を見学。未来の社会を支える素材研究の現場を、参加者たちが実験・分析も交えながら体感しました。

最新技術や現場の仕事を体験！

ツアーでは、参加者たちが4つのグループに分かれ、それぞれのグループに女性社員が2名ずつ帯同しました。

参加者たちが全員集まったところで、まずは司会を務める管理部の玉置さんが三井金属の事業について、クイズも交えながら説明。三井金属はパソコンやスマートフォンをはじめとする電子機器に使われる電解銅箔や自動車用触媒などの製品を開発していて、特に、極薄銅箔については世界シェア95％を誇ります。また、リサイクルにも力を入れていて、人々の快適な暮らしを実現しながら、地球環境にも配慮していることについても説明がありました。

会社概要を説明する玉置さん

その後、4つのグループは研究所内を見学しながら、同社の製品・技術を体験することに。金属吸着剤を使って貴重な資源を回収する仕組みを学ぶ実験や、簡単なキットで電池をつくりながらエネルギーの未来を考える体験、呼気‧皮膚センサーへの反応測定、電子顕微鏡によるミクロ観察の4つのテーマのなかから、ここでは後者2つの実験・分析についてご紹介します。



最初に学んだのは、三井金属が開発中の「MEMS熱伝導式O2センサ」について。「MEMS熱伝導式O2センサ」は超小型で、低消費電力・長寿命なセンサで、人体をモニタリングできる機器などへの使用が想定されています。実際に開発中のセンサを見た参加者は、その小ささに思わず「小さい！」と声をあげていました。

センサの大きさはなんと米粒より小さい！

また、参加者は吐いた息のCO₂濃度を測定する機器や、皮膚のアンモニアを検知してストレス・疲労具合を測る機器も体験。同社が開発する“命と健康の維持に貢献する最新技術”に触れました。

吐いた息に含まれるCO₂の濃度が、モニターにグラフで表示されます

金属や素材の分析を行う基礎評価研究所では、さまざまな分析装置を使って、原料や製品にどんな成分が含まれているのかを調べ、さらには成分の含有量なども分析・評価しています。今回は、実際に水やエタノールなどの液体を使って、参加者たちが成分分析を行ったり、分析装置を使用しているところを見学したりしました。

社員さんの説明を聞きながら、慎重に作業していました

最後に、電子を捉えてナノレベルで物の形を立体的に見られる走査電子顕微鏡を体験しました。今回は、「出荷前のフィルムから見つかった1本の異物の正体を調べる」という想定で、黒髪・染め毛、猫の毛・犬の毛・ウサギの毛を走査電子顕微鏡で調査。謎解き感覚で、楽しみながらナノの世界を体感しました。

各サンプルの断面や側面を観察して、何の毛かを探ります

アットホームな座談会で進路選択のヒントを得る

施設の見学後は、女性社員8名との座談会へ。軽食やスイーツを食べながら、アットホームな雰囲気で行われました。学生時代の経験や職場の雰囲気、仕事の内容などについて質問する参加者たち。女性社員は、親身になって質問に答えていました。

座談会の様子

Q. 好きなことを仕事にしたいのですが、そんな気持ちで進路を決めていいのか、悩んでいます。 A. 好きなことが必ず仕事につながるとは断言はできませんが、何事も興味を持つことは大事だと思います。興味を持てることだったら勉強も頑張れるだろうし、頑張ったことが結果的に将来役に立つこともある気がします。（森若さん） Q. 文理選択で迷っています。どうやって決めたらいいですか？ A. 理系は専門的な知識を学んだうえで就職することが多いですが、必ずしも学んだ専門分野にしか行けないということはありません。実際に、理系でも営業職で働く選択をした方もいます。そういう意味では、理系のほうが選択肢の幅が少し広いかもしれません。ただ、文系・理系、それぞれの良さがあるので、悩んだら好きだと思う方に進んでもいいと思います。（新谷さん） Q. 進路や仕事を選ぶときに、大切にしたほうがよいことはありますか？ A. 三井金属で仕事をする中で、手先を動かして取り組むことや、仕事内容そのものに楽しさを感じ、社員として働きたいと思うようになりました。仕事でも勉強でも、長く続けることを考えたときには、自分が楽しめるかどうかも大切だと思います。 （相馬さん）

オフィスツアー参加者の感想