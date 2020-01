Sent

指定した送信日に受信したメールを検索。

例:

Today 今日受信したメール

Yesterday 昨日受信したメール

this week 今週受信したメール

last week 先週受信したメール

this month 今月受信したメール

last month 先月受信したメール

this year 今年受信したメール

last year 昨年受信したメール

1/23/2020 2020年1月23日に受信したメール

1/13/2020..1/14/2020 2020年1月13日から1月14日に受信したメール