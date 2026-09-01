いまの婚活は、「好きになれたら結婚する」という単純な話ではなくなっています。出会いはあるのに決めきれない、条件は悪くないのに踏み出せない――そんな違和感を抱えたまま、婚活を続けている人は少なくありません。実際、厚生労働省の人口動態統計によると、2023年の婚姻件数は47万4,717組まで減少し、平均初婚年齢は夫31.1歳、妻29.7歳に。さらに、国立社会保障・人口問題研究所の調査では、18～34歳の未婚者のうち「いずれ結婚するつもり」と答えた割合も、男女ともに低下傾向が続いています。

背景にあるのは、仕事や収入への不安、SNSを通じた出会いの変化、そして「結婚しなくても生きていける社会」という価値観の広がり。そのなかで多くの人が、「結婚したい気持ちはある。でも、このままでいいのか」と、答えの出ない問いを抱えています。そこで今回は、同メディアでも人気の漫画家・青木ぼんろさんが、婚活で起こり得る感情の揺れをそのまま漫画に描き出しました。

婚活中こそ、時間の使い方が大切

漫画のように、婚活中は限られた時間のなかで仕事やプライベートの予定を調整しながら相手と向き合っていくもの。だからこそ、日常の手続きをできるだけ効率化し、自分の時間を確保することも大切です。

スマホ代の見直しで通信事業者を乗り換える際、意外と手間なのが携帯ショップでの手続き。平日は仕事、休日は混雑で予約が必要なことも多く、都合が合わず困った経験がある人もいるのではないでしょうか。

もしその予定が婚活のデートと重なってしまったら、大切なチャンスを逃してしまうかもしれません。そこで活用したいのが、携帯ショップに行かなくてもオンラインで手続きできる「eSIM」です。

eSIMとは？

eSIMとは、スマホ内蔵チップに契約情報などを直接書き込むデジタル的なSIMのこと。物理的なSIMカードとは違ってカードの入れ替えが不要で、インターネット環境があれば、自宅でも外出先でも手続きできます。店舗予約や当日の順番待ちも不要です。

IIJmio（アイアイジェイミオ）で初めてのeSIMも安心！

そのeSIMを利用するのにおすすめなのが「IIJmio（アイアイジェイミオ）」です。IIJmioは、大手キャリアの通信回線を利用してサービスを提供するMVNOです。運営するのは、国内で初めてインターネット接続サービスを提供したIIJ（株式会社インターネットイニシアティブ）。信頼性の高い老舗ブランドとして知られています。

信頼性の高さや使い勝手のよいサービスがユーザーに評価されており「SIMカード契約数シェアNo.1（出典：MM総研 国内MVNO市場規模の推移 2026年3月末より）」や「2024～2025年 オリコン顧客満足度®調査 格安スマホ 2年連続総合第1位」などの受賞歴を持っています。

技術力の高さも特徴で、2019年には国内の通信事業者としては初めて個人向けにeSIMサービスを提供開始。運用ノウハウが豊富なためeSIMの手続きもスムーズで、申し込みから開通までのすべてがオンラインで完結します。設定もQRコードを読み取って簡単な操作を行うだけで済み、最短即日開通も可能（※）。今の時代ならではのスマートな乗り換えが可能なので、漫画の男性のように携帯ショップの予約時間を気にせず、大切な予定を優先できるのも魅力です。

※申し込みのタイミングや審査にかかる時間などによって開通までの時間には個人差があります

そんなIIJmioのeSIMサービスが、2026年9月1日からさらに使いやすく進化します。

従来から提供している音声通話機能付きeSIM（ドコモ網・au網）やデータ通信専用eSIM（ドコモ網）に加え、新たにSMS機能付きeSIM（ドコモ網・au網）とデータ通信専用eSIM（au網）の提供を開始します。これにより、「音声通話は不要だけどSMSは使いたい」「利用する回線を選びたい」といったさまざまなニーズに合わせて、より柔軟にeSIMを選べるようになります。

また、今回のラインアップ拡充を記念したキャンペーンも実施中。eSIMを検討している人にとっては、乗り換えや新規契約を始める絶好のタイミングといえるでしょう。

IIJmioならギガのプランも豊富！

そのIIJmioが提供しているスマホ向けプランが「ギガプラン」です。自分の使い方に合わせて「SIMの機能」を音声、SMS、データの3種類から（※）、「データ量」を2～55ギガの8種類から選択でき、そこに音声定額などの充実した「オプション」を組み合わせられるのが特徴です。

月によって使うデータ量に波があっても余ったぶんは無料で翌月に繰り越せるうえ、同一名義での契約であれば、複数回線でデータ量を合算できる「データシェア」や必要な分だけデータ量を別回線にプレゼントできる「データプレゼント」なども利用可能。家族でデータ量を分け合えるので、将来結婚して家計を管理する際にも活用しやすそうです。

おトクなキャンペーン実施中！

しかも今ならおトクなキャンペーンが実施されており、11月4日までにeSIMの音声またはデータプランを申し込んだ場合、初期費用が1,650円割引になります。

また、今ならおトクなキャンペーンを実施中。データ通信eSIMの2ギガプランは最大3カ月間0円となります。音声eSIMの25ギガプランは、5ギガ増量で最大6カ月間30ギガとなるほか、通話定額10分+が無料（最大6カ月間）となり、月額900円で利用できます。なお、11月4日までの期間限定です。手軽なだけでなく、ムダなくおトクに使えるのがIIJmioのeSIMなのです。

IIJmioのeSIMでスマートな乗り換えを！

家計に大きな影響のある通信費について、しっかりとした知識や効率的な考え方を持っている人には、それだけでプラスの印象を持ちますよね。漫画の男性のように、仕事やプライベートの予定で忙しい人にとって、ショップへ足を運ばずに手続きできるeSIMは大きなメリット。手間を抑えながら乗り換えたい人にぴったりのサービスといえそうです。

IIJmioのeSIMなら、申し込みから開通までオンラインで完結するだけでなく手続きや設定もスマートで、思った以上に簡単に乗り換え可能。今ならおトクなキャンペーンが実施中で、節約効果もより高まります。その浮いた時間とお金でデートを充実させるのもよいでしょう。まずは気軽に、自分に合ったプランをチェックしてみてはいかがでしょうか。

人生の大切な出会いに集中するためにも、日々の手続きはできるだけスマートに。IIJmioのeSIMは、そんな毎日を後押ししてくれる選択肢のひとつといえそうです。

[PR]提供：IIJmio