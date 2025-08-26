本ページはプロモーションが含まれています。
河合塾マナビスの口コミには「ひどい」「高い」など辛口も並びます。
しかし掘り下げてみると、料金の仕組みや映像授業の活かし方、さらには入退会ルールまで“誤解が混在”しているのが実情です。
この記事では噂の真偽を整理しつつ、向き不向きや代替案まで一気に解説します。
この記事を最後まで読めば、料金の高低やサポートの質、合う子・合わない子の違い、退会手続きの注意点、自分に最適な学習環境を見極める視点までまとめて把握でき、塾選びの迷いが晴れます。
|対象学年
|・高校1～3年生
|授業スタイル
|映像授業45～90分＋専属アドバイザーによるフォロー
※授業時間はコースによる
|入会金
|なし
|授業料
|・45分×1講：1,910円
・60分×1講：2,550円
・90分×1講：3,820円
|他費用
|事務手数料：6.600円 ※入会時のみ
学習サポート料：6,600円/月
|授業時間
|1コマ45分/60分/90分
|対応教科
|・主要5教科
・情報
・小論文講座
|キャンセル時の振替
|可能
|教室数
|全国 331校（青森・富山・鳥取・島根・山口・長崎・宮崎・鹿児島を除く）
|指導実績
|54万人以上（18年間）
|合格実績
（2024年度）
|【国公立大学】
東京大学、京都大学、北海道大学、東北大学、東京工業大学、一橋大学 ほか
【私立大学】
早稲田大学、慶応義塾大学、東京理科大学、上智大学、立教大学、明治大学 ほか
|面談
|・毎回の映像授業とチェックテスト後のアドバイスタイム
・月1回の月例面談
・模擬試験後の模試面談
・保護者との三者面談（回数は状況による）
|自習室
|あり（小規模校舎では自習スペースのみの場合あり）
|運営会社
|株式会社 河合塾マナビス
※すべて税込
まず結論！河合塾マナビスが「ひどい」と言われる5つの理由と実際の評判
塾の情報を調べようとして、「河合塾マナビス」と入力した瞬間に「ひどい」「やばい」といった言葉が候補に並ぶと、胸がざわつきますよね。
結論から言えば、評判が真っ二つに割れるのは「期待と現実のギャップ」が大きいためです。
具体的には
- 年間費用が想像以上に高い
- 大学生アドバイザーの質にばらつきがある
- 映像授業だけでは成績が伸びにくいという声がある
- 講師や講座選びを誤ると「ハズレだった」と感じやすい
- 退会・返金手続きが煩雑に見える
以上５点が「ひどい」と言われる主な理由になります。
とはいえ、同じポイントでも「料金は高いけれど授業の質を考えれば納得できる」「アドバイザーが親身に伴走してくれた」など、好意的な声も少なくありません。
つまり河合塾マナビスは万人向けの万能塾ではなく、学習スタイルやサポートへの期待値が合致するかどうかで評価が大きく変わるサービスです。
このあとの章では５つの論点を一つずつ掘り下げ、ネガティブな口コミの真相と「実際のところどうなのか」を丁寧に検証していきます。
自分にとって 本当にプラスになる環境かどうか、一緒に確かめていきましょう。
河合塾マナビスがびどいと言われる理由
理由①「料金が高すぎる・年間100万超えは本当？」不満の真相と具体的な料金体系
実際に河合塾マナビスに通う受講生からは、予想以上に高額な塾費用や、志望校や学習進度に合っていない教材・講座設定に戸惑う声もあがっています。
河合塾マナビス行ってるけど志望校私立３教科なのになんで国公立の子より教材買わされてんの？
レベルは自分のほうが進んでるしここまで塾費高いのに辞めておけば良かった
日本史の授業とか何あれ？
教科書の文書を端から読まれていくだけでまとめられてもないし行く意味が分からなくなった
引用：Xポスト（@E8xIuBVAYvGcED9、2025年6月21日投稿）
「2年で100万円近くかかる」という口コミも見られ、料金や内容に対する不満を抱える方も。
マナビスとか東進って２年通って100万くらい持ってかれるんやな…
引用：Xポスト（@meinanbuppa、2024年3月4日投稿）
費用が膨らむ最大の原因は、講座を追加するごとに料金が階段式で上がる仕組みです。
|区分
|金額 (税込)
|適用タイミング・備考
|入会金
|0 円
|無料
|受講料（45分×1講）
|1,910 円／講
|授業時間45分コース
|受講料（60分×1講）
|2,550 円／講
|授業時間60分コース
|受講料（90分×1講）
|3,820 円／講
|授業時間90分コース
|事務手数料
|6,600 円
|入会時のみ加算
|学習サポート料
|6,600 円／月
|毎月加算（面談・進捗管理などを含む）
※教室によって異なる
90分講座を週５コマ受講すると年間講座料だけで約92万円。
ここへ月額サポート料と初回手数料を足すと、総額は簡単に100万円を超えます。
90分講座を週５コマ ⇒ 3,820円×５×４週×12か月 ≒ 91万7,000円
⇒サポート料と初回手数料を合わせると 約100万円強
費用イメージ
決して安くは無いです。ただ、利用しやすさ、授業の質等を加味すると、相応の金額かなと。
一部引用：塾ナビ（2025年5月投稿）
ただし、コマ数を週３コマ・60分に抑えれば総額は50万円台まで下がります。
60分講座を週３コマ ⇒ 2,550円×３×４週×12か月 ≒ 36万7,000円
⇒同条件でも 50万円台に収まる
志望校に対し、本人のレベル(偏差値)がどれだけ不足してるかで受講内容が変わり料金も変動する説明を受けました。予算内での相談も親身にのってもらえました
一部引用：塾ナビ（2025年5月投稿）
納得している人ほど、体験時に志望校・学力・予算を具体的に共有し、必要最小限の講座だけを選択しています。
結局、費用の重みはプラン設計次第。
講座を取る前に削る視点を持てば「高すぎた」と嘆くリスクは大幅に減らせます。
理由②「アドバイザーがうざい・意味ない」という口コミの真相とサポート体制の実態
「面談が長いだけで身にならない」という不満も根強いです。
マナビスのテキストは基本事項がよくまとめられてるから、あんまりやめたくないけどアドバイスタイムだるいねんよなぁ…
引用：Xポスト（@zk3s_study、2025年6月19日）
担当が現役学生さんが1名つくのですが、ほとんど来ない方で受験期も会えずモチベーションアップにならなかった。せめて３年生にはしっかり頼れる人をつけて欲しい。映像授業なので理解が難しく期待通りの進路とならず通ったことを後悔した。
一部引用：みん評（2024年5月投稿）
面談が負担に映るのは、回数が多いわりに内容が薄いケースと、大学生アドバイザーの経験値に差があるケースが重なるときです。
忙しい時期に雑談めいた面談が続くと「意味がない」と感じやすく、逆に担当が校舎に来ないとサポート不足に映ります。
反対に、満足の声に共通するのは「面談が具体的で、行動計画まで落とし込めた」「志望校に近い先輩が担当になり、迷ったとき即相談できた」という点です。
アドバイザーの方が密に計画を立ててくださり、繰り返し動画を見て苦手な分野の学習も復習を大事に取り組むことが出来ました。ありがとうございました。
引用：Googleマップ｜市川校口コミ（2024年投稿）
子どもが希望•目標とする大学に近い大学に通う（理系•文系、国公立•私立、勉強範囲など）アドバイザーを担当に充ててもらうことで、勉強指導だけでなく、身近相談できる先輩としてもお世話になりました。
また、子ども2人が断続的にマナビスにお世話になったが、いつでも2人を気にかけてくれたスタッフの方にもとても感謝しています。
引用：Googleマップ｜綱島校口コミ（2024年投稿）
逆に言えば、面談が雑談で終わったり、担当と会えない期間が続くと評価は一気に下がります
最初の面談で
- 次回までに何をやるかを"日付付き"で決める
- 質問や参考書の使い方など迷う場面で連絡を取る方法を確認する
この２つを押さえるだけで、同じアドバイザーでも「時間の無駄」から「頼れる伴走者」へと印象が大きく変わります。
理由③「映像授業だけでは成績が伸びない」と言われるのはなぜ？自己管理がカギの学習システム
映像授業なら「好きな時間に受けられる」と期待したのに、実際には思うように点数が伸びず戸惑う――そんな声がたびたび聞こえます。
映像授業のため、見ていると眠くなり頭に入ってこないことがはたくさんあった
一部引用：塾ナビ（2025年5月投稿）
今後自分のペースで映像授業をこなしていけるのか不安。先生のサポートを期待したい。
一部引用：塾ナビ（2025年3月投稿）
映像は一時停止も巻き戻しも自由ですが、視聴する日時や復習方法を決めていないと「流し見」で終わりがちです。
さらに、わからない部分を即座に質問できないため理解不足が積み重なり、「結局、力が付かない」という実感につながります。
一方、予定を週単位で組み、受講後すぐに確認テストと復習をこなす習慣がある人は「好きな時間に何度でも学び直せる」利点を存分に活用しています。
授業は基本的にビデオなので家からでもいつでも受講可能なのが良いです。
一部引用：塾ナビ（2025年5月投稿）
自分のペースで進めることができてとても良い。また、映像授業であるため、分からない部分は停止したり、戻ったりすることができて、内容が頭に入る。
一部引用：塾ナビ（2025年4月投稿）
面談までに疑問点をメモし、まとめて質問する姿勢も理解の抜けを防ぐ鍵です。
河合塾マナビス側も「自立して勉強できないと厳しい」と明言しており、自己管理こそが成否を分けるポイントといえます。
結局のところ、「映像授業だけでは伸びない」と言われる背景には自由度が高い＝サボりやすい構造があります。
受講→テスト→復習のサイクルをカレンダーに固定し、疑問は面談で速やかに解消する。
この２ステップを徹底できれば、映像授業は時間と場所を選ばない強力な武器になります。
理由④「講師にハズレがあるし分かりにくい」という不満の声と自分に合う講座の選び方
「映像だから外れはないはず」と期待していたのに、講師によって分かりやすさが天と地…。
そんな落差に戸惑う声も少なくありません。
質問しに行っても十分な説明が得られないことがあった。生徒によって対応に差があるように感じた。
引用：Googleマップ｜倉敷駅前校口コミ（2025年3月投稿）
マナビスの授業受けたけど予備校なくせにクソ高い金払ってるのに順列の授業クソわかりにくい‼️わかりにくすぎてイライラした。
一部引用：Xポスト（@yun___ch1、2025年5月30日投稿）
不満の背景は主に２つあります。
ひとつは映像講座が固定収録であるため、講師の語り口や板書スタイルが自分に合わないと修正が効かない点。
もうひとつは校舎スタッフに対する質問対応の差です。
「講師がわかりにくい→質問へ行く→説明が浅い」という悪循環に陥りやすく、ハズレ感が膨らみます。
一方で、次のような肯定的な声も確かにあります。
河合塾のトップ講師の授業が受けられるので授業の質はとても高い
一部引用：塾ナビ（2025年5月投稿）
映像授業は人気講師なのでとてもわかりやすくて良い。
一部引用：塾ナビ（2025年5月投稿）
満足している人は「講座選び」の段階で、自分の理解度と講師の説明スタイルを照合しています。
体験視聴で板書のテンポや声のトーンをチェックし、レベル別カリキュラムから最適な難易度を選ぶ流れです。
公式サイトの「講座一覧」で学力帯・志望校別にコースを検索し、アドバイザーと相談してから登録するとミスマッチを減らせます
◎講座を外さない３つのコツ
-
体験視聴は"倍速再生"も試す
普段の学習速度に合わせて聴き取りやすいか確認します。
-
質問対応の担当者を事前確認
校舎スタッフが専門科目に強いか、質問の流れを面談で擦り合わせておくと安心です。
-
講座レベルを段階的に上げる
いきなり上級編に飛び込まず、基礎→標準→応用と順序を踏むと「わかりにくい」が激減します。
結局、「講師にハズレがある」と感じるか「トップ講師で得した」と感じるかは、事前の講座選定と質問ルートの確保次第です。
体験視聴で“声・板書・テンポ”の３点チェックを行い、疑問は校舎で即解消できる仕組みを作れば、講師の個性はむしろ学びを深めるスパイスになります。
理由⑤「辞めたいのにすぐ辞められない」って本当？入塾前に知っておくべき返金・退会ルール
「通ってみたけど雰囲気が合わず、でも高い費用を払った手前なかなか辞めづらい」
そんな不安を抱えているなら、まずは実際の声とルールを押さえておきましょう。
マナビスに苦手だなって思う社員さんいるんだよね〜😢😢
言い方キツくてあんまり得意ではないかな…行くのが少し嫌になってしまう🥲
でもせっかく入れてもらったんだから頑張らなきゃ
引用：Xポスト（@mrl____x、2025年2月17日）
ネガティブな声の多くは「人間関係のストレス」やこれまでに払った大金をムダにしたくないという「心理的プレッシャー」が原因です。
校舎スタッフとの相性が悪いと登校自体が負担になり、すでに支払った講座料が大きいほど「途中で辞めたら損」という心理的ハードルが上がります。
一方、退会手続きがスムーズだったという経験談もあります。
塾関連の話だけど、高一の時、河合塾マナビス通ってたんだけど、
途中から精神的に高校生活キツくて鬱になってからあんまし行かなくなったんだけど、辞める時見なかった映像分のお金返ってきたからなぁ
自分と相性とタイミングも合わなかったけど、何気に最後も優しく接してくれたの思い出した
引用：Xポスト（@opnWEKsYHbG9Bmx、2025年6月13日）
公式サイトには、以下のように明記されています。
お支払い済みの受講料のうち、未受講分から解約手数料を控除した残額が返金されます。
つまり、視聴していない講座は原則返金対象。
退会連絡を早めに行えば、実質的な損失を最小化できます。
結論として、「辞めたいのに辞められない」と感じるのは情報不足が大きな原因。
未受講分が返金される仕組みと手続きフローを入塾前に把握しておけば、途中で合わなかったとしても金銭的・心理的なダメージは最小限に抑えられます。
【混同注意】実は「河合塾」と「河合塾マナビス」は別物！映像授業と対面授業の根本的な違いとは？
「河合塾」と「河合塾マナビス」は、名前がそっくりでもまったく別の学習システムです。
「本家の河合塾の授業が録画されているだけ？」と誤解したまま入塾すると、想像とのギャップに戸惑いがち。
本章では、その疑問にズバリ答えながら、授業スタイル・質問方法・費用構造などの違いを順番に掘り下げていきます。
「結局どちらが自分に向くのか」を判断できるよう、まずは“そもそも何が違うのか”という土台を整理していきましょう。
河合塾と河合塾マナビスはここが違う！
「河合塾」は講師と生徒が教室で顔を合わせる対面授業型、一方「河合塾マナビス」は録画された授業を個別ブースで視聴する映像授業型です。
|河合塾
|河合塾マナビス
|授業スタイル
|対面授業
|映像授業
|特徴
|講師が教室で黒板を使い、一斉に授業。決まった時間に通う
|収録された授業をブースで視聴。好きな時間・速度で見直せる
黒板の前で講師と一緒に学ぶライブ型の対面授業は、時間が決まっている分「行けば必ず勉強モードに入れる」という強制力が魅力ですが、体調不良や急な予定変更などで欠席すると一気に遅れやすい点が弱みです。
映像型は、空き時間にサッと受講できる自由度が最大の利点で、分からない箇所を巻き戻して何度でも見直せるため、復習効率も高め。
ただし、計画を立てずに先送りすると動画がたまってしまい、見ただけで終わる危険もあります。
どちらが合うかは「決まった時間に通ってペースを守りたいか」「自分で時間割を組んで柔軟に深掘りしたいか」に尽きます。
次のセクションでは、それぞれのメリット・デメリットを実例とともに掘り下げ、自分にピッタリの学び方を見つけるヒントをお伝えします。
どっちが自分向き？対面授業 vs 映像授業のメリット比較と適性チェック
部活の大会で帰宅が遅い日もあれば、机に向かった瞬間「今日は一気に進めたい」とスイッチが入る夜もあります。
そんな波のある日常で、時間割が決まった対面授業に合わせるか、それとも映像授業の自由度に頼るかは大きな悩みどころです。
|対面授業
|映像授業
|メリット
|・強制力が働きサボりにくい
・その場で即質問可
・周囲の雰囲気でやる気UP
|・時間・速度を自由に調整
・苦手単元を何度も復習
・科目を絞ればコスト調整可
|デメリット
|・欠席するとリカバー面倒
・授業速度を調整できない
・大人数だと個別対応が薄い
|・先延ばしで動画が溜まりがち
・質問は面談経由でタイムラグ
・自己管理が甘いと続かない
黒板の前に座るライブ授業は、教室に足を踏み入れた瞬間から周囲の熱気に背中を押され、わからない箇所は即座に質問できるのが強み。
一方、録画講義は再生・停止・倍速を自由に操れるため、苦手単元を集中的に見直せるうえ、帰宅後のちょっとした空き時間にも学習を差し込めます。
とはいえ、どちらにも長所と短所があるのが現実。
だからこそ、まずは簡単な○×チェックを使って、ふだんの生活リズムや勉強の癖と照らし合わせてみてください。
もし双方に当てはまる項目が混在するなら、体験授業で実際の雰囲気を味わってみるのがおすすめ。
教室の集中力を借りつつ、苦手分野は映像でじっくり補強するハイブリッドという選択肢も視野に入れて、自分らしい学び方を探ってみましょう。
もう「ひどい」とは言わせない！河合塾マナビスの知っておくべき魅力
「映像だから味気ない」なんてもう古い話。
河合塾マナビスなら、一流講師の解説をスマホひとつで最前列感覚で受け、聞き逃した一文を指先で巻き戻せます。
視聴後のミニ面談と月イチ面談では、軌道を修正し続けるので勉強サイクルが途切れません。
さらに、料金は講座単位で調整可能で、苦手科目に絞れば出費を抑え、得意分野は倍速視聴で時短も狙えます。
柔と剛を併せ持つこの仕組みを使いこなせば、「ひどい」と嘆く余地はないはずです。
次章では、この柔軟性を最大限に活かすコツを掘り下げます。
まずは概要を押さえ、細部へ踏み込んでいきましょう。
①通学・在宅を自由に切替えOK！好きな場所で学べる映像授業
夕方の部活が終わったら校舎のブースで数学を１講義だけ受講し、帰宅後はリビングのタブレットで英語を視聴。
河合塾マナビスの映像授業は、こんな切り替えが当たり前にできます。
同じIDでログインすれば、校舎と自宅で視聴した履歴は一つのマイページに集約され、どこまで学習したかひと目で確認できます。だから「前回の続きを探してスクロール」という無駄な手間はありません。
場所を選ばない自由度は時間の細切れ活用に直結します。
電車の待ち時間にスマホで倍速視聴、試合遠征のホテルで苦手単元だけ巻き戻し復習──１日が終わる頃には、移動や空きコマがそのまま得点源に変わっているはずです。
さらに校舎モードであればアドバイザーへ即相談でき、自宅モードでは自分のペースで視聴速度を調整。映像の柔軟性と対面の安心感を、その日の気分でつまみ食いできます。
もちろん自由度が高いぶん先延ばしの誘惑もありますが、受講後には短い確認タイムが必ず挟まれ、疑問を言語化して共有するしくみが用意されています。
「見るだけ」で終わらない学習リズムが自然と身につくので、忙しいスケジュールでも知識が地層のように積み上がっていきます。
②授業後チェック＋月イチ面談でつまずきを即解消できる
授業を見終えたら席を立たずに５分間の「チェックタイム」。
いま学んだ解法を声に出して説明したり、その場で小テストを解いたり――わずかなアウトプットで理解の曖昧さが浮き彫りになります。
担当アドバイザーはその結果をメモし、次の対策を即座に提示。だから疑問は翌日に持ち越さず、熱が冷めないうちに穴をふさげます。
月に１度の面談では、模試や学校の小テストの答案を確認しながら、「点数が横ばいになった単元」を一緒に洗い出します。
弱点が判明したら、その範囲に対応する映像講座を翌週のスケジュールへ組み込み、不要な講座は思い切って削る――この入れ替えがその場で完結するのがマナビス流。
翌月の面談では改善度をグラフで確認するため、苦手が長期間放置されることはありません。
授業直後のミニチェックで微調整し、月イチ面談で大きく軌道を修正。
短距離走とマラソンを交互に走るようなリズムが、あなたの学習曲線を右肩上がりに保ちます。
③河合塾AI分析×全統模試で弱点をピンポイント補強
全国規模で実施される全統模試の答案データは、単なる偏差値表では終わりません。
河合塾マナビスでは、この膨大な統計をAIが読み解き、「対数関数の増減でミスが集中」「仮定法の語順を逆に書きやすい」など、単元レベルで弱点をあぶり出します。
解析結果はマイページに反映され、苦手項目ごとに推奨講座や専用テキストが自動で並ぶ仕組みです。
たとえば英語の関係詞に黄色信号が灯れば、その場で対応講座を追加し、復習教材も同時にダウンロードできます。
教材は河合塾の講師陣が毎年入試を分析して作り直すため、最新の出題傾向と噛み合うよう設計済みです。
AIの推薦に従って視聴・演習を進めれば、ムダ撃ちせずに弱点を一点突破できます。
模試の度にデータが上書きされるので、「どこを直すべきか」で迷う時間はほとんどありません。
点数を眺めて落ち込むのではなく、数字を手がかりに次の一手を即決できる――それが「河合塾AI分析×全統模試」がもたらすピンポイント補強の強みです。
【まとめ】メリットから分かる河合塾マナビスが向いている子の特徴
- 自分のペースで学習計画を立て、主体的に勉強を進められる子
- 部活動や学校行事で忙しく、限られた時間を有効活用したい子
- アドバイザーを「相談相手」として積極的に活用し、疑問をすぐ解消したい子
映像授業は、時計を見ながら学習を設計できるタイプにこそ伸びしろを用意しています。
今日進める単元、明日振り返る単元を自分で並び替え、再生速度まで調整できるからです。
次に、グラウンドと教室を行き来する毎日に追われる部活生。
帰宅後の30分をスマホ学習に替えれば、移動や待機のすき間がそのまま得点源になります。
校舎に行けない日でもオンライン受講で穴が空きません。
そして最後は、人に聞くことで理解が深まるタイプ。
授業直後の５分チェックや月イチ面談を“質問の投げ込み先”として使えば、疑問が翌日に持ち越されず、学習リズムが淀みません。
この3つの特徴のうち二つ以上当てはまるなら、河合塾マナビスの柔軟な環境は強い味方になります。
自由度が仇になる？河合塾マナビスと相性が合わないかもしれない３タイプ
河合塾マナビスは「いつでも・どこでも」学べる自由設計が魅力ですが、その自由度がかえって足かせになるケースもあります。
学習ペースを自分で決めきれず動画が溜まってしまう、大学生アドバイザーとの相性が合わずモヤモヤが残る、ブースのわずかな物音で気が散る――こうした悩みは、映像授業ならではの柔軟さと表裏一体です。
この章では、メリットを十分に享受しにくい向いていない子の特徴を３つに整理しました。
次の項目で思い当たる節が多いなら、対面型や集団塾も視野に入れた方がストレスなく学習を続けられるかもしれません。
①勉強のスケジュールを誰かに管理してもらわないとサボってしまう子
映像授業の魅力は「いつでも学べる自由さ」ですが、そこには背中を押してくれるチャイムが鳴らないという落とし穴があります。
スケジュールを組んでも通知に気を取られ、再生ボタンを押さないまま一日が過ぎたことが何度もある――そんな経験があるなら要注意です。
校舎のアドバイザーは頼れる存在ですが、「今日はこの講座を視聴しよう」と毎晩リマインドしてくれるわけではありません。予約も進度管理もマイページを開いて初めて目に入る仕組みのため、自分からアクセスしなければ学習は動き出さないのです。
また、ブースや自宅での学習は基本的にひとりきり。隣に同級生がいないぶん緊張感をつくるのは自分自身です。
課題を与えられないと手が止まるタイプ、締め切り直前まで動けないタイプは、未視聴講座が増えるたび罪悪感が大きくなり、やる気がさらに低下する悪循環に陥りがち。
この傾向が強い場合は、対面授業や集団塾の「時間割」と「講師の目線」をペースメーカーにした方が学習量を確保しやすいでしょう。
映像授業を活かすには、カレンダーアプリで視聴時間をブロックし、授業後チェックや面談を提出期限とみなして前倒しで行動する――そんなセルフマネジメントが欠かせません。
②大学生アルバイトのサポートに完璧さや質の均一性を期待している子
株式会社マナビスのアドバイザーは大学生が中心です。年齢が近いので話しかけやすい半面、対応スタイルや得意科目には個性があります。
「毎回、完璧で同じクオリティの解説が返ってくる」と思い込みすぎると、校舎や曜日ごとの温度差に少し戸惑うかもしれません。
ただ、このバラつきは使い方次第で大きく緩和できます。
たとえば面談前に疑問を箇条書きで共有しておく、科目ごとに詳しい先輩を紹介してもらう、返答が浅いと感じたら追加で深掘りを依頼する――こうした一手間を加えるだけでサポートの密度はぐっと上がります。
むしろ年齢が近いからこそ、受験期のメンタルや大学生活のリアルな話題も聞きやすく、親しみやすさが勉強の継続力につながるケースも多いです。
要は「質問は自分で整理し、必要に応じて担当を替えるくらいの主体性があるか」が分岐点。
完璧な指導を“受け取る”イメージより、アドバイザーを「育てながら一緒に走る」感覚を持てる子ほど、河合塾マナビスのメリットを引き出しやすいでしょう。
③完璧に静かで快適な学習環境でないと集中力が途切れてしまう子
河合塾マナビスのブースは仕切り付きですが無音ではありません。
隣のペン音やアドバイザーの声が漏れ、再生を止めるたび視界に動きが入ります。
こうした小さな刺激で集中が切れるタイプは、映像授業の長所を活かしにくいかもしれません。
自宅受講に替えれば静けさは確保できますが、今度は家族の会話や生活音が割り込む場合も。イヤホンで遮音する方法はあるものの、呼び出しに気づきづらいジレンマが残ります。
気になる場合は体験受講で環境をチェックし、壁際の席を固定してもらう・静かな時間帯に予約するなど対策を相談すると安心です。
それでも「わずかな物音でも集中が途切れる」と感じるなら、図書館や自宅の書斎など密閉度の高い場所で受講できるか検討するのが得策。
逆に少しざわついた方が目が覚める子には、河合塾マナビスのブースが程よい刺激となり、意外と集中が続くケースもあります。
自分の集中スイッチが無音か適度な雑音かを見極めたうえで、学習場所を決めることが大切です。
【サボりがち・完璧フォロー志向・無音集中型】河合塾マナビスと相性が合わない子向けおすすめ塾3選
「映像では続かない」「完璧に面倒を見てほしい」「静寂でないと集中が切れる」――そんな理由で河合塾マナビスと合わなかったとしても大丈夫です。
塾ごとに強みは千差万別。
ここからは、サボりがち・完璧フォロー志向・無音集中型のタイプ別におすすめの塾をご紹介します。
|項目
|河合塾マナビス
|武田塾
|東進ハイスクール
|TOMAS（トーマス）
|主な授業スタイル
|映像授業
|自学自習
|映像授業
|1対1
完全個室
|入会金
|なし
|要問い合わせ
|33,000円
|27,500円
|授業時間
|45～90分
|要問い合わせ
|90分
|80分
|キャンセル
振替対応
|あり
|あり
|要問い合わせ
|あり
|教室数
|331校
|388校
|95校
|108校
※すべて税込
武田塾：ペース管理が苦手でも毎週チェックで勉強リズムが守れる
|対象学年
|・小学1～6年生
・中学1～3年生
・高校1～3年生
※教室によって異なる
|授業スタイル
|自学自習のサポート
|入会金
|要問合せ
|授業料
|受験生（高校3年生・既卒生）の場合、年間60～120万円程度
※学年やコースによって異なる
|他費用
|※教室によって異なるため要問合せ
・教材費
・模試費用（受験学年）
|授業時間
|要問合せ
|対応教科数
|主要5教科
|キャンセル時の振替
|校舎で定められた期日までに欠席連絡した場合は別日に振替可能。期日を過ぎた場合は振替不可。
|教室数
|全国 388校
|指導実績
|創業20年、在籍生徒数年間約17,000人
|合格実績
（2025年度）
|【国公立大学】
東京大学、北海道大学、一橋大学、神戸大学、九州大学、宮崎大学 ほか
【私立大学】
早稲田大学、慶応義塾大学、東京理科大学、立教大学、明治大学 ほか
※高校・中学の合格実績は公式サイト参照
|面談
|希望するタイミングで個別面談や三者面談可
|自習室
|あり
|運営会社
|株式会社A.ver
※すべて税込
武田塾の看板は、あえて「授業をしない」と言い切る思い切りの良さです。
黒板解説はゼロ。
その代わり週１回のマンツーマン特訓で、担当講師と “７日間の地図” を作ります。
参考書のページ、演習の分量、確認テストの合格ラインまで具体的な数字を並べた学習計画表がその場で完成。
特訓の終わりには小テストで理解度を測り、翌週また同じ単元で合否判定──クリアできない限り前へ進めない仕掛けが、半ば強制的に背中を押してくれます。
平日は課題の進行状況をLINEで報告。
未提出があれば即アラートが飛ぶため、「今日はサボろうかな」と思った瞬間にスマホが鳴るイメージです。
参考書で行き詰まった問題はオンライン質問サービスで解決できるので、“わからない”が放置される心配も少なめです。
こうして浮いた黒板タイムは、すべて演習に振り替わります。
「やる範囲とノルマを示してくれれば、後は手を動かせる」というタイプとは相性抜群。
一方、講師の板書やライブ解説を聞くことでスイッチが入る人には、少し物足りなく映るかもしれません。
要するに武田塾は、毎日の課題監視と週１の特訓テストでリズムを守りたい――けれど授業よりも“自分で解く時間”を増やしたい受験生にうってつけの選択肢です。
東進ハイスクール：受動型でもやる気に火が付く！人気講師の熱血ライブ授業
|対象学年
|・高校1～3年生
・既卒生
・高0生
※入学時にテストあり（受験料無料）
※高0生＝高校生レベルの学力を持った中学生
|授業スタイル
|映像授業45～90分＋専属アドバイザーによるフォロー
※授業時間はコースによる
担任・担任助手指導による5～5人程度のチームミーティングあり
|入会金
|33,000円
|授業料
|【通期講座単科受講料】
単科1講座（90分×20回ほか）：82,500円
※複数講座申込みの場合は講座数分の受講料を合算
【通年講習講座単科受講料 】
・90分×5回＋講座終了判定テスト1回：20,900円
・90分×10回＋講座終了判定テスト1回：41,800円
※上記以外の回数は各校舎へ要問い合わせ
|他費用
|【担任指導費】
・高3生/44,000円
・高2生以下22,000円
※3講座以下申込みの受験生は33,000円
【模試費】
・高3生/22,000円
・高2生/11,000円
・高1生、高0生/8,800円
※高0生＝高校生レベルの学力を持った中学生
|授業時間
|1講座90分
|対応教科数
|・主要5教科
・情報
|キャンセル時の振替
|要問合せ
|教室数
|95校（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、静岡県、奈良県）
|指導実績
|1985年開校以降、40年の指導歴あり
|合格実績
（2025年度）
|【国公立大学】
東京大学（東進生現役占有率35.1％）、東京科学大学・一橋大学（東進生現役占有率23.1％）、京都大学、北海道大学、東北大学ほか
【私立大学】
早稲田大学・慶応義塾大学（一般選抜東進生現役占有率25.3％）、明治学院大学、学習院大学、関西学院大学、同志社大学ほか
※東進生現役占有率：全現役合格者に占める東進生の割合（公式HPに掲載あり）
|面談
|・毎回の登校、在校時にコーチングタイム実施
・週1回5～6人の生徒によるチームミーティング
・保護者との三者面談あり（詳細は要問合せ）
|自習室
|あり
※校舎ごとに異なるため要問合せ
|運営会社
|株式会社 ナガセ
※すべて税込
東進ハイスクールの柱は、全国から選抜された実力講師陣の映像授業です。
テンポの良い解説に加え、学問の魅力や受験への熱いメッセージを織り交ぜるため、教室にいるかのようなライブ感で受け身の気分に火が付きます。
わかりやすさはもちろん「面白くてやる気が出る授業を約束」と公式がうたう通り、ノートを取る手が止まらない仕掛けが随所に盛り込まれています。
授業は１コマから繰り返し視聴でき、高速学習機能で倍速再生も可能。
苦手単元を重点的に復習したり、高３の夏までに高２範囲を終わらせるなど、ペースメーカーが欲しいタイプでも「やるべき講座」が明確になるので迷いません。
担任と担任助手のダブル体制でフォローしてくれるのも東進ハイスクールの魅力のひとつ。
合格設計図をもとに学習計画を作成し、面談で進度を点検しながら「今日の授業が終わったらこの演習を解こう」と行動レベルまで示してくれるため、自己管理が苦手でも挫折しにくいのがポイントです。
固定の時間割で教室に集まるので、学校帰りに席へ着けば自動的に勉強モードへ。
仲間と切磋琢磨する団体戦の空気が背中を押してくれるため、「誰かの熱気がないとエンジンがかからない」「締め切りが決まっていないと先延ばししがち」という人にこそ相性抜群の環境と言えます。
TOMAS：完全個室マンツーマンで集中力フル稼働！静寂派に最適な個別指導
|対象学年
|・小学1～6年生
・中学1～3年生
・高校1～3年生
・既卒生
|授業スタイル
|1対1 完全個室
|入会金
|27,500円
※リソー教育グループ既会員は免除
|授業料
|要問合せ
|他費用
|要問合せ
|授業時間
|1コマ80分
|対応教科数
|・主要5教科
※その他志望校別にオーダーメイド
|キャンセル時の振替
|事前連絡で可
※当日キャンセルは要確認
|教室数
|108校（首都圏駅前）
|指導実績
|1990年開校、以降35年間の指導歴あり
|合格実績
（2025年度）
|【国公立大学】
東京大学、京都大学、東京科学大学、一橋大学、北海道大学、東北大学 ほか
【私立大学】
早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学、国際基督教大学、東京理科大学、明治大学 ほか
※高校・中学の合格実績は公式サイト参照
|面談
|・希望に応じて保護者面談、生徒面談あり
・家庭との電話によるホットライン設置
|自習室
|あり
|運営会社
|株式会社リソー教育
※すべて税込
「雑音が１つでも入ると思考が途切れる」
「講義より自分で手を動かす時間を最大化したい」
そんな無音集中型の願いを叶えてくれるのがTOMASです。
TOMASの授業は、四面を壁で囲んだホワイトボード付き“完全個室”で行われます。
外の話し声や廊下の足音も気にならない環境の中、講師と生徒が１対１で向き合う80分。
その静寂が思考を邪魔せず、雑念をシャットアウトして問題演習に没頭できます。
志望校から逆算した専用カリキュラムを用意し、毎回の授業で到達度を確認しながら進度を微調整。教材の選定や宿題の量も個々に最適化されるので、迷わず演習へ取り掛かれます。
授業のない日でも同じ個室ブースを自習室として開放しており、学習→質問→演習のサイクルを一つの席で完結できる点も大きな魅力です。
「静けさを保ちつつ質の高い対話型指導を受けたい」というニーズに、TOMASは環境とカリキュラムの両面で応えてくれます。
入塾前に不安をゼロに！河合塾マナビスのよくある質問(FAQ)
最後に、河合塾マナビスに関するよくある質問をまとめました。
無料体験では何をチェックすればいい？
無料体験では「ここなら半年後も腰を据えて学べそうか」を測るつもりで、次の５点をチェックしてみましょう。
- 授業テンポ…１コマ視聴して、声の抑揚や板書のスピードが自分のリズムに合うか。
- ブースの居心地…ヘッドホンを着け、隣席の物音が気にならないか確かめる。
- アドバイザーの反応…５分面談で質問を投げ、答えの深さと話しやすさを体感。
- 学習ログの見やすさ…マイページを操作し、進度やテスト結果が直感的に把握できるか。
- 料金シミュレーション…希望科目を増減し、予算内に収まる組み合わせを確認。
この５項目がストレスなくクリアできれば、河合塾マナビスでの学びを前向きに続けられるはずです。
もし合わなかった場合、クーリング・オフや途中退会は可能？
契約書面を受け取った日を含めて８日以内なら、クーリング・オフで契約そのものを取り消せます。
手続きは簡単で、指定の書面を校舎か本部に届け出るだけ。納めた入学金も講座料も、教材費まで丸ごと戻ってくるので、体験後に「やっぱり違う」と感じたときの安全網になります。
９日目以降の途中退会も可能ですが、この場合は未受講講座の分だけが精算対象です。
返金額の計算方法や締切日は校舎ごとに細かな違いがあるため、手続きを決める前に窓口で確認を。
書類にサインして提出すれば精算が進み、受講済み分はそのまま、未受講分は規定に従って戻ってきます。
ポイントは以下の二つ。
①８日以内は理由を問わず全額返金
②９日目以降は未受講講座を規定精算
退会を検討する日は、カレンダーで期日を確かめ、校舎の窓口で必要書類と手順をもらう――この一手間をかけておけば、費用面の不安を最小限に抑えたまま次の選択肢へ進めます。
アドバイザーからはどんなサポートが受けられるの？
河合塾マナビスのアドバイザーは、映像を“見て終わり”にしません。
授業とチェックテストが終わるたび、ブースを出てすぐに 約５分の「アドバイスタイム」 が用意されています。
ここでは生徒が習った内容を自分の言葉で説明し、理解が浅い部分はその場で復習方法を提案。短い対話ですが、アウトプットの習慣が身に付きやすく、「わかったつもり」を残しません。
担当アドバイザーは一年を通じて同じ生徒を受け持ち、現在の成績や部活の予定を聞き取ったうえで年間・月間の学習計画を一緒に立てます。
計画した分量が消化できているかは学習ログで日々チェック。
遅れが出れば次の面談で軌道修正し、模試の結果も踏まえて講座の追加やレベル変更を提案します。
面談は月１回が基本ですが、定期テスト前など相談があれば随時対応。
自宅受講が中心の生徒には電話やＷＥＢ面談で同じサポートを行い、学習リズムが崩れないよう声を掛け続けます。
校舎ごとに面談ブースが設けられ、周囲を気にせず進路の悩みも話せる点も安心材料です。
授業直後の５分対話で理解を固め、毎月の面談で長期計画を微調整。
この二段構えが、映像学習でも孤立させないマナビス流のサポートです。
宿題や課題はある？
映像授業を受けた直後に実施するチェックテストが、いわばその日の宿題確認です。
得点が十分でなければ、その場で復習ポイントを指定され、テキストの該当ページを解き直してから次回へ進みます。
加えてアドバイザーとのアドバイスタイムで、授業内容を自分の言葉で説明すると理解度が浮き彫りになり、不足があれば「もう一度ここをまとめて来よう」「次回までに類題を３題解いておこう」といった具体的な課題が提示されます。
つまり学校のように一律の宿題プリントが配られるわけではありませんが、チェックテストと対話を通じて個別に復習タスクが決まる仕組みになっています。
課題量は得点状況や志望校レベルに応じて変わるため、「自分に必要な分だけ、無駄なく取り組める」のが特色です。
自主学習向けの専用アプリはある？
河合塾マナビスには暗記科目をスマホで磨ける専用ツール「AIマスター」が用意されています。（英語・古文・日本史・世界史）
入試必須語や授業で扱った内容を取り込み、AIが覚え残しを分析して重点的に出題。
場所を選ばずに反復できるので、ほんの５分のスキマ時間でも弱点だけを効率よく潰せます。
学習履歴は〈未出題・弱点・記憶中・記憶済み〉の４色円グラフで表示され、色が緑に変わるたび達成感が得られる設計。
アドバイザーも同じ画面を確認できるため、面談では「次回までに黄色を半分にしよう」と具体的な目標が立てやすく、日々の暗記が取りこぼしなく定着します。
まとめ：河合塾マナビスは「主体性×サポート」を両輪に走れるかがカギ
河合塾マナビスは映像授業の自由度と月イチ面談・AI分析のサポートを組み合わせた“自学主導型”の塾です。
効果を高めるポイントは次の３つ。
- １週間分の「映像＋復習タイム」を先に予定表に書き込む
- 授業後チェックを“提出期限”と捉え、その日のうちに復習を終える
- 面談で疑問点を洗い出し、次回面談までに必ず解消する
この流れを習慣化できれば、費用対効果は大きく伸びます。
反対に「決まった時間割が欲しい」「講師が常に張り付いていてほしい」「無音環境が必須」というタイプは、東進・駿台・武田塾など“ライブ授業＋強制ペース”の塾がフィットすることも。
河合塾マナビスの長所と限界を知り、自分の性格・生活リズムに最適な学び方を選びましょう。
