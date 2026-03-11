東京都では、 女性活躍に取り組む企業や団体等を「東京都女性活躍推進大賞」として表彰しています。今回は、令和７年度「東京都女性活躍推進大賞」を受賞した企業で働く女性社員の皆さんに、実際の取組や日々のお仕事についてお話を伺いました。

対話を起点に、制度を活かす組織風土づくり

株式会社オリエントコーポレーション

どんな会社？ オートローンやショッピングローンといった個品割賦事業・クレジットカード事業・銀行保証事業などを展開する総合金融サービス企業。事業のDX化にも積極的に取り組んでおり、EC決済ソリューションの提供やローン申し込みのWeb化にも注力しています。

教えてくれるのはこの人！ 香月さん

証券会社での勤務を経て、2018年に株式会社オリエントコーポレーションへ転職。女性社員比率が高く、営業職としてのキャリア継続性が高い環境であることを魅力と感じ、入社を決断。現在は戦略企画部に所属し、出資やアライアンスを通じて新たなビジネスの創出に取り組んでいます。

「配慮」から「対話」へ チャレンジしやすい雰囲気への改革

―― 女性執行役員が全国の女性管理職と面談する中で、「制度よりカルチャー」「配慮より対話」を重視するようになったそうですね。

香月さん 当社にはもともと、女性を含めた全社員が働きやすい・チャレンジできる制度がいくつかあったのですが、制度としては整えられていても実際に使う雰囲気や風土ではなかったんです。それが、個別面談をきっかけに、形式的な制度整備だけではなく、企業カルチャー、組織風土の改革が必要だと再認識されました。

最近は「カルチャー変革」を掲げて、社内全体が「みんなでチャレンジしやすい雰囲気を作っていこう」という風土に変わってきていると感じています。

――具体的にはどんな変化がありましたか？

香月さん 2016年から「Orico Women’s Network」という女性管理職の社内ネットワークがありましたが、当時は営業店の女性課長のみが対象でした。それが2024年から、対象が全女性管理職へと拡大されました。女性管理職同士で交流して、女性が活躍できる風土の醸成やキャリア形成について意見を交わす場となっています。私も参加しているのですが、自分のキャリアについて考えるとても良い機会をいただいていると感じています。

また、プログラムのひとつに、他企業の女性管理職の方との「異業種交流会」があるのですが、交流を通じて、どこの企業も似たような悩みを抱えた女性管理職がいることを知りました。

異業種交流会の様子

――具体的には、どのような悩みでしょうか？

香月さん 私は、将来子どもができたら、今より高い役職を目指すのは難しいのではないかと思っていました。しかし実際には、子どもを持つ参加者も多く、皆さんが家庭と仕事の両立のために効率化の工夫をしていることを知りました。また、「悩みを抱えて踏みとどまるより、まず挑戦してみる、相談してみることが大切」というアドバイスももらいました。そのおかげで、「できないかもしれない」と考えて行動しないのはもったいないと感じ、チャレンジ精神を持つようになりました。

「ジョブポスティング制度」で社員一人ひとりの挑戦を後押し

――御社では「ジョブポスティング制度」で社員の挑戦も後押ししていると伺いました。

香月さん 「ジョブポスティング制度」は、自発的なキャリア形成を促す人事施策です。主にふたつのタイプがあり、ひとつは過去の経験を活かして現在のポストに挑戦するもの、もうひとつは部署や支店の異動や社外出向で新しい学びを得るものです。私もこの制度で別会社へ出向しました。

――別会社に出向していかがでしたか？

香月さん 出向先でもオリエントコーポレーションでの仕事と似た業務に携わっていましたが、会社が変わると考え方や社風が全く異なることを実感しました。その中で、「こんな方法もあるんだ」とか、「私、意外とできるかも」という発見が多くあり、視野が大きく広がりました。

出向先で登壇する香月さん

――転職せずに他社の業務に関われる点も魅力ですね。

香月さん 出向先でも「そういう制度があったら転職しちゃう人が増えるかもって二の足を踏んじゃうけど、オリエントコーポレーションさんは太っ腹だね」と言われました（笑）。でも、他社さんのことを知ることでまた自社のことを好きになるということもあると思うんです。私も出向を通じて、オリエントコーポレーションのいいところ・もっとこうしたほうがいいと思うところが分かって、より好きになりました。

制度が始まったばかりの頃は「どうしようか」と悩んでいる人も多かったですが、ここ1，2年で制度を利用する社員が急増しています。希望どおりになるとは限りませんが、若手社員が課長に昇進する例も出ています。

それぞれが描く“理想のキャリア”を実現できる企業に

――香月さんが入社してよかったこと、やりがいを感じた瞬間を教えてください。

香月さん さまざまなことに挑戦できている時です。当社ではチャレンジしたいことに誰もが手を挙げられる環境が整っています。私自身も、今参加しているプロジェクトには自ら手を挙げて参加しました。自分で選んだ分、責任感と、頑張ろうという気持ちが一層湧いてきますね。プロジェクトを進める中で多くのことを吸収させてもらっていて、仕事がとても楽しいです。

――そんな香月さんが会社に期待していることを教えてください。

香月さん 介護や育児との両立、若いうちから役職にチャレンジしたい人など、働き方やキャリアの考え方は、人それぞれだと思います。当社では、それぞれが思い描いているキャリアの理想にできるだけ近づけるための制度を、さらに整えていこうと人事が動いています。その動きによって、実際にチャレンジしたいという雰囲気も浸透してきました。これからも、それぞれが目指すキャリアを実現できる会社であり続けて欲しいですね。

――これから社会に出る学生のみなさんにメッセージをお願いします。

香月さん 社会に出てさまざまな挑戦をしてきたことが、自分の成長につながったと感じています。キャリアについて悩む人もいると思いますが、まず挑戦することが大切です。やってみないと分からないことも多いですし、サポートしてくれる人もいます。自分に制限をかけず、実現したいことに正直になってみてください。

― 香月さんのとある1日 ―