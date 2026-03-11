東京都では、 女性活躍に取り組む企業や団体等を「東京都女性活躍推進大賞」として表彰しています。今回は、令和７年度「東京都女性活躍推進大賞」を受賞した企業で働く女性社員の皆さんに、実際の取組や日々のお仕事についてお話を伺いました。

現場のリアルな声をヒアリングし、課題を解決

テルモ株式会社

どんな会社？ 創業から100年以上の歴史を持つ総合医療機器メーカー。「医療を通じて社会に貢献する」という企業理念のもと、現在は、心臓血管、基盤医療を支えるメディカルケアソリューション、血液・細胞テクノロジーの3つの領域で事業を展開しています。

教えてくれるのはこの人！ 佐藤さん

人材サービス会社を経て、カリディアンBCTへ転職。M&AによりカリディアンBCTがテルモグループの一員に。2022年まで血液関連製品の営業を担当し、2023年にキャリアチャレンジ制度を活用して、人財開発室へ転籍。営業職・コーポレートスタッフ職の新卒採用を担当している。

(*)テルモグループでは、社員をともに働く仲間として「アソシエイト」と呼んでいます。

制服リニューアルなど、女性特有の健康課題に取り組む

―― 工場着を30年ぶりに全面リニューアルしたそうですね。

佐藤さん 女性活躍推進に向け、現場で働く女性アソシエイトの健康課題を把握するため、約1,000人を対象に「健康×女性」をテーマとしたアンケートを実施しました。そこで、工場着のズボンの色について多くの意見が集まったんです。これまで弊社では、異物の付着が視認しやすく、清潔なイメージがあるなどの理由から、上下白色の工場着を採用してきました。しかし、現場からは「白色のズボンは下着が透けやすく、汚れやシミも目立ちやすいため、生理時の経血漏れが心配」という意見が多く上がっていました。

そこで生産工場の担当者を中心に「制服リニューアルプロジェクト」を発足。ズボンを白色から紺色へと変更しました。静岡県にある愛鷹工場を皮切りに、国内の他の工場も工場着のリニューアルに向けて順次切り替えを行っています。

―― リニューアルの反響はいかがでしょうか？

佐藤さん リニューアル後に実施したアンケートでは、「色に対する不安がなくなり、業務に集中しやすくなった」という声が多く寄せられました。汚れが目立たなくなったことから、女性だけでなく男性からも高い評価を得ています。

また、今回のリニューアルを機に、新たにマタニティ用の工場着を導入しました。従来は、お腹が大きくなった妊婦の方が男性用ズボンを履いて作業していたため、裾の長さでつまずいたり転倒したりする危険がありました。この問題を解消するため、専用の工場着を作りました。

―― 他にも、アンケート結果を基に様々な健康支援を行っているんですよね？

佐藤さん アンケートでは他にも、月経や更年期、不妊治療など、女性特有の健康課題に対しての悩みが多く集まったんです。そこで、理解を深めるために専門家を招いて「健康リテラシー啓発セミナー」をスタートさせました。毎回約200名が参加し、女性だけでなく男性向けにも幅広く開催しています。共有しづらく見えにくい課題だからこそ、相互理解を深めることで、課題や悩みを共有し、助け合う社風が形成されています。

誰もが自分らしいキャリアを築ける企業を目指して

―― 「女性人財育成プログラム」もスタートしたとのことですが、どんなプログラムなのでしょうか？

佐藤さん 自分らしいリーダーシップの確立や、部門を超えたネットワーキングを目的にしたプログラムです。具体的には、外部から講師を招いてリーダーの基本行動や役割などを体系的に学んだり、キャリアやライフイベントに対する課題や情報などについて意見交換したりします。

1期生の対象者はワーキングマザーに絞り、プログラムの最後には参加アソシエイトの家族を交えた卒業式を開催しました。ママがどんな仕事に携わっているのかを知ってもらい、家族間の理解と協力を促進できたらという想いがありました。

卒業式では「子供向け医療セミナー」も開催

―― 佐藤さんも「女性人財育成プログラム」に参加されているんですよね？

佐藤さん 私が参加している第2期には、ワーキングマザーに限らず、自分らしいキャリアの実現を目指す30名の女性アソシエイトが参加しています。研修を通じてリーダーに必要なマインドセットを学び、理想のリーダー像に対する価値観が変化しました。現在も研修の途中ではありますが、挑戦への意欲が大きく高まっています。

また、普段接する機会のないアソシエイトと、職種や立場、年齢に関係なく意見を交わせたことで、互いに支え合い、認め合える仲間を得られたことも大きなメリットです。

―― 特に工場などは男性社員が多いかと思いますが、女性活躍推進の取組を通じてどのような変化がありましたか。

佐藤さん まず、立場に関わらず声をあげやすい風土が醸成されたと感じています。これまで、男性の働き方を前提としたキャリアが主流でしたが、誰もが現状の課題やライフイベントを乗り越え、自分らしくキャリアを築くことに前向きに取り組めるようになりました。その結果、女性管理職比率が増加し、生産部門・営業部門でワーキングマザーの管理職が誕生しました。さらに、現在は男性の育児休業取得促進に取り組んでいます。

“仕組み”で支えるライフ・ワーク・バランス――プライベートの充実を力に

―― 佐藤さんがライフ・ワーク・バランスを両立するために工夫していることを教えてください。

佐藤さん ライフ・ワーク・バランスを実現するには、個人の努力だけでなく、組織的なサポートや仕組み作りが重要だと考えます。そのため、平日に安心して代休や有給を取得できる雰囲気と体制づくりに取り組み、業務の属人化を防ぐサポート体制を整えました。また、仕事に前向きに取り組むためには、プライベートの充実も大切だと考えています。そのため、部署内でスケジュールを共有し、長期休暇も取得しやすい環境を整えています。

私自身は、自分の息だけで潜水するスキンダイビングにハマっていて、シーズンになると月に一度は島に出かけて休暇を満喫しています。それが、仕事へのモチベーションを高めることにもつながっています。

―― 今後の目標をお聞かせください。

佐藤さん 総合医療機器メーカーの一員として、医療現場を根本から支えていることに大きなやりがいを感じています。当社の存在や価値をより多くの方に知ってもらいたいという思いから、自らで手を挙げて人財開発室へキャリアチェンジしました。今後は、当社の魅力を積極的に発信し、優秀な人財を確保することで、テルモの未来を担う仲間をさらに増やしていきたいと考えています。

―― これから社会に出る学生のみなさんにメッセージをお願いします。

佐藤さん 社会人になると、1日の約3分の1は仕事に費やすことになります。その大切な時間を投資する価値があると思える企業や仕事に出会ってほしいです。自分が本気で取り組みたいと思える場を見つけるには、過去の経験が役立ちます。これまでの出来事を振り返り、自分がどんな場面で心が動いたのか、どんな時に力を発揮できたかを丁寧に確認していくことで、自分の価値観が見えてくると思います。自分自身と向き合いながら、就職活動を頑張ってください。

― 佐藤さんのとある1日 ―