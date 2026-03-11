東京都では、 女性活躍に取り組む企業や団体等を「東京都女性活躍推進大賞」として表彰しています。今回は、令和７年度「東京都女性活躍推進大賞」を受賞した企業で働く女性社員の皆さんに、実際の取組や日々のお仕事についてお話を伺いました。
現場のリアルな声をヒアリングし、課題を解決
テルモ株式会社
どんな会社？
創業から100年以上の歴史を持つ総合医療機器メーカー。「医療を通じて社会に貢献する」という企業理念のもと、現在は、心臓血管、基盤医療を支えるメディカルケアソリューション、血液・細胞テクノロジーの3つの領域で事業を展開しています。
教えてくれるのはこの人！
佐藤さん
人材サービス会社を経て、カリディアンBCTへ転職。M&AによりカリディアンBCTがテルモグループの一員に。2022年まで血液関連製品の営業を担当し、2023年にキャリアチャレンジ制度を活用して、人財開発室へ転籍。営業職・コーポレートスタッフ職の新卒採用を担当している。
(*)テルモグループでは、社員をともに働く仲間として「アソシエイト」と呼んでいます。
制服リニューアルなど、女性特有の健康課題に取り組む
―― 工場着を30年ぶりに全面リニューアルしたそうですね。
女性活躍推進に向け、現場で働く女性アソシエイトの健康課題を把握するため、約1,000人を対象に「健康×女性」をテーマとしたアンケートを実施しました。そこで、工場着のズボンの色について多くの意見が集まったんです。これまで弊社では、異物の付着が視認しやすく、清潔なイメージがあるなどの理由から、上下白色の工場着を採用してきました。しかし、現場からは「白色のズボンは下着が透けやすく、汚れやシミも目立ちやすいため、生理時の経血漏れが心配」という意見が多く上がっていました。
そこで生産工場の担当者を中心に「制服リニューアルプロジェクト」を発足。ズボンを白色から紺色へと変更しました。静岡県にある愛鷹工場を皮切りに、国内の他の工場も工場着のリニューアルに向けて順次切り替えを行っています。
―― リニューアルの反響はいかがでしょうか？
リニューアル後に実施したアンケートでは、「色に対する不安がなくなり、業務に集中しやすくなった」という声が多く寄せられました。汚れが目立たなくなったことから、女性だけでなく男性からも高い評価を得ています。
また、今回のリニューアルを機に、新たにマタニティ用の工場着を導入しました。従来は、お腹が大きくなった妊婦の方が男性用ズボンを履いて作業していたため、裾の長さでつまずいたり転倒したりする危険がありました。この問題を解消するため、専用の工場着を作りました。
―― 他にも、アンケート結果を基に様々な健康支援を行っているんですよね？
アンケートでは他にも、月経や更年期、不妊治療など、女性特有の健康課題に対しての悩みが多く集まったんです。そこで、理解を深めるために専門家を招いて「健康リテラシー啓発セミナー」をスタートさせました。毎回約200名が参加し、女性だけでなく男性向けにも幅広く開催しています。共有しづらく見えにくい課題だからこそ、相互理解を深めることで、課題や悩みを共有し、助け合う社風が形成されています。
誰もが自分らしいキャリアを築ける企業を目指して
―― 「女性人財育成プログラム」もスタートしたとのことですが、どんなプログラムなのでしょうか？
自分らしいリーダーシップの確立や、部門を超えたネットワーキングを目的にしたプログラムです。具体的には、外部から講師を招いてリーダーの基本行動や役割などを体系的に学んだり、キャリアやライフイベントに対する課題や情報などについて意見交換したりします。
1期生の対象者はワーキングマザーに絞り、プログラムの最後には参加アソシエイトの家族を交えた卒業式を開催しました。ママがどんな仕事に携わっているのかを知ってもらい、家族間の理解と協力を促進できたらという想いがありました。
卒業式では「子供向け医療セミナー」も開催
―― 佐藤さんも「女性人財育成プログラム」に参加されているんですよね？
私が参加している第2期には、ワーキングマザーに限らず、自分らしいキャリアの実現を目指す30名の女性アソシエイトが参加しています。研修を通じてリーダーに必要なマインドセットを学び、理想のリーダー像に対する価値観が変化しました。現在も研修の途中ではありますが、挑戦への意欲が大きく高まっています。
また、普段接する機会のないアソシエイトと、職種や立場、年齢に関係なく意見を交わせたことで、互いに支え合い、認め合える仲間を得られたことも大きなメリットです。
―― 特に工場などは男性社員が多いかと思いますが、女性活躍推進の取組を通じてどのような変化がありましたか。
まず、立場に関わらず声をあげやすい風土が醸成されたと感じています。これまで、男性の働き方を前提としたキャリアが主流でしたが、誰もが現状の課題やライフイベントを乗り越え、自分らしくキャリアを築くことに前向きに取り組めるようになりました。その結果、女性管理職比率が増加し、生産部門・営業部門でワーキングマザーの管理職が誕生しました。さらに、現在は男性の育児休業取得促進に取り組んでいます。
“仕組み”で支えるライフ・ワーク・バランス――プライベートの充実を力に
―― 佐藤さんがライフ・ワーク・バランスを両立するために工夫していることを教えてください。
ライフ・ワーク・バランスを実現するには、個人の努力だけでなく、組織的なサポートや仕組み作りが重要だと考えます。そのため、平日に安心して代休や有給を取得できる雰囲気と体制づくりに取り組み、業務の属人化を防ぐサポート体制を整えました。また、仕事に前向きに取り組むためには、プライベートの充実も大切だと考えています。そのため、部署内でスケジュールを共有し、長期休暇も取得しやすい環境を整えています。
私自身は、自分の息だけで潜水するスキンダイビングにハマっていて、シーズンになると月に一度は島に出かけて休暇を満喫しています。それが、仕事へのモチベーションを高めることにもつながっています。
―― 今後の目標をお聞かせください。
総合医療機器メーカーの一員として、医療現場を根本から支えていることに大きなやりがいを感じています。当社の存在や価値をより多くの方に知ってもらいたいという思いから、自らで手を挙げて人財開発室へキャリアチェンジしました。今後は、当社の魅力を積極的に発信し、優秀な人財を確保することで、テルモの未来を担う仲間をさらに増やしていきたいと考えています。
―― これから社会に出る学生のみなさんにメッセージをお願いします。
社会人になると、1日の約3分の1は仕事に費やすことになります。その大切な時間を投資する価値があると思える企業や仕事に出会ってほしいです。自分が本気で取り組みたいと思える場を見つけるには、過去の経験が役立ちます。これまでの出来事を振り返り、自分がどんな場面で心が動いたのか、どんな時に力を発揮できたかを丁寧に確認していくことで、自分の価値観が見えてくると思います。自分自身と向き合いながら、就職活動を頑張ってください。
― 佐藤さんのとある1日 ―
- 現場の声に耳を傾け、問題を解決し、働きやすい環境を整える
- 女性特有の健康課題への理解を深める
- 自分の時間を投資したいと思える会社を見つける
制度と風土醸成の両輪で多様な人材が活躍できる組織へ
大日本印刷株式会社（DNP）
どんな会社？
1876年創業。印刷・情報技術を基盤に幅広い事業分野で多様な製品やサービスを提供する世界最大規模の総合印刷会社。「人と社会をつなぎ、新しい価値を提供する。」ことを企業理念に掲げ、持続可能なより良い社会、より心豊かな暮らしの実現に努めています。
教えてくれるのはこの人！
厚田さん
2015年にDNP入社。入社後は技術系総合職として、太陽光パネルの部材の生産技術職、機能性フィルムの開発業務を経験後、現在は人財開発部で技術系の新卒採用を中心に担当しています。
全社規模で進める、多様な価値観を尊重する職場づくり
―― 御社での女性活躍推進に関して、厚田さんが感じる会社の雰囲気や特徴について教えてください。
私が入社した当時、当社の管理職に占める女性の割合はわずか3％でした。その後、女性の活躍を支援する様々な制度が整備され、現在では10％を超えるまで向上しています。数字の伸びからも、入社時より女性がマネジメントや長期的なキャリアを築きやすい環境が整ってきたと感じます。とは言え、私は入社からこれまで、女性だから成長の機会が少ないとか経験を積みにくいと感じたことは一度もありません。制度が整う前から、女性が活躍できる雰囲気があったのだと思います。
―― より女性活躍が推進されていることを実感されているのですね。
そうですね。当社では、ダイバーシティ＆インクルージョン（以下、D&I）を浸透・定着させるため、2018年に「D&I推進室」が設置されました。それにより、女性活躍に関する取組を社内外へ積極的に発信できるようになったと感じています。
―― 全社規模でD&I推進に取り組まれているんですよね？
D&I推進の一環としてグループ会社含めて約3万人の全社員を対象とした「アンコンシャス・バイアス研修」を実施しています。
「アンコンシャス・バイアス」とは、物事を見聞きした際に、無意識のうちに「こうだろう」と思い込んでしまうこと。研修では、この言葉や意味を理解するとともに、アンコンシャス・バイアスに気づかずにいた自分の何気ない言動が相手を傷つけていないか、配慮が欠けていないかを振り返ります。
―― 研修を始めてから、社内からどんな声が挙がっていますか？
研修後には、「自身の意見を押し付けるのではなく、まずは相手の話を聞くことを意識していきたい」「対話の質と量を高めていきたい」といった声が挙がりました。私自身も研修を受ける中で、自分のアンコンシャス・バイアス（アンコン）に気づくことの重要性を学びました。その経験を通じて、悪意なく誰かを傷つけてしまうことや、人の成長の機会やキャリアの選択肢を狭めるような発言をしないよう、これまで以上に言葉を選ぶ意識が高まったと感じています。社内でも、自然と「アンコン」という言葉が交わされるようになりました。
―― 他に特徴的な取組はありますか？
毎年2月に「ダイバーシティウィーク」を開催し、D&Iの一層の推進と、社員の当事者意識の向上を目的として講演やワークショップなどさまざまなプログラムを実施しています。「ダイバーシティ」や「女性活躍」は特定の人だけを優遇する取組ではなく、本質は多様な価値観を受け入れて、一人ひとりの多様な強みを掛け合わせて、新しい価値を創造すること。
基調講演では、さまざまなバックグラウンドを持つゲストを招き、ご自身の経験に基づいたお話をいただいています。
ダイバーシティウィークでの映画上映会の様子
―― 多様な価値観を大事にされているのですね。
当社には様々な価値観や考え方、技術を持つ人が在籍しており、全社員が行動指針である「対話と協働」を大切にしています。お互いの意見を尊重し合うコミュニケーションが根付いている会社なので、部門や部署の垣根を越えて融合し、新しい価値やイノベーションを生み出せると考えています。
人材育成や制度整備と、風土醸成を両立させる
―― 御社では人材育成プログラムにも特徴があるんですよね？
女性管理職を対象とした「スポンサーシッププログラム」があります。このプログラムは、経営陣がスポンサーやメンターとして人材育成に主体的に関わるとともに、育成に必要な風土についても考える機会になっていると聞いています。昨年度は、経営陣が全体で延べ670時間以上このプログラムに参加しています。
―― 御社では男性の育業（育児休業）も推進されているとお聞きしました。
2024年度の男性社員の育業取得率は96.4％でした。仕事と育児の両立支援セミナー「カンガルーの会」などを通じて、意識醸成にも取り組んでいます。私の部署でも昨年2人のメンバーにお子さんが生まれ、どちらも育業しました。育業した男性社員からは、「育児は想像をはるかに超えた忙しさでした。育業がない状態は考えらません。制度がなかった時は一体どうしていたのだろうかと思いました。」という声を聞きました。また、一旦仕事から離れることでキャリアを少し俯瞰して考えることもできたという声も聞いています。
一方で、育業申請時に申し訳なさそうな様子の方も多く、いつも「気にしなくていいのに！」と思っています。今後さらに意識を変えていきたいですね。
対話を重ね、互いを尊重する職場へ
―― 厚田さんがライフ・ワーク・バランスを両立するために工夫していることを教えてください。
以前は仕事のことばかりを考えがちでしたが、最近はしっかり休むのも働く時間と同じくらい大事だと感じています。仕事以外の経験や会話、趣味は感性を豊かにし、リフレッシュにつながり、結果的に仕事にも良い影響を与えると思います。
これまで業務優先で後回しにしていたことに取り組んだり、趣味を増やしたりするなかで、心身ともにバランスが取れるようになりました。仕事の質も上がったように感じています。
―― 厚田さんが入社してよかったこと、やりがいを感じた瞬間を教えてください。
入社してよかったと感じるのは、異なる領域（生産技術・研究開発・採用）を経験する中で視野が大きく広がったことです。当社には多様な経験やスキルを持つ社員が在籍しており、開発業務を行っているときは、組織横断でスペシャリストと連携した経験を通じて、「この場面ではこの人に相談すれば突破口が開ける」という社内ネットワークが自分の財産になりました。加えて採用担当となってからは、モノづくりだけでなく幅広い役割が会社を支えていることを実感しています。社内の人と人をつなぐ・他社や大学と当社をつなぐ“橋渡し”ができた瞬間に、最もやりがいを感じます。
―― これから社会に出る学生のみなさんにメッセージをお願いします。
目の前の相手には、誠実で心のこもったコミュニケーションを意識してほしいです。今は生成AIを使うことで、自分の考えをきれいな文章にまとめることもできますが、本当に伝えたいことは自分自身の言葉で語らないと、その重みは伝わらないのではないでしょうか。採用面接でも「こうすれば受かる」というテクニックに頼るのではなく、自分の思いを直接伝えることが大切ですし、それは社会人になってからも重要になると思います。
― 厚田さんのとある1日 ―
- 多様な価値観を尊重し、対話することで新たな価値を生み出す
- 自身のアンコンシャス・バイアスに気づき、対処する
- 心のこもったコミュニケーションを大切に
