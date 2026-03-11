東京都では、 女性活躍に取り組む企業や団体等を「東京都女性活躍推進大賞」として表彰しています。今回は、令和７年度「東京都女性活躍推進大賞」を受賞した企業で働く女性社員の皆さんに、実際の取組や日々のお仕事についてお話を伺いました。
映像制作業界に新風を吹き込む、働き方改革の先進企業
株式会社白川プロ
どんな会社？
映像編集と音響デザインの制作プロダクションで、60年以上にわたりテレビ放送を支えています。NHKの番組やニュースを中心に、ドキュメンタリーの編集・音響効果を担当し、web CMやPR映像など幅広いサービスも提供しています。
教えてくれるのはこの人！
深作さん
大学卒業後、2021年に入社。NHK BS編集部で国際情報番組の映像編集を担当。各国の記者の取材内容を視聴者へ分かりやすく届けるため、日々編集作業に取り組んでいます。
24時間365日稼働の業界に新しい風を吹き込む！
―御社では24時間365日のシフト勤務を取り入れているとのことですが、これによってどのような働き方が可能になったのでしょうか？―
テレビの映像制作業界は長年、一人の担当者がずっと張り付くような、属人化した職人仕事が当たり前でした。白川プロではこれを改め、「時間で仕事を区切り、次の人に引き継ぐ」完全シフト制を前提に業務を設計しています。
主に4つのシフトパターンがあり、9時から18時の日勤、5時から13時の朝班、14時から23時退勤の夜班、そして19時から翌10時までの泊まり勤務があります。泊まり勤務は、朝班のシフトチーム内で相談しながら交代で担当します。
誰かが抜けても業務が滞らない体制を整えたことで、24時間365日稼働する業界でもライフ・ワーク・バランスの実現が可能になりました。
――深作さんは現在どのような働き方をされていますか？
私はBS編集部で22時から放送される報道番組を担当しているので、夜班で働いています。以前は朝班でしたが、もともと夜型の人間ということもあり朝方の生活に慣れることができず、相談して変更してもらいました。夜班勤務になってからは健康を維持しながら自分らしく働けています。従業員一人ひとりが自分にあった働き方を選べるのが当社の強みです。
――テレビ番組制作の現場と言えば、残業や徹夜が当たり前のイメージがありますが……。
私が入社した4年前には、定時帰宅の体制が徹底されていました。ただ、先輩社員の話によると、昔は残業や徹夜は当たり前だったそうです。当社はその古い体質に風穴を開けるべく、業界に先駆けて就業規則の見直しに取り組み、現代の働き方のニーズに合わせた制度を整えてきたと聞いています。
24時間365日のシフト勤務体制に加え、残業削減や各種休暇の取得を推進したことで、社員の満足度が高まりました。また、余裕を持たせた人数配置になっており、社員同士で業務をカバーできる体制が整っています。そのため、精神的な負担も少なく、安心して、楽しく働くことができています。
介護・育児を理由とした離職ゼロを達成！
――御社は、いち早く介護への問題に着手されたとのことですが、詳しく教えてください。
代表の白川が取締役時代に介護離職の記事を目にしたことをきっかけに、社員が介護と仕事を両立できる支援制度の整備を進めてきました。介護相談窓口や介護時短勤務制度を設け、さらに1日につき基本給の8割が支給される介護休暇（年10日）など独自の制度も導入しています。
――その後、育児支援制度を拡充していったんですよね？
介護支援ができたことで、社員のライフ・ワーク・バランス意識が向上し、育児支援制度も拡充されました。妊娠期から育児期間までカバーする休暇制度や、長期治療や不妊治療にも対応できるよう、治療と仕事の両立支援制度も導入しています。これにより、介護・育児による離職はゼロで、育児休業取得率は男女とも100％です。
――深作さんはまだ介護・育児支援制度を利用されていないそうですが、制度が整っていることで安心して働けていますか？
キャリアとライフイベントの両立を考える上で、将来に備えた様々な制度が整っていることは、大きな安心感につながっています。当社ではWeb目安箱やアンケートを活用しながら、制度の導入・見直しを進めてきた結果、利用者も増え、制度活用が当たり前になりました。私自身も体調不良時に会社へ相談し、すぐに夜班シフトへ変更できるなど、柔軟な対応にとても助けられました。
制度があるから、長く働けるキャリアが描ける
―― 深作さんがライフ・ワーク・バランスを両立するために工夫していることを教えてください。
睡眠時間をしっかり確保することを常に意識しています。残業が減ったとはいえ、繁忙期には残業することもありますし、有給や休暇制度を利用して休む時にはしっかり休むことを心がけたいですね。
入社前はテレビ番組制作に関わる仕事に就いたら自分の時間がなくなるものだと思っていましたが、実際にはそんなことはなく、プライベートの時間もしっかり確保できています。出勤前にドラマや映画を楽しむこともでき、心に余裕を持って働けています。
―― 今後の目標をお聞かせください。
自分が編集した番組が放送されることにやりがいを感じています。多様な才能や経験を持つ人たちと働くことで日々学びがあり、成長できる環境も整っています。これからも知識と技術を磨きながら挑戦を続けたいです。育児と仕事を両立している先輩女性社員もいるので、私もこの業界で長く活躍したいと考えています。
―― これから社会に出る学生のみなさんにメッセージをお願いします。
自分の好きなことや、これまで挑戦してきたことが、社会に出てから役立つことが多いように感じます。興味のあることは、どんどん挑戦してみてください。いろいろやってみて、違った価値観に触れてみると世界が広がっていくと思います。あとは何をやるにも体が資本なので、自分の体を労わりつつ好きなことに打ち込めば、心が豊かになるだけでなく、新たな道が開けたり、将来の選択肢が増えたりする可能性も広がります！
― 深作さんのとある1日 ―
- 24時間365日のシフト勤務で、柔軟な働き方を可能に
- 出産・育児や介護など、社員の人生に寄り添う
- 制度の拡充で、安心して働き続ける職場環境を構築
保育園開設、社内トレーニングジムなど大胆な施策で子育て世代に寄り添う
株式会社NISHI SATO
どんな会社？
バーコードプリンタやハンドラベラー、カードシステムなどの導入提案とソフトウェア・サプライ製品の販売を行い、多様なお客様の業務効率化と最適化を支援しています。2019年から保育園を運営し、2020年以降は教育や社会貢献にも取り組んでいます。
教えてくれるのはこの人！
江里口さん
2018年にNISHI SATOへキャリア入社し、現在はデジタルコマース事業部のプロジェクトマネージャー。主な業務はECサイトの運営管理や販促用チラシ、バナー制作に加え、会社や保育園のホームページ運営、社内ツールの構築・運用、パソコン関連のシステム管理など、多岐にわたっています。
企業主導型保育園を開設し、子連れ出勤が可能に！ 豊富な休暇制度も
―― 御社では多様な働き方支援を実施されているということですが、具体的な制度や取組内容について教えてください。
代表の横川は、子育てと仕事の両立に苦労した経験があります。また、社員の8割が女性であることから、女性が働きやすい環境や制度の整備に力を入れています。女性特有の悩みや不安にも寄り添うサポート体制が整っています。
例えば、本社1階には企業主導型保育園(*)があり、社員は子どもと一緒に出勤・退勤できる仕組みです。加えて、ファミリー休暇やイベント休暇、感染症休暇など、家庭の事情に合わせて利用できる柔軟な休暇制度があります。
さらに、所定労働時間を給与を維持したまま従来の8時間から7時間に短縮するなど、従業員が働きやすく、やりがいも感じられるよう継続的な取組を進めています。
(*)企業主導型保育園 企業が運営主体となって主に従業員の子どもを預かる保育施設
―― 江里口さんのお子さんは、実際に企業主導型保育園に通われているんですよね？
３歳の子どもと一緒に通勤しています。急な体調不良にもすぐに対応でき、職場からモニターで子どもの様子を確認できるため、安心して仕事に取り組めています。勤務時間内に子どもの誕生日会などの行事に参加できる点も魅力です。少人数制でアットホームな保育環境に加え、同じ職場の保育士さんが見てくれることも心強く感じています。
―― 他に、江里口さんが「これはありがたい！」と感じている制度を教えてください。
介護、看護、学校行事、不妊・不育治療など、家族に関する用事全般に利用できる「ファミリー休暇」ですね。私は妊娠するまで不妊治療をしていたので、休暇を多く取らなければならなかったんです。年次有給休暇の他に、こういった休暇があることで心に余裕が持てました。
―― 所定労働時間が8時間から7時間へ短縮されたのはどうですか？
私が産休・育休を取得する前、所定労働時間は８時間でした。育児と仕事の両立には８時間勤務は難しいので、復帰後は時短勤務になるだろう、と漠然と考えていました。でも労働時間が1時間短くなり、下の子を保育園に預けられるようになったおかげで、今もフルタイム勤務が続けられています。母親としての責任も果たせるし、社会人としてしっかり働けることを本当にありがたく感じています。
健康づくり推進のために社内トレーニングジム「NISHISATO STUDIO」を開講
―― 御社は、社員の健康づくりにも積極的に取り組んでいると伺いました。
社員を家族のように思ってくれる会社なので、昔から健康経営には力を入れており、社員の健康づくりを推進してきました。2024年に開設した社内トレーニングジム「NISHISATO STUDIO」もその一環です。週2回、トレーナーを迎えて、体幹トレーニングやストレッチなどの健康サポートを中心としたプログラムが実施されています。社員は勤務時間内に無料で参加できます。
―― 実際に利用されていかがですか？
デスクワークが中心の仕事なので、運動不足は以前から気になっていました。ジムに通いたいと思っても、育児や仕事で通う時間もないし、お金もかかるし…。そんな中、社内ジムが開設され、とても嬉しく感じました。仕事の合間に運動することで気分転換になり、集中力や仕事のパフォーマンスも上がるような気がします。
―― 御社は、アスリート社員の雇用も積極的に行っているんですよね？
当社は地域活性化にも力を入れていて、地域スポーツ選手を正社員として積極的に採用し、競技活動と仕事の両立を推進しています。現在サッカー選手2名、フットサル選手1名が在籍しています。
休日には、社員みんなで、アスリート社員が出場する試合の応援に行くこともあり、部署を超えて社員が１つになるので、団結力が生まれています。
完璧を求めすぎず、自分らしく無理なく働ける環境
―― いろいろな業務をこなしていますが、江里口さんが業務効率化のために工夫していることは？
私は結構完璧主義なんですが、仕事も家事も子育ても、全てのことを完璧にこなそうとするのはやはり難しい。だから、自分の中で合格のボーダーラインを下げることを意識するようになりました。また、何もかも自分でしようとせず、他の人に頼ることも大切にしています。得意不得意は人それぞれ違うので、それぞれが得意なことをお互い補完しながら仕事した方が効率的だし、信頼関係の構築にもつながると思っています。
―― 今後の目標をお聞かせください。
当社では柔軟な働き方を実現するために様々な制度を取り入れて、社員のライフ・ワーク・バランスを尊重しています。実際、私もライフステージが変化しても、自分のキャリアを継続できています。そんな私の姿を他の社員やこれから入ってくる新入社員に見せて、キャリア形成のロールモデルになりたいと思っています。
―― これから社会に出る学生のみなさんにメッセージをお願いします。
好きな職場で、自分らしく働けることに感謝しています。これから社会に出る方は完璧を目指すよりも、無理せず自分らしく働ける場所を見つけることが大切です。私自身も、家庭と仕事を両立しながら歩んでいきたいと考えており、私の経験がこれからキャリアを築く人の励みになれば嬉しいです。
― 江里口さんのとある1日 ―
- 保育園開設や労働時間短縮など、育児と仕事の両立を支える環境づくり
- 社内トレーニングジムの開講で、社員の健康づくりを推進
- アスリート社員の雇用が、職場の一体感・連帯感を醸成
企業のビジョンとミッションを再定義し、企業文化のアップデートを実現
株式会社ウィルミナ
どんな会社？
化粧品の企画販売、OEM事業、ブランド事業を展開。2022年には創業以来初の女性代表が就任し、株式会社ウィルミナに社名を変更。「Well-Being & Beauty Company」として、女性が自分らしく、晴れやかに生きる社会の実現を目指しています。
教えてくれるのはこの人！
辻村さん
化粧品メーカーを経て、2019年にキャリア入社。現在は、カスタマーサクセス部カスタマーサクセス課の課長として、品質保証チームと商品や広告物を校正するチームのマネジメント業務を行う。2023年11月に産休・育休から復帰し、2025年7月に管理職に。
「会社は男性が回すもの」という無意識の思い込みを打破し、組織文化を刷新
―― 御社では企業文化のアップデートを図ったとのことですが、以前はどんな社風だったのでしょうか？
もともとは、化粧品を取り扱う企業でありながら“男性中心の商社気質”が根づいている会社でした。幸村が入社した際、女性が従業員の約7割を占めるにもかかわらず、役職者はほぼ全員男性。「会社は男性が回すもの」という無意識の思い込みがあり、ジェンダーバランスの偏った社内環境でした。そこで、組織のあり方そのものを見直すために企業のビジョンとミッションを再定義し、社内に浸透させる取組を開始しました。
―― 具体的にどんなことを行ったのでしょうか？
まず、当時の経営陣と次期リーダーとなる社員たちで、我々の強みとなる企業アイデンティティの整理・言語化を行いました。さらに女性社員を中心に各部署から選抜した「アンバサダー社員」チームを結成し、従業員向けのセッションやアンケートを実施しました。
その結果、職場の雰囲気やコミュニケーションが課題として浮かび上がりました。当時は、管理職が窓際に並び、部署ごとに島をつくる昔ながらのレイアウトを採用していたんです。そこで、風通しの良い職場環境を整えるために、事務所を移転し、入居前の掃除から家具の選定、配置、DIYまで、社員が担いオフィスづくりを行いました。
新オフィスではフリーアドレスが導入され、さらにオフィス内にラウンジエリアが新設されたことで、部署の垣根を越えて誰でも気軽に話や相談ができるようになりました。風通しの良い職場環境になり、パフォーマンスを上げる働き方ができるようになったと思います。
誰もが能力を発揮しやすく、評価されやすい新制度を導入！
―― 2023年9月に開始された新評価制度とはどんなものでしょうか？
実力主義を徹底する評価制度です。以前は、社員のグレードと給与がイコールで、役職者にならないと給与が上がっていかない仕組みでした。そこでジェンダー・勤続年数・役職・年齢にとらわれず、全社員一律の能力別の新たなグレード制度を導入。「性別や家庭状況を理由にした評価は不可」とするルールを徹底し、評価者トレーニングや成功事例の共有により、女性管理職比率が31.6％から53.8%(2024年)に向上しました。能力のある女性リーダーが次々と誕生するなど、従業員のエンゲージメントも高まり、誰もが等しくキャリアを描ける風土が醸成されたように感じています。
―― 産休・育休を経て復職後、管理職になった社員は、辻村さんが初めてだとか？
私は子育てをしながら今も時短で働いているのですが、以前の制度のままでは管理職になれなかったと思います。品質保証といった専門的な役割を担っていること、複数のチームのマネジメントのほかに、他部署のサポートを行っていることが評価され、他の部署の社員からの推薦で、管理職に昇進することができました。
―― 管理職として育児を抱える中で、今の職場環境はいかがですか？
働きやすい職場環境が整ったことで、心に余裕を持てるようになりました。他の社員とも、より連携を図れるようになり、周りの協力や理解に助けられながら働けています。また男性社員のマインドの変化もすごく感じています。育児と仕事の両立への理解が深まり、子どもの体調不良による欠勤・遅刻の際にも上司の気遣いや心配りを感じるようになったし、育児に積極的に参加する男性社員も増えました。
―― 幸村代表も育児と仕事を両立されていますが、どんな存在ですか？
代表の幸村は、いつも私たちに寄り添って声をかけてくれる存在です。私が妊活していた時には、「安心して自分らしく働ける環境を整えていくから」と励ましてくれました。また、「仕事も子育ても、まずは自分がやりたいようにやってみればいい。困ったら周りに頼ればいいし、失敗を責める人はいない。前に進むことが大事」と声をかけてもらい、ロールモデルとしてとても尊敬しています。
組織の風土や職場の環境がパフォーマンスに大きく関係
―― 辻村さんが入社してよかったこと、やりがいを感じた瞬間を教えてください。
ライフステージが変わっても自分のやりたいことができているのは、組織変革によって働きやすい環境や制度が整ったからだと強く感じています。業務の属人化を解消し、部署の垣根を越えて協力し合う体制が整ってきたことで、やれることも増えていろいろなことにチャレンジできるようになったので、日々やりがいを感じています。
―― 今後の目標をお聞かせください。
新体制の下で職場環境や制度が整い、社員の意識も変わったことで、誰もが能力を発揮しやすい職場になりました。私は自分の経験を活かし、後輩や新入社員たちのキャリア形成を支援し、幸村代表のようなロールモデルになれたらと思います。
―― これから社会に出る学生のみなさんにメッセージをお願いします。
近年、働き方改革の推進により、自分らしく働ける環境がしっかり整ってきている企業が増えてきました。自身のやりたいことや能力を最大限に発揮するためには、就職する組織の風土や職場の環境も大きく関係してきます。学生のみなさんも、是非そこを見極めながら就職活動を頑張っていただければと思います。
― 辻村さんのとある1日 ―
- 当たり前や思い込みを打破し、企業変革がカギに
- 評価制度を一新し、実力主義を重視する全職種（管理職・総合職）共通グレード制度を導入
- 性別にとらわれず、誰もがキャリアを描ける風土の醸成
