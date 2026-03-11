映像編集と音響デザインの制作プロダクションで、60年以上にわたりテレビ放送を支えています。NHKの番組やニュースを中心に、ドキュメンタリーの編集・音響効果を担当し、web CMやPR映像など幅広いサービスも提供しています。

教えてくれるのはこの人！

深作さん

大学卒業後、2021年に入社。NHK BS編集部で国際情報番組の映像編集を担当。各国の記者の取材内容を視聴者へ分かりやすく届けるため、日々編集作業に取り組んでいます。

24時間365日稼働の業界に新しい風を吹き込む！

―御社では24時間365日のシフト勤務を取り入れているとのことですが、これによってどのような働き方が可能になったのでしょうか？―

深作さん テレビの映像制作業界は長年、一人の担当者がずっと張り付くような、属人化した職人仕事が当たり前でした。白川プロではこれを改め、「時間で仕事を区切り、次の人に引き継ぐ」完全シフト制を前提に業務を設計しています。

主に4つのシフトパターンがあり、9時から18時の日勤、5時から13時の朝班、14時から23時退勤の夜班、そして19時から翌10時までの泊まり勤務があります。泊まり勤務は、朝班のシフトチーム内で相談しながら交代で担当します。

誰かが抜けても業務が滞らない体制を整えたことで、24時間365日稼働する業界でもライフ・ワーク・バランスの実現が可能になりました。

――深作さんは現在どのような働き方をされていますか？

深作さん 私はBS編集部で22時から放送される報道番組を担当しているので、夜班で働いています。以前は朝班でしたが、もともと夜型の人間ということもあり朝方の生活に慣れることができず、相談して変更してもらいました。夜班勤務になってからは健康を維持しながら自分らしく働けています。従業員一人ひとりが自分にあった働き方を選べるのが当社の強みです。

――テレビ番組制作の現場と言えば、残業や徹夜が当たり前のイメージがありますが……。

深作さん 私が入社した4年前には、定時帰宅の体制が徹底されていました。ただ、先輩社員の話によると、昔は残業や徹夜は当たり前だったそうです。当社はその古い体質に風穴を開けるべく、業界に先駆けて就業規則の見直しに取り組み、現代の働き方のニーズに合わせた制度を整えてきたと聞いています。

24時間365日のシフト勤務体制に加え、残業削減や各種休暇の取得を推進したことで、社員の満足度が高まりました。また、余裕を持たせた人数配置になっており、社員同士で業務をカバーできる体制が整っています。そのため、精神的な負担も少なく、安心して、楽しく働くことができています。

介護・育児を理由とした離職ゼロを達成！

――御社は、いち早く介護への問題に着手されたとのことですが、詳しく教えてください。

深作さん 代表の白川が取締役時代に介護離職の記事を目にしたことをきっかけに、社員が介護と仕事を両立できる支援制度の整備を進めてきました。介護相談窓口や介護時短勤務制度を設け、さらに1日につき基本給の8割が支給される介護休暇（年10日）など独自の制度も導入しています。

――その後、育児支援制度を拡充していったんですよね？

深作さん 介護支援ができたことで、社員のライフ・ワーク・バランス意識が向上し、育児支援制度も拡充されました。妊娠期から育児期間までカバーする休暇制度や、長期治療や不妊治療にも対応できるよう、治療と仕事の両立支援制度も導入しています。これにより、介護・育児による離職はゼロで、育児休業取得率は男女とも100％です。

――深作さんはまだ介護・育児支援制度を利用されていないそうですが、制度が整っていることで安心して働けていますか？

深作さん キャリアとライフイベントの両立を考える上で、将来に備えた様々な制度が整っていることは、大きな安心感につながっています。当社ではWeb目安箱やアンケートを活用しながら、制度の導入・見直しを進めてきた結果、利用者も増え、制度活用が当たり前になりました。私自身も体調不良時に会社へ相談し、すぐに夜班シフトへ変更できるなど、柔軟な対応にとても助けられました。

制度があるから、長く働けるキャリアが描ける

―― 深作さんがライフ・ワーク・バランスを両立するために工夫していることを教えてください。

深作さん 睡眠時間をしっかり確保することを常に意識しています。残業が減ったとはいえ、繁忙期には残業することもありますし、有給や休暇制度を利用して休む時にはしっかり休むことを心がけたいですね。

入社前はテレビ番組制作に関わる仕事に就いたら自分の時間がなくなるものだと思っていましたが、実際にはそんなことはなく、プライベートの時間もしっかり確保できています。出勤前にドラマや映画を楽しむこともでき、心に余裕を持って働けています。

―― 今後の目標をお聞かせください。

深作さん 自分が編集した番組が放送されることにやりがいを感じています。多様な才能や経験を持つ人たちと働くことで日々学びがあり、成長できる環境も整っています。これからも知識と技術を磨きながら挑戦を続けたいです。育児と仕事を両立している先輩女性社員もいるので、私もこの業界で長く活躍したいと考えています。

―― これから社会に出る学生のみなさんにメッセージをお願いします。

深作さん 自分の好きなことや、これまで挑戦してきたことが、社会に出てから役立つことが多いように感じます。興味のあることは、どんどん挑戦してみてください。いろいろやってみて、違った価値観に触れてみると世界が広がっていくと思います。あとは何をやるにも体が資本なので、自分の体を労わりつつ好きなことに打ち込めば、心が豊かになるだけでなく、新たな道が開けたり、将来の選択肢が増えたりする可能性も広がります！

― 深作さんのとある1日 ―

これからの「働き方」のキーワード 24時間365日のシフト勤務で、柔軟な働き方を可能に

出産・育児や介護など、社員の人生に寄り添う

制度の拡充で、安心して働き続ける職場環境を構築