昼休みはただの休憩時間――じゃない!? 会社の昼休みを最高にしたい、とある会社員のお話です。

【漫画】おいしいのに、健康をサポートしてくれるパンを見つけた会社の昼休み

※1 各商品の発酵性食物繊維量はパッケージ/HPをご覧ください

※2 Fibeeにおける腸活とは、健康に大切な栄養素を食事を通して腸に届けることを意味しています

Fibeeとは？ “おいしい”から続けられる、新しい腸活※2習慣

漫画の主人公が思わずリピートしてしまったFibeeのブレッド。「おいしいから選んでいたら、自然と続いていた」そんな感覚に共感した人もいるのではないでしょうか。健康のために何か始めたいと思っても、毎日続けるのは意外と難しいもの。特に仕事や家事で忙しい日々を過ごしていると、栄養バランスまで気を配る余裕がないという人も多いはずです。

そんな現代人の食生活に寄り添うブランドとして誕生したのが、ミツカンの「Fibee（ファイビー）」です。Fibeeは2024年3月にスタートしたブランドで、「発酵性食物繊維」※1を手軽に、おいしく取り入れられる商品を展開しています。

※1 各商品の発酵性食物繊維量はパッケージ/HPをご覧ください

※2 Fibeeにおける腸活とは、健康に大切な栄養素を食事を通して腸に届けることを意味しています。

いま注目される「発酵性食物繊維」※1とは？ 最近、「腸活※2」という言葉を耳にする機会が増えましたが、その中で注目されている成分のひとつが発酵性食物繊維※1です。発酵性食物繊維※1とは、腸まで届いて発酵する食物繊維です。一方で、日本人は慢性的な食物繊維不足が課題とされています。 ※1 各商品の発酵性食物繊維量はパッケージ/HPをご覧ください

※2 Fibeeにおける腸活とは、健康に大切な栄養素を食事を通して腸に届けることを意味しています

健康のために食物繊維を意識しようと思っても、毎日の献立を考えたり、特定の食材を買い続けたりするのは簡単ではありません。そこでFibeeが大切にしているのが、「続けやすさ」です。

Fibeeは「誰もが買える値頃感」「誰もが使える簡便性」「誰もが感じる楽しさ」を重視したブランド設計を行っているとのこと。健康食品らしさを前面に出すのではなく、おいしさや楽しさから自然に手に取れる存在を目指しています。

「健康のために我慢する」ではなく、おいしいから食べる。気に入ったから続けられる。その結果として発酵性食物繊維※1も取り入れることができる。そんな自然な流れを目指しているのです。

※1 各商品の発酵性食物繊維量はパッケージ/HPをご覧ください

お気に入りの商品が見つかったら、公式通販の定期便を活用するのもオススメです。定期便は通常価格より30％OFFで利用でき※3、セット内容の変更や配送スキップにも対応。ライフスタイルに合わせて無理なく続けられるため、「続く腸活※2」を実践しやすい仕組みになっています。

発酵性食物繊維は継続的に摂取することが大切だと考えています。だからこそ、毎日の食事に自然に取り入れることで、腸活※2はもちろん、美容のサポートを意識した生活習慣づくりにも役立てられそうです。

※1 各商品の発酵性食物繊維量はパッケージ/HPをご覧ください

※2 Fibeeにおける腸活とは、健康に大切な栄養素を食事を通して腸に届けることを意味しています

※3 ミツカン公式通販の一回購入の際の価格と比較して30％OFFとなります。おまとめ割引キャンペーンは予告なく変更・終了になる場合がございます

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新登場のFibeeブレッドは「本格的なデニッシュ」

Fibeeブレッドの新作デニッシュシリーズ

※1 各商品の発酵性食物繊維量はパッケージ/HPをご覧ください

ご褒美気分を楽しむ「2種の果実とシナモン」 クランベリーとデーツをふんだんに使用し、果実の甘みと酸味、シナモンの豊かな香りが楽しめる一品です。上品な味わいで、仕事の合間のリフレッシュにもぴったり。発酵性食物繊維は1個あたり6.4g配合されています。

濃厚なカカオの味わい「ショコラオレンジ」 続いては「ショコラオレンジ デニッシュ」。カカオ風味の生地に小粒のチョコレートを練り込み、口どけのよいしっとりとした食感を実現。そこにオレンジの香りがパッと広がり、少し特別感のある味わいに仕上げられています。コーヒーブレイクのお供としても活躍してくれそうな一品です。発酵性食物繊維は1個あたり6.1g配合されています。

ランチにもおすすめの「トマトバジル」 今回発表されたFibeeブレッドは甘い系だけではありません。「トマトバジル デニッシュ」は、完熟トマトと爽やかなバジルを組み合わせたマルゲリータ風味。さらに3種の北海道産チーズと飴色玉ねぎを合わせることで、食事パンとしての満足感を高めています。昼休みにしっかり食べたい日や、甘いものより惣菜系を選びたい人にもよさそうです。発酵性食物繊維は1個あたり5.9g配合されています。

「頑張る腸活※2」より「続く腸活※2」

今回注目したいのが、2026年7月1日に発売されたです。「発酵性食物繊維を摂れるパン」と聞くと、どこかストイックなイメージを思い浮かべるかもしれません。しかし、今回の新作はまず何よりデニッシュとしてのおいしさにこだわっています。全粒粉やライ麦を使用しながら、本格的な味わいを追求。さらにロングライフ設計のため、ストックしやすいのも特徴です。温めてもおいしく食べられるため、朝食やランチ、ちょっとした間食にも活躍してくれそうです。

健康を意識すると、つい完璧を目指したくなります。「野菜をたくさん食べよう」「栄養バランスを整えよう」「毎日続けよう」もちろんすべて大切なことですが、忙しい毎日の中でそれを徹底するのは簡単ではありません。

だからこそ、自分に厳しくなりすぎず、「まずは続けられるかどうか」を考えることも大事です。Fibeeが目指しているのは、そんな“ゆるっと腸活※2”や“ゆるっと美容ケア”※4。おいしいパンを選んだら、結果として発酵性食物繊維※1も摂れていた。ランチを楽しんでいたら、いつの間にか習慣になっていた。漫画の主人公が自然にリピートしていたように、無理なく食生活に取り入れられることこそ、Fibeeの魅力なのかもしれません。

※1 各商品の発酵性食物繊維量はパッケージ/HPをご覧ください

※2 Fibeeにおける腸活とは、健康に大切な栄養素を食事を通して腸に届けることを意味しています

※4 健康に大切な栄養素を食事を通して腸に届けると同時に美容も意識する暮らしの提案です

Fibeeはそんな体験を目指し、ブレッド以外にもさまざまな商品を展開しています。健康を意識している人はもちろん、「まずは無理なく始めたい」という人にもおすすめです。忙しい日々のランチタイムを、少しだけ心地よく。次にパンを選ぶときは、Fibeeブレッドをチェックしてみてはいかがでしょうか？

Fibee公式サイトをチェック

よざひかる よざひかる 沖縄生まれのライター。「デイリーポータルZ」にて楽しい記事を寄稿する他、最近はエッセイ漫画をSNSにアップしている。

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