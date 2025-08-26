本ページはプロモーションが含まれています。

家庭教師の銀河には、「やばい」という噂と、「信頼できる」という声が、どちらも存在します。

実際、家庭教師の銀河が独自におこなったサイトイメージ調査によると、以下のような高い支持率が数字として現れていました。

ただ、こうした評価があっても、すべての家庭に合うとは限りません。

契約前に押さえておくべき条件や、口コミで語られる注意点も確かにあるからです。

そこで今回は、公式データだけでなく、実際に利用した家庭の声も交えて検証していきます。

この記事を読めば、料金の仕組み、講師の質、授業の進め方、そして「やばい」と言われる理由まで、しっかり把握することができるでしょう。

良い面と課題の両方を知ったうえで、あなたの家庭に合うかどうかを判断してくださいね。

【家庭教師の銀河の基本情報】 対象学年 ・小学1～6年生

・中学1～3年生

・高校1～3年生 指導人数 1対1

（兄弟や姉妹での同時指導可） 入会金 10,000円 授業料 小学生 1コマ（60分）2,750円

中学生 1コマ（60分）2,750円

高校生 1コマ（60分）3,630円

※兄弟・姉妹の同時指導料は無料 他費用 ・テキスト代

・交通費 など 授業時間 1コマ60分～ 対応教科数 5教科 当日キャンセル時の振替 要確認 指導実績 約20年

（法人化は2017年4月） 面談数 LINEにて随時相談可能 運営会社 株式会社Well-stone

※すべて税込

※参照：家庭教師の銀河 公式サイト

おすすめ3選 家庭教師のあすなろ

大手なのに安い！講師の質にもこだわる学習サービス

家庭教師のトライ

最大手の安心感が魅力！「トライ式の学習法」で成績アップを実現

スタディサプリ（オンライン学習）

安くて結果がでるオンライン学習！補助教材としての活用もGOOD◎

まず結論！家庭教師の銀河が「やばい」と言われる4つの理由と実際の評判

家庭教師の銀河に対して「やばい」という声を目にすると、不安を感じる方も少なくないでしょう。

実際に調査を進めると、「やばい」と言われる背景には、4つの不安要素が関係していることがわかりました。

講師の質、営業の姿勢、オンライン指導の有効性、教材費の妥当性。

——どれも契約を検討する段階では見逃せないポイントです。

次の見出しからは、これら4つの「やばい」とされる理由について、実際の声や具体的なエピソードを交えながら、ひとつずつ丁寧に掘り下げていきます。

「銀河って本当に大丈夫？」という疑問をクリアにしたい方は、ぜひこの先も読み進めてみてくださいね。

理由①「講師の質に当たり外れがある」は本当？講師変更をして相性抜群の講師を探そう！

講師の質に関する不安は、家庭教師サービスにおいて避けて通れないテーマです。

特にオンライン指導ではコミュニケーションの微妙なズレが強く印象に残りやすく、こうした極端な体験は不満として表面化しがちです。

一方で、講師との相性が良かったケースでは「勉強が楽しくなった」「成績が上がった」といった喜びの声も見られます。

講師の質にばらつきがあるという意見は確かに存在しますが、それは“個別指導”という特性上、避けがたい一面でもあります。

大切なのは、もし相性が合わなかったときに我慢するのではなく、早めに講師変更を申し出ること。

運や相性だけに頼るのではなく、納得できる学習環境を整えていく意識が、最終的な満足度に直結します。

理由②「強引な営業・契約がある」は本当？正しい断り方を覚えて不本意契約を回避！

“今すぐ決めたほうがいい”という空気に圧迫感を覚えるのは、ごく自然な反応です。

とくに教育サービスのように高額な契約を伴う場面では、慎重に判断したいという気持ちとのギャップが、恐怖や不信感として現れることがあるでしょう。

焦らされるような提案には、冷静な距離感が必要です。

一方で、家庭教師の銀河は公式サイト上で「無理に勧めることはない」と明言しており、営業のトーンがすべて強引というわけではありません。

このような公式からの明言は、不安を抱える人にとって安心材料になるでしょう。

契約時に“プレッシャー”を感じるかどうかは、担当者や説明の流れによっても大きく異なります。

不本意な契約を避けるためには、少しでも違和感を覚えた時点で「一度持ち帰って検討します」と伝える勇気が大切です。

家庭教師の銀河では、契約の可否を保護者に委ねるスタンスも整えられているため、必要以上に身構える必要はありません。

安心して比較検討を行うためにも、自分のペースを守る姿勢が後悔しない選択につながります。

理由③「オンライン指導は効果がない」は本当？合う合わないの見極めが大切！

家庭教師の銀河に限った話題ではありませんが、「オンライン指導は効果がない」という噂はよく耳にする話題です。

これらの声に共通するのは、「環境の力」に頼る学習スタイルの子どもにはオンライン指導が合いにくいという点です。

教室の緊張感や仲間の存在、講師の気配など“空気感”が集中を促すタイプの生徒には、画面越しの学びでは物足りなさを感じやすいケースがあるでしょう。

一方、オンラインでも成果を出せる子は一定数います。

このように、「自分のペースで取り組める」「家庭で安心して学べる」といった環境をプラスに捉えられる家庭では、むしろ通塾よりも効果的だったという実感の声も多く見られます。

導入時の丁寧なフォローや、学習習慣を支えるサポート体制がカギになるのでしょう。

オンライン指導の効果は一概には語れません。

なぜなら、学び方には“相性”があるからです。

例えば、日本教育工学会論文誌の研究報告によれば、人には、図や動画などの視覚情報から理解しやすい「視覚優位型」と、音声や言語による説明で理解が深まる「言語優位型」の学習スタイルがあると示されています。（参照：日本教育工学会論文誌『映像コンテンツの高速提示が学習効果に与える影響 －学習スタイルと二重チャンネルモデルに着目して－』）

オンライン学習が合わないと感じる場合は、その子の特性や学習タイプに目を向けることが大切です。

逆に、合う子にとっては通塾以上の成果を発揮することもあります。

大事なのは、方法の良し悪しではなく「どちらがその子にとって最適か」を見極めることなのです。

理由④「スタートコスト（教材費含む）が高い」は本当？他社と比較すると“相場価格”だった！

学習サービスはスタートコストがかかるケースがほとんどなので、初期費用が不安要素となる場合もあるでしょう。

しかし、家庭教師の銀河のスタートコストは他社と比較しても“相場価格”であることがわかります。

また、口コミからも分かるように、テキスト代は別料金となるケースがあるものの、支払った分に見合う柔軟な対応や安心感を得られていることがわかります。

単なる金額の多寡よりも「納得感」や「融通の利きやすさ」が保護者にとって重要な要素になっていることが伝わるでしょう。

そして、他社とのスタートコストを比較してみると、家庭教師の銀河は「入会金10,000円＋テキスト代（必要に応じて別請求）」で10,000円〜という設定です。

家庭教師の銀河 家庭教師のあすなろ 家庭教師のトライ スタートコスト ・入会金

10,000円

・テキスト代

（必要な場合別途請求） ・入会金

22,000円

・保証金 など

14,000円～

・テキスト代

（コースにより請求） ・入会金

11,000円

・預り金 など

※要問合せ 計 10,000円～ 36,000円～ 11,000円～

たとえば「あすなろ」は合計36,000円〜、「トライ」は11,000円〜と記載されていますが、銀河の初期費用はむしろリーズナブルな水準に位置していることがわかります。

口コミと比較表の両方から見えてくるのは、「スタート時に多少の出費は必要でも、トータルで見ると無駄な費用が発生しにくい」という家庭教師の銀河の特性です。

教材費が別途かかること自体はマイナスポイントに見えがちですが、必要な分だけを柔軟に選べる仕組みであるため、不透明な“セット価格”よりもむしろ安心ができるでしょう。

もう「やばい」とは言わせない！家庭教師の銀河の知っておくべき魅力

「家庭教師の銀河って、実際どうなの？」

ネットにはさまざまな口コミがあふれており、心配になるような投稿も多いもの。

もしかすると不安や疑いの気持ちから調べ始めた方もいるかもしれません。

ここからは、実際の体験談や利用者の声をもとに、家庭教師の銀河ならではの“強み”をいくつかご紹介していきます。

「やばい」と言われた理由を払拭するような、思わず前向きになれる特徴が、きっと見つかるはずです。

ではさっそく見ていきましょう！

①目標実現や志望校合格の口コミ多数！確かな実績は信頼の証！

家庭教師の銀河には、目標実現や志望校合格の口コミが数多くあります！

学習習慣がまったくなかった状態から高校合格を実現できたのは、根気強く伴走してくれる講師の存在と、きめ細かな指導があったからこそ。

途中からのスタートでも成果が出せた例と言えるでしょう。

進度調整に対するポジティブな口コミもあります。

進度が大幅に遅れていたにもかかわらず、中3内容の学習に到達し、第一志望の高校にも合格！

オンラインの柔軟性とマンツーマンの安心感が効果を発揮した例といえます。

さらに、サポート体制に関する満足感を伝えている学習者もいます。

勉強のやり方に悩んでいたケースでも、銀河の個別対応とLINEサポートが学習習慣を支え、特待生合格という結果につながった実例です。

性格面への配慮が大きく作用したのでしょう。

3つの口コミから共通して見えてくるのは、「学力だけでなく、学習習慣や心の状態にも向き合ってくれる家庭教師」であるということです。

受験直前の対策だけでなく、勉強のやり方そのものから丁寧に寄り添ってくれるスタイルは、他社にはあまり見られない特長といえるでしょう。

また、田舎に住んでいて選択肢が限られている家庭でも成果を上げている点は、オンラインの強みが活かされている証拠でもあります。

点数や合否といった表面的な結果だけではなく、そこに至るまでのプロセスにも評価が集まっていることが、家庭教師の銀河に対する「信頼感」の背景にあるのです。

②「他塾では結果がでなかったけれど」の口コミ多数！他塾で伸び悩んでも試す価値あり

家庭教師の銀河には、「他塾では結果がでなかったけれど、銀河に変えてから結果が出た」という口コミも数多くあります。

以前の塾では得られなかった「子どもに合う」学習スタイルが、家庭教師の銀河で見つかった好例です。

直前期でも成果を出せたのは、個別最適な対応あってこそと考えられるでしょう。

また、苦手意識の強かった生徒でも、毎日のLINE課題や講師の寄り添いによって行動が大きく変化したという声もあります。

これは習慣づけと丁寧な声かけが結果につながった例です。

家庭教師の銀河は、LINEを使用した声掛け（サポート）があるので、学習習慣の定着にも効果を発揮する場合が多いでしょう。

他にも、家庭教師に対する満足度が高くなったという口コミもあります。

他社でつまずいても、家庭教師の銀河では“合わないまま我慢”をさせない対応が可能です。

状況に応じて中身を柔軟に変更する姿勢が、高い満足度につながっているのでしょう。

これらの体験談に共通するのは、「他塾では合わなかった子に対して、銀河が“個に寄り添う柔軟性”で応えた」という点です。

集団塾では目が届きにくく、個別塾でも講師交代や対応の質にばらつきがある中で、銀河のように講師の安定性と伴走力を両立しているサービスは貴重といえます。

また、LINEでの日常フォローや学習相談のレスポンスが早い点も、子どもと親の双方にとって「安心して続けられる」と感じさせる要因となっているようです。

他塾で結果が出なかったからこそ、一度“やり方そのもの”を見直す意味でも、家庭教師の銀河は試してみる価値のある選択肢といえるでしょう。

③学習習慣が身につく手厚い学習サポートも人気！迅速な対応が高評価◎

子どもがどんな内容に取り組み、どんな様子だったのかを把握できるのは、保護者にとってありがたいポイントです。

学習内容が“見える”ことで不安が減り、安心して任せられるという声も見られます。

他にも家庭教師の銀河には、魅力的な学習サポートがたくさんあります。

主なサポート 内容 期待できる効果 LINEサポート

（生徒） ・学習管理（声掛けや課題確認など）

・励ましや応援 ・学習習慣の定着

・モチベーション向上 LINEサポート（保護者） ・学習相談や進路相談

・学習状況の確認 ・不安をすぐに解消できる

・お子様の日々の頑張りを把握 年会費 年会費が『0円』 金銭的負担がない 講師紹介・講師交代 どちらも『0円』 相性の合う講師に出会いやすい

※参照：家庭教師の銀河 公式サイト

学習内容をただ“教える”だけでは、子どもの成長にはつながりません。

家庭教師の銀河が大切にしているのは、日々の声かけや報告を通じて、子どもと親の両方に寄り添うこと。

一方的な指導ではなく、家庭とつながりながら一緒に歩んでくれる感覚があるからこそ、安心して続けられるのです。

勉強は、ほんのひと工夫で続きやすくなります。

毎日のLINEが背中をそっと押してくれるだけで、子どもの表情が変わってくるのです。

“ひとりで頑張らせない”環境があること、それ自体が学習を続ける大きな原動力になっているのかもしれません。

④兄弟・姉妹の同時指導0円！得したお金で1コマプラスするのもおすすめ

「せっかく家庭教師を頼むなら、下の子も一緒に見てもらえたら助かるのに」

——そう感じたことがあるご家庭も多いのではないでしょうか。

家庭教師の銀河では、同じ時間内であれば、兄弟・姉妹の同時指導が無料で対応可能です。

たとえば、兄と妹、姉と弟など、複数の子どもがそれぞれ異なる教科に不安を感じている場合でも、同じ枠内で交代しながら学べます。

もちろん、学年が違っていても問題ありません。

公式の見解によれば“同じ時間内に授業を受けられたら仮に3人でも無料”とのこと。

時間内であれば人数は何人でもいいという解釈もできるでしょう。（※参照：家庭教師の銀河（よくあるご質問））

そのため、「お兄ちゃんの授業時間に弟や妹たちも学校でわからなかった内容を持ち寄り、その場で質問する」といった使い方もできるようです。

1人料金で兄弟・姉妹の授業料が済むということは、その分の予算をもう1コマの追加授業や教材購入などに充てることもできます。

限られた教育費のなかで、学びの密度を高めたいご家庭にとって、この柔軟さは非常にありがたい仕組みといえるでしょう。

⑤点数アップで1万円キャンペーン！ごほうび制度でやる気アップを狙う

家庭教師の銀河では、一定の点数アップを達成すると1万円の賞金がもらえる「銀河賞」という取り組みがあり、生徒のモチベーションを引き出すユニークな仕組みとして注目されています。（※参照：家庭教師の銀河 公式サイト）

このキャンペーンは、単にごほうびがあるというだけではありません。

テストに向けて自分なりの目標を持ち、「今回は何点伸ばせるか？」という視点で取り組むことで、学習習慣が定着しやすくなるのです。

点数が上がれば賞金が出るというわかりやすい制度は、特に目的意識が曖昧になりがちな生徒にとっては、大きな行動の原動力になるでしょう。

また、結果を出した子に対して、講師や運営からの声かけやフィードバックがあることもやる気を後押しする一因になるでしょう。

「ただの偶然で点が取れた」ではなく、「継続して頑張ったからこそ伸びた」と実感できるような関わり方がされているからこそ、ごほうび制度が一過性で終わらない工夫になります。

ごほうびを目的にすることがすべてではありませんが、「評価される」「見てもらえている」という感覚は、勉強に前向きになれなかった子にもプラスの変化をもたらすでしょう。

【まとめ】メリットから分かる家庭教師の銀河が向いている子の特徴

家庭教師の銀河は、ただ学力を伸ばすだけの場ではありません。

講師の対応力やサポート体制、そして子どもの気持ちに寄り添う仕組みが随所に設けられており、安心して学びに向き合える土台が整っています。

「他の塾でうまくいかなかった」「頑張りたいけれど、やり方がわからない」

——そんな悩みを抱えた子どもたちにとって、銀河の柔軟な指導スタイルは、学び直しのきっかけになることがあります。

学習を進める上で大切なのは、学ぶ力を引き出してくれる“相手”と“環境”があるかどうか。

その点で、下記に当てはまるお子様には非常におすすめの学習サービスといえるでしょう。

講師との相性や対応力を重視する子

他塾で結果が出なかった子

自宅で落ち着いて学びたい子

家族と一緒に学習支援を受けたい兄弟姉妹

ごほうびでやる気が出るタイプの子

家庭教師の銀河が用意しているのは、ただの指導時間ではなく、「子どもに自信を取り戻させる仕組み」です。

成績が伸び悩んでいる子でも、講師との信頼関係や毎日のLINEでの声かけを通して少しずつ自発的に動けるようになっていく。

その積み重ねが「やってみよう」という気持ちにつながり、やがて成果として返ってくる。

こうした流れをつくれるサービスは、ありそうで意外と少ないのが現実です。

今の環境に違和感があるなら、一度銀河という選択肢に目を向けてみても損はないでしょう。

【簡単3ステップ】家庭教師の銀河の無料体験申し込みの流れ

家庭教師の銀河では、初めての方でも安心して雰囲気や指導スタイルを試せるよう、無料体験授業を用意しています。

手続きは複雑ではなく、3つのステップで完了します。

申し込みフォームから連絡

公式サイトの申し込みフォーム、または電話から無料体験の希望を伝えます。

希望日時や指導スタイル（対面またはオンライン）、学年や教科の情報を簡単に入力するだけです。 ヒアリングと講師マッチング

事務局スタッフが電話やオンラインでヒアリングを行い、目標や苦手分野、性格の傾向などを確認します。

この情報をもとに、最適な講師を選びます。

兄弟同時体験も可能なので、希望があればここで伝えておくとスムーズです。 無料体験授業の実施

指定した日時に、選ばれた講師が体験授業を行います。

授業後は指導の進め方や今後の学習プランを説明してもらえるので、不安や疑問はここで解消しておきましょう。

無料体験は「契約を急かす場」ではなく、「本当に合うかを確かめる時間」です。

体験前に質問したいことをメモしておくと、当日がより有意義になります。

授業の雰囲気や講師の人柄を直に感じて、安心して次のステップに進めるかどうかを判断しましょう。

こんな人は“やばい”と感じる？家庭教師の銀河のデメリットから分かる「向いてない子」の特徴

どんなに評判がいいサービスでも、すべての人にしっくりくるとは限りません。

家庭教師の銀河も例外ではないでしょう。

このあと紹介する項目では、家庭教師の銀河が“合わない可能性がある子”の特徴を具体的に取り上げていきます。

長所だけでなく短所にも目を向け、後悔のない選択につなげていきましょう。

①集団指導などで周りの仲間と切磋琢磨しながら学びたい子

ライバルと並んで学ぶ時間が好きな子は、1対1の指導が少し味気なく感じられるかもしれません。

周囲の空気を感じながらやる気を出すタイプの子どもには、集団学習のほうが力を発揮しやすい場合があるからです。

実際に教育の現場でも「協同学習」の効果が注目されています。

複数人で意見を交わすことで理解が深まりやすくなり、やる気や集中力、さらには伝える力まで育ちやすいという報告もあります。

（参照：望月通子氏『ピア・ラーニングに対する学習者の認識と学びのプロセス』）

その点、家庭教師の銀河は基本的にマンツーマン。

他人と切磋琢磨するなかで自分の立ち位置を知りたい、そんな気持ちが学習意欲につながるタイプには、集団塾のような環境も選択肢に加えることが、大切な判断のひとつになるでしょう。

②自学自習を自習室で取り組みたい子

静かな空間に身を置いて、誰にも話しかけられずに集中する。

そんなスタイルが自分に合っていると感じる子は、意外と多いものです。周囲のサポートよりも、整った“学習環境そのもの”がパフォーマンスを左右するタイプといえるでしょう。

実際、学習空間の質が集中力や快適さに与える影響は小さくありません。

日本建築学会の論文でも、教室内の空間設計が「集中しやすさ」や「リラックスできる感覚」に良い効果を及ぼすという研究結果が示されています。

（参照：J-STAGE『学校環境と学習意欲の関係性に関する研究（その3）：学校環境が学習意欲・心身の健康等へ及ぼす影響構造に関する構造方程式モデリングを用いた分析』）

一方で、家庭教師の銀河は、家庭またはオンラインでの指導が基本です。

自習室のような緊張感のある場所で、黙々と課題に取り組みたいタイプの子にとっては、家庭という空間が少し緩く感じられることもあります。

もし「場所に引っ張られる感覚」が学習のモチベーションにつながっているなら、自習スペースのある塾や図書館のような環境のほうがフィットするかもしれません。

どこで気持ちが切り替わるのか。

その“場所との相性”に目を向けることが、学びを続けるうえで思った以上に大事な判断軸になることがあるのです。

③成績保証制度がある学習サービスにこだわるご家庭

「結果が見えなければ意味がない」

そう感じるご家庭にとって、成績保証制度があるかどうかは無視できない要素になることがあります。

たとえば、ナビ個別指導学院では、一定条件を満たすと1教科で＋20点アップを保証する制度を用意しています。（参照：ナビ個別指導学院 公式サイト）

点数が伸びなかった場合でも、具体的なフォローがあれば保護者として安心できるからです。

一方で、家庭教師の銀河はこのような「点数保証」を設けていません。

ですが、その分、生徒ごとに目標や理解度を柔軟に設定し、講師がそれに合わせて寄り添う指導を行っています。

短期的な点数ではなく、学習習慣の定着や考える力の強化に重きを置いているのが特徴です。

どちらが良いかは、目的によって変わります。

「とにかくテストで点数を上げたい」「何点上がるかを数字で見たい」というご家庭なら、成績保証があるサービスの方が合うかもしれません。

一方で、「今すぐ結果が出なくても、長く続けて土台を作りたい」と考えるなら、銀河のような個別対応型がフィットするはずです。

学びに何を求めるのか。その軸が明確になれば、選ぶべきサービスも自然と見えてくるはずです。

【慎重派の方へ】家庭教師の銀河以外で検討したいおすすめ学習サービス3選

「家庭教師の銀河は魅力的だけど、うちの子に本当に合っているのか、もう少し他の選択肢も見ておきたい」

——そんなふうに慎重に検討を進めたいご家庭も少なくないでしょう。

特に大切なお子さんの学習に関わることとなれば、一社だけで即決するのは不安に感じて当然です。

そこで今回は、「家庭教師の銀河」と比較検討しやすい代表的な3サービスをピックアップしました。

いずれも学習支援の実績があり、教育方針やサポートの特徴が明確です。

このあとご紹介する項目では、それぞれのサービスがどんな子どもに向いているのか、実際の特長や使いやすさを交えながら解説していきます。

「自分の家庭にはどのスタイルが合うのか」を見極める参考として、ぜひ参考にしてください。

【比較】 項目 家庭教師の銀河 家庭教師のあすなろ 家庭教師のトライ スタディサプリ 指導人数 1対1

（兄弟・姉妹での同時指導可） 1対1 1対1 アプリ

（オンライン） 入会金 10,000円 22,000円 11,000円 0円 授業料 60分 2,750円～ 30分 875円～ 要問合せ 2,178円／月 授業時間 1コマ 60分 1コマ 30分 要確認 ー 特長 LINEサポートなど 安くていい教師 AI教材など 一流講師の映像授業を、いつでも気軽に学べる 当日キャンセル 振替対応 要確認 要確認 可能

（連絡必須） ー

※すべて税込

家庭教師のあすなろ：大手なのに安い！講師の質にもこだわる学習サービス

対象学年 ・小学1～6年生

・中学1～3年生

・高校1～3年生

（既卒生・浪人生要相談） 入会金 22,000円（税込） 授業料 ・小学生 1コマ（30分）875円（税込）

・中学生 1コマ（30分）875円（税込）

・高校生 1コマ（30分）1,125円（税込） 他費用 ・保証金 14,000円

※指導料など、滞納がなければ退会時に全額返金

・交通費 など

※1kmあたり10円 ／ 電車・バスの場合は実費 対応教科数 5教科（受験対策や中高一貫校指導も可能） 当日キャンセル時の振替 要確認 指導実績 20年以上 サポート 受験対策サポートとして情報サイトを公開 運営会社 株式会社マイ・プラン

※すべて税込

※参照：家庭教師のあすなろ 公式サイト

「うちの子、本当に勉強が苦手で…」

そんな悩みを抱える家庭にとって、家庭教師のあすなろは頼れる存在かもしれません。得意を伸ばすのと同じくらい、“できない子”のためのサポートにも力を入れているのが特徴だからです。

そして、料金面も良心的です。大手で全国対応なのに、指導料は抑えめ。

派手な広告は少ないですが、そのぶん中身で勝負している印象です。

続けやすい金額で、無理なくスタートできるのは非常にありがたいポイントでしょう。

また、講師の採用では「共感力」を重視。

子どもの気持ちに寄り添えるかどうかが軸になっていて、成績だけでふるいにかけるような選び方はしていないのもおすすめのポイントです。

他にも、講師の交代料無料や、LINEで学習相談も人気のサービスのひとつ。

オンライン指導にも対応しており、地域に関係なく利用しやすいのも魅力です。

手頃な価格で共感力が高い学びを探しているなら、あすなろのような、親しみやすさと人間味のあるサービスがぴったりかもしれません。

家庭教師のトライ：最大手の安心感が魅力！「トライ式の学習法」で成績アップも実現

対象学年 ・小学1～6年生

・中学1～3年生

・高校1～3年生

（既卒生・浪人生◎） 入会金 11,000円 授業料 要問合せ 他費用 教師の交通費 など 授業時間 要問合せ 対応教科数 5教科（受験対策や中高一貫校指導も可能） 当日キャンセル時の振替 可能（連絡必須） 指導実績 約40年 合格実績

（2025年3月） ・大学入試：17,500名

（東京大学、京都大学、早稲田大学、慶應義塾大学など）

・高校入試：20,446名

（早大学院など）

・中学入試：2,433名

（開成中学校など） 面談数 年3回実施（春、夏、冬） 補助教材 AI教材や動画教材など 運営会社 株式会社トライグループ

※すべて税込

※参照：家庭教師のトライ 公式サイト

「やっぱり知名度のあるところが安心」。

そう感じる方にとって、家庭教師のトライは非常に心強い存在です。

全国に対応し、利用者数もトップクラス。テレビCMなどで名前を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。

トライの魅力は、ただ大手というだけではありません。

「トライ式」と呼ばれる独自の学習法は、授業→演習→確認のサイクルを丁寧に回す設計。

わかった“つもり”で終わらせず、定着させることに重点が置かれています。

講師の数も多く、プロ・学生含めて登録数は全国で30万人以上。

もし合わなかった場合は、講師変更も可能です。

また、教育プランナーが学習の進捗や進路相談などをサポートしてくれる点も特徴のひとつ。

家庭と講師の間をつなぐ役割を担ってくれるので、親がすべてを把握して動かなくてもよい安心感があります。

「とにかく信頼できる大手で始めたい」

そう考えるなら、家庭教師のトライは候補から外せない存在といえるでしょう。

スタディサプリ：安くて結果がでるオンライン学習！補助教材としての活用も◎

対象学年 ・新小学1年生

・小学1～6年生

・中学1～3年生

・高校1～3年生 入会金 0円 授業料 ・小学生 2,178円／月（税込）

・中学生 2,178円／月（税込）

・高校生 2,178円／月（税込）

・大学受験講座 2,178円／月（税込） 他費用 特になし

※スタサプ内の他講座を併用可能 授業時間 1単元5分程度の映像授業

1単元5分程度の厳選予想問題

※何単元取り組んでも料金に変動なし 対応教科数 5教科

※中学講座は実技4教科にも対応 指導実績 約14年

※2011年に受験サプリ（現 スタディサプリ）をリリース 合格実績

（2025年3月） ・早稲田大学

・慶應義塾大学

・京都大学

・大阪大学

・東北大学 など 運営会社 株式会社リクルート

※すべて税込

※参照：スタディサプリ 公式サイト

お金はあまりかけられない。けれど、内容の薄い教材はちょっと不安。

——そんなご家庭にとって、スタディサプリはかなり心強い選択肢になるかもしれません。

月に数千円で、プロ講師の授業が動画で見放題！しかも、小・中・高すべての学年が対象です。

プロ講師の映像授業や厳選予想問題など、内容の質も高く「わかりやすい」と評判です。

スマホやタブレットがあれば、いつでもどこでも学習できる手軽さも魅力！

復習はもちろん、テスト前の総まとめ、ちょっとした先取りにも使えます。

短時間でも進められるので、部活や習い事が忙しいお子様にもぴったりです。

ただし、スタサプは“ひとりで進める”のが前提です。

誰かに管理されたい子や、自分ひとりだとサボってしまうタイプには少し向かないかもしれません。

そういう場合は、家庭教師や個別塾と併用して「補助教材」として使うとバランスが取れることもあります。

勉強のスタイルに大きなこだわりがなければ、スタディサプリのコスパは抜群◎

お金をかけすぎずに結果を出したい、そんな思いを持っているなら、一度試してみる価値はあるはずです。

申し込み前に不安を解消！家庭教師の銀河のよくある質問（FAQ）

最後に、特によく寄せられる下記の質問を4つ取り上げ、それぞれ具体的に答えていきます。

契約前に押さえておきたいポイントや、利用者の多くが安心できた理由も交えて説明しますので、「ここが知りたかった！」という情報が見つかるはずです。

ぜひ、参考にしてみてくださいね！

Q1.講師はどのように選ばれるの？

家庭教師の銀河では、「その子に合う先生」を探すことを大事にしています。

どんなに教える力があっても、相性が合わなければ授業がうまくいかないことは珍しくありません。

最初に行うのはヒアリングです。

好きな教科や苦手な分野、目標、性格、生活のリズムなどを細かく確認します。

その情報をもとに、多くの登録講師の中から、学び方や性格に合う人を選びます。

たとえば、部活で忙しい子には効率的に進める先生、基礎をじっくりやりたい子にはゆったり構える先生——という具合です。

もし「ちょっと合わないな」と感じても、心配はいりません。

講師の交代は無料で何度でも可能です。納得できる先生に出会えるまで、きちんと調整してもらえるので、安心して続けられます。

こうして一人ひとりに合った講師を選ぶからこそ、家庭教師の銀河の学習は前向きに進みやすいのです。

Q2.家庭教師の銀河のお得なキャンペーン内容を教えて！

家庭教師の銀河では、学習を続けるための得点をいくつも用意しています。

うまく使えば、費用負担をぐっと減らせるでしょう。

内容 期間 紹介割引 友人・知人などを紹介すると、優遇制度あり。

※詳細は無料体験時に要確認 随時 銀河賞 一定以上点数が上がれば賞金10,000円GET！ 随時 ペアレッスン 2名以降の指導料が完全無料！ 随時 年会費 年会費無料！ 随時 講師紹介・講師交代 どちらも無料！ 随時 無料体験授業 対面、または、オンラインで無料授業が受けられる！ 随時

参照：家庭教師の銀河 公式サイト

また、特典は「割引額」そのものより、どう活かすかが大事です。

たとえば銀河賞なら、まず目標点と期限を先に決めておく。

そのうえで挑戦し、達成したら小さなご褒美を足す。

さらに、点数が伸びた理由を一緒に振り返り、言葉にして残す。

——ここまでやれば、その経験が次の学びに生きてきます。

ペアレッスンは、“時間を共有するきっかけ”になります。

同じ時間に学んだあと、家庭でほんの5分だけ振り返りをする。

今日やった範囲、明日の小さな課題、そして困っていること。

この3つを軽く話すだけで、記憶の残り方が変わってきます。

せっかくの制度も、知っているだけではもったいない！

目的を持って使えば、初期費用を抑えるだけでなく、学習そのものの満足度まで高められるはずです。

Q3.家庭教師は初めてだから、トラブル回避方法を知りたい…

初めて家庭教師を利用するとなると、「本当にうまくいくのか」「契約後に困ることはないか」といった不安はつきものです。

特に、講師との相性や契約内容の行き違いは、事前の確認不足から起こりやすいものです。

こうしたトラブルは、最初の段階で少し準備しておくだけでぐっと減らすことができるでしょう。

以下は、契約前後にやっておきたい回避策です。

トラブル回避方法 体験授業を必ず受ける

授業の雰囲気や講師との相性を確認し、納得してから契約へ進む。

授業の雰囲気や講師との相性を確認し、納得してから契約へ進む。 条件や費用を文章で確認する

月謝、教材費、追加料金の有無などは口頭だけでなく書面で残す。

月謝、教材費、追加料金の有無などは口頭だけでなく書面で残す。 講師交代のルールを事前に確認

交代の可否や回数制限、費用負担について明確にしておく。

交代の可否や回数制限、費用負担について明確にしておく。 連絡手段と頻度を決める

LINEや電話など、保護者と講師・運営の連絡方法を統一する。

LINEや電話など、保護者と講師・運営の連絡方法を統一する。 学習目標と期限を設定する

成績や習慣づけなど、何をどこまで目指すのかを共有する。

こうして事前に情報をそろえておけば、「思っていたのと違った」というズレを防ぎやすくなります。

家庭教師は、一度スタートすれば長く続くことが多いサービスです。

安心して任せられる関係を築くためにも、準備と確認は丁寧に行いましょう。

Q4.辞めます…。解約時の手続きや注意点を教えて！

初めての解約は、手順や条件がわからず不安になりがちです。

特に家庭教師サービスは契約期間や料金の取り決めがあるため、事前の確認が欠かせません。

ここでは、家庭教師の銀河で解約やクーリングオフを行う際に押さえておきたい要点と、契約解消前にチェックすべき項目を整理しました。

解約・クーリングオフのポイント クーリングオフ

契約書面を受け取ってから8日以内であれば、理由を問わず契約解除が可能。支払済み費用は全額返金、違約金も不要です。

契約書面を受け取ってから8日以内であれば、理由を問わず契約解除が可能。支払済み費用は全額返金、違約金も不要です。 中途解約

期間を過ぎても解約は可能ですが、解約金が発生。家庭教師の銀河の場合は「授業料1か月分」または「5万円」のうち低い方が適用されます。

期間を過ぎても解約は可能ですが、解約金が発生。家庭教師の銀河の場合は「授業料1か月分」または「5万円」のうち低い方が適用されます。 手続き方法

書面（はがき等）での通知が確実。発送日（消印）で効力が発生します。

契約解消前に確認すべき7項目 契約期間の有無と条件

中途解約料の金額（授業料1か月分 or 5万円）

クーリングオフの期限と方法

未使用分の授業料返金の可否

解約窓口と連絡手段

教材の返却や買い取りの有無

契約書に記載されたその他の条件（交通費や支払い方法など）

解約やクーリングオフは、条件さえ押さえておけば決して難しい手続きではありません。

特に家庭教師の銀河では、中途解約時の費用が「授業料1か月分」または「5万円」の低い方に設定されているため、契約前にこれを理解しておくと安心です。（参照：家庭教師の銀河（特定商取引法 ））

大切なのは、勢いで手続きを進めず、事前に契約書と条件を見直してから判断すること。

納得のいく形で契約を終えられれば、次のステップにも前向きに進めます。

まとめ：家庭教師の銀河は相性もあるが、多くの家庭で成果を出している信頼できるサービスだった！

家庭教師の銀河は、すべての子にぴったり合うわけではありません。

オンラインのマンツーマンがどうしても馴染まない子や、仲間と競うほうが燃えるタイプには、別の方法のほうが合うこともあります。

それでも、多くの家庭が「頼んで良かった！」と感じています。

授業の進め方を柔軟に変えられること、LINEで細やかにやり取りできること、講師交代が無料であること。

兄弟同時指導や成果を評価するキャンペーンなど、費用ややる気を支える工夫がいくつもあるからです。

もちろん、始める前の準備も大切です。

体験授業で空気をつかむこと。契約内容を事前に確かめておくこと。

このひと手間が、あとで悩まないための保険になります。

相性さえ合えば、銀河は頼れる学びの場になります。

安心して任せられる土台と、状況に合わせて変えられる柔軟さ。

——その両方を持っているサービスと評価できるでしょう。

◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。

PR

[PR]提供：アフィリエイト広告