2017年4月から放送中のTVアニメ『フレームアームズ・ガール』。本作はホビーメーカー・コトブキヤが展開する同名のプラモデルシリーズを題材としている。

『フレームアームズ・ガール』のTVアニメ化を記念して、マイナビニュースではキャスト8名へのインタビュー企画を実施する。ラストとなる第8回に登場するのはフレズヴェルク役の阿部里果。フレズヴェルクは、おバカで元気、裏表のない性格で轟雷と戦うのを唯一の楽しみとしているフレームアームズ・ガール。轟雷たちと敵対(?)関係にあるフレズヴェルクを阿部はどのように演じているのだろうか。

フレズヴェルクはラスボス感があるキャラクター

――『フレームアームズ・ガール』でフレズヴェルクを演じることが決まったときの心境を教えてください。

私が演じるフレズさんは、プラモデルで展開しているときから人気があるキャラクターだとうかがっていたんですよ。そこに声を当てるというのは、若干「大丈夫かな……」と心配していました。それに、ほかのフレームアームズ・ガール(以下:FAガール)たちは、みんなそれぞれ個性が立っているので、フレズさんはどういう風につくっていこうかなという不安もありましたね。

――フレズヴェルク役はオーディションですか?

はい、フレズさんだけを受けました。私、ガスマスクとかミリタリーがめっちゃ好きなので、女の子たちが武装をして格好いいバトルを繰り広げるってだけで楽しみでした! バトルシーンを演じるのも初めてなので、未知の領域でしたね。

――ガスマスク好きで有名な阿部さんらしいエピソードですね。そんなフレズヴェルクですが、第7話から初登場となります。

轟雷ちゃんとの掛け合いが楽しかったですね。私は名前ありのキャラクターで毎週アフレコをするというのが初めてなので、これまでのアフレコは毎回見学させていただいていました。満を持してです!

――フレズヴェルクはバトルが大好きで、轟雷との戦いを楽しみにしているキャラクターです。はじめての掛け合いはいかがでしたか。

第7話では轟雷ちゃんとしか掛け合いがなかったんですけど、今後ほかの子と絡めるといいなあと思っています。個人的にはキャラクター同士の仲を深めたいと思っているんですけど、フレズさんは「ラスボス的なキャラクター」と言われたので、ほかのFAガールたちと距離があるのかなって。でも、彼女の「轟雷大好き」という気持ちを持って、どんどん距離を縮めていきたいと思っています!

――どんどん仲良くなって、みんなとキャッキャウフフを。

はい! 私はファーストインプレッションで轟雷ちゃんが大好きになったんですよ。ミリタリー好きとしては、あのビジュアルがかわいくていいんですよ。フレズさんと同じく轟雷が大好きなので、演じる上でもその好きをあふれさせていければいいですね。

格好良さやラスボス感のギャップを

――轟雷大好きで、ラスボス的なキャラクターのフレズヴェルクですが、演じてみていかがでした? 純粋さとラスボス感を両立させるのは難しそうですが、どのように演技へアプローチしていったのでしょうか。

まずキャラクターの要素を考えていって、明るくて、バトル大好きで、ボクっ子で……とつくっていきました。でも、アフレコ現場でディレクションを受けて気付いたのは、フレズちゃんは脳みそも筋肉で出来ているんじゃないかってことです。そのくらい、終始楽しく動き回るキャラクターでした。なので、演じながらキャラクターの年齢感を上げていきながら、声を下げて、体育会系というのを前面に出していきました。かわいいだけじゃないんですよね。かわいいながらも、格好よさやラスボス感といったギャップを出せたらなあ、とマイク前で思いました。

――中二病的な感じがありますよね。必殺技の名前も「トルネードタイフーンモンスーン……」と。

そうなんですよ。必殺技の発音も結構難しかったです。あと、いままでバトルで負けたことがなかった轟雷ちゃんに一撃を食らわせていくというシーンがあるので、それくらいのインパクトが残せればと思っていたんですけど、自分が思っているよりもパワーのいるキャラクターなんだなと思いました。バトルシーンでは声を張り気味にして演技をしていたんですけど、「もっと余裕があっていい」とおっしゃっていただいたので、もう少し遊べるかなって。フレズさんが余裕でバトルを楽しんでいる姿が出ていればいいですね。アフレコをしている本人には余裕がなかったんですけど(笑)。

――今後、フレズヴェルクのここを見てほしいといったポイントはありますか?

フレズさんはアホっ子なんですけど、バトルシーンではちゃんと格好いいので、やっぱりそのギャップを見ていただきたいですね。あと、フレズさんに負けたときの轟雷ちゃんのシュンとしている姿ってかわいいんですよ。フレズさんはそこをもっと容赦なく痛めつけると思いますし、私もかわいいなと愛でつつも、そこに乗っかっていきたいですね。バトルでは手を抜かず、威厳のある姿で登場したいと思います。作品全体の見どころとしては、毎回アニメ内でプラモデルの作り方講座をやるので、みなさんにもプラモデルをつくってもらいたいと思います。私はまったく作ったことがないんですけど、フレームアームズ・ガール武器を装着させることもできるらしいので、作ってみたいですね。轟雷ちゃんを愛でつつ作りたいと思います。もちろん、フレズさんも。

――そうやって作ったフレズヴェルクや轟雷が、アニメみたいに実際に動き出したら。

わー、もう溺愛しますね! 毎回アフレコ現場で癒やされているくらいかわいい女の子が大好きなので! 轟雷ちゃんとは一緒にキャッキャウフフな日常を送りたいですね。フレズちゃんだったらどうなるんだろう。(肩を指差して)いつもこの辺に居て、「ああしなさい、こうしなさい」っていつも言ってくれそう。

――そこに轟雷が来て、阿部さんとフレズヴェルクで取り合うという。

それは素敵ですねー! 夢のようなキャッキャウフフだと思います。やっぱり、キャラクター的にもフレズさんと轟雷ちゃんは仲良くしていってほしいですね。



放送時間は以下の通り

TOKYO MX 毎週月曜日 25:05～

BS11 毎週火曜日 23:30～

AT-X 毎週金曜日 21:30～

●配信サイト情報

ｄアニメストア

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(C)KOTOBUKIYA / FAGirl Project

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