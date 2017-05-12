2017年4月から放送中のTVアニメ『フレームアームズ・ガール』。本作はホビーメーカー・コトブキヤが展開する同名のプラモデルシリーズを題材としている。

『フレームアームズ・ガール』のTVアニメ化を記念して、マイナビニュースではキャスト8名へのインタビュー企画を実施する。第5回に登場するのはマテリア姉妹のシロ/クロを演じる山崎エリイ。

――『フレームアームズ・ガール』はもともとがプラモデルという特殊な作品ですよね。

はい。オーディションの際に、もともとプラモデルで展開しているということを知りました。そこで調べてみたらとてもかわいくて……。キャラクターたちも魅力たっぷりだから、この子たちに声がついたらもっと楽しくなるんだろうなと思いました。

――今回、山崎さんはマテリア シロ/クロと一人二役に挑戦していますね。

オーディションのときに一人二役の原稿をいただいて、正直私は無理だと思っていました(笑)。彼女たちは衝撃的なセリフが多いキャラクターなので、オーディション中に「これ毎週言うのは大変なんだろうな」と思っていたくらいです。

マテリア シロ

マテリア クロ

――まるでひとごとのように(笑)。山崎さんから見たマテリア姉妹の魅力は?

シロとクロは主要メンバーたちを別の視点から見ているキャラクターなんです。もともとは轟雷たち側というより、敵キャラクター側かなと思っていました。

――轟雷たちともすっかり馴染んでいますよね。

コミュニケーション能力が高くて、冗談も通じるキャラクターなんですよね。話数を追うごとに余裕が出ていって、そういったところも魅力のひとつかなと思います。

――実際に演じる上で「ここは大切にしている」といったポイントはありますか?

シロとクロに共通していることは、何を思っているかわからないキャラクターということですね。セリフもとにかく皮肉めいているので、そういった影の部分やミステリアスなところを貫きたいと思っています。

――山崎さんが個人的に好きなキャラクターは?

轟雷ちゃんですね。たまーに出るボケ具合がすごくかわいいなと思っています。いつも感情がなさそうに見えるんですけど、照れるときが最高! ってテンションが上がっちゃいます!

――轟雷役の佳穂成美さんもお気に入りキャラクターはマテリアと言っていました。両思いですね。

ほんとですか、うれしい!

――TVアニメのストーリーのように、実際にフレームアームズ・ガールが手元に届くとしたら、やっぱり轟雷に来てほしい?

はい! 最初に轟雷ちゃんを見たときに一目惚れしたんです。アフレコ現場でも、そんな轟雷ちゃんを演じている佳穂さんを見て憧れました。バトルシーンで全力で声を張っている姿が素敵です。

――相当な愛ですね(笑)。山崎さんが作品のみどころを挙げるとしたらバトルシーンは欠かせないですね。

そうなんです! キャラクターたちがみんな個性的で、それは性格だけではなくて、戦闘スタイルもなんです。毎回出て来る新しいフレームアームズ・ガールたちと轟雷ちゃんの戦いに、どんどんのめり込んでいくと思います。日常でのゆるふわな感じももちろんいいんですけど、それと対極にあるバトルシーンにも注目していただければと思います!

⇒第6回は迅雷役の樺山ミナミが登場



放送時間は以下の通り

TOKYO MX 毎週月曜日 25:05～

BS11 毎週火曜日 23:30～

AT-X 毎週金曜日 21:30～

●配信サイト情報

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