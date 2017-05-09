2017年4月からスタートするTVアニメ『フレームアームズ・ガール』。本作はホビーメーカー・コトブキヤが展開する同名のプラモデルシリーズを題材としている。

『フレームアームズ・ガール』のTVアニメ化を記念して、マイナビニュースではキャスト8名へのインタビュー企画を実施する。第4回に登場するのは、バーゼラルド役の長江里加。

――長江さんはご自身でもプラモデルを作るくらいのモデラーですよね。『フレームアームズ・ガール』のお話が来た時の印象を教えてください。

プラモデルがすでに販売されていて、TVアニメもオリジナルで展開していくと聞いていたので、どんなものになるのだろうと考えていました。いざアフレコをはじめたら、バトルシーンだけじゃなくて、日常生活も描かれていて、すごく楽しいです。

――バーゼラルドを演じる上で心がけている点はありますか?

もともとバーゼラルドはロリっ子だと言われていたのですが、実は頭の回転が早いという設定があるので、「少し温度が低めなロリっ子」を調整しながら演じています。でもかわいいところはかわいく、語尾に「♪」や「☆」をつけるイメージでやっているときもあります。

――自由なキャラクターなので、演じていても楽しいんじゃないかと。

もうほんとに自由にやっちゃっていますね。もちろんそういったディレクションも受けているんですけどね(笑)。自分が楽しくやっていればいいというキャラクターなので演じていても楽しいです。最初は「あざといの塊」と言われていたのに、それを忘れてしまうくらい自由です。

――好きなキャラクターだと誰でしょうか。

スティレット! いじられキャラが大好きなんです。(綾瀬)有ちゃんに似ているというのもあって、かわいいと思いながらいつも観ています。

――長江さんが思う作品のみどころは?

15cmのフレームアームズ・ガールたちが人間と一緒に暮らしているところです。現実では絶対に有り得ないことですよね。アニメを観ながら、一緒に暮らしている想像ができたらなと思います。

――そんな楽しい暮らしが実際にできるとしたら、どのフレームアームズ・ガールに家に来てもらいたいですか?

マテリア(シロ/クロ)ですね。なにもかもふたりで完結するので、それを眺めていたいですね。バーゼラルドが来たらちょっとうるさいかなって(笑)。

⇒第5回はマテリア シロ/クロ役の山崎エリイが登場



放送時間は以下の通り

TOKYO MX 毎週月曜日 25:05～

BS11 毎週火曜日 23:30～

AT-X 毎週金曜日 21:30～

●配信サイト情報

ｄアニメストア

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