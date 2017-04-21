2017年4月から放送中のTVアニメ『フレームアームズ・ガール』。本作はホビーメーカー・コトブキヤが展開する同名のプラモデルシリーズを題材としている。

綾瀬有(あやせゆう)。10月3日生まれ。宮崎県出身。アイムエンタープライズ所属。主な出演は『フレームアームズ・ガール』スティレット役、『そにアニ -SUPER SONICO THE ANIMATION-』ユミ役ほか、『AKIBA'S TRIP Festa!』師匠役、『魔法少女大戦 ロックオン』オムコ/魔法少女サードニクス役など

『フレームアームズ・ガール』のTVアニメ化を記念して、マイナビニュースではキャスト8名へのインタビュー企画を実施する。第3回に登場するのはフレームアームズ・ガールのスティレットを演じている綾瀬有。

へっぽこ具合が合っている

――最初にお話を受けたとき、『フレームアームズ・ガール』に対して、どのようなイメージを持ちましたか?

キャラクター的にもメカニックな雰囲気だったので、殺伐とした舞台で美少女が戦い合うのかな? という印象でした。

――実際はバトルシーンもありつつ、美少女のフレームアームズ・ガール(以下:FAガール)たちがキャッキャウフフな日常を繰り広げる展開でしたね。実際にスティレットを演じてみていかがでしたか?

最初にいただいたスティレットの情報は「ツンデレ」と「お嬢様」というものだったので、高貴で儚げで、ツンツンしている高飛車な女の子を想像していたんですけど、実際はツッコミ役のいじられキャラクターでした(笑)。スティレット役に受かったときは、私でいいのかと心配だったんですけど、「そのへっぽこ具合が合っている」と言われました。

――アフレコ時には多くのディレクションを受けたと思いますが、その中で特に印象深かったものは?

はじめのほうはスティレットのツッコミも優しかったんですけど、ある日「これはかなりやりすぎてしまったかな」って思うくらい激しかったときがあったんです。でも、音響監督さんから「それでいいです、それでいきましょう!」と言っていただいて、そこからだいぶ幅が広がったと思います。

あおはお母さんって感じ

――作品の見どころは?

やっぱり轟雷と(源内)あおちゃんの関係性と、その中で成長していく轟雷に注目してほしいですね。ほかのFAガールたちも最初は、敵サイドとして轟雷の前に表れるんですけど、そこからの仲良くなり方、キャッキャウフフになっていく感じを楽しんでいただければと思います。あとの見どころは、体! FAガールたちはスタイルがいいんですよ。もう、みなさんもプラモデルを買って、見ていただきたいなと思います。

――好きなキャラクターをひとりだけ挙げるなら?

みんな好きなんですけど、バーゼ(ラルド)はたまらんかわいいです! 適当な部分がめっちゃかわいいですし、言い回しもいいですね。あとは、あおが好きですね。次々とFAガールたちが家に来ても、かまわずに住まわせてしまうところに母性を感じちゃう。あの包容力は、お母さんって感じがします。

――綾瀬さんのもとにFAガールが届くとしたら、やっぱりバーゼラルドでしょうか?

でも、そこはスティレットがいいですね。一番真面目で、FAガールのなかで唯一の常識人なんですよ。私の生活の面倒を見てほしいです。朝起こしてくれそうだし、「洗濯が終わったからちゃんと干しなさいよ!」って言ってくれるのはスティレットだけだろうなって。ほかの子は全員手伝ってくれないだろうけど、スティレットなら「仕方ないわね」って言いながら手伝ってくれそうですよね(笑)。

⇒第4回はバーゼラルド役の長江里加が登場



放送時間は以下の通り

TOKYO MX 毎週月曜日 25:05～

BS11 毎週火曜日 23:30～

AT-X 毎週金曜日 21:30～

●配信サイト情報

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