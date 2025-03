「英語を使って、外国人と対面で話さなければならない。でも間違えたら恥ずかしいから、一歩を踏み出せない」

上記のように考える人は多いかもしれませんが、必ずしも対面で話さなくても、英語のスピーキング能力は鍛えられます。

近年はデジタル教材を使用した語学教育が、多くの学校で導入されています。

2020年、文部科学省の報告『外国語の指導におけるICTの活用について』では、9割を超える小・中・高等学校でICT機器が導入されていることが示されました。

現役で英語を学ぶ生徒・学生はもちろん、社会人の学び直しにおいても、ITツールを使えばスキマ時間に有益な学習ができるはずです。

今回は、子供から大人まで活用できる英語のスピーキングアプリを、10個に厳選してご紹介します。

なぜスピーキングを苦手と感じるのか、根本的な問題を解消しつつ、アプリを大いに活用して英会話スキルを鍛えましょう。

英語のスピーキングアプリと一言で言っても、その種類はさまざまです。英語を勉強する目的によって使い分けられます。

ここでは、英語のスピーキングアプリを10個紹介します。自分に合った英語のスピーキングアプリを探している人は、参考にしてみてください。

SpeakBuddyは、第二言語習得理論に基づいた本格的な英会話カリキュラムを通して実践力を身に付けられます。英会話の相手が高精度のAIのため、ストレスフリーで繰り返し英語学習ができるからです。

人と話しているような感覚で学べるアプリですが、会話の相手は人間ではないため、気をつかったりミスを気にしたりする必要はありません。

不完全な英語でも思う存分、声に出して、正確な言い方に修正していくことでレベルアップを図る仕組みです。

レッスンは800以上のシーンを想定しており、頻出フレーズや単語を自然と覚えられるようになっています。

学習は1日15分から短時間で可能です。週3日以上の学習に取り組んだ、8割以上のユーザーの英語力が向上したと判明しているため、ぜひ最低週3日はスキマ時間を活用して英会話に取り組んでみてください。

ミスを「恥ずかしい」と感じる必要のない、AIキャラクターを相手にしたレッスンで、スピーキング練習の継続と上達を目指せるアプリです。

スピークバディ(SpeakBuddy)の基本情報

アプリの良い口コミ

アプリの悪い口コミ

Speakは、シリコンバレー発のAI英会話アプリです。ハーバード大学やスタンフォード大学などの出身者が、誰でも英語を話せるように設計・開発しました。

1週間で1,100語のスピーキング量を確保できるため、普段の生活で英語を口にする機会がない人もスピーキング力を鍛えられます。毎日何語の単語を話したのか1日ずつ確認でき、前進具合が可視化されて、モチベーションの維持につながりますよ。

学校教育などを通して英語を学んでも実際に話せる人が少ないのは、英語を話す機会がないからです。当然ですが、英語を話す機会がなければ、話せるようにはなりませんね。

これまで英語で話す機会がなかった人にとって、Speakは一定以上のスピーキングの練習量を確保できるため、毎日活用すれば英会話力の向上を実感できるでしょう。

ChatGPTを開発したOpenAIとパートナーシップを結んでいることからうかがえる通り、スピーキング練習の相手はAIです。

自分の英語力やミスを気にせず、思う存分スピーキング練習ができるため、英会話レッスンでは恥ずかしさから遠慮して話す機会がなかった人におすすめ。

しかもAIは、スピーキングの相手をしてくれるだけのツールではありません。ミスをした箇所やより適切な表現など、1人ひとりに具体的で多様なフィードバックを提供してくれます。

不足しているスピーキングの練習量を確保できるSpeakで、「英語を話せるようになる」という目標を達成しましょう。

スピーク(Speak)の基本情報

アプリの良い口コミ

アプリの悪い口コミ

TALKING Marathonは、英語教室アルクのキクタン英語に基づいて開発された英語スピーキングアプリです。第二言語習得研究によるメソッドを詰め込んだ、アウトプット型の自主トレーニングができます。

英語の音声を聞いているだけでは、英語は話せるようになりません。

スラスラと話せるようになりたい場合は、実際に自分で話すトレーニングをする必要があります。

しかし外国人とテンポよく話すトレーニングをするためには、会話相手と制限時間が必要なため、1人で行うのは難しいのが難点ですよね。

そのような悩みを解決するため、TALKING Marathonでは、アウトプット型自主トレーニングができるサービスを提供しています。

問題に対して6秒の間に英語で回答することで、頭の中で情報をすぐに整理し、英語でやり取りするための瞬発力を鍛えられるのが特徴です。

また1つのスキットが5分単位のため、まとまった勉強時間を確保できない人も、スキマ時間を有効活用できるのがメリット。スマートフォンがあれば、時間や場所に縛られず学習が進められます。

スピーキングの練習を自主的にできるTALKING Marathon。第二言語を習得するための方法に基づいて、効率的に「話す練習」に取り組めるアプリです。

トーキングマラソン(TALKING Marathon)の基本情報

アプリの良い口コミ

アプリの悪い口コミ

レシピーは、英語習得に必要な6つの要素を盛り込んだオールインワンアプリです。スピーキング学習だけではなく、リスニングやライティングを含む総合的な学習も可能なため、レシピーひとつで英語学習が完結します。

レシピーのコンセプトは「好きを学びに」です。スマートフォンとスキマ時間を利用した、現代人に最適な学習方法で、最短で成果をあげることを目指します。

英語習得に必要な学習の継続ができ、実際のユーザーは3カ月で、TOEICのスコア換算で平均200点アップを実現させました。

学習者1人ひとりに合わせてAIが作成した学習カリキュラムで自主学習を行い、レッスンでアウトプットやモチベーションの維持をサポートしてもらえます。

「英語で話せる」状態を目指して、アプリとレッスンで網羅的な学習ができる英語学習ツールです。

レシピーの基本情報

アプリの良い口コミ

アプリの悪い口コミ

ELSAは発音矯正に特化した英語スピーキングアプリです。英語の本場アメリカ発のアプリで、AIが発音の正確さを判定し、正しく発音できるようアドバイスも行います。

「いくら英語で話しても、うまく相手に伝わっていない気がする」

という人が、正確な発音を身に付けて、「伝わる英語」を話せるようにトレーニングできます。

発音に特化したアプリというだけあり、ユーザーの発音に対するアドバイスの内容も具体的です。

発音のネイティブ度を数値化してくれたり、踏み込んだ指摘を行ってくれたりするため、効率よく発音改善を図ることができます。

難しい発音の仕方をビデオで確認できるのも魅力的な特徴です。

音声記号を基に、正確な発音を音節レベルで習得できるため、

「外国の人に英語で話したのに聞き取ってもらえない」

という人も、悩みの解決に向けて前進できますよ。

また改善が必要なスキルが可視化されるため、自分の実力を客観的に確認可能です。発音や文法・単語の抑揚・リズム・イントネーション・リスニングなど、7,100以上のレッスンを通して、飽きずに必要なトレーニングに取り組めます。

きめ細かなフィードバックがあるなど、正しい発音をするための指導を受けられる発音矯正アプリのELSA。うまく活用して練習を繰り返せば、ネイティブスピーカーのような発音で、自信を持って話せるようになるはずですよ。

ELSA Speak Englishの基本情報

アプリの良い口コミ

アプリの悪い口コミ

Real英会話は英語を第一言語とするネイティブスピーカーが、日常で使用しているフレーズを学べる英語スピーキングアプリです。教科書では学べない、生きた英語を習得できます。

収録されているフレーズが3,200以上と豊富で、さまざまなシチュエーションの言い回しを学べることが、Real英会話の魅力のひとつです。全フレーズには例文とコメント・音声が付いています。更に定期的に新しいフレーズが更新されているため、飽きずに学習の継続が可能です。

辞書として使用したり、ゲーム感覚で学習したりと、多様な使い方ができます。講師に直接質問できたり、フレーズの追加リクエストができたりと、他にはあまりない機能も充実。

デメリットがあるとすれば、Google Playから提供されていないため、Androidユーザーは使えない点です。

今後リリースされる可能性もあるため、Androidユーザーは他のアプリを使いつつ、適宜情報をチェックしてみてください。

なおReal英会話の支払い方法は、サブスクリプションや課金制ではなく買い切りです。1度購入したら、その後は永続的に使い倒しましょう。

Real英会話の基本情報

アプリの良い口コミ

アプリの悪い口コミ

瞬間英作文トレーニングは、言いたい内容を英語でスラスラ言えるようになることを目標としている、英語スピーキングアプリです。日本語の文章を見て、瞬時に英語の文章に変換する練習をします。

瞬間英作文トレーニングは中学レベルの英語を対象としているため、初めて英語の例文を見た時は、簡単と思うかもしれません。しかし中学レベルの例文とはいえ、日本語の文章をスラスラと英語の内容に変換して、正確に伝えるのは難しい人がほとんどでしょう。

中学レベルの英文を自力で口に出したり、文章にして書いたりすることで、英会話の基本ができるため、しっかりと押さえておく必要があります。

同じ内容の書籍も販売されていますが、音声機能があるのはアプリならではの利点。書籍にはCDが付いていますが、アプリでは音声と例文の同時確認が可能です。 更にアプリには例文がランダムに出てくるシャッフルモードが搭載されているため、次にどんな内容を話すのか分からない緊張感を持って、英会話を練習できますよ。

瞬間英作文トレーニングは、日本語をすぐに英語へと変換させることで、英会話における瞬発力を高めるアプリです。毎日活用して、何度も繰り返し学習すれば、英語を使ってスムーズに会話ができる状態も夢ではありません。

瞬間英作文トレーニングの基本情報

アプリの良い口コミ

アプリの悪い口コミ

Native Campは、いつでもどこでも、人間相手にスピーキングの練習ができる英語スピーキングアプリです。世界130ヶ国以上の講師からさまざまなコンテンツのレッスンを受けられます。

本来は、AIではなく人間相手にスピーキングを練習する場合、相手の都合のいい時間を確認するなど、準備が必要です。 しかしNative Campでは、世界中の講師が常時待機しているため、「レッスンをしたい」と思った瞬間にアプリを開けば、すぐにレッスンを受講可能です。レッスンはたった5分から受けられるため、スキマ時間を活用できます。

また回数無制限でレッスンが受けられるのも、Native Campの魅力のひとつ。1回のレッスン時間は25分ですが、物足りないと感じる人は1日に何度でもレッスンが受けられます。

更に16,000を越える豊富なコンテンツから、自分に合ったものや興味のある教材を選んで自主学習が可能です。自分の英語力が分かるスピーキングテストや日本人カウンセラーのカウンセリングなど、レッスン以外のサポートも充実しています。

いつでもどこでも人間を相手にアウトプット学習ができるのがNative Campの特徴です。自分のペースで、スピーキング学習を進められます。

ネイティブキャンプ(Native Camp)の基本情報

アプリの良い口コミ

アプリの悪い口コミ

接客英会話は、接客に特化した英会話が学べる英語スピーキングアプリです。さまざまな接客シーンに合わせた表現や言い回しを身に付けられます。

学習できるシチュエーションは、

「基本の応対」

「販売」

「レストラン・カフェ」

「ホテル・旅館」

「観光地」

「交通機関」

「エステ・病院」

の7種類です。

場面ごとにコンテンツが分かれているため、自分の職業や目的に合ったテーマを選んで、すぐに学習に取りかかれます。

収録されているフレーズが豊富なのはもちろん、音声機能での正しい発音の学習や、スピーキングに加えてリスニングの学習も可能です。

また自動採点の発音練習機能が搭載されているのも特徴のひとつ。マイクに向かって発音すると、アプリが自動で採点する機能です。自分の発音が表示され不正確な部分も把握できるため、身に付いてしまった発音のクセの改善も目指せます。

接客に特化した英語スピーキングアプリを利用して、外国人のお客様をおもてなしできる英語力を身につけ、仕事に活かしましょう。

接客英会話の基本情報

アプリの良い口コミ

アプリの悪い口コミ

FluentUは現実世界の動画を使って語学学習ができる英語スピーキングアプリです。動画の世界に没入し、自分が登場人物になった気持ちで楽しみながら学習ができます。

FluentUは音声ダイアログをダウンロードできるため、オフラインの状態でも、いつでもどこでも学習できるのが嬉しいポイントです。

動画のキャプションには、字幕がつけられ、翻訳されています。単語をクリックするだけで、定義や例文が表示される仕組みです。

現実の動画を使っているため、定型文ではなく実用的な英語を身に付けられます。表現を増やすためのクイズもあり、楽しく英語を学べる工夫が満載です。

また英語のほかに、中国語やフランス語・イタリア語なども学べます。

動画を通して英語を学ぶFluentU。従来の英語学習とは違った角度から英語を身に付けられるため、今まで英語学習に挫折してきた人には、おすすめのアプリです。

FluentUの基本情報

アプリの良い口コミ

THIS app has proved the most fundamentally useful and easy to remember! They teach you things you actually need to know to begin communicating in your target language, and break it down in easy to understand ways that are well designed and enjoyable to engage.

引用:App Storeレビュー