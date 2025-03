本ページはプロモーションが含まれています。

【本記事を読んで目指せる状態】 おすすめの英語発音アプリがわかり、各特徴を把握できる

アプリの選び方がわかり、自分に最適なアプリを選択できる

アプリの活用方法がわかるため、効果的な学習に役立てられる

グローバル化が進んでいる昨今では、英語学習を早期に始める人も増加傾向にあります。

また、テスト勉強のための英語ではなく、実践的に生きた英語を学ぶという風潮にシフトしているのが現実です。

実際に、文部科学省でも中学校学習指導要領においては、学習目標に「正しく発音すること」という項目が掲げられています。

一方で、生きた英語が重視される中でも、神田外語大学紀要 第35号『英語にカタカナを振ることに対する小学校教員の意識』では、教員が発音指導に自信がない実態が浮き彫りになりました。

現状のままでは学ぶべきタイミングで正しい発音を学ぶのが困難なため、発音強化のためには自主学習が必要不可欠です。

そこで今回の記事では、優秀な発音アプリをさまざまな特徴とともに解説していきます。

英語の発音に少しでも自信がない人や、発音矯正の必要性を感じている人は、理想のアプリを絞っていくためにぜひ参考にしてみてください。

【2025年版】英語発音アプリおすすめ11選!口コミ評判とともに徹底比較

英語力向上のためには、正しく発音を学ぶのが重要であり、今ではスマホアプリで手軽に学習ができます。

それぞれの特徴を参考に、自身に最適なアプリを探していきましょう。

スピークバディ(SpeakBUDDY)|250万人が選ぶ魅力的な英会話アプリ

【評価】

項目 評価 使いやすさ ★★★★★ コスパの良さ ★★★★☆ 良い口コミの多さ ★★★★★ 学習の継続のしやすさ ★★★★★ 総合評価 ★★★★★

スピークバディ(SpeakBUDDY)とは、精度の高い音声認識機能を備えたAIと、本格的な英会話ができる学習アプリです。

英語を習得するために必要な学習はこのアプリだけで完結するうえに、他にもさまざまな特徴があります。

予約不要でいつでもどこでも英会話が可能

科学的技術による学習メソッドを利用した学習ができる

リマインド機能で学習を習慣化

スピークバディは、AIキャラクターとの対話で、発音やフレーズなど発した音声をAIが分析してくれます。

そのため、うまく発音できていない音が浮き彫りになり、苦手な発音の克服に活用が可能です。

発音の学習は意義のあることで、音声研究 第15巻第 1 号『日本の中学校・高等学校における英語の音声教育について: 発音指導の現状と課題 (< 特集> 英語教育のなかの音声)』の中でも、発音やイントネーションの違いが、英語のコミュニケーションにもたらす影響について述べられています。(手島、2011、p.36)

例えば、“Would you like tea or coffee?”という疑問文において、「tea or coffee」という部分を区切ってteaを上昇調、coffeeを下降調で話すと「お茶かコーヒー」という選択質問文となります。

一方「tea or coffee」の部分を一連の上昇調で言うと「たとえば、お茶やコーヒーなどの〜」と言う例を提示した質問へと変わり、回答者は「ココア」「ジュース」など他の飲料を選べる状況になるのです。

このように英語では、同じ単語を発していても、イントネーションや口調でコミュニケーションの内容が変わります。

上記の論文では、このようなイントネーションにより生じる意味の変化も、高校卒業までの英語教育で触れる必要があると問題提起されています。

したがって、スピークバディのようなアプリを使い、ネイティブとの会話に近いやり取りで発音やイントネーションを意識しながら話す練習をすることは重要なのです。

【おすすめできるのはこんな人!】 毎回の予約やスケジュール調整が面倒でオンライン英会話に挫折した人

リスニングやスピーキングに苦手意識があり対面でのレッスンは嫌な人

スキマ時間で効率的に英語を習得したい人

ダウンロードリンク iOS / App Store

Android / Google Play 対応OS iOS 16.0以降(iPhone)4.5.13(Android) 搭載されている機能 AIによる発音チェック

単語学習

リスニング会話練習

英作文 おすすめのユーザー 高校生・大学生・社会人 料金(税込) 月額:3,300円(1ヶ月プラン)

2,967円(6ヶ月プラン)

1,983円(12ヶ月プラン)

おおよその年額:23,800円(月額1,983円プランの場合) 無料期間 3日間

(期間によって変動あり) 対応レベル 中級者・上級者 メリット AIが学習相手であるため緊張せずに会話できる

8割以上のユーザーがレベルアップ

1つのアプリで、日常英会話・ビジネス英会話・時事英語が習得できる デメリット 完全なフリートークは難しい

サポート体制は弱い

長時間学習には向いていない

レシピー|英語力向上のためのスキル学習を1つのアプリに集約!オールインワン型学習アプリ

【評価】

項目 評価 使いやすさ ★★★★★ コスパの良さ ★★★★☆ 良い口コミの多さ ★★★★★ 学習の継続のしやすさ ★★★★★ 総合評価 ★★★★★

レシピーは、株式会社ポリグロッツが提供している、200万人以上のユーザーを誇る英語学習アプリです。

利用者の94%(公式HPより)が、3ヶ月でTOEIC換算のテストスコアが平均200点アップするなど、英語力向上を実現しています。さらに継続率90%(公式HPより)も達成している優秀なアプリです。

スピーキングメニューから、発音記号をベースにまとめられた「発音矯正機能(発音記号比較)」を利用できます。

ユーザーは発音記号を参照しながら、正しい発音と自分の発音を一目で比較して、外国人にもしっかり伝わる発音に近づいていけるのです。

レシピーは、他にも以下の特徴があります。

インプット学習とアウトプット学習の機能が網羅されたオールインワン型学習アプリ

AIによる自動生成カリキュラムで自身の英語スキルに最適な学習法が手に入る

学習コンテンツは英語ニュースであるため時事学習も同時に可能

さまざまな機能が1つのアプリに集約されているため、英語を上達させるためには効率がよく、継続学習に最適なアプリです。

学習の際には、アプリを活用した単語・文法学習やリスニングができることはもちろん重要です。

さらにこれらの学習と、先生とのレッスンを組み合わせることにより、モチベーションを維持しながら学習ができます。

また、細かい発音に関しては、関西大学外国語学部紀要 第13号『日本人学習者の目指す明瞭性(intelligibility)の高い英語発音とは』によると、「外国語なまりが強い発音でも、子音発音がしっかりしていれば、明瞭性は高く、また理解されやすい」と述べられています。(山根、2015年、p.138)

つまり、全ての発音を完璧に習得できなくても、「think」「that」などの語頭子音として出現率が高い歯間摩擦音の発音さえ習得できれば、ある程度のコミュニケーションは問題なくできるわけです。

ネイティブとのコミュニケーションが円滑にできる英語力を、自己学習と先生とのレッスンの両方に取り組めるレシピーで習得していきましょう。

【おすすめできるのはこんな人!】 継続した英語学習がしたい人

ビジネスシーンでの英語力を伸ばしたい人

TOEIC/TOEFL対策の学習アプリを探している人

ダウンロードリンク iOS / App Store

Android / Google Play 対応OS iOS 13.0以降(iPhone)

9.8.0(Android) 搭載されている機能 単語・文法学習

スピーキング

リスニング

ライティング(添削あり)

リーディング おすすめのユーザー 中学生・高校生・大学生・社会人 料金(税込) 【BASICプラン】月額:2,427円 おおよその年額:29,000円

【Standardプラン】月額:3,600円 おおよその年額:43,000円

【Advancedプラン】月額:6,000円 おおよその年額:72,800円 無料期間 無料プランあり 対応レベル 初心者・中級者・上級者 メリット 最適な学習法を提示してくれる

英語を学習することでさまざまなジャンルの知見が増える

初心者でもステップ別学習で理解できる デメリット 発音チェック機能に不具合が生じる場合がある

日本語訳に不自然な箇所がある

英語発音トレーニング|採点機能で瞬時に実力を把握して効率的に発音強化!

【評価】

項目 評価 使いやすさ ★★★★★ コスパの良さ ★★★★★ 良い口コミの多さ ★★★★☆ 学習の継続のしやすさ ★★★★★ 総合評価 ★★★★★

発音トレーニングは、英語の発音練習を無料で行えるアプリで、以下の特徴があります。

1日5分のスキマ時間で自分の発音をチェックできる

発音した音声を即座に採点してくれる

お手本音声や英語をうまく発音するためのポイント・アドバイスをわかりやすく解説してもらえる

忙しい1日の中でも、思い立ったらサクっと発音をチェックして、改善点まで理解できるのが強み。

発音のアドバイスについては、舌の位置や、同じ発音である別の単語などを提示してくれます。

単語帳などの参考書には、発音記号や口の動かし方などのポイントは記載されていても、実際に発して即座に採点してくれる機能はありません。

その点発音トレーニングなら、学習中に自分で発音して、試行錯誤しながら正しい発音を習得できる点が、非常に効率的ですね。

自分の発音を録音して、お手本の音声と聴き比べながら客観的に確認できるため、日々の自身の成長具合も把握できます。

毎日少しずつでも、正しい発音のためにトレーニングを継続したい人におすすめのアプリです。

【おすすめできるのはこんな人!】 気軽に自分の発音をチェックしたい人

毎日少しずつでも英語を発音する機会を作りたい人

舌の位置や口の動かし方など細かく発音を学びたい人

ダウンロードリンク iOS / App Store

Android / Google Play 対応OS iOS 13.0以降(iPhone)3.17.0(Android) 搭載されている機能 発音チェックアドバイス機能 おすすめのユーザー 小学生・中学生・高校生 料金(税込) 無料 無料期間 – 対応レベル 初心者・中級者 メリット 完全無料で利用できる

1日5分で発音が学べる

採点機能で成長がわかる デメリット うまく聞き取ってもらえない場合がある

単調なトレーニングになる

発音博士|発音評定エンジンSeePhony®で正しい発音が一目でわかる!

【評価】

項目 評価 使いやすさ ★★★★★ コスパの良さ ★★★★★ 良い口コミの多さ ★★★★☆ 学習の継続のしやすさ ★★★★★ 総合評価 ★★★★★

発音博士は、発音評定エンジンSeePhony®(シーフォニー)を使用し、どのように発音したかを明示的に採点してくれるアプリです。SeePhony®とは、わかりやすく体感できる発音採点アプリを意味します。

発音は録音できるため、客観的に自分の発音が確認でき、手軽にお手本との聴き比べが可能です。

その他にも、発音博士には以下のような特徴があります。

英単語・熟語は合わせて4,000フレーズ以上を搭載(課金コンテンツを含む)

自分の発音をフレーズごとに4つまで自動保存が可能

重点的に練習したい単語などを登録した「お気に入り」機能を搭載

また、発音博士の発音評定は、アメリカ英語を母国語とする人の英語発音サンプルを基に統計的に作られた音響モデルを「適切な発音」と位置付けているため、正確な発音を学べるのです。

学校教育の英語学習の実態については、小学校英語教育学会誌 20巻『小学校現職英語担当教員の発音向上支援の試み―英語発音の実態調査から―』で、以下のように述べられています。

「児童の英語のコミュニケーション能力の素地や基礎となる能力,資質・能力の育成の実現のためには,児童の英語教育の支援・指導に携わる小学校現職英語担当教員の教育力・指導力に負うところが大きい」(大嶋、2020年、p.321)

そのうえで、

「教員側も高い意欲や関心があるものの、自身の学習経験・実践経験を拠り所とした発音力・音声指導力向上への努力には限界がある現状」

も明らかにしています。

つまり、英語教育に携わる教員が、プライベートの時間で発音やイントネーションを含む自身のスピーキング力を向上させつつ、授業で指導に携わるのは非常にハードというわけです。

そのため成人後ではなく、幼少期から発音博士のようなアプリを駆使して正しい発音を身につけるのは、非常に効率的な学習方法となり得ます。

ぜひ幼いお子さんがいる家庭の方は、発音博士の利用を検討してみてください。

【おすすめできるのはこんな人!】 完璧な発音を学びたい人

発音の違いについて細かく知りたい人

ネット環境がないところなど場所を選ばず利用したい人

ダウンロードリンク iOS / App Store

Android / Google Play 対応OS iOS 9.0以降(iPhone)1.4.1(Android) 搭載されている機能 発音採点機能(単語学習)

お気に入り登録機能 おすすめのユーザー 幼児・小学生・中学生・高校生 料金(税込) 無料

※以下商品について買い切りプランあり

L,Rで始まる英単語:160円

中1〜中3英単語:それぞれ480円

中学英単語セット:1,000円

高1〜高3英単語:それぞれ650円

高校英単語セット:1,200円 無料期間 – 対応レベル 初心者・中級者 メリット 発音が不適切な箇所はマーキングされ視覚的に認識できる

発音記号ごとにお手本が聞ける

ネット通信必要なし デメリット 会話の練習はできない

周辺環境によっては正しく評価されない場合がある

スタディサプリENGLISH|リスニングからスピーキングまで機能が集約された万能アプリ

【評価】

項目 評価 使いやすさ ★★★★★ コスパの良さ ★★★☆☆ 良い口コミの多さ ★★★★★ 学習の継続のしやすさ ★★★★☆ 総合評価 ★★★★☆

スタディサプリENGLISHとは、株式会社リクルートが提供する、英語力を最短で身につけるための英会話アプリです。

動画講義「基礎発音講座」では、発音に苦手意識がある人が、特に苦手に感じやすい部分を、短時間で学べます。

専門家が監修したカリキュラムで、発音ごとに5分程度の解説を見ながら練習が可能です。AIによる発音判定チェックと確認テストで、自分の習熟度や定着度を確認し、レベルアップを図れます。

またスタディサプリENGLISHには、発音矯正機能に加え、以下の特徴があります。

1回2分のわかりやすい講義動画800本で学習できる

インプットとアウトプットの繰り返しで学習の定着を効率化

瞬間的な発話を学べるトレーニングができる

ドラマ仕立てのレッスンを基に、ディクテーションや発話プラクティスを通して、単語・イディオムの知識や内容理解を深めていくのが特徴です。

また、1回2分の講義動画の講師は、NHK英会話タイムトライアル講師・ベストセラー英会話書籍の著者であるスティーブ・ソレイシィ氏。講義は非常にわかりやすく、「神授業」と言われているほどです。

発話練習については、特定シーンでの質問に対してキーフレーズを用いた会話練習を行います。

基礎的なスピーキング力が身につき、瞬間的に言葉が出てくる状態を目指せるのが強みです。

海外旅行やビジネスシーンで、ネイティブとテンポ良く英会話ができるようになりたい人には、練習に適した機能ですよ。

【おすすめできるのはこんな人!】 ネイティブと対峙できるスピーキング力を身につけたい人

通勤時などのスキマ時間を利用した学習がしたい人

英単語や英文法などの知識も同時に学びたい人

ダウンロードリンク iOS / App Store

Android / Google Play 対応OS iOS 16.0以降(iPhone)

1.30.0(Android) 搭載されている機能 講義動画による授業レッスン

会話理解クイズ

単語・イディオム学習

ディクテーショントレーニング

発話練習 おすすめのユーザー 中学生・高校生・大学生・社会人 料金(税込) 月額:2,178円 おおよその年額:20,856円(月額1,738円)

6ヶ月パック:年額11,160円(月額1,860円) 無料期間 7日間 対応レベル 初心者・中級者・上級者 メリット スキマ時間で実になる学習ができる

時間や学習回数の記録で継続サポートが充実

会話形式のスピーキングが手軽に学べる デメリット 復習などのコンテンツがない

AIなどの発音チェック機能はない

発音検索!英語辞書イーモン|学習中の疑問を即解消

【評価】

項目 評価 使いやすさ ★★★★★ コスパの良さ ★★★★★ 良い口コミの多さ ★★★★☆ 学習の継続のしやすさ ★★★☆☆ 総合評価 ★★★★☆

発音検索!英語辞書イーモンは、英単語の発音を検索したい人におすすめの英語辞書アプリです。

発音記号が理解できない、音節がわからないなどの、お手本となる音声がない場合には、非常に役に立ちます。

発音検索!英語辞書イーモンには、以下のような特徴があります。

文字入力中にリアルタイムで候補表示

発音記号や音節、ネイティブ音声付きの例文がある

オフラインでの利用も可能

発音記号ごとの口や舌の動きの簡単な解説に、発音記号も含めて音を調べられる単語一覧機能が含まれているため、正しい発音を身につけられます。

正しい発音を習得することによって、発音の仕組みがわかり、リスニング力やスピーキング力向上を目指せるのです。

とはいえ、関西国際大学研究紀要 第3号『英語の発音指導における教材の在り方』によると、必ずしも全ての発音を完璧にできる必要はないと記載されています。(有本、2002年、p.7)

例えば、「did you」「meet you」などの音のつながりは、発話速度や話し手の好みによって生じたり生じなかったりします。

また、アメリカ発音の「wanna」「gonna」などの発音についても、フォーマルな場では使用されません。

そのため、発音練習はしておくのが望ましいですが、必ずしも音を変化させるところまでわざわざ練習する必要もないわけです。

つまり音のつながりを意識するよりも、初心者はまず言葉1つひとつの正確な音を出せるよう練習することが重要です。

発音検索!英語辞書イーモンを活用すると、基礎単語や簡単な例文を覚えることから始められるため、英語の一音を自然と区別できるようになるでしょう。

【おすすめできるのはこんな人!】 一から発音を強化したい人

スキマ時間を利用して無料で学習したい人

オフラインでも活用できる学習ツールを探している人

ダウンロードリンク iOS / App Store

Android / Google Play:なし 対応OS iOS 15.0以降 搭載されている機能 発音検索機能 おすすめのユーザー 中学生・高校生・大学生 料金(税込) 無料 無料期間 – 対応レベル 初心者・中級者 メリット ハイレベルな主要単語約2万語に絞り無駄のない検索が可能

口の動きや区別すべき音がわかりやすい

日本語からでも単語を検索できる デメリット 音のつながりなどは学習しにくい

発音チェック機能はない

英語発音ドリルAtoZ|お手本に沿って子供や親子で楽しく学べる英語発音アプリ

【評価】

項目 評価 使いやすさ ★★★★★ コスパの良さ ★★★★★ 良い口コミの多さ ★★★☆☆ 学習の継続のしやすさ ★★★☆☆ 総合評価 ★★★★☆

英語発音ドリルAtoZは、さまざまなフレーズが収録された、発音チェックができる英語学習アプリです。

完全無料で利用できるうえに、以下のような特徴があります。

英単語から実用的な英語フレーズまで多数収録

自身の発音とお手本音声の聴き比べが可能

レベル選択で自身に最適な難易度で学習が可能

英語発音ドリルAtoZは、流れてくるお手本音声に沿って英語を話すと、AIが発音をチェックしてくれます。

判定された結果は、正確な発音とどの部分がズレているか音声波形や点数で表示されるのがポイント。誤って発音している箇所が一目でわかるため、スムーズに発音の矯正が可能です。

「聴き比べ機能」を活用すれば、お手本の音声と自分の発音を何度でも比較して、正確性を高めていけます。

また、レベル別学習で難易度を選べるため、子どもも無理なく楽しめる内容です。

クイズ形式で学べる機能もあるため、親子で対決するなど、飽きずに子どもにも学習に取り組んでもらえるでしょう。

【おすすめできるのはこんな人!】 読み書きはできるけど発音が苦手な人

お手本との音声比較をしながら学習したい人

親子で一緒に学習したい人

ダウンロードリンク iOS / App Store

Android / Google Play 対応OS iOS 8.0以降(iPhone)1.3.2(Android) 搭載されている機能 発音チェック機能

お手本との比較機能 おすすめのユーザー 幼児・小学生・中学生・高校生・大学生・社会人 料金(税込) 無料 無料期間 – 対応レベル 初心者・中級者・上級者 メリット リスニングとスピーキングの上達を同時に目指せる

ゲーム感覚で飽きずに学習できる

自身の発音について一目で修正点がわかる デメリット 問題数が少ない

判定基準が明確でない場合がある

Speak(スピーク)|正確なAI音声技術によるリアルタイムフィードバックを実現した英語学習アプリ

【評価】

項目 評価 使いやすさ ★★★★☆ コスパの良さ ★★★☆☆ 良い口コミの多さ ★★★★★ 学習の継続のしやすさ ★★★★☆ 総合評価 ★★★★☆

Speak(スピーク)は、高速かつ正確な音声認識技術を用いてスピーキング力を強化させる学習アプリです。

Speakには、以下のような特徴があります。

現地で暮らす先生と日常会話に必要とされるリアルな英語を学習

習った内容をスムーズに話せるようになるまで何度も反復練習

AIが会話相手であるため積極的にアウトプット可能

アプリの開発元は、アメリカのシリコンバレー発AI教育スタートアップ企業です。日本での2023年2月の本格的なサービス開始1ヶ月後に、App Store教育カテゴリーで1位を獲得しました(PR TIMESより)。

Speakは、英語力の向上のためには英語をたくさん話すことが重要であるとし、7日間で10,970単語を話せるという実績をもとに、従来の英会話サービスと比べても約10倍のスピーキング練習が可能であるとしています。

まるで人間の英会話講師と話しているような感覚に浸りながら、リアルな会話練習が可能です。それでいて、相手はAIのため、気を遣ったり緊張したりする心配がありません。「失礼な言い方になってしまっていないか」と不安に思わず、英語力の低さや文法ミスなども気にせずに、積極的に話せるのが魅力です。

加えて、AIの精密な音声認識により、正しいコミュニケーションの練習を可能にします。

例えば、”?”がつく疑問文は必ずしも語尾を上昇調で話す必要はない場合もあります。Speakで発音について学んでいれば、都度適切なイントネーションを意識できるようになるはずです。

”〜, don’t you?”という形式で、相手に「〜ですよね」と確認を求める「付加疑問文」のように、一般的に語尾が下降調で読まれるものもあります。

しかし、大阪女学院大学紀要7号『発音と音声のしくみに焦点をあてた中学校英語教科書分析-インプットの基礎を考察する-』によると、学生時代の英語の授業でイントネーションを扱う頻度が少ないために、多くの学生が文末を上昇調で読んでしまうことが問題視されています。(上田・大塚、2011年、pp.28-29)

せっかくSpeakの音声認識技術を活用するなら、リアルタイムのフィードバックで適切なコミュニケーションが取れるよう、イントネーションも意識していきましょう。

【おすすめできるのはこんな人!】 TOEICは高得点なのにネイティブとの会話に自信がない人

アウトプット量を確保したい人

正しい音声認識により実力を把握したい人

ダウンロードリンク iOS / App Store

Android / Google Play 対応OS iOS 15.0以降(iPhone)

3.9.4(Android) 搭載されている機能 AIによるスピーキング機能

AIによるフィードバック機能

ビデオレッスン

学習記録機能 おすすめのユーザー 中学生・高校生・大学生・社会人 料金(税込) 【プレミアムプラン】月額:3,800円 年額:19,800円

【プレミアムプラス】月額:5,800円 年額:29,800円 無料期間 7日間 対応レベル 初心者・中級者・上級者 メリット 正確な音声認識により効果的な発音矯正ができる

実際の会話状況を想定したロールプレイができる

ネイティブスピーカーによる授業を受けられる デメリット 毎月の料金が必要

レベルによってコンテンツの内容に差がある

ELSA Speak|豊富な日替わりプラン!自信を持ってハキハキと英語を発音するためのアプリ

【評価】

項目 評価 使いやすさ ★★★★☆ コスパの良さ ★★★★☆ 良い口コミの多さ ★★★☆☆ 学習の継続のしやすさ ★★★☆☆ 総合評価 ★★★☆☆

ELSA Speakとは、英会話レッスンをより手軽に楽しく学習できるよう開発された、単語学習も可能な英語発音矯正アプリです。

AIを駆使したスピーキング学習ができるほか、以下のような特徴があります。

スピーチテストで発音の長所と短所がわかる

試験対策から日常会話までを網羅した学習が可能

英語の基本スキルである発音・文法・イントネーションなどを言語ゲームで練習できる

有料プランの特徴は、7,100以上のレッスンが用意されていることです。定期的に内容も追加されていくため、飽きずに学習を継続できます。

日替わりでカスタマイズされた学習プランを提供してくれるため、毎日の学習が単調にならず、続けやすいはずです。

【おすすめできるのはこんな人!】 正しい発音のための指導を受けたい人

自身に最適な学習プランで学習したい人

試験対策から日常会話までさまざまな英語に触れたい人

ダウンロードリンク iOS / App Store

Android / Google Play 対応OS iOS 15.0以降(iPhone)7.2.2(Android) 搭載されている機能 単語・フレーズ学習

リスニング

スピーキング おすすめのユーザー 中学生・高校生・大学生・社会人 料金(税込) 【エルサプロ】

3ヶ月プラン:3,590円(月額1,197円)年額:11,200円(月額933円)

【エルサプレミアム】

3ヶ月プラン:9,200円(月額3,067円)年額:27,800円(月額2,317円) 無料期間 7日間 対応レベル 中級者・上級者 メリット 音声認識が正確

直すべき発音が一目でわかる

正しい発音の仕方が動画で確認できる デメリット 翻訳機能は不十分

無料版でできることは限られている

Real英会話|ネイティブが使う英会話フレーズを集結させた英語学習アプリ

【評価】

項目 評価 使いやすさ ★★★★☆ コスパの良さ ★★★★☆ 良い口コミの多さ ★★★☆☆ 学習の継続のしやすさ ★★★☆☆ 総合評価 ★★★☆☆

Real英会話は、実際にネイティブが使う生きた日常英語フレーズを、丸ごと覚えられる英語学習アプリです。

フレーズ全てに例文が付いているため、正しい発音を確認しながら、実用的な英語表現が学べます。

Real英会話には他にも、以下のような特徴があります。

3,200以上のフレーズがあるうえに、新しいフレーズが日々更新

音声認識で発音チェック機能+クイズゲームあり

知りたいフレーズは英会話講師に質問できる

Real英会話では、多くのフレーズを学習できます。万が一、知りたいフレーズが収録されていない場合には、開発者のテリー先生へのリクエストによる質問が可能です。

それまでに回答してきた15,000以上のリクエストデータを蓄積しつつ、随時新しい単語を発音とともに追加しています。リクエストを活用すれば、不明な単語も含めて網羅できますよ。

また、リスニングやスピーキング、ディクテーションなどのフレーズクイズでは、ゲーム感覚で楽しく学習できます。スキマ時間に利用できるため、忙しい中での継続利用を目指す人におすすめです。

【おすすめできるのはこんな人!】 ネイティブと会話できるよう生きた英語を学びたい人

ある程度の単語力がある人

スキマ時間を有効活用して英語力を高めたい人

ダウンロードリンク iOS / App Store

Android / Google Play:なし 対応OS iOS 14.1以降(iPhone) 搭載されている機能 発音練習

クイズゲーム機能

フレーズ学習

リスニング おすすめのユーザー 小学生・中学生・高校生・大学生・社会人 料金(税込) 買い切り:1,300円 無料期間 – 対応レベル 初心者・中級者・上級者 メリット フレーズをもとに生きた英語が学べる

フレーズの定期的な更新が行われる

自動再生モードで延々とリスニング可能 デメリット 会話形式のスピーキング練習はできない

細かい単語学習などは自身で行う必要あり

発音図鑑|初心者でもわかる!発音の専門知識を高めてスピーキング力向上

【評価】

項目 評価 使いやすさ ★★★☆☆ コスパの良さ ★★★☆☆ 良い口コミの多さ ★★★☆☆ 学習の継続のしやすさ ★★★☆☆ 総合評価 ★★★☆☆

発音図鑑は、英語発音における舌の位置と息の流れを3次元コンピュータグラフィクスで再現するアプリです。

他に、以下のような特徴があります。

発音記号それぞれに対して、日本人英語と正しいアメリカ英語発音を比較して解説

3倍スロー再生と発音記号単位での再生が可能

日本人が苦手とするリエゾン(単語の連結により音が変化すること)も習得できる

発音図鑑では、発音記号全41種類を3次元コンピュータグラフィックスでリアルに再現するため、正確な発音を習得できます。

日本人が苦手とする音の弱化や子音結合、脱落など、ネイティブ特有の発音テクニックを網羅しているため、

「文字として見ると内容を理解できるのに、リスニングになると理解できない」

という人には非常におすすめです。

外国語教育フォーラム 第12号『学生が効果的に感じる英語発音トレーニングの実践報告』では、「携帯電話の動画撮影機能を使用したことで,学生の発音練習に対する興味を高めることができた」と報告されています。(牧野、2013、p.132)

つまり、トレーニング前後の映像の比較や確認で、発音の向上を自覚できるため、意欲的にトレーニングが行えることが示されたのです。

ぜひ発音図鑑を活用しつつ、同時に自分が発音する映像を録画してみてください。映像を確認して、都度自分の発音を矯正しながら、ネイティブに伝わるスピーキング力を身につけていきましょう。

【おすすめできるのはこんな人!】 中学英語や高校英語の教育指導者・学習者の人

海外留学やビジネスシーンで英語を使う人

英語検定やTOEICなどの試験のリスニングスコアを向上させたい人

ダウンロードリンク iOS / App Store

Android / Google Play:なし 対応OS iOS 10.0以降(iPhone) 搭載されている機能 発音を学べる機能

オフライン機能 おすすめのユーザー 小学生・中学生・高校生・大学生・社会人 料金(税込) 買い切り:1,300円 無料期間 – 対応レベル 初心者・中級者・上級者 メリット 音声再生速度を調整しながら自身のペースで学習できる

リエゾンを重点的に学習できる

発音記号そのものの発音を学べる デメリット ながら学習ができない

初期費用がかかる

英語発音アプリの正しい選び方!複数のアプリを比較検討して最適なものに絞ろう

英語発音アプリは、今では数えきれないほど種類があり、何を選べば良いのか迷ってしまいますよね。

そこで、以下では正しい発音アプリの選び方を紹介しますので、ぜひ今後のアプリ選びに役立ててください。

発音強化か英会話レベル向上かなど自身の目的に沿った学習ができるか

採点機能だけでは不十分!発音を分析する技術にも注目

採点機能や辞書機能など必要な機能を兼ね備えているかを確認

有料か無料か?学習目的やレベルに対して予算が合っているか確認

1つだけではもったいない!複数のアプリを試用しながら比較

以降で詳しく解説していきます。

発音強化か英会話レベル向上かなど自身の目的に沿った学習ができるか

英語発音アプリには、発音の練習に特化したタイプと英語のフレーズをメインに学べるタイプの2種類があります。

英語学習初心者で、基礎の発音から学びたい場合には、発音トレーニングに特化したアプリを利用するのがおすすめです。

発音記号を学び、そもそもの音の出し方を理解したり、自分の発音をチェックしたりできる機能を駆使して、自身の発音のクセなどを把握できます。

ビジネスシーンや海外旅行などで使用するための実践的な英語を身につけたい場合には、日常会話のフレーズを中心に学習できるアプリを利用するのがおすすめです。

発音チェックや採点機能はもちろん搭載されており、よく利用するフレーズや例文の言い回しを学べるため、スピーキング力を向上させられます。

上記のように、アプリごとに搭載されている機能は異なるため、自身が英語を学びたい目的と選ぶアプリの機能性が合致しているか確認しましょう。

採点機能だけでは不十分!発音を分析する技術にも注目

英語発音アプリを使用する際には、発音を分析する技術について確認しておくと安心です。

なぜなら、発音チェックや採点の機能が搭載されているアプリでも、いざ使用してみると、

「なかなかうまく発音を聴き取ってくれない…」

「正しい発音とズレている箇所がわからない…」

などと不満が出てきて、学習から離脱してしまう可能性があるためです。

現在は、発音を分析する技術に以下のようなものがあります。

プロンテストエンジン 音声認識エンジン 目的 音声の評価・判定・矯正 音声の文字化 分析方法 調音的属性レベル 音素レベル 発音指導 ◯ × おすすめの使い道 発音チェック 会話のシミュレーションエリジビリティの練習

発音チェックをしたい場合には、プロンテストエンジンが搭載されたアプリを利用する必要があります。

プロンテストエンジンは音声を評価して判定、矯正するために作られた技術で、より高度な精度で発音を判定できるのが強みです。

せっかく月々の料金を支払って、アプリ学習を行うのであれば、搭載されている機能や自身が使用しているツールについて把握しておくと安心ですよ。

採点機能や辞書機能など必要な機能を兼ね備えているかを確認

英語発音アプリは、発音チェック機能だけでなく、さまざまな機能が搭載されています。

そのため、アプリを選ぶ際には自身にとって必要な機能が搭載されているかを最低限確認しておくようにしましょう。

ただし効率的に学習するためには、さまざまな機能が搭載され過ぎていても良くありません。学習目的がブレてしまい、学習効果を減少させてしまう可能性があるため、注意が必要なのです。

アプリを選ぶ際は、以下の基準を参考にしてみてください。

目的 必要な機能 自分の発音が正しいか確認したい 発音採点機能 ネイティブの正しい発音を身につけたい お手本音声機能 単語の意味も同時に知りたい 辞書機能

英会話ができるようになりたいのに、発音記号についてじっくり学ぶアプリでは、英会話スキル習得までに非常に時間がかかってしまいますよね。

そのため、まずは自身に必要な機能を見極めて、その機能が搭載されているアプリを選ぶようにしましょう。

有料か無料か?学習目的やレベルに対して予算が合っているか確認

発音アプリを選ぶ際に、忘れてはならないのが、アプリの利用料金です。

今では無料で利用できるアプリから、月額数千円かかる有料アプリもあります。自分の利用用途に見合ったプランを選ばなければ、課金後に後悔してしまうかもしれません。

そのため、学習目的を見直し、日々どれくらい英語学習に充てられるのか考えたうえで、検討する必要があります。

たとえば、気軽にスキマ時間を利用して英語の発音を向上させたい場合には、無料アプリからチェックし始めるのでも良いでしょう。

ビジネスシーンでの利用や、英語学習期間に期限がある人は買い切り型や月額制の有料アプリを利用するのもおすすめです。

無料アプリに比べると、無制限で機能が利用できるうえに、独自のメソッドや講義が豊富に視聴できるなど、有料プランならではの魅力も盛りだくさんです。

とはいえ、無料アプリでも発音スキルはある程度向上させられるため、無料の範囲で目的達成を目指せるかを軸に、自身に最適なアプリを見極めていきましょう。

1つだけではもったいない!複数のアプリを試用しながら比較

アプリで発音練習に取り組む際には、初めから、目についた1つのアプリだけに絞って学習を進めてしまうのはおすすめしません。

なぜなら、他のアプリに搭載されている充実した機能を利用できずに、非効率な学習となってしまう可能性があるからです。

仮に、英語学習初心者が発音学習する際には、発音練習だけができるアプリでは非効率ですよね。

発音だけできても、意味がわからない場合には、会話をするうえでは役に立たないため、再度手持ちの辞書で意味を調べる必要が出てきます。

しかし、発音チェック機能があるうえに辞書機能も搭載されているアプリを利用していると、その場で意味を調べて文脈を理解しながら発音も理解できるため、効率的な学習が可能となるわけです。

非効率な学習で時間を無駄にしてしまわないためにも、複数のアプリを利用して、自分が使いやすいアプリを選択することが重要です。

英語発音アプリの活用方法!効果を出すために意識したいポイント5つ

発音アプリを利用する場合には、上手く活用して最大限の効果を出したいものです。

以下で、活用方法について紹介しますので、発音アプリを利用する際にはぜひ参考にしてみてください。

家事や移動中の時間を利用!スキマ時間を効率良く利用する

日々の学習の効果を確認!定期的に発音の評価を受ける

学習のゴールと毎日の学習時間を決めて集中して学習を継続

一定の期間を空けながら学習効果を高める復習方法を実践

毎日学習記録をチェックして、モチベーションを維持!

上記の方法を試しながら、自身に最適な学習方法を見つけられるとより良いでしょう。

家事や移動中の時間を利用!スキマ時間を効率良く利用する

スマホアプリ学習などは、特に通勤や通学の移動中や家事の合間のスキマ時間を利用して学習するのがおすすめです。

なぜなら、ずっとスマホ画面を眺める学習は目も疲れてしまううえに、SNSなどの他のツールに気を取られてしまうからです。

発音アプリなら、5〜10分確保できれば単語やフレーズを1つは必ず学習できるため、1ヶ月継続すると30単語・30フレーズを習得できます。

発音練習や単語学習などは、1回数時間学習したからといって身につくものではありません。

毎日の継続学習を積み上げることによって、体が徐々に覚えていくのです。

忙しい合間に時間を作り出すのも大変という場合には、机に向かって学習する合間に10分でも休憩時間を作るなどして、その時間を活用すると良いでしょう。

リフレッシュした気分になって、また勉強に励めるはずですよ。

1日1単語・1フレーズだけでも十分な学習成果が期待できるため、長時間学習が必要だと気張らずに、10分ほどの学習を毎日継続するのがおすすめです。

日々の学習の効果を確認!定期的に発音の評価を受ける

発音を強化したり矯正したりするためには、まずは自身の英語の発音をアプリで客観的に分析し、AIに評価してもらうことが重要です。

黙読で単語やフレーズを読めるからといって、発音練習を疎かにすると、いずれ発音が下手になってしまいます。

話すスピードが遅くなったり、単語につまったりして、流暢な英語が話せなくなってしまうのです。

発音アプリを日々利用していれば、発音が下手になってしまう前に矯正できます。

すでにアプリを利用している人も「練習したら終わり!」ではなく、定期的に学習内容を振り返ることが大切です。

学習した直後ではなく、振り返り学習で実力を確認するときにこそ、正しい発音が身についていく感覚を味わえるはずですよ。

学習のゴールと毎日の学習時間を決めて集中して学習を継続

発音アプリを使用して学習する際には、どのようになりたいかという学習のゴールを決めて、そのために毎日の学習時間を確保していくことが重要です。

的確な目標が定められれば、やるべきことが明確になり、余計な時間やコストをかけず、最短ルートで達成に向けて前進できるからです。

まずは短くても構わないので、毎日の学習時間を決めて着実に達成することで、日々達成感を味わえますよ。

具体的には、毎日の学習の最初には、決められた時間内での学習範囲を定めましょう。

「10分間でこのページを習得する」

「10分間で5つの単語を習得する」

などのイメージで、目標を設定します。

その時間内に達成できればもちろん良いですが、達成できなかった場合には、以下のように原因を探ることが重要です。

そもそも設定時間が合っていなかったのか

苦手な単語があるのか

発音記号などを調べようとしている過程で時間を取っているのか

アプリの内容を理解できていないために発音チェック時につまっているのか

上記のように原因を特定したうえで、また次回の学習に活かすことで、より効率的な学習が可能となります。

単に、英語を発音するだけでなく、効率的に学習するための方法を考えることで、スムーズな英語力向上が期待できるはずです。

一定の期間を空けながら学習効果を高める復習方法を実践

手軽にできるアプリ学習で効果を高めるためには、1回数時間単位で学習するのではなく、一定期間を空けながら何度も復習していくのが効果的です。

具体的には、毎日10分学習するのを1週間サイクルで繰り返していくのも効果的な学習方法の1つです。

認知心理学研究 第7巻第1号『新たな知識の習得における分散効果の頑健性』では、

「学習の機会を集中させるよりも分散させるほうが記憶の保持に効果がある」

「場合によっては、分散学習は集中学習よりも2倍ほどの効果を持つ」

という研究結果に言及しています。(田中・加藤、2009年、p.39)

実験の中では、1度目の学習から1週間ほど期間を空けて再度学習した場合に、正答率が高いという結果になりました。

早期の英語力向上を期待するなら、短期間の集中学習では十分な効果が見込めないため、間隔を空けて継続することが重要なのです。

安定した英語力獲得のためにも、日々の学習時間を確保して、長期的視点で継続学習を心がけていきましょう。

毎日学習記録をチェックして、モチベーションを維持!

発音アプリを使用して、日々の学習を行う際には、学習記録として毎日の進捗状況を可視化することが重要です。

なぜなら、進捗状況を客観的に評価することで、自信に繋がる上、モチベーション向上に役立つためです。

とはいえ、日々の学習時間だけをつけるのでは十分な効果は発揮されません。

学習時間に加えて、以下のような項目を記録しておくと、より効果が期待できますよ。

当日分の目標に対してどの程度まで到達できたのか(パーセンテージで記載するのも可)

取り組んだ教材やページ数などの内容

学習した感想(この時間で集中できた、など)

翌日の目標など

何より、上記に加えて、客観的な数字を入れておくと、自身の勉強の進捗状況が可視化されて把握しやすいうえに、「明日はもう少しやろう!」というやる気にも繋がりますよね。

学習記録をつけるだけではなく、

「明日はこうしよう」

「今日はここが反省点だな…」

などと振り返ることによって、モチベーションを保ち続けられるのです。

そのため、学習記録機能が搭載されているアプリであれば便利ですが、ない場合でも自身でノートやスマホのメモ機能などを駆使して日々記録するようにしましょう。

英語発音アプリで発音矯正したい人からよくある質問と回答

発音アプリを利用する人に向けて、よくある質問を紹介していきます。

以下で回答していきますので、ぜひ発音学習の参考にしてみてください。

英語学習初心者でも、発音アプリは十分に効果がある?

基本的には、発音強化を目的とした練習に取り組めば、英語学習初心者の人でも十分に発音の上達は見込めます。

しかし英語でコミュニケーションを取るうえでは、発音だけできても意味がありません。正しい発音の習得と同時に、意味やイントネーションなどを学習しながら身につける必要があります。

発音アプリと、単語帳や英語辞書などを並行して使用することで、発音強化と英語力向上の両方を達成できるでしょう。

発音アプリではうまくできるのに、いざ会話するとうまく話せない……どうすれば?

発音アプリは、あくまで決まった単語やフレーズを、お手本の音声と同じように発音することが重要です。

一方で、実際の会話をする場面では、発音よりも、いかに表現したいことを口に出せるかが重要となってきます。

実践的な英会話においては、発音は多少下手でも問題ありません。もちろん上手な発音の方が相手には通じますが、発音にこだわりすぎるより、口に出して表現したい気持ちを伝えるのが重要なためです。

発音強化だけでなく、フレーズごとの学習を増やしたり、シーンごとの学習を実践形式で学習するフェーズに移行したりするのも1つの手段です。

使用するアプリを再検討して、発音だけにこだわらず、長いフレーズを話す練習に切り替えるタイミングかもしれません。

