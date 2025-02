リスニング学習におすすめのアプリをインストールしようとしても、種類が多すぎてどのアプリが使えるのか分からず、悩んでいる人は多いかもしれません。

そこでリスニング学習におすすめの英語アプリや、アプリを活用した勉強方法を解説していきます。

ここでは、英語リスニングアプリのおすすめ10選を徹底解説していきます。

1つずつ解説していくので、リスニングアプリを探している人は参考にしてみてください。

レシピーは、豊富な英語学習コンテンツを使って英語力を鍛えられる、オールインワン型学習アプリです。

リスニングに加えて、1つのアプリの中にたくさんの英語学習コンテンツが収録されています。

上記のように英語学習コンテンツが豊富なため、1つのアプリで英語学習を完結させたい人におすすめです。

リスニング学習コンテンツに関しては、洋楽を活用して英語を学習することができます。

曲に合わせて歌詞が表示されたり、日本語訳も同時に参照できたりと、洋楽を聞きながら楽しくリスニング練習をしたい人に最適な機能となっています。(2025年1月時点でiOS版のみ)

また、ネイティブスピーカーの音声が付いた記事を活用してリスニング学習ができるため、シャドーイングやオーバーラッピングでリスニング力を鍛えることも可能です。

さらに、自分の英語力を確認できる英語テスト機能も付いているため、学習コンテンツでインプットした後に、すぐアウトプットすることもできます。

このように、レシピーには様々な英語学習コンテンツが収録されていますが、無料版だと使える機能が制限されてしまいます。

そのため、レシピーを活用して英語学習をしたいなら、有料会員に登録するのがおすすめです。

ただしDuolingoと同様に、リスニングに特化したアプリではないため、「リスニングだけに取り組みたい」場合は内容を物足りなく感じるでしょう。

あくまで、1つのアプリで英語学習を完結させたい人におすすめのアプリとなっています。

VoiceTubeは、リスニング練習に役立つ機能が豊富な便利アプリです。

VoiceTubeの最大の特徴は、リスニング学習に役立つ動画が豊富な点です。

TOEIC対策やTOEFL対策など好きな学習用途を選択でき、初級〜上級までレベル別に動画を表示してくれるので、自分のレベルに合った動画でリスニングの練習ができます。

動画のジャンルも豊富で、アニメや海外ドラマ、バラエティなど様々なジャンルから選択することが可能です。

もちろん、動画には日本語字幕と英語字幕が付いており、巻き戻し機能や動画スピードの調整機能も搭載されています。

さらに、動画のスピードに合わせて字幕が自動でスクロールする機能が備わっているため、聞いた英語を一語一句紙に書きとっていくディクテーションも行えます。

また、意味が分からない英単語をその場ですぐに訳してくれる辞書機能や、分からない単語をまとめて保存できる単語帳機能もあるため、単語学習にもおすすめのアプリです。

動画を活用して楽しくリスニング練習をしていきたい人は、まずは試しに無料版のVoiceTubeを利用してみてください。

Cakeは、LINE株式会社のグループ企業・株式会社Cakeが運営しています。ダウンロード数1億回を突破しただけでなく、「韓国で最も多く使われた英会話アプリランキング」で1位を獲得した人気の学習アプリです。

世界的アイドル・BTSの所属事務所「HYBE」傘下の企業「HYBE EDU」と合併したことで、若者に人気のアーティストに関するコンテンツも充実してきています。

動画コンテンツには字幕機能が付いており、速度の調整や連続再生が可能なため、シャドーイングに使えます。

ディクテーション専用のドリルも搭載されており、複数ある英単語の中から正しい単語を選んでいき、文章を完成させるやり方でディクテーション学習もできます。

さらに、動画で学んだ内容を復習できる復習クイズドリルもあるため、動画でインプットした後、すぐにドリルでアウトプットすることが可能です。

また、台本に沿って英語を発音していく音読ロールプレイング機能もあり、録音や簡単な発音判定の機能も搭載されています。

基本的にネイティブスピーカーが日常生活で使うカジュアルな言い回しやフレーズがメインのため、英語初心者〜中級者向けのアプリと言えます。

なお注意点は、無料プランだと視聴したい動画や使える機能が、かなり限られてしまうことです。

実際に筆者も無料プランで使っていますが、以前は使えたのに有料プランに移行しなければ使えなくなってしまった機能が、増えていると感じます。

ただ課金するには正直、料金に対して内容や機能が物足りないと感じるため、他のアプリも併せて検討した方がいいでしょう。

インストールして利用するだけならいつまでも無料プランを使えるので、無料のまま英語学習の目標を達成できそうか、一度実際に確認してみてください。

VOAは米国政府が運営する国営放送のことで、こちらのアプリではVOAが放送・配信しているニュースを活用してリスニング練習ができます。

実際にお茶の水女子大学の高桑晴子准教授も、VOAを活用した英語学習を推奨しています。

VOAで配信されているニュース動画は3〜5分と短く、簡単な内容の動画が多いため、英語初心者におすすめです。

難しい単語はほとんど使われておらず、音声スピードがゆっくりで、発音が明瞭なため、とても聞きやすいです。

すべての動画にスクリプト機能が付いており、再生速度の調整もできるため、シャドーイングはもちろん、初心者向けのリスニングトレーニングである「オーバーラッピング」を行うのにも適しています。

さらに、スクリプト機能の中には英単語やフレーズを解説してくれる機能もあるため、ネイティブが使う英語の理解を深めるのにも役立ちます。

また、動画のジャンルが豊富で時事問題や経済などのニュース以外にも、音楽や芸術に関する動画を視聴することも可能です。

簡単な自己紹介や仕事での会話を取り上げて解説している、初心者向けの動画もたくさんあるので、これから英語学習を始める人は参考にしてみてください。

英会話や英単語を聞き流し – 英語リスニングは、英語コラムや英語ニュースなどが毎日配信され、日々の気軽な英語学習に活用できるアプリ。英語の聞き流しでリスニング力を向上させたい人にぴったりです。

時間がない社会人をはじめ、アプリでスキマ時間を使ったリスニングに取り組みたい人におすすめできます。

スポーツやエンタメなどの英会話ニュースや、仕事や旅行の英会話シーンなど、様々な音声が収録されているのが特徴です。

音声は毎日更新されており、豊富な英会話音声を学習に活用できます。

ただし聞き流し学習は、完全な初心者が取り組んでも、文字通り英語の音を聞くだけで終わってしまい意味がありません。

そのため、聞き流すだけで、ある程度の内容を把握できる英語中級者や上級者になってから取り組みましょう。

アプリには英語と日本語の字幕機能やリピート再生機能、倍速機能も備わっているため、シャドーイングやオーバーラッピングにも使えます。

特に字幕は、再生されている英語音声に合わせて、自動的にスクロールされるのが強みです。リスニングが苦手な人も、音声を聞くと同時に意味を理解できる仕組みのため、字幕を活用してレベルアップしていきましょう。

他にも、バックグラウンド再生機能も備わっているため、分からない英単語をメモして、後で復習することも可能です。

オフラインでも使用可能なため、通勤中の電車の中やお昼の休憩時間など、スキマ時間を活用してリスニングの勉強ができます。

RedKiwiは、アプリのキャッチコピーである「勉強ではなく ゲームで英語の達人になろう」という文言通り、ゲーム感覚でリスニング練習ができるアプリ。

アプリのメイン機能は、動画を見ながらディクテーションをしていく機能です。

1〜3分程度の動画(映画やドラマのワンシーン)を活用し、英単語のキーワード候補の中から、正しい単語を選ぶやり方でディクテーションを行っていきます。

映画や海外ドラマが好きな人はもちろん、スキマ時間などにスマホゲーム感覚で英語を勉強していきたい人におすすめです。

「難しい内容を手書きで書き取るのは、頭と手を使うから疲れる……」

という人も、好きなコンテンツを使って、気楽に文字をタップするだけで、簡単にディクテーションに取り組めますよ。

また、動画を見ていて分からない部分があれば、チャット形式でAIコーチに質問することができます。

AIコーチに質問すれば、英単語やフレーズの具体的な意味や使い方を詳しく解説してくれるので、その場ですぐに不明点を解決することができます。

ただ、出題される英単語や文法のレベルが少し難しいため、完全初心者向けのアプリではありません。

これまで他のリスニングアプリで勉強してきた人や、英語学習が好きな中級者向け以上のアプリとなっています。

無料プランと有料プランの2つのプランがありますが、有料プランの方が圧倒的に使いやすく、機能も豊富です。

また、有料プランに加入しても税込350円(1ヶ月プラン)とかなりコスパが良いので、RedKiwiを利用する際は有料プランをおすすめします。

Duolingoは、以下のように英語学習に役立つ機能が詰まった万能アプリです。

リスニング機能では、流れてくる英語を聞き取り、英単語や日本語訳を選択する形で学習していきます。

流れてくる音声のスピードを調整できる機能や音声を聞き直す機能がついているため、リスニング初心者でも安心して学習可能です。

リーディング機能では、英文を和訳する問題と和文を英文にする問題の2つが出題されるシステムとなっています。

バラバラになった英単語のキーワード候補を、適切に並べ替えて答える形式のため、ディクテーションにも活用できる機能です。

最後のスピーキングに関しては、実際にユーザーが文章を読んでいき、AIが発音の良し悪しやレベルを測定してくれます。

そのため、リスニング力と合わせてスピーキング力を向上させたい人におすすめのアプリです。

このように、Duolingoには英語を習得するのに役立つ機能が詰まっており、実際ニューヨーク市立大学をはじめとした有名大学もDuolingoの機能性を認めています。

言語学習の専門家が実施した調査では、Duolingoで外国語を学ぶ人が最初の7ユニットを終了した時点で、アメリカの大学における語学プログラムを5学期分終了した人の習熟度と同じ水準の実力に到達していることが明らかとなりました。

参考:Xiangying Jiang et al.Finishing half of B1 on Duolingo comparable to five university semesters in reading and listening (2021, Duolingo Research Report DRR-21-03)