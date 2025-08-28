本ページはプロモーションが含まれています。

「栄光ゼミナールって“やばい”って本当？どうやばいの？」

「塾選びを失敗して大切な受験期を無駄にして欲しくない…」

学習塾を選ぶ際には、料金や授業の質、面倒見の良さ、合格実績など気になるポイントが山ほどあります。

だからこそ、 曖昧な噂に振り回されるのではなく、本当に子どもにあった塾を選びたいですよね。

そこで、この記事では公式情報とリアルな口コミから、栄光ゼミナールの「本当の姿」を丁寧に掘り下げます。

気になる噂の真相や向いていない子の特徴など、「わが家にとって本当に合う塾なのか」を見極めるポイントをまとめました。この記事を読めば、漠然とした不安が解消されて、具体的な判断材料へと変わるはずです。

【栄光ゼミナール 基本情報】 対象学年 ・小学1～6年生

・中学1～3年生

・高校1～3年生 指導人数 1クラス10名程度 入会金 22,000円 授業料 要問合せ 他費用 ※教室によって異なるため要問合せ

・季節講習費 など 体験授業 あり（希望する全ての教科を1回ずつ無料） 授業時間 ・小学生：1コマ50分

・中学生：1コマ60分

・高校生：1コマ80分

※教室・教科によって異なる 対応教科数 ・小1～3：2教科

・小4～6：4教科

・中学以上：5教科 教室数 520校（東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・栃木・宮城・京都ほか）

※参照： マイナビ（採用ページ） 指導実績 45年以上 合格実績

（2025年度） ■中学校

・男女御三家中46名

（開成・麻布・武蔵・桜蔭・女子学院・雙葉）

・男子最難関中17名

（駒場東邦・聖光学院・栄光学園）

・女子最難関中21名

（豊島岡女子学園・洗足学園）

・共学最難関中48名

（渋谷教育学園渋谷・渋谷教育学園幕張・広尾学園）

・早慶附属中30名

・GMARCH附属中188名

・公立中高一貫校（1都3県合計）282名

■高校

・国立／開成／渋谷幕張／早慶附属231名

・MARCH附属／難関私立進学校493名

■大学

・国公立大学353名

・早慶上智476名

・GMARCH理2,359名 面談数 年数回（最難関女子中学受験専門館は最低年3回以上） 自習室 全ての教室にあり（ブース型） 運営会社 株式会社栄光（Z会グループ）

※すべて税込

※参照：栄光ゼミナール

まず結論！栄光ゼミナールが「やばい」と言われる5つの理由と実際の評判

「栄光ゼミナールはやばい」－そんな評判を聞いても、何がどう「やばい」のか分からないのでは、不安になってしまいますよね。

そこで、口コミをもとに「やばい」と言われる主な5つの理由をピックアップしました。

「やばい」という一言には、料金や講師の質、勉強進度など、さまざまな意味合いが含まれているようです。

ここからは、実際の評判を交えながらその真相を一つひとつ解説していきます。良い口コミと悪い口コミの両方から、実態を客観的に見ていきましょう。

理由①「授業料が高い・年間費用が想定以上」は本当？料金体系の実態を解説

「栄光ゼミナールは授業料が高い」という声は、確かによく見られます。実際に「正直いって高い」「学年が上がるごとに授業料が高くなる」という声も挙がっていました。

月謝とは別に、教材費やテスト代、季節講習費などが別途必要になるとの口コミもあり、負担を感じている人もいるようです。

一方で、料金に納得感を持っている人もいます。

このように、手厚い指導やサポートに価値を見出し、評価している人もいます。

栄光ゼミナールは、1クラス10名程度の少人数制が基本です。だからこそ、きめ細やかな指導が期待できるのですが、人件費の分が料金に反映されるのは仕方がない側面もあるでしょう。

結局のところ、月謝のように分かりやすい安さよりも、手厚いサポートや子どもの成長といった「費用対効果」をどう捉えるか。その価値観が、栄光ゼミナールの料金に対する評価を左右しているようです。

理由②「先生に当たり外れがある・対応が悪い」という噂への具体的な対策

大切なお子さんを預けるのですから、先生の質が気になるのは当然のこと。「教師の当たり外れが激しい」といった意見もあり、実際のところが気になります。

確かに、このような意見だけ見ると、安心して子どもを任せることを不安に思う気持ちも分かります。

反面、こんな意見もありました。

このように、先生の指導力と人間性を高く評価する声は少なくありません。

では、「当たり外れ」のリスクを避けるにはどうしたらよいのでしょうか。

そこで考えられる最も有効な方法が、入塾前の体験授業です。先生の雰囲気や他の生徒への接し方、教室の活気や校舎周辺の環境などを、ぜひご自身の目で確かめてください。

また、面談で教育方針や講師の育成について質問してみるのも、その校舎の本気度を図る良い機会になるでしょう。

理由③「やる気がないと成績が上がらない・レベルが低い」と言われる理由

塾に通わせるからには、しっかりと成績を上げてほしいと願うのは当然のこと。

そのため、「やる気がないと成績が上がらない」「レベルが低い」という声は特に気がかりになるかも知れません。

全員が難関校を目指すような緊張感のある環境というより、様々な目的を持つお子さんが集まるため、授業全体が緩やかなペースになりやすいということでしょうか。

そのため、競争の中でこそ力を発揮するタイプのお子さんには、少し物足りなく映る可能性が考えられます。

しかし、一見すると物足りなく思える環境こそが、栄光ゼミナールの魅力と語る人もいます。

栄光ゼミナールの公式サイトでも、「学ぶ力」そのものを身につけてもらうことを目標に掲げており、これらの口コミは指導方針を裏付けているとも言えるでしょう。（参照：栄光ゼミナール公式サイト）

また、「分かるまで根気強く教えてくれるので子供も勉強が楽しくできるようになりました。」という声も挙がっていて、やる気を引き出すための働きかけが日常的に行われていることが想像できます。

一人ひとりの「学びたい」という気持ちを丁寧に引き出す、これこそが栄光ゼミナールのスタイルと言えるでしょう。

理由④「宿題が多すぎてついていけない」は本当？教材レベルと家庭の負担

お子さんが毎日、机に向かって必死に宿題をこなす姿を見ていると、「少しでも負担を軽くしてあげたい」と思いますよね。

栄光ゼミナールの宿題については、「多すぎる」という声と「ちょうど良い」の声が混在しているため、どちらが本当なのか迷ってしまうかも知れません。

まずは、負担が大きいと感じている人の声に注目してみましょう。

宿題が授業の予習となっている場合は、しっかりこなさないといけないプレッシャーがあるでしょう。そこへ学校の課題と両立する難しさが加わることで、負担を感じるケースがあるようです。

では、なぜ正反対の声もあるのでしょうか。

２つの口コミからは、宿題が一律ではなく、目標や学習状況に合わせて調整可能な柔軟性があることが分かります。

つまり、宿題の負担感は、選択するコースや先生とどれだけコミュニケーションを取れるかで変わってくると言えるでしょう。

「宿題が多い！」と家庭で抱え込むのではなく、塾の先生と相談しながら最適な学習量を見つけていく姿勢が必要なのかも知れません。

理由⑤「閉校が相次いで潰れるのでは？」経営状況に関する不安をデータで払拭

大切なお子さんを預ける塾が、途中でなくなってしまっては元も子もありません。

実をいうと、栄光ゼミナールには閉校が相次いだ時期がありました。

確かに、決算公告を見ると、事業の選択と集中を進めていた時期があったことがうかがえます 。

しかし、その後の経営努力により、2023年3月期には約11億円の当期純利益を確保するなど、V字回復を遂げているのです。

直近の2025年3月期の決算でも、純資産の合計は約99億円にのぼり、約4.4億円の当期純利益を上げていることが分かります。（引用：株式会社栄光）

また、何よりもの大きな安心材料は、栄光ゼミナールが通信教育大手「Z会グループ」の一員であるという事実です。

盤石な経営基盤を持つ大手教育グループに属していることは、万が一の場合にも学びの場がしっかり守られるという安心感につながることでしょう。

栄光が手掛ける「栄光ゼミナール」と個別指導「ビザビ」「ナビオ」の違いとは？

「栄光」と言っても、系列にいくつかの塾があって、どれがうちの子に合うのか分かりにくい…そう感じている人もいるのでは？

それぞれに得意なことや対象とする学年が違うため、違いを知っておくことで塾選びのミスマッチを防げます。それでは早速、違いを見ていきましょう。

対象学年 指導形式 料金 目的 栄光ゼミナール 小学生・中学生 少人数グループ指導 要問合せ 中学受験・高校受験 個別ビザビ 小学生・中学生・高校生 個別（1対2まで） 要問合せ 学力向上・定期テスト対策・受験対策 大学受験ナビオ 高校生 少人数グループ指導・個別指導 要問合せ 大学受験専門

参照：栄光ゼミナール公式サイト

まず、基本となるのが、中学受験や高校受験という目標に向かって、仲間と切磋琢磨しながら学ぶ集団指導塾の「栄光ゼミナール」です。

一方で、集団授業のペースに心配があったり、特定の科目を重点的に学びたい場合は、「個別ビザビ」がおすすめです。小学生から高校生まで幅広い学年に対応していて、一人ひとりの理解度に合わせた学習プランを立ててくれることが強みです。

そして、高校生になり大学受験を見据えた学習を進めたい場合は、「大学受験ナビオ」が心強い味方となってくれます。少人数制の集団授業と演習個別のセットで、理解力と得点力が身につきます。

もちろん、これらのケースは併用可能です。例えば、普段は「栄光ゼミナール」に通いながら、苦手な数学だけ「個別ビザビ」で補うといった使い方もできます。

まずはお子さんの現状と目的を整理することで、どこで学ぶのが最適かが見えてくると思いますよ。

もう「やばい」とは言わせない！栄光ゼミナールの知っておくべき魅力

さて、ここまで「やばい」と言われる理由やデメリットに目を向けてきましたが、栄光ゼミナールには、それらを上回る多くの魅力があります。

むしろ、ネガティブな評判の裏側には、確固たる指導方針が隠れていると言ってもいいでしょう。

ここでは視点を変えて、多くの保護者が「通わせて良かった」と語る、栄光ゼミナールならではの強みやサポート体制を詳しく見ていきます。

お子さんにとって本当に価値のある塾なのか、最後の決め手となるポイントが見つかるかもしれませんよ。

①「少人数で手厚い面倒見の良さ」で内気な子でも質問しやすい環境

「大人数のクラスだと、うちの子は気後れして質問できないかもしれない…」

そんなお子さんこそ、栄光ゼミナールは向いているかも知れません。

栄光ゼミナールの集団授業は1クラス10名程度。少人数制が基本で、一人ひとりと丁寧に向き合うことを大切にしています。

実際にお子さんを通わせていた保護者からは、こんな声が届いています。

このような細やかな配慮は、自分から手を挙げるのが少し苦手なお子さんにとって、支えとなるはずです。

また、子どもだけでなく保護者へのフォローの手厚さに感謝する声もありました。

家庭と塾が一体となって、お子さんの成長を支えていく。その安心感こそが、栄光ゼミナールの面倒見の良さの本質なのかも知れません。

②「豊富なコースと柔軟なカリキュラム」で子どもの目標に合わせやすい

子どもは一人ひとり、得意なことも苦手なことも、目指すゴールも違います。

栄光ゼミナールが多くのご家庭に選ばれる理由の一つに、この「一人ひとり」に寄り添うコースの豊富さとカリキュラムの柔軟性があります。

栄光ゼミナールでは、難関校を目指す中学・高校受験対策はもちろん、中高一貫生を対象としたコースや学校の成績アップを目指すコースまで、目的別に細かくコース設定されていることが分かります。（参照：栄光ゼミナール）

さらに、個別指導の「ビザビ」と組み合わせれば、苦手な1教科は個別でフォローするといった“オーダーメイドの学習プラン”も可能です。

このように、勉強と他の活動を両立させたいお子さんにとっても、心強い味方になってくれるでしょう。

お子さんの個性や目標を尊重し、最適な学習プランを提案してくれる。この懐の深さが、栄光ゼミナールの大きな魅力と言えます。

③「充実した自習室と学習サポート」で家庭学習の習慣が身につく

「家では集中して勉強できない」

「気が付けばスマホやゲームを見ている」

そんなお子さんの姿に、やきもきしてしまうことはありませんか。

もしかしたら、栄光ゼミナールの自習室が救世主になるかもしれません。

また、こんな口コミもありました。

栄光ゼミナールでは、全ての教室にブース型の自習室を併設しています。静かな環境で集中できることはもちろん、分からない問題があれば近くの先生に気軽に質問できることも魅力と言えるでしょう。（参照：栄光ゼミナール公式サイト）

授業のない日も塾で勉強するサイクルが生まれれば、家庭での学習習慣も身につき、勉強への向き合い方そのものが変わっていくはずです。

【まとめ】メリットから分かる栄光ゼミナールが向いている子の特徴

ここまで栄光ゼミナールの様々な評判を見てきましたが、結局のところどんな子が向いているのでしょうか。

まず1つめは、自分のペースでじっくり学びたい、内気で質問するのが少し苦手なお子さんです。

これらの口コミからは、生徒の様子をしっかり見て、必要な時に声をかけてくれる環境があることがわかります。

そして2つめは、勉強だけでなく部活や習い事も頑張りたい、競争が激しすぎる環境が苦手なお子さんです。

これらの声に代表されるように、栄光ゼミナールには生徒一人ひとりの生活や目標に寄り添う柔軟性があります。

勝利至上主義ではない、落ち着いた環境で学びたいお子さんに最適と言えるでしょう。

そして3つめが、勉強に苦手意識があり、自信を持ちたいお子さんです。

これらの体験談から、できないことを責めるのではなく、できるようになったことを認めてくれる指導を行っていることがうかがえます。

成長に気が付いてくれる人が身近にいて、頑張りを認めてくれる。そんな成功体験が、お子さんの学習意欲を支えてくれるのではないでしょうか。

＼ 栄光ゼミナールが向いている子 ／ 自分のペースでじっくり学びたい、質問するのが少し苦手な子

勉強だけでなく部活や習い事も頑張りたい子

自分の力に自信を持ちたい子

これら３つのポイントに該当するのであれば、栄光ゼミナールは良い意味で“やばい”、成長の場となるでしょう。

物足りなさを感じる子もいる！？…栄光ゼミナールのデメリットから分かる「向いてない子」の特徴

ここまで栄光ゼミナールの魅力に注目してきましたが、どんなに良い塾でも、お子さんの性格や通塾目的によって合わないケースはあります。

入塾してから「こんなはずじゃなかった…」とならないために、ここではデメリットから向いていない可能性があるお子さんの特徴を見ていきましょう。

①トップレベルの競争環境で常に上を目指したい子

栄光ゼミナールが、比較的ゆったりとした学習環境であることは口コミでも指摘されています。

誰も取りこぼさない丁寧な指導は、ともすれば物足りなさを感じさせてしまうのかも知れません。

特に、最難関校を目指し、高いレベルの競争下で自分を追い込みたいお子さんは、満足できない可能性があります。

もちろん、そうした向上心が強いお子さん向けに難関受験コースもあるため、より高いレベルで切磋琢磨したい場合は検討してみるのも良いでしょう。（参照：栄光ゼミナール）

②月謝以外の追加費用を抑え、総額を明確にしたいご家庭

栄光ゼミナールの料金については、妥当と感じる人がいる一方で「高い」と断言する人もいます。意見が分かれる理由はなぜでしょうか。

口コミからは、基本的な月謝は抑えられながらも、追加費用がかかることで「総額が高い」と感じている人がいることが分かります。

また、これは他の塾にも言えることですが、学年が上がるにつれて学費もアップすることから、高いと認識している人は少なくないようです。

もし、全ての費用が込みになった分かりやすい料金体系を望む場合は、慎重な検討が必要と言えるでしょう。

③一定レベル以上の安定した指導を求める子

大切なお子さんを預ける上で、先生の指導レベルにむらがあるというのは、避けたいことのひとつかも知れません。

口コミの中には、指導の質や生徒への関わり方へのばらつきを指摘する声が見られました。

「丁寧に指導してくれる」「子どものことを気にかけてくれる様子が分かり安心」といった声がある一方で、相反する不満の声も挙がっている－このことから、全ての校舎・先生が同じ高い水準を保ち続けることが難しいことが分かります。

＼ 栄光ゼミナールが向いていない子 ／ トップレベルの競争環境で常に上を目指したい子

月謝以外の追加費用を抑え、総額を明確にしたいご家庭

一定レベル以上の安定した指導を求める子

もちろん、これらのタイプに当てはまることが必ずしも向いていない訳ではありません。

まずは、体験授業などを通じて実際にお子さんを担当する先生との相性を事前に確かめることが、後悔しないための重要なポイントとなるでしょう。

【しっかり検討したい人必見】栄光ゼミナール以外で検討したいおすすめの塾3選

栄光ゼミナールの少人数制や面倒見の良さは非常に魅力的ですが、お子さんのタイプや目指す学校のレベルによっては他の塾の方が合っているケースもあります。

競争の中でこそ力を発揮する

データを基に戦略的に受験勉強を進めたい

とにかく最難関校を目指したい

このような場合は、これからご紹介する３つの塾も選択肢となるでしょう。

ここでは、栄光ゼミナールと同じ集団授業制を行っている塾の中から、中学受験界を代表する早稲田アカデミー、日能研、SAPIX（サピックス）に注目しました。

どのような点が栄光ゼミナールと違うのか、詳しく見ていきましょう。

項目 早稲田アカデミー 日能研 SAPIX

（サピックス） 教育理念 本気でやる子を育てる 未来への学び 思考力と記述力の育成 入塾テスト あり あり あり（3,300円） 使用教材 ・四谷大塚「予習シリーズ」

・オリジナル教材「W-Basic」 オリジナル教材「本科教室」「栄冠への道」 オリジナル教材「デイリーサピックス」 入会金 22,000円 11,000～22,000円 33,000円 教室数 193校（東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城） 158校（北海道・首都圏・愛知・岐阜・関西・中国・四国・九州・沖縄） 50校（東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫） 指導歴 50年以上 40年以上 35年以上

※すべて税込

早稲田アカデミー：熱い指導のもと、仲間と競い合いながら合格を目指すなら

対象学年 ・小学1～6年生

・中学1～3年生

・高校1～3年生 指導人数 13～14名程度 入会金 22,000円 授業料 ■中学受験

・小1～2（スーパーキッズコース）：17,800円

・小3（ジュニアコース）：14,000円～

・小4（Sコース）：31,800円

・小5（Sコース）：51,300円

・小6（Sコース）：52,200円

■高校受験（レギュラー・特訓）

・中1：3科目23,800円～

・中2：3科目27,700円～

・中3：3科目30,000円～

■大学受験

・高1：1講座14,700円～

・高2～3：1講座16,900円～ 他費用 ・年会費

・教材費

・テスト代 など 授業時間 ・小1～2：1コマ45分

・小3：1コマ40～60分

・小4：1コマ50～100分

・小5～6：1コマ100分

・中1：1コマ40～120分

・中2：1コマ50～130分

・中3：1コマ50～130分

・高1：1コマ90分

・高2～3：1コマ120分

※コース・教科により異なる 対応教科数 ・小1～2：国語・算数

・小3～小6：国語・算数・理科・社会

・中1～中3：英語・数学・国語・理科・社会

・高1：英語・数学・国語

・高2：英語・数学・国語・理科（物理・化学・生物）・社会（日本史・世界史・地理）

・高3：英語・数学・国語（現代文・古典／古文）・理科（物理・化学・生物）・社会（日本史・世界史・地理） 体験授業 あり 教室数 193校（東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城） 設立 1974年11月 合格実績

（2025年度） ■中学受験

御三家610名、早慶523名、筑駒55名、筑附55名、渋谷幕張240名など

■高校受験

筑駒40名、開成104名、早慶附属1668名、MARCH附属1815名、日比谷91名など

■大学受験

東京大学88名、早慶上智大435名、GMARCH理科大585名、など 面談数 年数回あり 自習室 あり 運営会社 株式会社早稲田アカデミー

※すべて税込

※参照：早稲田アカデミー

時に体育会系とも称される早稲田アカデミー。生徒たちの真剣な学習意欲から生まれる、程よい緊張感と活気が、この塾が持つ独自の個性と言えるでしょう。

早稲田アカデミーが掲げる教育理念は「本気でやる子を育てる」。生徒同士がライバルとなり、そして仲間となり競わせることで、一人ひとりの本気を引き出し、クラス全体の学習意欲を高める相乗効果を生み出しています。

そして、そのエネルギーを合格に結びつけるのが、中学受験の王道教材「予習シリーズ」をベースにした圧倒的な演習量と、早稲田アカデミーの代名詞とも言える名物「NN（なにがなんでも）志望校別コース」。御三家や早慶附属といった最難関校を目指すなら、これ以上ないほどの心強い武器になるでしょう。

もしお子さんが、競争の中でこそ力を発揮し、高いレベルでもまれることにやりがいを感じるタイプなら、これ以上ないほど成長できる環境と言えます。

日能研：膨大なデータに基づく客観的分析で、戦略的に受験を進めたいなら

対象学年 小学1～6年生 指導人数 約25名 入会金 11,000～22,000円 授業料 ・ユーリカ！きっず（小1～2）：9,790円（教材費込）

・小2：9,460円

・小3：11,440円

・小4：2科17,160円～

・小5：2科21,340円～

・小6：2科26,400円～ 他費用 ・教材費

・テスト代 など 授業時間 小1～6：1コマ70分 対応教科数 ・小2～3：国語・算数

・小4～6：国語・算数・理科・社会 体験授業 あり 教室数 158校（北海道・首都圏・愛知・岐阜・関西・中国・四国・九州・沖縄） 設立 1973年1月 合格実績

（2025年度） ■中学受験

麻布69名、栄光学園72名、開成38名、駒場東邦51名、聖光学院47名、武蔵31名、慶応義塾普通部14名、早稲田50名など 面談数 年数回あり 自習室 あり 運営会社 株式会社日能研

※すべて税込

※参照：日能研

中学受験は情報が多く、何から手を付けたらいいものかと悩むご家庭は少なくないでしょう。そんななか、日能研が多くの家庭から選ばれ続けているのには、老舗ならではの安心感と信頼を裏付ける実績があるからに他なりません。

そして、その実績を支えているのが、長年にわたって蓄積されてきた客観的なデータです。全国規模で実施されるテストによって、お子さんの学力を正確に把握し、データに基づいた的確な指導が受けられる。これは、手探りで進む受験と比べたら、とても心強い判断材料となるはずです。

もちろん、もちろん、ただデータを重視するだけではありません。「未来への学び」をコンセプトに掲げ、目先の合格だけでなく、学ぶ楽しさや自ら考え続ける力を育むことを大切にしています。

客観的なデータに基づく戦略的な指導の下で、子どもには学ぶことの楽しさを知って欲しい。そう考えているのなら、日能研のバランスの取れた教育方針は魅力的に映ることでしょう。

SAPIX（サピックス）：思考力と記述力を鍛える授業と復習中心の学習で、最難関中学合格を掴むなら

対象学年 小学1～6年生 指導人数 15～20名程度 入会金 33,000円 授業料 1年生：22,000円

2年生：23,100円

3年生：25,300円

4年生：45,600円

5年生：57,750円

6年生：66,000円

※いずれも月額。関西校舎では、選択授業の進行状況により異なる。 他費用 ・季節講習費

・教材費

・公開模試費 授業時間 1年生：1コマ45分

2年生：1コマ50分

3年生・4年生：1コマ60分

5年生：1コマ90分

6年生：1コマ80分

※コース・地域により異なる 対応教科数 1年生・2年生：国語・算数

3年生～6年生：国語・算数・理科・社会 体験授業 入室テスト後にあり 教室数 50校（東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫） 設立 1989年 合格実績

（2025年度） ■中学受験

開成263名、筑波大駒場103名、麻布160名、駒場東邦149名、桜蔭180名、女子学院123名、雙葉47名、フェリス学院73名など 面談数 ・希望により随時

・6年生は年2回 自習室 なし（オンライン自習室のみ） 運営会社 株式会社日本入試センター

※すべて税込

※参照：SAPIX小学部

最難関中学への受験を語る上で、SAPIXは外せません。2025年度の入試では、開成中に263名合格するなど、その実績は他の追随を許さない程です。

そして、この実績を支えているのが、思考力と記述力の育成を目標とした独自のカリキュラムです。講師による一方通行の授業ではなく、生徒との対話を通して思考力を鍛えることに重点を置いています。また、その日学んだことを家庭でしっかり復習することで定着させる「復習主義」を実践していることも特徴です。

もちろん、この学習スタイルには、お子さん自身の高い学習意欲と、日々の課題をやり遂げる力が欠かせません。同時に、家庭での学習を見守り、サポートする準備も大切になってきます。

親子で、本気になって最難関校に挑みたい！そう考えているのなら、SAPIXはこれ以上ない選択肢と言えるでしょう。

入塾前に不安をゼロに！栄光ゼミナールのよくある質問(FAQ)

ここまで、栄光ゼミナールの評判や特徴、そしてお子さんとの相性について詳しく見てきました。しかし、実際に入塾するとなると「入塾テストで落ちることはある？」「難関校に合格できる？」などの疑問もわいてきます。

そこで最後に、栄光ゼミナールに関するよくある質問をまとめました。ここで疑問点を解消し、気持ちよく次のステップに進みましょう。

①栄光ゼミナールの入塾テストは難しい？落ちることはある？

結論から言えば、入塾テストに落ちる可能性はゼロではありません。

しかし、実際には生徒をふるいにかけるための難しい試験ではなく、お子さんの現在の学力を正確に把握し、その子に合ったクラスや学習プランを見つけるための「学力診断」という位置づけと捉えるのが正しいようです。（参照：栄光ゼミナール）

テストを受けた人の口コミからも、その様子がうかがえます。

この口コミからは、難問により力を試すのではなく、現在の学力を丁寧に見るためのものだと分かります。

「結果次第で入塾が決まる」と聞くと身構えがちですが、これは、希望のコースと診断結果に差があった場合に、別のコースを勧められることがあるためではないでしょうか。

つまり、入塾テストは、お子さんの得意と苦手を把握して、最適な学習環境を見つけるための良い機会とも言えます。

実践的なアドバイスも受けられるため、今後の学習方法を見直すきっかけにもなるのではないでしょうか。

②栄光ゼミナールは、どんな会社が運営していますか？

栄光ゼミナールを運営しているのは、Z会グループの一員でもある株式会社栄光です。

Z会といえば、通信教育大手として90年以上の実績を持ち、幼児から社会人まで幅広い世代に質の高い教育を提供してきたことで知られています。このグループの一員であることは、栄光ゼミナールの大きな強みと言えるでしょう。

例えば、Z会が培ってきた教材のノウハウや最新の入試情報を分析する力と、栄光ゼミナールが得意とする丁寧な対面指導を連携できることがそのひとつです。

そして、盤石な経営基盤を持つ大手グループに属しているという事実は、大切なお子さんを任せるに値する信頼につながることは言うまでもありません。

③2025年の最新合格実績は？難関校への強さや公立中高一貫校対策を分析

塾選びにおいて、最も気になることのひとつが「どれだけの合格者を出しているのか」という実績です。

栄光ゼミナールの公式サイトで2025年度の合格実績を確認すると、実に幅広い学校への合格者を出していることが分かります。

受験種別 主な合格先 中学入試 ・男女御三家中46名

（開成・麻布・武蔵・桜蔭・女子学院・雙葉）

・男子最難関中17名

（駒場東邦・聖光学院・栄光学園）

・女子最難関中21名

（豊島岡女子学園・洗足学園）

・共学最難関中48名

（渋谷教育学園渋谷・渋谷教育学園幕張・広尾学園）

・早慶附属中30名

・GMARCH附属中188名

・公立中高一貫校（1都3県合計）282名 高校入試 ・国立／開成／渋谷幕張／早慶附属231名

（お茶の水女子・筑波大付属・東京学芸大附属・開成・渋谷幕張・慶應義塾・慶應志木・慶応女子・慶應湘南藤沢・早稲田実業・早大学院・早大本庄）

・MARCH附属／難関私立進学校493名 大学入試 ・国公立大学 353名

（東京大・京都大・一橋大・東京科学大・国公立医学部医学科・北海道大・大阪大・東北大・名古屋大・埼玉大・千葉大・東京都立大・お茶の水女子大・東京農工大・東京学芸大・東京外国語大・横浜国立大・宇都宮大・筑波大）

・早慶上智476名

・GMARCH理2,359名

※参照：栄光ゼミナール公式サイト（合格実績）

最難関校を狙う一部のトップ層だけでなく、幅広い学力層のお子さん一人ひとりを、それぞれの目標校へと導いていることが特徴です。

もちろん、御三家に46名、早慶附属中に30名といった難関校への実績もしっかりと出しており、幅広い層をカバーする総合力がうかがえます。

そして、特に注目したいのが、近年人気が高まっている公立中高一貫校への対策です。1都3県で282名の合格者を出している点は、専門コースが力を発揮している証拠と言えるでしょう。

ここに挙げたのは合格先の一部に過ぎません。地域のトップ校にも強いので、まずはお近くの校舎の合格実績を問い合わせてみるのが、具体的なイメージを掴む第一歩になりそうです。

まとめ：栄光ゼミナールの「やばい」は不安の裏返し！まずは無料の体験授業で相性を確かめよう

「栄光ゼミナールはやばい」そんな噂の検証から始まった今回の解説。

ここまで様々な角度から情報を見たことで、その言葉に不安や期待が入り混じっていることが分かりました。

料金や講師との相性といった懸念がある一方で、一人ひとりに寄り添う手厚い指導や、自主性を重んじる温かな環境があることは大きな魅力です。もちろん、栄光ゼミナールがお子さんにとって最高の成長の場となるか否か、その答えはネットの情報や口コミだけで判断することはできません。

だからこそ、まずは1度、無料の体験授業に参加してみてはいかがでしょうか。

教室の雰囲気を感じ、実際に先生と話してみる。そして何より、授業後のお子さんの表情を見ることが、ネット上のどんな情報よりも確かな、「正解」を見つけるための第一歩となるはずです。

