厚生労働省の「共働き等世帯数の年次推移」によると、2022年の共働き世帯は1,262万世帯と、統計を開始した1980年(614万世帯)の2倍以上に増加しました。専業主婦世帯は539万世帯にとどまり、いまや日本の家庭のスタンダードは「共働き」です。しかしこの数字の裏側では、「共働きが当たり前になったのに、それを前提とした社会の仕組みができていない」という大きな矛盾が広がっています。

育児休業の取りづらさ、長時間労働が前提の職場、保育園に入れない現実、そして家庭内に残り続ける家事・育児の偏り……。制度や会社は「昔の家族モデル」のままなのに、家庭だけが先に変わってしまった結果、多くの共働き家庭が日々ギリギリのバランスで回っています。もしかすると「自分たちの努力が足りないのかも……」などと息苦しさを感じているかもしれませんが、その根本的な原因は個人の問題ではなく、社会の構造にあるのです。

この連載では、そんな構造の歪みが日常の中でどう現れているのかを、共働き家庭の「あるある漫画」という形で描き出していきます。笑ってしまう場面の奥にある違和感や息苦しさは、きっと多くの人が感じているものでもあります。本連載を通じて、「なぜこんなにしんどいのか」「本当に自分たちだけの問題なのか」を一緒に考え、自分の暮らしや働き方を見つめ直すきっかけにしてみてください。

節約しているのに、なぜか貯まらない

節約は小さな積み重ねが大事といいますが、労力の割に効果が得られないことも多いですよね。我慢を重ねてもストレスがたまって疲れるばかりで長続きしません。そんなときは、視点を変えてみることも大切。漫画の共働き世帯のように、毎月確実に出ていく固定費を見直すことが“我慢しない節約”の近道になります。

とくにスマホの通信費は、家計の中でも大きな割合を占める固定費のひとつ。しかもスマホを使う家族の人数に合わせて負担も増えます。通信費を削減できれば、無理なく大きな節約効果を得ることが可能。それには、使い方に合った通信事業者や料金プランを選ぶことが大切になります。

“我慢しない節約”にピッタリな「IIJmio（アイアイジェイミオ）」とは？

なかでも国内で初めてインターネット接続サービスを提供開始したIIJ（株式会社インターネットイニシアティブ）が運営する老舗ブランド「IIJmio」は、実績の長さや信頼性の高さで人気。サービスの使い勝手のよさもユーザーに支持されており「SIMカード契約数シェアNo.1（出典：MM総研 国内MVNO市場規模の推移 2026年3月末より）」や「2024～2025年 オリコン顧客満足度®調査 格安スマホ 2年連続総合第1位」などの受賞歴を持っています。

自由度の高い料金プラン「ギガプラン」も好評で、使い方に合わせて「SIMの機能」を音声、SMS、データの3種類から、「データ量」を2～55ギガの8種類からきめ細かく選択でき、そこに音声定額などの充実した「オプション」を組み合わせられます。しかも音声＋2ギガが850円（税込）からと料金もリーズナブル。

データ量が余った場合は翌月に無料で繰り越すことができ、ムダにならないのもユーザーには嬉しいポイント。また同一名義で音声回線を2回線以上契約すると、月額料金が100円割引される「家族割引」が適用されます※1。さらに、同一名義内の複数回線でデータ量を合算してシェアできる「データシェア」や、任意のデータ量を同一名義内の別回線にプレゼントできる「データプレゼント」などの機能も利用可能。そのため家族みんなで契約すれば、もともとおトクな料金プランを、よりおトクに利用できます。

※1 家族割引の適用には以下4つの条件が必要になります。

1.同一mioID（IIJmio会員専用ID）でギガプランの音声SIM・音声eSIMを2回線以上ご利用中であること

2.IIJmioご案内メールの受信設定を「ON（受け取る）」としていること

3.ご登録メールアドレスが有効であること

4.家族割引にお申し込みされていること

また、IIJmioでは料金プランだけでなく、スマートフォン端末の購入も可能です。公式サイトには最新の定番モデルからIIJmio限定モデルまで40機種以上の端末がラインナップされており、MNP乗り換えや各種キャンペーンの利用で特別価格で購入できる場合があります。iPhoneやGoogle Pixelなどの未使用品や中古良品も取り扱っており、人気シリーズを割安で手に入れることも可能です。

今ならおトクなキャンペーンが実施されており、2026年11月4日までにeSIMの音声またはデータプランを申し込んだ場合、初期費用が1,650円割引になります。

また、今ならおトクなキャンペーンを実施中。データ通信eSIMの2ギガプランは最大3カ月間0円となります。音声eSIMの25ギガプランは、5ギガ増量で最大6カ月間30ギガとなるほか、通話定額10分+が無料（最大6カ月間）となり、月額900円で利用できます。なお、11月4日までの期間限定です。手軽なだけでなく、ムダなくおトクに使えるのがIIJmioのeSIMなのです。

“我慢しない節約”で快適なスマホライフを！

共働き世帯の家計を圧迫する要因は、食材費やお茶代など、日常の小さな出費だけにあるわけではありません。それらの見直しも大切ですが、より大きな節約効果を得るには毎月確実に出ていく固定費の見直しも不可欠。「節約しなければ」と無理に我慢を続けるのではなく、一度スマホの通信費を見直してみてはいかがでしょうか。

その際、共働き世帯のライフスタイルに合わせて機能やデータ量を選んで自由に組み合わせられるIIJmioのギガプランは心強い味方になってくれるはず。今ならキャンペーンの適用でeSIM契約時の初期費用や月額料金、通話定額オプションなどが割り引かれ、よりおトクに使い始めることができます。「節約しているのに、なぜか貯まらない」と感じたら、お金の使い方を見直して無理なく続けられる“我慢しない節約”に転換するのが最善手。まずはIIJmioで自分の使い方にあった料金プランを検討してみてはいかがでしょうか。

[PR]提供：IIJmio