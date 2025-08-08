梶裕貴さんを始めとする人気声優陣が「Visaデビット/Visaのタッチ決済」をPRしつつ、お金の使い方にまつわるゲームで対決する人気動画企画が「声優即興演技ゲーム EXTRA EDITION」として再始動! 今回の企画で対決をくり広げたのは、声優の石川界人さんと村瀬歩さん。ふたりに収録の感想や、若い頃からのお金に対する考え方、さらに今回の企画の中心となったVisaにまつわるエピソードなどを語っていただいた。

石川 界人(いしかわ かいと)

東京都出身。ステイラック所属。2010年に声優としてデビューし、2014年には第8回声優アワード新人男優賞を受賞。さらに2020年には第14回声優アワードで助演男優賞を受賞した。主人公はもちろん、二枚目のライバルキャラクター、悪役まで幅広いキャラクターを巧みに演じる。 村瀬 歩(むらせ あゆむ)

アメリカ合衆国カリフォルニア州出身。アスターナイン所属。2011年に声優としてデビューし、2016年には第10回声優アワードで新人男優賞を受賞。2023年には第10回Yahoo!検索大賞声優部門で4位を獲得。中性的なキャラクターもハイトーンボイスで見事に演じ、多くのファンの支持を集める。

石川界人×村瀬歩が挑戦!「声優即興演技ゲーム EXTRA EDITION」

金融リテラシーの高さが三本勝負にもにじみ出た!?

──“お金”にまつわる3種目のゲームでの対決が繰り広げられた今回の動画ですが、ふたりの息ピッタリの掛け合いが見られるのもファンにはうれしいポイントかと思います。仕事以外でもふたりで会う機会は多いんでしょうか?

ちょうどこの前、ご飯に行きましたね!

行きましたね。ただ、どちらかといえば何かしらのお仕事でいっしょになって、そのあといろいろな話をすることが多いかと思います

僕が車で送りながら「最近こんなお仕事をしたんだよ～」みたいな報告をしたり

“石川タクシー”と呼ばせてもらっています(笑)

えー、わざわざ弊社のタクシーをお使いいただき、光栄でございます!

界人くんは運転も本当に上手なんですよ

――このわずかなやりとりからもなんだか信頼感が伝わってくるようです。本動画の収録も楽しめましたか?

楽しかったです! 特定の作品で括られた企画ではなく、番組に参加しながら我々もお金のことを学んでいくという感じだったので、本当に楽しく安心して収録に臨むことができました

いやー、肩ひじ張らずに村瀬さんとバラエティ番組をやれる日が来るとは

作品と紐づいた番組だと「その作品のことを話してお客さんに届けたい!」という気持ちがどうしても先行してしまうので、こういう機会は珍しいです。むしろ楽しい空気のまま収録が終わったので……あれで本当に大丈夫かな?

エンタメとしてちゃんと成立していたのかを考えると、ちょっぴり不安ですね

内輪ウケになっていなければいいんですけど

――おそらく、ファンのかたにも楽しんでいただけると思います! お金にまつわる話も新鮮でした。

お金の話はどこかタブー視されている感じがあるのですが、今回のように「お金のことをちゃんと知ろう」という前提があると、我々としてもプライベートの突っ込んだ話をしやすくなります。さらにこの番組をきっかけに、お金というテーマについてちゃんと向き合っていこうという自覚が改めて生まれたので、そういう意味でも非常に有意義でした

本当にそう思います

――今回の動画では、まず“原稿早読み対決”に挑戦していただきました。こちらの感想も聞かせてください。

それはもう、完ぺきにこなせたかなと!

生まれて一度もミスしたことなんてありませんし!

……という体でお送りしましたが、本当に僕らにはああいうことをさせないでほしいです!

――それは「まんじゅう怖い」みたいなニュアンスで?

ええ、そりゃもう、僕らが嫌がることをやらせたほうがおもしろくなるはずなので(笑)

ナレーション原稿も我々がつまずきやすいように言い回しが練られていて……。同じ母音が続くと読みづらく、また「あ」や「お」のように口を大きく開けないと発声が難しいひらがなが続くとつっかえがちなんですが、そういったトラップ満載のナレーション原稿にまんまと引っかかりましたね。あれはもう悪です、悪!

――梶裕貴さん、岡本信彦さんなど『声優即興演技ゲーム対決』の動画に出演した声優さんたちが読みづらそうにしていたナレーションを参考に構築したそうです。

あの梶さんがつっかえたのならしょうがありません。信彦さんが噛むのはわかりますけど(笑)

いやいや、そんなことないから!(笑) ちなみに今回は早読み対決ということだったので、正確に速く読むということを重視させてもらいました。あとは音量を抑えてしゃべることで、なんとなく成立させるという小賢しいテクニックも駆使しています

ちょっと口が滑ってもごまかせますからね。個人的には、番組を観る人に“Visaデビットがどういうものなのか”ということだけ覚えて帰ってもらえたらうれしいです! 僕のことや僕のタイムは覚えなくていいので!

まるでアイドルみたいな発言だ(笑)

実際、大事なのは内容ですから。それに今回のような原稿を読むとき、僕らは職業柄伝える情報を吟味しながらどこに強調点を置くのかを分析しながら読んでいます。つまり読んでいて意味がわからなくなったり、雑念が出てきたりしたときに噛んでしまうもの――言ってしまえば、僕は雑念だらけということになります

結論がそこでいいの!?(笑) でも、たしかにお仕事の枠組みで考えたら界人くんの発言は真理かも。難しいワードだから噛んでしまうというだけでなく、自分のなかで文章を体系化できていないと噛むことも増えますからね

――そして、三番勝負の2種目は“逆再生”を使った対決でした。こちらも爆笑必至の対決に。

YouTube動画の配信者さんが“逆再生”を使ったゲームの動画をアップしているのを見たことがありましたけど、まさか自分たちでやることになるとは……。なんで僕らがやると、あんなにうまくいかなかったんでしょうね?

「Visa」と「タッチ」はうまく言えていたと思うよ。そのふたつが言えていればOKなはず

企画の趣旨としてはね(笑)

いやー、でも本当に難しかった。手も足も出なかったし、なにより途中で笑っちゃって……。こういうシュール系の企画がツボなんですよ

逆再生をしているにも関わらず、意外と僕の声質が変わらないのも驚きました。変わる人と変わらない人で分類したらおもしろそう。どうにかこれを普段のアフレコでも活用できたらいいんですが……

できるわけないでしょ!(笑) ただ、呪文の詠唱シーンなど言葉にならないお芝居をするときに声を加工することはあるので、可能性はゼロではないのかな?

あると思います。やってみて少しコツがわかったのでリベンジしたい気持ちもありますね

もう一度ということであれば“お金の達人一首”が個人的にはやりたいです。メチャメチャおもしろかったので!

――“お金の達人一首”も手に汗握る勝負となりました。

正直、界人くんのスピードには驚きました。読み手の清都さんが札を読み始めてすぐにアタリをつけていたみたいだし……

この札とこの札が候補で――来た、これだ～! みたいな感覚でした

格が違います。“お金の達人一首王”の称号をあげましょう

いや、どちらかといえばそこは“お金の王”になりたいなぁ(笑)

収録で金融教育が高校で義務化されたということを知りましたけど、お金の達人一首はそういう面でも素晴らしいですよね。ただ、時代に応じてお金に関する常識や規定は変化していくと思うので、数年おきに読み札の内容も変えることになりそうだけど

2人が白熱したお金の達人一首

あえて浪費をしたほうがいい!? かつての自分へのアドバイス

――声優としてデビューした直後と現在とでお金に対する感覚に変化はありましたか?

あんまり変わっていないような気もします。昔からひとつポリシーにしていることがあって、それはインターネットでもよく書かれているような金言なんですが「商品の価値が気になるけど金額の高さに迷ったときは買うべきで、逆に金額の安さに惹かれたときは買うべきではない」ということですね

“安物買いの銭失い”?

そうそう! 何か大きな後悔をしてそれをポリシーにするようになったというわけではないんですけど、自分のなかでそれがしっくり来ています

僕は声優としてデビューしたのが高校生のころで、当時所属していた事務所の社長さんが金額の大きさを考慮して“一定金額のギャランティを振り込んで、残りのお金は僕がしっかり管理ができるようになるまで積み立てておく”という方式を取ってくれていたんです。そのあとすぐにひとり暮らしを始めたんですが、いきなりクレジットカードを月の上限いっぱい使ってしまうという事態が頻発して……

そんなことがあったんだ……

なので、最初から何も買おうとしないという考え方になりました。無頓着であるがゆえにお金をあまり使わないというこの生き方が僕の肌には合っているみたいです。たまにドーンと使うことはあるんですけど

――“お金の使い方診断”では、村瀬さんが経営者タイプ、石川さんが節約至上主義タイプという結果に。ポリシーとも見事に合致していますね。

そう! これしかないだろうというぐらい的確な結果が出て驚きました

本当にすごいと思う

そんなに悩むことなく回答していた感じなんですけど

パパパパ～ッとやっただけだよね。ちなみに我々はビジネスとしての相性は最高だそうです。カップルがそれぞれ僕らと同じタイプだったら、最初は足並みを揃えるのがたいへんとのことですけど(笑)

別に相性がよくないというわけではないし、「最初は」という注釈も含めたいい書き方をしてくれていると思いますけどね(笑)

あなたは何タイプ? お金の性格診断

――お金の使い方に関して、過去の自分に何かアドバイスをするとしたら?

もし、昔の自分にひと言伝えるなら、僕は「浪費をしたらいいんじゃないの?」と言いたいです。やっぱりちゃんと浪費をしてそのうえで後悔しておかないと、いずれ気づかずにお金を浪費することになると思うんですよ。「これは買わないほうがよかったな……」とか「ここでお金を使わなかったらあれが買えたのに……」といった経験を若いうちに積み重ねることで、ようやくちゃんとした“消費”ができるようになるので

――なるほど……。

たとえば、当時は“布団叩き”がほしかったのに買わなかったんですよね……。おそらく買ったら買ったで僕の生活サイクルとしては全然布団を叩く機会がなくて後悔したと思いますが、一方で布団を乾燥させる機能のついた洗濯機を買うという判断につながるようなこともあったのかなと。なんでも「節約してお金を使うな!」だといいものも取り逃してしまうと思うんですよね

たしかに。失敗しないとわからないものね! 逆に「買ってみてよかった」と感じることもあるだろうし

僕は正直あまりなくて……。ほしいものをあまり我慢せずに買えるようになったということもありますが、お金の使い方自体はそこまで大きく変わっていませんし……。これに関しては、幼い頃から「ほしいものがあったら言って」と言って育ててくれた親の影響もあるのかもしれませんね。ほしいカードを買ってもらって「もっと欲しい!」と言ったら「じゃあ、買ってあげるからちゃんと勉強しなさい」と

対価があったと

そうそう、自然に学ばせてくれたように思います

金融の知識を学んでおけば困窮したときの助けにもなる

――収録では、金融教育が高校で義務化されたという話題も出ました。こういった世の中の変化についてはどのような印象を?

いや、素晴らしいことだと思いますよ。我々のような自営業の人間は個人で確定申告をしなければいけませんし、社会に出てから学んでいては間に合わないことが多いんです。教育の場で学ぶチャンスやヒントをもらえるというのはメチャメチャいいこと。うらやましいぐらいです

――いきなり確定申告が必要になって困った経験のあるかたも多いかと思います。

そうなんですよね……。僕は税務署に行って税理士さんに「収入が入ってきたんですけど、来年確定申告をしなきゃいけないんですか?」と相談しました。そうしたら「ちょうど暇なので教えますよ～」と税理士さんがやさしく相談に乗ってくれたんです

すごい!

当時住んでいた日野市の税理士さん、ありがとうございます!(笑)

先ほども話したとおり、僕の場合は高校生のころに急に収入が入ってくるという状況で。知識がないまま父に紹介してもらった税理士さんにお願いしていた時期があったんです。そのあと、自分で税理士さんにお願いするようになってから雑談ベースで金融の知識を学ばせてもらって「もっと早くから勉強しておけばよかったな～」と後悔しました

やっぱりそう思うよね……

いわゆるお金の回り方は政治・経済の授業で僕らも教えてもらってはいましたが、それとは別に金融という形で時間を割いて教えてもらえるというのは、いい時代になったなと。生きていくうえで絶対に必要なお金の使い方を学ぶことで、その後の人生が生きやすくなるのは間違いないと思います。金融は貯金や投資だけでなく、生活を手助けしてくれる保険や保障などとも紐づいていて、仮に自分が困窮したとしてもその知識が武器になると思うので! 知っておいて損はないことを高等教育で習えるのは幸せですよ!

セーフティネットの側面もありますからね

――今回ゲームに登場したナレーション原稿では、Visaのタッチ決済についても触れています。同機能についてはどのような印象ですか?

タッチ決済は普段から使っているんですけど、コンビニで買い物をしたり、タクシーに乗ったりするときも早くて便利ですよね。ピッとタッチするだけなので相当時間を節約できていると思います

あと、日常の中で何がいいかといえば、ポイントが貯まること。僕もVisaのクレジットカードでのタッチ決済を常用していますが、買い物をするにあたってこちらが意識せずともポイントの効果でお得になっているというのは見逃せません。しかも、アプリを使えば何を買ったのかも一目瞭然なので、「あれ、今月多いな? あっ、あのとき飲み屋でおごったんだ……」みたいなことをすぐに思い出せます(笑)

記録として残るのはいいよね。僕はもともと領収書を整理するのが好きだから、日常的にまとめているけど

領収書を整理するのが好きっていうのはすごい(笑)

――このインタビューからもおふたりの意識の高さが伝わってきた気がします!

我々のアカデミックな側面が出てしまったのかも!(笑)

けっして言わされているわけではありません(笑)。本当に番組の収録も楽しかったので、またこういった機会があったらぜひ出演してみたいです!

Visaデビットなら銀行口座チョク払い

便利でスピーディーなVisaのタッチ決済

石川界人さん、村瀬歩さん出演の「声優即興演技ゲーム EXTRA EDITION」はこちら

[PR]提供：ビザ・ワールドワイド