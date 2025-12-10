※「育業」とは、東京都の公募によって決まった「育児休業」の愛称です。東京都では育児は「休み」ではなく「未来を育む大切なしごと」と考えるマインドチェンジを進め、育業を社会全体で応援する気運醸成に取り組んでいます。

1 家事・育児時間の男女差が縮小！

パパ・ママが一番欲しいのは「自由時間」

1 家事・育児時間は男女とも減少 女性の社会進出や効率化、心理的負担軽減の影響か

家事・育児等にかける1日の平均時間を見ると、男性は3時間29分、女性が7時間48分で、その差は4時間19分でした。前回の調査時は5時間26分の差があったことから、1時間以上縮小しています。注目したいのは、特に女性の家事・育児時間が前回より大きく減少していること。正規雇用や管理職として働く女性が増えるなど、女性の社会進出が進んだことに加え、外部サービスの活用などにより家庭全体での家事・育児時間が減少していることが要因と考えられます。

また、男性の育業が進み、夫婦一緒に家事・育児に取り組む場面が増えたことで、気持ちの面で女性の家事・育児に対する負担軽減が数字に表れたのかもしれません。

天野さんポイント 夫婦で分担する家事や育児の総量が、以前よりも減少傾向にあります。仕事と同様に、家事においても「タイパ（タイムパフォーマンス）」や「コスパ（コストパフォーマンス）」を意識する時代となり、家電や家事代行サービスを上手に活用しながら、無理なく家事をこなす人が増えていることの表れとも言えるでしょう。

また、1日に「8時間以上」家事をしていると答える女性が大幅に減っていることからも、長時間にわたって一人で家事・育児を担う“ワンオペ”のケースが少なくなっていることがうかがえます。その結果、家事にかかる時間が感覚的に短く見積もられている可能性もありそうです。

例えば、一人で黙々と作業していると時間が長く感じられますが、誰かと一緒に取り組むことで、時間は短く感じられるものです。家事も同じで、協力し合えば楽しいことは倍に、大変なことは半分になるのかもしれませんね。

池田さんポイント 男性が急に家事・育児を多く担うようになったというよりは、正社員や管理職として働く女性が増え、家庭全体でかける家事・育児の時間が減少したことのほうが大きな変化といえるでしょう。

家事の外部化が進んでいる面があるのかもしれません。例えば、外食やスーパーの総菜などを上手く取り入れる。そういう生活を支えるサービスが充実している東京だからこそ、家庭全体での家事・育児時間が減ってきているという面があります。

2 家事・育児分担に対する「ママ」の満足度が大幅アップ！

男性の満足度は前回の調査と同様に高い傾向にありますが、依然として女性との差が大きい状況。ただ、女性の満足度は前回よりも大きく向上しており、「とても満足している＋どちらかと言えば満足している」と回答した割合は、前回調査の48.0%から60.1%へと12.1ポイント増加しています。

女性の家事・育児時間が減少し、配偶者との時間差も縮まっていることから、精神的な負担が軽減されたと感じる女性が増えていると考えられます。

また、配偶者が育業している女性ほど、満足度が高い傾向も見られました。

池田さんポイント 子供と過ごす時間が減っていても、「満足度」は上がっている結果を見ると、子育ての中で義務として行うものは省力化しつつ、子供との関わりを大切にしている人が増えていると考えられます。育児の負担を減らして、子供との生活を楽しもうとする傾向が強まっているのかもしれません。

3 パパもママも、一番欲しいプレゼントは「自分の時間」！

男女ともに「自分の時間」が1位となりました。特に女性は43.1%が「自分の時間」で、2位の「自分が欲しかったもの」（18.5%）を大きく上回っています。

実際、パパ・ママたちの自由時間はどのくらいあるのでしょうか。

4 平日の自由時間は男女ともに約2時間。土日で目立つ男女差

平日の自由時間は男女ともに2時間前後で男女で大きな差は見られませんが、土日については、男女差が90分になり、男性のほうが長く自由時間を取れている傾向があるようです。

普段から家事・育児に奮闘しているパパやママにとって、自由時間の確保は生活の質や満足度の向上にもつながるはず。時にはお互いに、“一番欲しいもの”である自由時間をプレゼントしてみるのも、良いかもしれません！