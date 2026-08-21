クレジットカードにデビットカード、電子マネー、プリペイドカード、QR/バーコード決済……今や多くの人の生活になくてはならない「キャッシュレス決済」。キャッシュレス決済にまつわるあるある(!?)体験を漫画家兼イラストレーターの菅原県さんに漫画化してもらいました。

とあるユーザーの体験とは?

【漫画】お土産を買いすぎて…

シルバーウィークの帰省やお出かけでは、お土産やプレゼントで荷物が増えがち。「財布がどこだっけ？」「カードが見つからない！」と、お会計のたびに慌ててしまった経験がある人もいるのではないでしょうか。せっかく家族や大切な人への贈り物を選んでいる幸せな気分も、レジ前でもたついてしまうと台無しになってしまいますよね。

そんなときに便利なのがVisaのタッチ決済。カードはもちろん、スマートフォンやスマートウォッチなどのウェアラブル端末をかざすだけでもスムーズに支払いが完了するため、財布を探す手間なくお買い物ができます。移動の多いシルバーウィークのお出かけでも快適に利用できるので、ちょっとした買い物からカフェ利用まで、さまざまなシーンで活躍。スマートなお会計で、お出かけをもっと楽しんでみませんか？



※一定金額を超えるお支払いは、カードを挿し暗証番号を入力するか、サインが必要となります。



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