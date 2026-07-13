クレジットカードにデビットカード、電子マネー、プリペイドカード、QR/バーコード決済……今や多くの人の生活になくてはならない「キャッシュレス決済」。キャッシュレス決済にまつわるあるある(!?)体験を漫画家兼イラストレーターの菅原県さんに漫画化してもらいました。

とあるユーザーの体験とは?

【漫画】初の海外旅行、駅で大慌て!?

待ちに待った海外旅行。観光やグルメを楽しみにしていたのに、現地の交通機関で思わぬ壁にぶつかった……そんな経験はありませんか？

慣れない言語や複雑な路線図を前に、「どの切符を買えばいいの？」「料金はいくら？」と戸惑ってしまうことも。後ろに人が並んでいると、さらに焦ってしまいますよね。

そんなときに便利なのがVisaのタッチ決済。タッチ決済対応マークのある交通機関なら、タッチ決済マークの付いたVisaカードやスマートフォンをかざすだけで乗車できるため、切符を購入する手間なくスムーズに移動できます。世界中でタッチ決済対応の交通機関が増えているので、慣れない海外での移動も快適。 海外旅行をもっと安全・スマートに楽しんでみませんか？



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