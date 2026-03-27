クレジットカードにデビットカード、電子マネー、プリペイドカード、QR/バーコード決済……今や多くの人の生活になくてはならない「キャッシュレス決済」。キャッシュレス決済にまつわるあるある(!?)体験を漫画家兼イラストレーターの菅原県さんに漫画化してもらいました。

とあるユーザーの体験とは?

【漫画】チャージ残高不足で……

改札にスマホやカードをかざすも通れない……「残高不足!?」「すぐにチャージしなきゃ!」と焦った経験、ありませんか? 大切なアポイントに向かっているのにチャージ不足で電車に乗り遅れてしまう、なんてことがあったら一大事です。

Visaのタッチ決済対応カード※1なら 、チャージ不要、タッチで改札を通れます。※2これなら急いでいるときもスムーズに通過できて、ストレスフリー! 通勤や移動をもっと快適にするために、Visaのタッチ決済を取り入れてみませんか?

※1 VisaのクレジットカードやVisaデビット

※2 交通機関によって異なります

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