クレジットカードにデビットカード、電子マネー、プリペイドカード、QR/バーコード決済……今や多くの人の生活になくてはならない「キャッシュレス決済」。キャッシュレス決済にまつわるあるある(!?)体験を漫画家兼イラストレーターの菅原県さんに漫画化してもらいました。
とあるユーザーの体験とは?
【漫画】チャージ残高不足で……
改札にスマホやカードをかざすも通れない……「残高不足!?」「すぐにチャージしなきゃ!」と焦った経験、ありませんか? 大切なアポイントに向かっているのにチャージ不足で電車に乗り遅れてしまう、なんてことがあったら一大事です。
Visaのタッチ決済対応カード※1なら 、チャージ不要、タッチで改札を通れます。※2これなら急いでいるときもスムーズに通過できて、ストレスフリー! 通勤や移動をもっと快適にするために、Visaのタッチ決済を取り入れてみませんか?
※1 VisaのクレジットカードやVisaデビット
※2 交通機関によって異なります
タッチ決済ができる改札、見かけたことはありませんか? Visaのタッチ決済を使った公共交通機関での乗車は全国で利用できるエリアが続々と拡大しており、2026年1月末時点で全国200以上の公共交通事業者が導入済み、または導入を発表しています。 さらに3月25日からは、東京メトロを中心とした関東私鉄11社での導入もスタート。複数の鉄道事業者間での相互利用が可能となり、シームレスに移動できるようになりました。Visaのタッチ決済なら、切符を買ったりICカードにチャージしたりする手間なく、スマートで快適な移動を実現できますよ。
菅原県
[PR]提供：ビザ・ワールドワイド