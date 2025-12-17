クレジットカードにデビットカード、電子マネー、プリペイドカード、QR/バーコード決済……今や多くの人の生活になくてはならない「キャッシュレス決済」。キャッシュレス決済にまつわるあるある(!?)体験を漫画家兼イラストレーターの菅原県さんに漫画化してもらいました。
とあるユーザーの体験とは?
【漫画】遊びに誘われたけど……
友達に遊びに行こうと誘われたものの、「今月、あとどのくらい使えるお金あったかな？」と不安になることありませんか? 楽しい時間を過ごしたいのに財布の中身が気になってしまったり、「もし自分だけお金が払えなかったら」と純粋に楽しめなかったり……。
今や、スマホでお金の管理ができる時代。Visaデビットなら口座残高の範囲内でしか使えないため、スマホアプリで口座残高を簡単にチェックし、計画的にお金を使うことができます。「使いすぎ」「足りない」の心配をせずに友達と遊びに行ける、そんなキャッシュレス生活を始めてみませんか?
「Visaデビット」は、使うたびに銀行の口座から引き落とされるので、現金に近い感覚で利用でき、お金の管理がしやすい点が特徴。部活や勉強、友人との約束などの忙しい毎日の中でお小遣いを管理することに自信がない、これからキャッシュレスデビューしたい、という高校生にもオススメです!
菅原県
[PR]提供：ビザ・ワールドワイド