クレジットカードにデビットカード、電子マネー、プリペイドカード、QR/バーコード決済……今や多くの人の生活になくてはならない「キャッシュレス決済」。キャッシュレス決済にまつわるあるある(!?)体験を漫画家兼イラストレーターの菅原県さんに漫画化してもらいました。

とあるユーザーの体験とは?

【漫画】遊びに誘われたけど……

友達に遊びに行こうと誘われたものの、「今月、あとどのくらい使えるお金あったかな？」と不安になることありませんか? 楽しい時間を過ごしたいのに財布の中身が気になってしまったり、「もし自分だけお金が払えなかったら」と純粋に楽しめなかったり……。

今や、スマホでお金の管理ができる時代。Visaデビットなら口座残高の範囲内でしか使えないため、スマホアプリで口座残高を簡単にチェックし、計画的にお金を使うことができます。「使いすぎ」「足りない」の心配をせずに友達と遊びに行ける、そんなキャッシュレス生活を始めてみませんか?

[PR]提供：ビザ・ワールドワイド