クレジットカードにデビットカード、電子マネー、プリペイドカード、QR/バーコード決済……今や多くの人の生活になくてはならない「キャッシュレス決済」。キャッシュレス決済にまつわるあるある(!?)体験を漫画家兼イラストレーターの菅原県さんに漫画化してもらいました。

とあるユーザーの体験とは?

【漫画】高校生になったら……

2022年度から高校での「金融教育」が必修となり、これまで以上に、お金との正しい向き合い方や、適切な管理能力が重要なテーマとなっています。こうした背景もあり、日常生活の中でキャッシュレスに触れる機会も増えているのではないでしょうか? しかし、これまでのキャッシュレス利用は“支払い手段”としての体験が中心であり、“自分でお金を管理する”という視点は十分ではないことも……。

そこでおすすめなのが、満15歳以上なら誰でも作れる※Visaデビット! 銀行口座直結で、使ったら口座からすぐに引き落とされるため使いすぎ防止に役立ちます。また、利用すると通知が届くよう設定ができるので、自身のお小遣いの管理をしやすい点もポイントです!

※詳しくは、発行金融機関にお問い合わせください

[PR]提供：ビザ・ワールドワイド