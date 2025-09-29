クレジットカードにデビットカード、電子マネー、プリペイドカード、QR/バーコード決済……今や多くの人の生活になくてはならない「キャッシュレス決済」。キャッシュレス決済にまつわるあるある(!?)体験を漫画家兼イラストレーターの菅原県さんに漫画化してもらいました。
とあるユーザーの体験とは?
【漫画】気が付くと周りはみんな……
仕事仲間とのランチタイム。お会計の時に現金を数えていてモタついちゃったこと、皆さんも経験はあるのではないでしょうか? そして、見兼ねた同僚が、代わりにスマホのタッチ決済で支払ってくれるなど……。
数年前までは、財布が必需品だったのに、今ではスマホひとつで外出できる時代。なかでも便利なのが、Visaのタッチ決済。Visaカードをスマホに設定すれば、かざすだけでスピーディに支払い完了。もう財布を忘れても困らない。これからのキャッシュレス生活、始めてみませんか?
ここ数年で、さまざまなキャッシュレスサービスが導入されました。キャンペーンも並行して実施されていたこともあり、管理が難しくなったことから、結局現金派……という方も少なくないようです。そんな方におすすめしたいのが、Visaデビットを活用したVisaのタッチ決済。Visaデビットは使用後すぐに銀行口座から引き落されるので使いすぎを防止できて、お金の管理に最適。さらにVisaカードとレジにタッチ決済対応マークが付いていればタッチ決済が可能で、素早く支払いができます。
菅原県
[PR]提供：ビザ・ワールドワイド