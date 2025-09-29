クレジットカードにデビットカード、電子マネー、プリペイドカード、QR/バーコード決済……今や多くの人の生活になくてはならない「キャッシュレス決済」。キャッシュレス決済にまつわるあるある(!?)体験を漫画家兼イラストレーターの菅原県さんに漫画化してもらいました。

とあるユーザーの体験とは?

【漫画】気が付くと周りはみんな……

仕事仲間とのランチタイム。お会計の時に現金を数えていてモタついちゃったこと、皆さんも経験はあるのではないでしょうか? そして、見兼ねた同僚が、代わりにスマホのタッチ決済で支払ってくれるなど……。

数年前までは、財布が必需品だったのに、今ではスマホひとつで外出できる時代。なかでも便利なのが、Visaのタッチ決済。Visaカードをスマホに設定すれば、かざすだけでスピーディに支払い完了。もう財布を忘れても困らない。これからのキャッシュレス生活、始めてみませんか?

[PR]提供：ビザ・ワールドワイド