クレジットカードにデビットカード、電子マネー、プリペイドカード、QR/バーコード決済……今や多くの人の生活になくてはならない「キャッシュレス決済」。キャッシュレス決済にまつわるあるある(!?)体験を漫画家兼イラストレーターの菅原県さんに漫画化してもらいました。
とあるユーザーの体験とは?
【漫画】利用上限金額を設定したおかげで……
キャッシュレスが主流になってきている今、お子さんの成長に合わせて、お小遣いの渡し方を変えるご家庭は多いのではないでしょうか? そこでおすすめしたいのは、満15歳以上であれば持つことができる※、Visaデビット。
お子さんがVisaデビットで支払うたびに、紐づいている銀行口座からすぐに利用金額が引き落とされるので、お子さん自身が口座残高とにらめっこしながら、お金の管理を学ぶことができます。また、1日の上限金額も設定できるので、使いすぎも防止可能です!
※発行可能な年齢に関しては、発行金融機関によって異なる場合があります
「Visaデビット」は、使うたびに銀行の口座から引き落とされるので、現金に近い感覚で利用でき、お金の管理がしやすい点が特徴。口座残高が利用上限となり、必要であれば利用限度額を自分で設定することもできます。つまり、使いすぎ防止につながるので「キャッシュレスだとつい無駄遣いしがち」という人におすすめの支払い方法なのです。
菅原県
