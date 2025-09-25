クレジットカードにデビットカード、電子マネー、プリペイドカード、QR/バーコード決済……今や多くの人の生活になくてはならない「キャッシュレス決済」。キャッシュレス決済にまつわるあるある(!?)体験を漫画家兼イラストレーターの菅原県さんに漫画化してもらいました。

とあるユーザーの体験とは?

【漫画】利用上限金額を設定したおかげで……

キャッシュレスが主流になってきている今、お子さんの成長に合わせて、お小遣いの渡し方を変えるご家庭は多いのではないでしょうか? そこでおすすめしたいのは、満15歳以上であれば持つことができる※、Visaデビット。

お子さんがVisaデビットで支払うたびに、紐づいている銀行口座からすぐに利用金額が引き落とされるので、お子さん自身が口座残高とにらめっこしながら、お金の管理を学ぶことができます。また、1日の上限金額も設定できるので、使いすぎも防止可能です!

※発行可能な年齢に関しては、発行金融機関によって異なる場合があります

