上司との関係は、働く人の幸福度やキャリア意識を大きく左右します。厚生労働省が公表した令和5年度版「職場のハラスメントに関する実態調査」によれば、労働者の19.3%が過去3年以内に「パワーハラスメントを受けたことがある」と回答しています。

こうした数字は、誰もが“当事者”になり得る現実を映しています。指導と圧力の境界、励ましと叱責のバランス──。上司と部下の関係に潜む小さなすれ違いが、職場の空気を大きく変えることもあります。

今回は特別回。仕事の指示がゆるゆるな上司のエピソードを抜粋し、漫画で紹介します。

【漫画】ガバガバ上司のスマホ代が予算超過すぎる

やたら細かい上司も困りますが、ゆるゆるガバガバな上司にも頭を抱えてしまいますよね。もっとも他人のことなら分かるのに、自分のことは意外に見えないもの。改めて我が身を振り返ってみると、気づかないムダがあちらにもこちらにも……なんてことがあるかもしれません。

そうしたムダの中でも、見直しによって改善しやすいのが“通信費”です。自分に合った料金プランを選んでムダをなくし、月々の出費を抑えれば大きな節約につながります。といっても通信各社の料金プランは多様化＆複雑化し過ぎて「どれを選べばいいのか分からない！」となってしまいがち。

そこで注目したいのが、シンプルで自由度の高い料金プランを提供している「IIJmio」です。IIJmioは、ドコモやauなどの大手キャリアから通信回線を借り受け、独自サービスをプラスしてお得な料金で提供するMVNOと呼ばれる通信事業者。国内で初めてインターネット接続サービスを提供開始したIIJ（株式会社インターネットイニシアティブ）が運営しており、MVNOの中でも歴史と実績のある老舗ブランドです。

技術力の高さも強みで、2019年には国内のMVNOとしては初めて個人向けにeSIMサービスを提供開始。ユーザーからも高い支持を得ており「SIMカード契約数シェアNo.1（出典：MM総研 国内MVNO市場規模の推移 2025年3月末より）」や「2025年 オリコン顧客満足度®調査 格安スマホ 第1位」などの受賞歴を持っています。

そのIIJmioが提供しているスマホ向けプランが「ギガプラン」です。特徴は“わかりやすさ”。用途に合わせて「SIMの機能」を音声、SMS、データの3種類から、「データ量」を2～55ギガの8種類から選んで組み合わせればOK。たとえば「音声通話やSMSは必要だけど、Wi-Fiを使うことが多いからデータ量は4ギガ程度あれば十分」なら音声SIM＋5ギガのプランを、「音声通話はいらないけど、その分データは10ギガ以上使う」ならデータSIM＋15ギガのプランという具合です。

月によって使うデータ量に波があっても、余ったデータ量は翌月に繰り越せます。また、家族など同一名義の別回線とデータ量を合算できる「データシェア」や、必要な分だけ同一名義の別回線にデータ量をプレゼントできる「データプレゼント」などの機能があり、ムダになりにくいのもうれしい部分。もちろん通話定額などの使い勝手に優れるオプションも用意されています。





なお、「SIMの機能」のうち音声とデータに関してはカードで提供される物理SIMに加え、スマホ内蔵のチップに契約情報を記録するeSIMも選択可能。eSIMの場合は思い立ったときにオンラインですぐ手続き＆開通できるなところも魅力的なポイントです。

IIJmioでは料金プランの提供だけでなく、ユーザー向けに端末の販売を行なっており、最新モデルからほかでは手に入らない限定モデルまで40種類以上をラインアップ。中古良品なども取り扱っており、人気モデルをリーズナブルに手に入れられる場合があるので要注目です！

さらに、他社からMNPで乗り換えた場合、スマホを同時購入すると端末代が割り引かれて、2,480円から端末を手に入れられる「スマホ大特価セール」が3月31日まで実施中。「iPhone SE(第3世代) [64GB]」の中古良品が2,480円で手に入ります。

25ギガ＋10分かけ放題が月額700円!? お得なキャンペーン実施中

漫画では、主人公がガバガバ上司に「25ギガで月額700円」というプランを提案していましたが、実はリアルにあるプランなんです。IIJmioでは3月31日までの期間限定で「ハッピープライスキャンペーン」を実施しており、その特典を適用することで最大6カ月間※、音声SIM＋25ギガ＋10分かけ放題を月額700円（税込）で利用できます。

※ 「ハッピースマイルキャンペーン」および「ハッピープライスキャンペーン」を併用した場合。「ハッピースマイルキャンペーン」は2025年11月21日から終了日未定で実施しています

ちなみに15ギガプランは3月1日に新料金1,600円（税込）に価格改定されたので、キャンペーン適用期間終了後もこれまでよりリーズナブルです。もちろん、そのとき他のプランに変更することも可能。契約期間の縛りなど、複雑な条件がないのもIIJmioならでは。

さすがに、ガバガバ上司のようにスマホ代を月30,000円も使っている人は少ないと思いますが、スマホ代のムダは自分ではなかなか気づきにくいもの。IIJmioなら、使い方に合わせてSIMの機能やデータ量を選べるギガプランなどで、今現在の使い勝手をあまり変えずに通信費だけを賢く抑えられます。

さらに音声SIM＋25ギガ＋10分かけ放題を700円（税込）で最大6カ月間利用できるキャンペーンや、初期費用が割安となるキャンペーン（2026年10月31日までを予定）を実施しているeSIMを上手に使えば、ムダを減らしてスマホ代をグッと節約することが可能。この機会に、一度ご自身のスマホ代も見直してみてはいかがでしょうか。

