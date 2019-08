システムに業務を合わせる――業務標準化を目的にしてこうした IT 変革を推し進める企業が増えています。ただ、全ての業務を標準化すべきかというと、そうではありません。商品開発やマーケティングといった企業価値を左右する領域は、リソースを集中させてでも業務にシステムを合わせる。そしてこのリソースを捻出するために、汎用的な業務領域の標準化を進めていく。こうした "選択と集中" が、先に挙げた IT 変革では求められるのです。



飲料、食品、調味料の大手総合メーカーであるカゴメ株式会社 (以下、カゴメ) は、2018 年度より進めている基幹システムの SAP S/4 HANA 移行の中で、この IT 変革を推進しています。同社はプロジェクトを通じて、従来の SAP ERP 6.0 環境に存在していた 1,000 以上ものアドオンの数を 100 未満にまで削減。経理や会計、人事、購買に関わるおよそ 91% の業務を標準化しました。さらに、同社では SAP S/4 HANA の本番環境として、Microsoft Azure を利用。 IT の標準化やクラウド化で得たリソースを商品開発やマーケティング領域に割り当てることで企業価値をいっそう引き上げていくことが目指されています。