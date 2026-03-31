近年、画像生成AIが大きく進化し、多くの人が使うようになっています。しかし、「思い通りの画像を生成できない……」「プロンプトの作り方がわからない……」「そもそも、生成AIに興味はあるけど使い方がわからない……」など、そんな悩みを抱えているあなた。―――そのお悩み、解決できるかもしれません。

今回は、Webデザイナーの竹沢朱莉さんをお招きし、デザインの制作現場でよくあるお悩みを伺いながら、AI講師の柳谷智宣さんに生成AI「Adobe Firefly」や「Nano Banana」を活用した実践的なテクニックを教えてもらいました。

実は、時間がかかって困っていた作業も、AIをうまく取り入れることで、驚くほどスムーズに進められるようになることもあります。今日からすぐに使えるテクニックが満載ですので、ぜひ参考にしてみてください。

PROFILE

画像生成AIに興味はあるけど、業務活用の方法がわからない

柳谷さん こんにちは。AIの活用方法を紹介させていただくライターの柳谷です。今日は、画像生成AIを業務で使うための機能やヒントをいろいろと体験してもらいます。最初に、自己紹介をお願いします。

竹沢さん Webデザイナーの竹沢と申します。主にホームページやバナー、名刺、ロゴなどを制作しています。素材などを編集する際は、「Photoshop」や「Illustrator」などを利用しています。最近は、「Figma」や「Canva」なども使いながら、案件にマッチするように組み合わせています。

柳谷さん 竹沢さんは現在、生成AIは使っていますか。

竹沢さん はい、生成AIにはすごく興味があって、ChatGPTはアイディアの壁打ちなどに使っています。PhotoshopやIllustratorにもAI機能が色々入ってきているので、少し使ってみたことはありますが、正直全然うまくいきませんでした……。なので、素材の作成や編集には使いこなせてはいないですね。

柳谷さん どんな風にやって、上手くいかなかったのでしょうか？

竹沢さん 画像の一部を生成しようとすると、そこだけ幻想的になってしまったり、うまく指示できず、思ったようなものが仕上がりませんでした。相手が人間でないぶん、ニュアンスを伝えるのが難しくて、うまく作業効率アップにつながらないんです。

柳谷さん それはちょっともったいないですね。

竹沢さん はい、もったいないなって思います。なので、今日教えてもらって、使いこなしていきたいです。

柳谷さん ところで、画像生成AIを使う前にお聞きしたいのですが、生成した画像の著作権などは、普段どのように意識されていますか？

竹沢さん 著作権にはもちろん気を付けていて、クライアントから提供される素材以外は、画像素材サイトから購入することが多いです。ただなかなか思い通りの素材がない時もあるので、生成AIで作りたいと思うこともありますが、やっぱり怖くて手を出せていない感じです。

柳谷さん 確かに、どんなデータを学習しているかもわからないし、プロンプトによっては著作権に抵触するような画像が出てくることもありますよね。そんな時は、Adobeの画像生成AI「Firefly」がおすすめです。Adobeがきちんと権利を持っている画像や、著作権が切れたものだけで学習しているから、生成された画像が既存の著作物と類似し、著作権侵害のリスクが生じる可能性が低く、商用利用に安心して使える設計になっています。（詳しくは公式サイトをご確認ください）

竹沢さん それは、すごく安心できますね！

柳谷さん では、さっそく始めましょう。

テクニック1 プロンプトはギャラリーを

参考にするべし

柳谷さん 先ほどプロンプトの書き方がわからない、と仰っていたのですが、そんな時はギャラリーを参考にするのも一つの手です。たとえば、Fireflyのギャラリーにもユーザーが作った多数の作品が公開されていて、サムネイルをクリックするとプロンプトを確認できるのです。

竹沢さん そうなんですか！ それはすごくいいですね。

柳谷さん ではちょっとバナーに使えそうな男性の画像を作ってみましょうか。欲しい画像を生成するには、明確に、具体的にプロンプトを作成します。欲しい要素を羅列するだけでもOKです。

●プロンプト

日本人の20代男性、ビジネスパーソンがスーツを着てガッツポーズをしている。カメラ目線。上半身のアップ。背景はビル街。

竹沢さん 人物の画像が欲しいことはよくあります。素材サイトを利用するのもいいのですが、それだと他のサイトと被ることがあるんですよね……。

柳谷さん そんな時こそAIですよね。他の人と被ることもありませんし、肖像権もスキャンダルも気にしないでいいです。

竹沢さん あ、生成できましたね。すごい！ ちゃんとリアルな人物の画像になっていて、便利ですね！

テクニック2 画像素材のサイズが合わないときは

「生成拡張」「生成アップスケール」

柳谷さん ほかにも、何か業務でよくある困りごととかはないですか？

竹沢さん クライアントから提供される画像素材が縦位置のことがあって、その画像を横位置で使いたいときに困りますね。Webサイトはレスポンシブ（PC・スマホなど異なる画面幅に合わせ、レイアウトが自動調整されるデザインのこと）に作るので、PC・スマホそれぞれで見る素材を用意する必要があります。そんな時に、素材の横幅が足りないことがあるんです。

柳谷さん そんな時は、「生成拡張」機能がおすすめです。「編集」画面から「生成拡張」を選ぶだけです。





竹沢さん すごく自然な感じになりましたね。すごいです。場合によっては被写体に寄ったカットばかりのこともあります。「もう少し引きで撮ってくれれば対応できるのに」と思っていましたが、そんな時にこの機能が役に立ちそうですね。

柳谷さん 好きなアスペクト比で生成拡張できますし、ここからさらに拡張することもできます。ところで、この画像は250万画素くらいですね。画像の解像度が低い場合はどうしていますか？

竹沢さん 普通に拡大すると粗くなるだけなので、結構手間のかかる方法で調整して対応しています。

柳谷さん そんな時に便利なのが「生成アップスケール」です。画像を拡大しつつ、生成AIでディティールを補完するので画像劣化を最小限に抑えられます。ワンクリックで、2倍もしくは4倍にできます。

竹沢さん これは、ありがたいですね！ 私が作業する時はとても手間がかかりますし、細かい修正が多数発生します。それでも写真によってはうまくいかないこともあるので、このアップスケール機能はかなり便利そうです。

テクニック3 細かいニュアンスは参考画像で伝える

柳谷さん 次にご紹介したいのが、思い通りの構成で画像を生成する方法です。どうしてもテキストで指示するだけだと、うまくいかないことがありますよね。

竹沢さん そうですね。なので、チームにはイラスト担当の人がいて、手で描いています。

柳谷さん 確かに、人が描けば間違いありませんが、実は画像生成AIも参照画像をアップロードすることで、構成をコントロールできるんです。例えば、こんな落書きのようなラフをFireflyにアップロードして参照させ、「リビングルームの画像」と入力すればいいのです。

柳谷さん 同じように、白黒の文字をFireflyにアップロードして、雲の上に浮かぶような写真もすぐに生成できます。Webサイトでも、イメージカットとして使えそうですよね。ちょっとした素材であれば、生成AIで作ることで外注せずに済みます。コストの問題というより、時間を短縮できるメリットが大きいですよね。いかがでしょう。

竹沢さん これは、とても便利そうです。Photoshopで作れないことはないと思いますが、1カットに労力をそこまでかけていられないので助かります。

ワンポイント プロンプトに「高解像度」と入れると、生成される画像がより精細で高品質な画像になる傾向があります。画像サイズが変わるわけではないのですが、おまじないのような感じで入れている人が多いとのこと。

テクニック4 絵心なしでも解説画像が手軽に生成できる

柳谷さん 他に興味のある画像生成AIありますか？

竹沢さん 最近、Nano Bananaにとても興味があります。SNSで生成した画像を見ますが……すごいですよね。

柳谷さん では、使ってみましょう。Nano BananaはGoogleが提供している画像生成AIですね。Geminiでは、最新のNano Banana 2が使えるようになっています。ユーザーの意図をくみ取ることができ、日本語の描画性能が高いのも特徴です。

柳谷さん 例えば、難しい論文やホームページなどを読み込ませて、1枚の解説画像にしてくれます。私も執筆する記事に使ったりしています。例えば、相対性理論の解説画像を描いてもらいましょう。

●プロンプト

手描きイラスト風のインフォグラフィックスを作成してください。背景は罫線の入っているノートで、テーマは「相対性理論の基本」です。

竹沢さん すごーい！ 想像以上に、きれいに書いてくれるんですね。でも、ここ1文字変ですね（笑）。

柳谷さん そんな時は、Gemini上で丸く囲み、修正指示を日本語で入れるだけですぐに対応してくれます。

竹沢さん これまでPhotoshopを駆使して修正していました。noteを書くときとかに、こういう説明画像が欲しいことがあるので、これからはNano Bananaで作ろうと思います。

テクニック5 自分のキャラの4コマ漫画を作成!?

柳谷さん では最後に、竹沢さんを登場させた4コマ漫画作成にチャレンジしてみましょう。まずは、写真を撮り、それをGeminiに読み込ませます。そのうえで、Nano Bananaにキャラクター化してもらいます。

●プロンプト（キャラ作成）

添付した女性のデフォルメした、2等身のアニメキャラを生成して

竹沢さん すごい、可愛いですね！（笑）。実は茶色い猫を飼っているんですけど、その猫との4コマ漫画にしてください。

柳谷さん 了解です。せっかくなのでネタもGeminiに考えてもらいましょう。

●プロンプト（漫画作成）

自宅で彼女が茶色の猫と戯れていて、猫がいたずらする4コマ漫画の台本を作成してください。

竹沢さん わあ、本当に4コマ漫画みたいになっていますね！ 猫が可愛いですっ！

柳谷さん 今日の画像生成AI活用テクニック、いかがでしたか？

竹沢さん 素晴らしいです。こんなに簡単に作れるとは思っていなかったので、とても勉強になりました。特にギャラリーでプロンプトを学んだり、参照画像を元にイメージした画像を生成したりするのは、すぐにでもチャレンジしたいです。漫画も作ってみたいですね。色々と試してみて、しっかり仕事でアウトプットしていきます！

ノートPCなのにハイパワー 「DAIV R4-I7G50WT-B（DAIV 10周年記念モデル）」 今回、竹沢さんに使ってもらった、マウスコンピューターの「DAIV R4-I7G50WT-B」。14型ノートPCで、パワフルなCPUのCore i7に加え、動画編集や3D作業を快適にこなす「GeForce RTX 4050 Laptop GPU」を搭載しています。また、この性能を備えながら約1.41kgという軽さとバッテリーが約10時間（動画再生：約6時間）というのも特徴です。 従来の高スペックPCは冷却機構の都合で重く無骨になりがちでしたが、本モデルは洗練されたホワイトカラーを採用し、カフェやクライアント先など場所を選ばずクリエイティビティを発揮できます。また、Thunderbolt 4を搭載しており、高速なカードリーダーや外付けSSDなど豊富な周辺機器との連携が可能で使い心地がよい、スマートな一台です。 加えて、クリエイターの声を元に作られた“DAIV”の10周年を記念したモデルで、下記のクリエイティブソフト3点付属するので、初めての創作活動スタートにもおすすめです。 【写真/動画編集ソフト】

Adobe Photoshop Elements & Premiere Elements 2026 3年ライセンス版

※ダウンロードコード付属

Adobe Photoshop Elements & Premiere Elements 2026 3年ライセンス版 【写真/音声/ビデオ/映像用色編集ソフト】

CyberLink Director Suite 365 1年ライセンス版 ※定期契約型プラン

CyberLink Director Suite 365 1年ライセンス版 ※定期契約型プラン 【動画編集ソフト】

Filmora 15 永続ライセンス版 持ち運びが多いクリエイターにぴったりの一台なので、ぜひチェックしてみてください。 もっと知りたい方はコチラ DAIV10周年特設サイトはコチラ

柳谷さん 充実したインターフェースで「拡張性の高さ」と「実用性」を備えているのもポイントです。ノートPCの多くは、メモリやストレージの増設ができないのですが、本モデルは最大64GBメモリ、最大8TBストレージまで拡張できます。

竹沢さん Photoshopとか重いソフトを使うことが多いので、パワフルなのはいいですね。メモリも最低32GBは欲しいですし、高性能なのは頼りがいがあります。このパームレストやタッチパッドも操作しやすくていい感じです。押し心地が気持ちいいです。

柳谷さん 手に取ってみてどうですか？

竹沢さん すごいです。これだけの機能がついているとは思えないぐらいコンパクトですね。あと、白いボディがめちゃめちゃ可愛いですね。好みもありますが、私の家に置くことを考えると、真っ黒なパソコンより、白い方がなじみやすいと思います。

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柳谷さん では今日を改めて振りかえっていかがでしたか？

竹沢さん AIに対するイメージがかなり変わりました。そんなに堅苦しく難しくなくて、親近感が持てました。AIは私にはいらないかな、と思っていたので、こうやって楽しみながら学ばせていただけて、かなり印象が良くなりました。

柳谷さん それはうれしいです。今後もぜひ生成AIを上手く取り入れてみてくださいね。本日はありがとうございました！

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今日から使えるAI生成活用テクニックがたくさんあったので、まずは小さなことでもぜひ試してみてはいかがでしょうか。また相棒となる大事なPCに悩む人もDAIVなら、安心してデビューできるはずなので、この新生活のタイミングをきっかけに、ぜひチェックしてみてください。