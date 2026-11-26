[取材先]アイコム株式会社（大阪府）

本記事は2026年9月時点の情報を基に作成しています。

アマチュア無線機の開発・製造から始まったアイコム株式会社。創業以来、電波を使って音声や情報をやりとりする無線通信に欠かせない「高周波技術」を軸に、船舶用、航空用、業務用へと事業を広げ、現在は約180の国と地域に製品を届けています。

その歩みを支えてきたのは、大きな市場を追うのではなく、自社の強みが生きる市場を選ぶ姿勢です。現場ごとに求められる性能や使い勝手を見極め、技術と現場対応力を磨きながら、次の市場を切り拓いてきました。

いま同社が目指すのは、無線機を届けるだけでなく、現場の課題を解決するシステムやサービスへと事業を広げること。ニッチ市場で培った強みをどう生かし、中期経営計画2030のスローガン「アイコムを100年企業へ」の実現に向けてどのような変革を進めるのか。代表取締役社長の中岡 洋詞氏に、オリックス 大阪事業法人営業第一部 第二チーム長の髙品 悟がお話を伺いました。

米国国防総省も採用。世界が認めた技術力と品質

代表取締役社長 中岡 洋詞氏

……まずは創業の経緯と、その後の事業の広がりについてお聞かせください。

中岡氏：1954年に医療機器メーカーの下請けとして創業。創業者の井上 徳造が趣味のアマチュア無線を事業にし、1964年の会社設立以降、無線機器を開発・製造し、無線通信の基盤となる「高周波技術」を事業の核としてきました。

事業拡大にあたっては、大手メーカーとの競合を避け、培った技術を生かせる漁船やプレジャーボート向けの船舶用無線に参入。その後、航空用、業務用へと事業を広げ、現在は防災・医療から飲食・小売まで、幅広い現場向けの無線機・無線システムを世界の約180の国と地域に提供しています。

……そのような技術基盤の上で、ヒット商品はどのように生まれてきたのでしょうか。

中岡氏：創業者の井上は、アマチュア無線のユーザーでありエンジニアでもありました。設計者自身がユーザーだったからこそ、求められるものを理解していたのです。

その象徴が、1980年に発売され、初期の世界的ヒット商品となった携帯型VHFトランシーバー「IC-2N」です。当時はスイッチで数種類の周波数にしか切り替えられない製品が主流でしたが、IC-2Nはダイヤルで幅広い周波数を容易に設定でき、市販の乾電池でも動きました。「IC-2N」をベースにした業務用無線機「IC-H16」は、充電が難しい山火事の現場で長期間活動する米国の消防士らに支持され、海外市場での認知を広げる一助となりました。

……中岡社長ご自身が米国赴任時代に主導された、米国国防総省からの大型受注も、業務用市場を広げる転機になったそうですね。

中岡氏：当社は1970年代から海外展開を進め、ヨーロッパや米国でも販売網を築いていました。1990年代前半には、海外子会社の中で米国の販売会社が最も大きな規模になっていました。私は入社10年目に、その米国拠点で経験を積むために赴任しました。

約1年半かけて全米の販売現場や製品の使用現場を回り、自社製品と競合品の使われ方を確かめました。その中で、当社製品は性能・堅牢性で競合品に引けを取らないどころか、むしろ優れていると確信しました。

そんな中、米国国防総省が無線機の提案を募っていることを知りました。現地で製品の性能や堅牢性を確かめていた私は、当社製品にも十分に勝算があると考え、日本の本社に相談しました。ところが、本社は慎重な姿勢でした。軍の規格「ミルスペック」※を満たすには、用途に合わせた開発に2年かかるというのです。

それでも、私はこの機会を逃したくありませんでした。既存製品でミルスペックを満たせることを証明できれば、提案の可能性はある。そう考え、現地の第三者機関で試験を実施しました。結果は合格。そのデータを携えて国防総省に提案し、現場のニーズに応える姿勢を訴えました。

さらに追い風となったのが、国防総省で発注先の決定に関わる方の1人がアマチュア無線家で、雑誌広告を通じて当社製品を知っていてくれたことです。発注先を決める会議で「アイコムなら従来の5分の1の価格となり、これまでと同じ予算で5倍の人数に配備できる。これで無線機を持たずに亡くなる兵士や職員が減る」と推してくれたことが、受注への足がかりになりました。

その後、パナマでの実地試験を経て採用が決まり、受注額は複数年で計40億～50億円規模だったと記憶しています。この実績が信頼につながり、米国に加えて中南米やカナダ、アジアへと業務用製品を広げるきっかけになりました。

※ ミルスペック：MIL-SPEC（Military Specification）。米国国防総省が定める、軍用の装備品などに求められる性能・品質・試験方法に関する規格。軍での使用環境を想定し、耐久性などを確認するための基準。

大きな市場より、勝てる市場を選択。独自の競争優位性を築く

……業務用市場を広げる一方、1990年代以降に急速に普及した携帯電話やPHSの市場には参入しませんでした。なぜでしょうか。

中岡氏：創業者の井上が社長だった頃、携帯電話・PHS市場への参入を真剣に検討しました。市場規模は魅力的でしたが、大量生産を前提とする事業モデルは、当社の工場体制や販路に合いませんでした。悩んだ末に、大きな市場を追うのではなく、自社の強みを生かせる領域に注力すると決めました。

携帯電話が普及しても、無線機の需要はなくならないと考えていた、というのもあります。無線機は、ワンプッシュで多くの人に一斉に連絡できます。そのため、レストランや警備など、チームで連携して動く職場で重宝されています。

さらに、携帯電話は基地局などのインフラがなければつながりませんが、端末同士で直接通信するタイプの無線機なら、通信可能な範囲内であれば、基地局を介さずに連絡を取り合えます。災害時に最初につながったのが無線機だった、という例もあります。

無線機市場は、携帯電話ほど大量に売れる市場ではありません。用途ごとに求められる機能や仕様が異なるため、大量生産による規模のメリットを得にくいのです。ただ、その特性が、大手メーカーにとっては参入障壁にもなります。

当社は、そうした市場ごとのニーズに応える製品を1つずつ積み重ね、幅広い製品群を持つ独自のポジションを築いてきました。現在、売上高の85％を、船舶用、航空用、業務用などのアマチュア無線機以外の事業分野が占めています。2025年3月期の連結売上高は約375億円で、3期連続で過去最高を更新しました。

「無線機のとなり」へ、着実に事業を拡大。100年企業を見据えた挑戦

……今後、事業を広げる領域は、どのように見つけていくのでしょうか。

中岡氏：成長戦略の根幹は、「無線機と、そのとなり（周辺市場）」への展開です。無関係な領域へ飛び込むのではなく、すでに信頼を得ている現場で、当社の技術や対応力を生かせる領域を探します。

その手がかりを見つけるのは、顧客の現場を知る営業担当者だと思っています。私自身、営業として当社の無線機を1台1台売る一方で、同じお客さまに他社が当社の無線機よりはるかに高額な、1つ数百万円単位の製品やシステム、サービスを納めるのを見て、悔しい思いをしたことがあります。だから営業担当者には、「自分たちが売ったものの隣を見てほしい」と伝えています。そこに当社の技術を生かせる可能性があるからです。

……「無線機のとなり」は、具体的にはどのような形で広がっていくのでしょうか。

中岡氏：目指しているのは、無線機という製品単体ではなく、現場の課題を解決する仕組みやシステム全体を提供することです。

例えば、既存の通信システムと当社の無線システムをつなぐことで、お客さまの課題解決に貢献します。

こうした「つなぐ」仕組みに役立つのが、当社が独自に培ってきたゲートウェイ技術です。メーカーや通信方式が異なる無線機や電話設備など、対応する機器を相互につなぐことで、既存の設備を生かしながら新しい機能を加えられます。病院や介護施設であれば、すでに使われているナースコールなどと連携し、スタッフ間の連絡に役立てることも考えられます。

また、現場の声をより確実に伝える技術開発にも取り組んでいます。その1つが、スマートフォン向けのAI搭載インカムアプリ「ICOM CONNECT」です。スマートフォン同士での通話や複数人への一斉連絡に加え、アイコム製IPトランシーバーとも連携できるため、既存の無線機を生かしながら、現場に合わせた通話システムを構築できます。無線機を置き換えるのではなく、その役割を広げる存在として位置づけているのも、「無線機のとなり」という発想と重なる部分です。

さらに、通話内容をリアルタイムで録音・文字起こしする機能を備えています。例えば工場では、機械音のために聞き取りにくかった会話を後からテキストで確認でき、聞き漏らしの防止や業務の引き継ぎに役立ちます。

こうした独自技術を軸に、既存設備を持つメーカーなどと連携しながら、事業領域を着実に広げていく。その積み重ねが、「中期経営計画2030」で掲げる100年企業への道につながると考えています。

＜取材を終えて＞

オリックス株式会社 大阪事業法人営業第一部 第二チーム長 髙品 悟

取材を通して強く印象に残ったのは、同社がもはや単なる無線機の製造・販売にとどまらず、無線機を起点としてさまざまなソリューションを提案する企業へと進化している姿でした。

また同社が培ってきた独自の高周波技術は、防災や医療といった、日本や世界にとって不可欠な領域を支えるものでもあります。強みを生かしたオープンな共創の先に、どのような新たな価値を生み出していくのか。今後の展開に、大きな可能性を感じる取材となりました。

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