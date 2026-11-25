子どもにプレゼントを贈るなら、お子さん自身が本当に夢中になれるものを選びたいですよね。でも、年齢に合うおもちゃがたくさんあるなかで、「わが子に合うもの」を見つけるのは意外と難しい……。そこで今回は、2組の親子がボーネルンド六本木ヒルズ店を訪問！ さまざまなおもちゃで実際に遊びながら、子どもたちの“好き”を探しました。遊ぶ姿を見守りながら見えてきた、新たな一面とは？

プロフィール

Kちゃん（6歳）

家では携帯ゲーム機で遊ぶことが多いが、レゴやブロック、積み木などでイチから何かを作ることも得意。

Mちゃん（4歳）

体を動かすことが好きで、自転車やトランポリン遊びを楽しんだり、スケートボードにも興味があるアクティブタイプ。

Hちゃん（8歳）

最近は、家庭ではタブレットを見る機会が増えているが、磁石ブロックで立体を作り上げる作業も好き。

Oちゃん（2歳）

虫や恐竜、車など、生き物や動くものに興味津々。自宅では小麦粉粘土で遊ぶことも。

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ボーネルンド六本木ヒルズ店 孫竹店長

「うちの子には何が合う？」クリスマスプレゼント探しのためにボーネルンドへ行ってみた

今回2組の親子が訪れたのは、六本木ヒルズ内にある、ボーネルンドショップ六本木ヒルズ店（本店）。店内には実際に試せるあそび道具がたくさん並んでいます。

多彩なあそび道具が並ぶなか、子どもたちはそれぞれ興味のあるアイテムを見つけて、すぐに遊び始めました！

一緒に来店したパパとママは、「家にはおもちゃがいろいろあるけど、あまり遊ばなくなったものもあるんです。何を買えば長く楽しめるのかわからなくて……」「子どもたちの遊びの可能性が広がるものを選びたいです」といった声も。日頃からおもちゃ選びに試行錯誤していることを教えてくれました。

そんななかで、六本木ヒルズ店孫竹店長は、パパ・ママとの会話や実際に遊ぶ様子から、子どもたちの好きなものや得意なことをさりげなく引き出し、それぞれの興味に合いそうなあそび道具を提案していきます。

すると、子どもたちは夢中になって手を動かし、遊びを展開させ、弾むような表情を見せ始めました！ この変化を見て、パパとママたちは驚きを隠せない様子。

ボーネルンドには、孫竹店長のように、保護者との会話やお子さまの遊ぶ様子を見守りながら、それぞれの興味や関心、特性に合ったあそび道具選びをサポートするインストラクターが全店舗に常駐しているのです。

そのため、年齢や性別だけで判断するようなおもちゃ選びではなく、その子自身が心から楽しめるおもちゃに出会える確率が高いのです。

人気玩具で実際に遊び、子どもの“好き”を発見

4歳のMちゃんが最初に遊び始めたのは、「ピッツァ・オーブンセット」。ピザ生地にピーマンやサラミなどのトッピングをもりもりとのせて、オーブンに入れ、焼き上がりをピザカッターで切るところまでウキウキと楽しみました。

ママとおままごとを楽しみながら、お世話をするようなやり取りに夢中になっていたMちゃん。

「お世話する遊びも広がりそう！」と感じた孫竹店長が、「ワンちゃんのお世話もできるよ」と提案すると、今度は、こいぬのぬいぐるみやキャリー、お世話グッズのセット「マイ・ペット こいぬのテリア」に手を伸ばし、ワンちゃんにごはんをあげたり、くしで毛並みを整えたり。最後は「できた！」と言葉にして、達成感たっぷりの笑顔を浮かべていました。

Mちゃんの2歳年上のKちゃんも、ワンちゃんのお世話遊びを一緒に楽しみ、こいぬを毛布でくるんであげるなど姉妹で協力し合います。

そして、Kちゃんは黙々と集中して取り組むあそびも得意。グラグラと揺れる木の上に大小のリンゴをのせる「ドキドキ！アップル・バランスツリー」を真剣に行い、リンゴがなかなか落ちない様子を「ママ見て！」と、胸を高鳴らせています。

そして今度は、手先を器用に動かしながら「どうやったら倒れないかな？」と試行錯誤するKちゃんの姿を見て、「自分の手で思い通りの形をつくる楽しさも好きかもしれない」と感じた孫竹店長が、磁石ブロック「マグ・フォーマー ディスカバリーBOX」を提案。

Kちゃんはブリッジやタイヤをつけたおうちなどを自由な発想でどんどん組み上げ、大作づくりに夢中になっていました。

KちゃんとMちゃんが遊ぶ姿を見て、ママは意外な発見があったようで……。

ママ 遊び始める前は、KとMの反応は逆だと思っていました。たとえば、家ではMは1本のドラマを集中して見るけど、Kは短いショート動画のほうを好みます。 なので、Mのほうが集中型かと思っていたら違いましたね。Kがマグ・フォーマーであんなに大きなものを作れるとは思いませんでした





店長と一緒に新しい遊びに挑戦

そして、もう1組のお子さんもあそびに夢中！ 孫竹店長は、おもちゃを提案する前に、保護者へ普段どんなあそびを楽しんでいるのかをヒアリング。

その内容を踏まえながら、Oちゃん（2歳）は、孫竹店長と一緒に「かんてんネンドStudio はじめてのどうぐセット」にチャレンジ。寒天が原料の粘土を店長がビヨ～ンと伸ばし、「ヘビだ！」と言って見せると、にっこり。

Oちゃんはふだん、虫や恐竜といった生き物、そして車などの動くものに興味を示すことが多いのだとか。自分も真似をしてヘビを作り始め、「みどり！」「きいろ！」と、知っている色をハキハキと教えてくれました。

その後、おままごとコーナーの「キッチンセンター」に移動すると、バナナをお皿にのせて、パパに「どうぞ！」と渡すなど、目を輝かせながら遊びます。

Oちゃんのお姉ちゃん、Hちゃん（8歳）が没頭したのは、ソーイングキット「ぬいぐるみポシェット」。安全なプラスチック製の針を使って、穴が開いている部分に糸を通す仕組みで、はじめてでも「できた！」という達成感を得やすいキットです。

磁石ブロック「マグ・フォーマー」で遊ぶことも好きなHちゃんに、孫竹店長が「ものを作る作業が好きそうだね」と提案したところ、真剣に取り組みました。

「針と糸を使ったのははじめてで、おもしろい！」と、最後まで集中力は途切れず。お子さんたちの様子を見ていたパパとママは驚くばかりです。

パパ Oは人見知りをするのですが、遊んでいるうちに慣れて楽しんでいて、成長を感じました





ママ 家ではタブレットを見ることが多いHが、オフラインのあそびに集中して楽しむ様子を見られたことは新鮮でした。クラフトも好きなんだ！ と意外な発見もありました





子どもが選んだプレゼントは！？ 親が新たに発見した子どもの一面も！

さまざまなあそびを体験した子どもたち。一番おもしろいと思ったおもちゃを聞いてみると……、Mちゃんは「ピザセット」、Kちゃんは「マグ・フォーマー」。

Oちゃんは「かんてんネンド」。Hちゃんは「ぬいぐるみのポシェット作り」という感想が。それを聞いたママたちは、今年のクリスマスプレゼント選びの意識が変わったようで……。

ママ 今までは、子どもたちがパッケージやデザインを好むものを“ジャケ買い”感覚で購入してプレゼントすることが多かったのですが、これからは、子どもたちが夢中になれるものを試してから選びたいです。そのほうが、長く楽しめるように思います





ママ 今日の様子を見ていて、Oはおままごとも好きなんだな、Hは集中力が高くて手作り系が好きなんだなとわかったので、今後はそういうあそびも提案してみたいです。 店長さんのようなインストラクターのかたがいらっしゃるボーネルンドに来ると、子どもの新しい一面や興味を発見できる、充実した時間になりますね。子どもたちのあそびの可能性が広がるのだなと、感激しました





プロに聞く、失敗しないプレゼント選び

それでは最後に、今回子どもたち一人ひとりに合うあそび道具を提案してくださった孫竹店長に、プレゼント選びの際に大切にしたいことを聞いてみましょう！

孫竹店長 ボーネルンドのショップには、インストラクターが常駐しています。保護者との会話やあそぶ様子を通して、今どんなことに興味を持っているかを探り、それぞれに合ったあそび道具をご提案しています。 たとえば対象年齢が「3歳頃～」と表示されているあそび道具でも、子どもの発達や興味に応じて遊び方はどんどん発展させていきます。その子が興味を示せばどんどん試していただたいですね。 また、子どもにはそれぞれ個性や特性があるので、同じあそび道具でも夢中になるポイントや遊び方もそれぞれなんです。





孫竹店長 お客さまからは、『これで遊ぶとどういう能力が伸びますか？』『〇歳の子におすすめは何ですか？』といった質問をいただくこともありますが、同じ年齢でも夢中になるものは子どもによってさまざまです。 できれば、お子さんと一緒に実際に遊び、その子が『これ面白い！』と興味をもったものを選んであげるといいと思いますよ。オンラインショップも便利ですが、店頭では思いがけないお気に入りと出会うこともあります。 もちろん、大人の方だけでの来店も大歓迎です。私たちも、ついお話ししすぎてしまうことがありますが（笑）。 ぜひ気軽にご相談ください。お子さんのことを思い浮かべながら、プレゼント選びそのものも楽しんでいただけたらうれしいです。





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今年のクリスマスは、“子どもの好き”を見つけるところから始めよう

子どもが本当に夢中になるおもちゃは、カタログや写真だけではなかなかわからないもの。実際に遊ぶ姿を見ることで、保護者が気づいていなかった興味や個性が見えてくることもあるようです。

クリスマスプレゼント選びに迷ったら、まずはボーネルンドのショップで遊びながら探してみては？ きっと、わが子らしい“お気に入り”に出会えるはず！

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クリスマス限定商品や、今だけの限定特典も！

ボーネルンドでは、クリスマスシーズン限定の商品や特典を用意しています。オンラインショップや店舗では、購入金額に応じてプレゼントがもらえるキャンペーンを実施中。

税込6,600円以上のお買い上げでsiku社のミニチュアカー「Mercedes-AMG GT4」をプレゼントしています。数量限定のため、なくなり次第終了となります。

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