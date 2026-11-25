ヨーロッパ旅行に対して、憧れを抱いている人は多いでしょう。しかし一方で、長い期間休みを取らないと満喫できない、準備に不安を感じている人もいるのではないでしょうか。

そんな方に今こそおすすめしたいのが、スペイン・イタリアへの旅行。1週間前後の限られた期間でも、歴史のある街並みや芸術、美食などを堪能できるからです。特に2026年はサグラダ・ファミリアのメインタワーが完成し、スペインのバルセロナや南欧地域への注目度が高まっています。

今回は旅のプロである株式会社ジャルパックの企画担当者にインタビューを実施。9月に現地を視察したときに感じた魅力や、おすすめの場所などを教えてもらいました。

プロフィール

海外企画商品事業部 海外仕入企画第2グループ

アシスタントマネジャー 松田健人さん

入社してから海外旅行一筋。海外支店での勤務や、現在もツアーコンダクター(添乗員)として 定期的にツアーに同行することも。「マドリード・バルセロナ6日間」コースの企画を担当。 海外企画商品事業部 海外仕入企画第２グループ

チーフ 金子拓未さん

国内旅行の部署で勤務後、2026年4月から海外旅行を手がける部署に所属。学生時代はバックパッカーとして世界各地を訪れた。「イタリア・ハイライト8日間」コースの企画を担当。

次の旅行先の候補に! 海外旅行の動向と世界の注目スポットとは

――まず、最近の海外旅行の動向を教えてください。

松田さん 目的意識のある旅行の需要が増しています。円安などの影響もあり、海外旅行がしにくい雰囲気はあるでしょう。それでも「この時期・この地域でなければ見られないものを観光しよう」など、目的のあるツアーは比較的お申し込みが多いです。

――現地で注目したいものや体験したいことがはっきりしているお客さまが多いのですね。

松田さん こうした背景もあり、広く周遊するよりも一つの国を集中的に見る、というツアーが人気です。特に注目度が高いのがスペイン。サグラダ・ファミリアのメインタワーが2026年6月に完成したため、できたてホヤホヤの姿を見たい、とツアーに参加される方が多いです。

金子さん イタリアも人気の旅行先の一つですが、25年に一度の「聖年」を迎えた2025年からは、さらに注目されています。たとえば昨年は教皇選挙(コンクラーベ)を題材にした映画が公開されましたし、実際にバチカン市国でもコンクラーベが行われました。加えて2026年初頭にはミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックも開催されたことで、イタリア全土が話題になっています。

――先日は『JALヘルシンキ線で行く! ツアーコンダクター(添乗員)と巡る スペイン・イタリア』の予約が開始されました。なぜこの時期にスペイン・イタリアに行くツアーを企画したのでしょうか。

松田さん 現地での過ごしやすさが理由の一つです。ツアーは2027年2月以降に実施されますが、この時期の日本はまだ冷え込みが強い。しかしスペイン・イタリアともに2月でも比較的暖かく、過ごしやすい気候です。観光もローシーズンになるので、ほかの時期と比べると落ち着いて楽しめます。

現地を知り尽くした担当者が語る! スペインの最新情報

――ツアーを企画するにあたって、9月に現地視察をしたそうですね。松田さんが訪れたスペインの様子はいかがでしたか?

松田さん バルセロナを訪れました。ツアーに参加されたお客さまは「サグラダ・ファミリアを見たい!」と目的意識を持っている方が多かったです。私はこれまで何度もサグラダ・ファミリアを訪れていますが、その壮大な姿には毎回圧倒されます。

サグラダ・ファミリア(松田さん撮影)

ライトアップされたサグラダ・ファミリア(松田さん撮影)

松田さん しかし、それ以上に心を奪われるのが聖堂の内部です。壁一面を彩るステンドグラスを通して、太陽の光が降り注ぐ神秘的な光景に、訪れるたびに息をのみます。現在、世界中から観光客が押し寄せ、サグラダ・ファミリアの入場券が争奪戦になっています。そんな中、ジャルパックのツアーでは、サグラダ・ファミリアへの入場を確約しているコースもありますので、各コースの申込ページで詳細をご確認ください。

――最近のバルセロナは、サグラダ・ファミリアに沸いているのですね。

松田さん 世界中から観光客が来ているので、人はかなり多いです。街中には若い日本人カップルの姿も多く、ハネムーンの目的地としても人気が高まっていると感じましたね。バルセロナの街には、ガウディが活躍した時代に花開いた「モデルニスモ建築」が数多く残されており、色鮮やかで独創的な建築物が広がる風景は、お客さまも非常に新鮮そうに見られていました。

サン・パウ病院(松田さん撮影)

松田さん そして、サグラダ・ファミリアから徒歩圏にあるサン・パウ病院もおすすめです。かつて病院として使われていた建物ですが、実は世界遺産に登録されています。華やかな装飾が施された美しい建物で、ぜひ一緒に訪れてほしいですね。

――スペイン旅行でぜひ注目してほしいポイントを教えてください。

松田さん 景色ももちろんですが、食もぜひ楽しんでいただきたいです。小皿料理のタパスや、おつまみのピンチョスなどを食べながらお酒を味わう。そんなスペインならではの体験ができます。

(松田さん撮影)

松田さん 視察で行きましたが、しっかりと堪能してきました(笑)





(松田さん撮影)

――初めて、もしくは久しぶりにスペインを旅行する方が感動するポイントはどこでしょうか

松田さん バルセロナはもちろん、首都・マドリードにも感動するポイントが多いです。スペイン王室が住む王宮もあることから、歴代の国王が集めた世界的にも有名な美術作品を目の前で楽しむことができるのはヨーロッパならではの体験ではないでしょうか。 また、マドリードの郊外にあるトレドという街もすてきな場所なんですよ。丘の上にある城壁に取り囲まれた中世の街で、ここも当時の建築物が残っています。日本では見ることのできない街並みを見てほしいですね。

トレドの展望台から見える旧市街地(松田さん撮影)

松田さん 個人で旅行プランを立てる際マドリードに訪れる方は多くないと思いますが、ぜひ訪れてほしい場所の一つです。

――松田さん自身が気に入っているスペインの名所を教えてください。

松田さん バルセロナ郊外のモンセラットです。キリスト教の聖地で、岩山の中に教会があります。本当に神聖な雰囲気で、景色も圧巻です。このモンセラットはガウディが何度も訪れて、岩山が取り囲まれた姿から、彼自身の建築にインスピレーションを受けた場所としても知られています。

ごつごつとした岩が特徴的なモンセラット修道院(松田さん撮影)

イタリア現地視察で再発見した

「ここでしか味わえない魅力」とは?

――金子さんは9月の現地視察でイタリアを訪れたそうですね。

金子さん ヴェネツィア、フィレンツェ、ローマを巡りました。どの都市も全く異なる表情を持っていて本当に素敵でしたが、いちばん印象に残ったのはヴェネツィアです。「水の都」の名通り、青い海の上に歴史ある建物が浮かび、人々は「ヴァポレット」と呼ばれる水上バスで日常を行き交っています。世界的に見ても唯一無二の絶景だと感じました。





ヴェネツィアの大運河 カナル・グランデ(金子さん撮影)

――ほかにも「ぜひ訪れてほしい」と感じたスポットを教えてください。

金子さん フィレンツェです。「天井のない美術館」と称されるほど街並みがきれいですし、ルネサンスの傑作が集まるウフィッツィ美術館もあります。私は現地視察中に少し早起きをして、アルノ川沿いを散歩しました。また、電車で少し移動するだけで、斜塔で有名なピサに行けるのも便利です。

イタリア・フィレンツェにある世界遺産

「サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂（ドゥオーモ）」、「ジョットの鐘楼」、および

「サン・ジョヴァンニ洗礼堂」(金子さん撮影)

アルノ川沿いを散歩(金子さん撮影)

――初めて、もしくは久しぶりにイタリアを訪れる方が感動するポイントはどこでしょう?

金子さん 街並みの圧倒的な美しさです。また、イタリアは美食の国なのでグルメやワインも楽しんでいただければと思います。

有名ブランドショップが並ぶトルナブオーニ通り(金子さん撮影)

ローマの共和国広場(金子さん撮影)

――金子さん自身が気に入っているイタリアの名所を教えてください。

金子さん ヴェネツィアにあるドゥカーレ宮殿の「ためいきの橋」。昔牢獄に向かう罪人が、この橋を渡るときにヴェネツィアの美しい景色を見て、「もう見られなくなるのか」とため息をついたそうです。私も実際に現地でその橋を渡り、小窓から外を覗いてみたのですが、何百年も前の人と同じ景色を見ているんだと思うと、時空を超えて彼らに共感するような不思議な感動がありました。

ドゥカーレ宮殿の「ためいきの橋」から撮影した風景(金子さん撮影)

「ためいきの橋」外観(金子さん撮影)

各コースの利用イメージは? 快適に旅行を楽しむためのこだわりも

――改めて、松田さんが担当した「マドリード・バルセロナ6日間」コースの魅力を教えてください。

松田さん 「マドリード・バルセロナ6日間」コースは、4泊6日というコンパクトな日程が魅力です。土日も含む日程なので、平日お仕事されている方にとっては有給取得を最小限にできるスケジュールになっています。短期間ですが、主要な見どころはきちんとご紹介できるコースです。

――どのような方におすすめしたいですか?

松田さん 初めての方だけでなく、すでにスペインに行ったことがある方にもおすすめです。特にサグラダ・ファミリアを一度見たことのある方は、以前の姿との比較も楽しめます。おひとりさまでも、ご夫婦やご家族でも、老若男女問わずご参加いただきたいです。

――では、金子さんが担当した「イタリア・ハイライト8日間」コースの魅力を教えてください。

金子さん 「イタリア・ハイライト8日間」は、人気の4都市(ヴェネツィア、フィレンツェ、ローマ、ミラノ)を、限られた日程の中で効率よく楽しめます。「イタリアに行くならこれ!」といえるような決定版のツアーです。

――このコースはどのような方におすすめしたいですか?

金子さん 主要な世界遺産や見どころを網羅しているので、初めてイタリアへ行かれる方には間違いなくおすすめです。また、経験豊富なツアーコンダクターが同行しますので、「言葉が不安」「久しぶりの海外旅行でちょっと緊張する」という2回目、3回目以降の旅慣れた方にも、余計な心配をせず100%観光に集中して楽しんでいただけます。ご夫婦の記念旅行からご家族での思い出作りまで、幅広い世代の皆様におすすめします。

――ツアーのこだわった点を教えてください。

金子さん 企画担当者が現地を視察し、現地での感動をツアー内容に盛り込んだことです。また、ツアーコンダクターとはツアーの前後にもミーティングし、現地の最新の様子やお客さまの反応など生のフィードバックを、常にツアー内容のブラッシュアップに活かしています。

――より満足度の高い体験をしていただけるよう、細部までこだわっているのですね。

金子さん お客さまの満足度を左右する「ホテルの立地と快適さ」にもこだわっています。特に自由行動がある場合は立地にこだわり、基本的には観光に便利な市内中心部をベースに、各都市の特性に合わせて厳選しています。

――ツアー中に自由行動をするときも、ホテルまで戻りやすいですね。

松田さん 自由行動などあえてツアー組み込みの食事を用意していない日もあるので、ご自身で気になるグルメをお楽しみいただくこともできます。しかし自分でお店選びをするのはハードルが高い、と不安に感じる方には、ぜひ添乗員を頼ってください! おすすめのお店を教えるだけでなく、同行して注文のお手伝いもいたします。

松田さん 現地でのサポート体制が整っているのもジャルパックで行くツアーの魅力です。たとえば現地の空港に到着したときにはお水をお配りするのに加え、旅行中にけがや病気をされた場合、24時間日本語で病院の手配・紹介を行う日本語救急医療サポート保険も付いています。

―イタリアやスペインを訪れる際に気をつけておくことや押さえておくべきことはありますか?

金子さん 防犯面の対策はもちろん大切ですが、それと同じくらい「現地の簡単なあいさつ」をいくつか覚えておくことをおすすめします。ヨーロッパ、特にイタリアやスペインではコミュニケーションがとても重視されます。お土産店やレストランに入る際、無言ではなく現地の言葉で一言あいさつをするだけで、店員さんの対応や笑顔が一気に変わるんです。イタリアなら「ボンジョルノ」や「チャオ」、スペインなら「オラ」など、本当に一言で構いません。現地の方々の懐に一歩飛び込むような気持ちでぜひ使ってみてください。

金子さん もちろん、スリなどの基本的な防犯対策(チャック付きのバッグを前に持つ、目を離さないなど)は必要ですが、あまり身構えすぎず、現地の人々との温かい触れ合いも楽しんでいただければ嬉しいですね。

――この記事を読んで旅行に興味を持った方へ、メッセージをお願いします。

金子さん 乗り継ぎが便利なJALヘルシンキ線を利用して、比較的短い時間でイタリアやスペインにたどり着けるようになりました。ぜひJALヘルシンキ線と今回のツアーを利用して、現地を楽しんでいただきたいです。

松田さん 特にスペインはヨーロッパで今いちばん注目されている場所、といっても過言ではありません。サグラダ・ファミリアはまだ内部を工事しており、教会の中にドリルの音が聞こえるなど、今まさに作っているのだと感じられます。それもあと10年ほどで終わるといわれているので、工事中のサグラダ・ファミリアが見られるのは今だけです。今しか見られない光景をぜひこのツアーで感じていただければと思います。

ジャルパックの企画担当者はお土産に何を買った!? 旅行といえばお土産も気になるところ。企画担当者が購入したお土産も紹介します。 金子さん 乾燥リゾットを買いました。現地で食べたポルチーニが本当においしかったんです! 日本でも食べたくて、ポルチーニ風味のリゾットをお土産にしました。 松田さん 私はチョコやプリングルズ、あとはスノードームなどのオブジェも買いました。プリングルズは生ハム味で、スペイン限定のフレーバーなんですよ! ツアーに参加されていた多くの方が購入されていて、人気のお土産です。

JALヘルシンキ線で行く! ツアーコンダクター(添乗員)と巡る

スペイン・イタリアの旅

JALヘルシンキ線で行く! ツアーコンダクター(添乗員)と巡る スペイン・イタリアのコースは、JALのヘルシンキ線が週7日運行になったことがきっかけで誕生。本記事で紹介した「マドリード・バルセロナ6日間」、「イタリア・ハイライト8日間」のほか、スペインとイタリアのいいとこ取りをした「ヴェネツィア・バルセロナ8日間」、世界的な奇祭である「バレンシアの火祭り」とバルセロナ周辺を訪れる「火祭りとバルセロナ8日間」のコースも用意されています。

全コースにツアーコンダクター(添乗員)が同行し、観光中はイヤホンガイドを配布。ほかにも追加料金なしでWiFiルーターをレンタル、24時間利用可能な日本語救急医療サポートなど、ジャルパックツアーならではの安心感も魅力的です。

さらに、出発90日前までの予約で、通常20,000円割引なところ当ツアーは50,000円引き! (1人あたり)。ぜひジャルパックでスペイン・イタリア旅行を楽しんでみてはいかがでしょうか。