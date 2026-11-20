「仕事や勉強をしたいのに、話し声や生活音が気になって、なかなか集中できない」 「映画を楽しんでいたのに、外の音で現実に引き戻された……」

そんなとき頼りになるのが、イヤホンのノイズキャンセリング機能。なかでも『HUAWEI FreeBuds Neo』は、強力なノイズキャンセリング機能を搭載した注目の製品です。

そこで本記事では、仕事や勉強から、音楽や映像、ゲームを楽しむ時間まで、さまざまなシーンで「HUAWEI FreeBuds Neo」を使ってみた様子をレビュー。音を楽しむためだけではなく、自分のやりたいことに集中するためのイヤホンという視点から、その実力をチェックしていきます!

『HUAWEI FreeBuds Neo』についてこちら

まるで宇宙船。手のひらに収まる近未来的なデザイン

シルバー、ホワイト、ブラックの3色のカラバリのうち、今回試したのはシルバー。 落ち着いた色味の上に、ジェルネイルのような透明感のあるツヤが重なって見えます。その形と光沢が相まって、第一印象は「宇宙船みたい!」でした。クールで近未来的な雰囲気です。

なんと第一印象通り、デザインのモチーフが宇宙船とのこと。思いがけず答え合わせができたみたいで、なんだかうれしくなりました(笑)。

手のひらに収まるサイズで、厚みも約26mmと控えめなので、ズボンのポケットにもするっと入るうえに、驚いたのはその軽さ。ケースとイヤホンを合わせても約41gだそうで、ポケットに入れていることを忘れるほどでした。

イヤホン本体もシルバーですが、こちらは鏡のような質感。光を受けてきらっと輝くので、耳に着けるとシルバーのアクセサリーのように見えて、顔まわりにさりげない華やかさを足せそうです。

耳が小さめな人はサイズが合わないイヤホンも少なくないですが、本製品にはサイズの異なるイヤーチップが付属しているので、自分の耳に合うものを選べます。実際に着けてみると、しっかりフィットし、頭を振ったり長時間つけていたりしてもズレを感じませんでした。

デザインやフィット感が気に入ったところで、早速ノイズキャンセリングの実力をチェックしていきます!

シーン①オフィス 雑音の多い窓際でPC作業

オフィスなどでPC作業をしている際、外の道路を走る車やバイクの音、人の声など大小問わず色々と耳に入ってきますよね。早速、そんなデスクで使ってみることに。

まずは音楽を流さない状態でノイズキャンセリングをオン。その瞬間、かなりはっきりと周りが静かになったように感じました。空調の音は消え、自分がキーボードを打つ時の、カタカタという響きも気にならないほどに。エンターキーを押す音は聞こえますが、軽くタイピングする音は本当に小さく、ほぼ聞こえないくらいほどです。外からの雑音も、大型車両などが通ればわかりますが、普通の車の音や人の声は感じなくなりました。また、すぐ近くにいる人が電話をしていても、何を話しているかわからない程度で、ほとんど気になりません。

この静けさなら、雑音に集中を邪魔されることはかなり減りそう。音楽をかけなくても、これだけの違いを感じられたのは意外でした。他の音で紛らわすのではなく、本当に雑音を感じづらくしてくれていることがよくわかります!

「HUAWEI Audio Connect」アプリでは、ノイズキャンセリングのモードを「ダイナミック」「くつろぎ」「標準」「ウルトラ」の4種類から選択可能。今回主に使ったのは、周りの音に合わせて効き方を自動で調整する「ダイナミック」です。それでも十分静かだったのですが、近くで人が外出の支度をしているときに「ウルトラ」へ切り替えてみると、さらに一段静かになってびっくり! ゴソゴソと物音がしているのはわかるのですが、明らかに小さく気になりません。 少し離れたところから声をかけられても気づかないことがあり、歩いてみると、自分の足音もほとんど聞こえませんでした。

スマホアプリでのノイズキャンセリングのモード選択画面

なんでも、「HUAWEI FreeBuds Neo」は第3世代のオーディオチップを搭載し、周囲の音に応じてノイズキャンセリングの効き方を調整する機能が備わっているとのこと。複数の周波数でノイズを平均30dB低減し、完全ワイヤレスイヤホンとして世界最高水準(※)なのだそうで、オンにした瞬間、急に静かになったように感じたのも納得です。

※ ファーウェイ調べ。世界最高水準は、2026年9月1日時点の左右独立型ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン市場における評価で、ノイズキャンセリングを「ダイナミック」に設定して測定しています。30dBは、特定の設定で50Hz〜20kHzの範囲内の複数の周波数を測定した平均値です(IEC 60268-24準拠）。効果は使用環境や装着状態などによって異なります。

シーン②カフェ ざわめく店内でゆっくりくつろぐ

次に、人が多くざわざわしているカフェで使ってみることに。私は音楽の音量が大きいと集中しづらいので、静かなピアノの曲を小さめの音量で流し、ノイズキャンセリングをオンにしてカフェ時間を楽しむことにしました。

静かめの音楽ということもあり、雑音が全く聞こえない訳ではなく、カトラリーがカチャッと触れ合う音や、近くの席に食器が運ばれてくる音、店員さんの声は耳に入ってきます。しかし、自分の世界の外で音がしているような感覚があり、ほとんど気になりません。その後も気が散ることはありませんでした。帰り際、イヤホンを外したときに「あ、こんなに周りは騒がしかったんだ」と我に返ったほどです。無理に音楽の音量を上げずに、ゆったりとした時間を楽しむことができました。

シーン③自宅のソファ 音楽と映像に浸るリラックスタイム

次に、自宅でのリラックスタイムにも使ってみました。 音楽を聴くときに試してみたのが、空間オーディオという機能。イヤホン本体でステレオ音声を立体的に聴こえるように処理する機能で、「固定」と「ヘッドトラッキング」の2つのモードを選べます。

空間オーディオを「固定」に設定しているところ。UIも直感的でわかりやすかったです。

どんなふうに聴こえ方が変わるのか、まずは男性ボーカルのアップテンポな曲で聴き比べてみました。

空間オーディオをオフにしていても音がクリアで聴きやすいのですが、「固定」に切り替えた途端、部屋全体に音が響くような広がりが感じられました。特に重低音がよく響いて、同じ曲でも、それまでよりノリノリに!

次に「ヘッドトラッキング」に切り替えてみると、顔を横や上に向けても音の出どころがその場に残っているように感じます。試しに素早く首を振ってみても、音源の位置がブレず同じ場所から音が届くので、アーティストと同じ空間にいるような感覚を味わえました。

曲を変えて、今度はアプリで音のバランスを変えられる「サウンド効果」を試してみることに。 「音声」を選んで、女性ボーカルが一人で歌うバラードを聴いてみると、息を吸う音や、感情が高まったところで声が少し震えるのがよくわかります。すっと伸びる高音もきれいで、伴奏のピアノの一音一音の強弱まで耳に届き、気づけばすっかり聴き入っていました。アプリには、周波数帯ごとの音量を自分好みに調整できる10バンドのカスタムEQも搭載されていて、音にこだわりたい人にも嬉しい仕様です。

ちなみに、「HUAWEI FreeBuds Neo」は、短いステムを採用。装着しながら横になっても、耳の痛みや負担を感じません。イヤホン本体は片耳約4.8gで、耳にかかる圧力を分散させる設計とのこと。寝ながら着けていても、耳への負担が気になりにくかったのは、そのおかげかもしれません。

空間オーディオを「固定」に設定しているところ。UIも直感的でわかりやすかったです。

イヤホン本体は耳から少し出っ張り、横向きになると枕に当たりやすい形ですが、仰向けなら寝ながらでも快適に使えると感じました。

次は、動画鑑賞でも検証。アクションシーンの多い特撮番組を観てみました。空間オーディオはヘッドトラッキングに設定し、さらに細かい設定である空間エフェクトは、「映画館」を選びました。

空間エフェクトは4種類から選べます。

アクションシーンでは、爆発音がドカーンと深く響いて、火花が散る音まで間近に感じられました。足音やジャンプの音もあちこちから聞こえてくるので、すぐそばで戦いを見ているような迫力があります。特におもしろかったのは、屋外の開けた場所でのアクションと、地下の工場のような場所とで、音の響き方が違ったことです。地下では音が壁に跳ね返ってくるように聞こえて、その場の広さまで伝わってくるようでした。

また、観ている間、家族が家の中でバタバタしていたのですが、周りの物音はほとんど気にならず、しっかり映像に見入っていました。

シーン④自宅PCでゲーム FPSの世界観に没入!

筆者は普段あまりゲームをしないのですが、今回は検証のためPCのブラウザで遊べるFPSに挑戦。まずはデフォルトの設定で遊んでみると、銃声に迫力があり、この時点でだいぶドキドキしました。

次に、「HUAWEI Audio Connect」アプリでサウンド効果を「シューティングゲーム」に切り替えて、同じゲームをプレイ。ゲームモードでは低オーディオ遅延に対応しており、音声と画面の映像のズレを抑えてくれるのもポイントです。

すると、自分が撃つ銃の音と敵の足音がはっきり聞き分けられ、敵がどちらにいるのか、音を頼りにつかみやすく。ゲームに慣れていない私でも、音の設定を変えるだけでプレイのしやすさが変わることに驚きました!

銃声の反響や弾が当たったときの音、自分の足音までリアルで、気づけばすっかりゲームの世界に入り込んでいました。一番印象的だったのは、背後から足音がだんだん近づいてきたときのスリルです。画面にはまだ敵が映っていないのに、「後ろから来てる!」とわかり、思わず自分まで振り向きたくなるほどの臨場感でした。もちろん、スマホゲームの音源も十分に楽しめます。

バッテリー持ちや操作感など、快適に使える仕様

仕事に趣味にとたくさん使うなら、充電の持ちや操作のしやすさも気になるところ。「HUAWEI FreeBuds Neo」の音楽の再生時間は、ノイズキャンセリングをオンにした状態でイヤホン単体なら約6.5時間、充電ケースを併用すれば合計約24時間。オフの場合は、それぞれ約10時間、約40時間もの間再生が可能です。

操作方法も充実しており、音楽の再生や音量調整はイヤホンをタップしたり、指でなぞったりするだけ。ヘッドコントロールを使えば、着信があったときにうなずいて電話に出たり、首を横に振って着信を断ったりもできます。

スマホとPCなど、2台に同時に接続できるので、デバイスを変えたいときにつなぎ直す手間が省けます。私も今回PCとスマホの両方で使いましたが、PC作業の休憩にちょっとスマホを見て、また作業に戻るというとき、いちいち接続し直さなくても、そのとき聴きたい音がすぐ流れてくるのがとても便利でした。

また、ジェスチャーコントロールにも対応しており、デフォルトでは長押しすることで、ノイズキャンセリングのオン／オフや外部音取り込みモードの切り替えが可能。さらに、首を上下・左右に動かして操作することもでき、会話するときなど、手が離せない場面でも便利です。

ノイズキャンセリングや音の質はもちろんですが、細かい部分でも便利な機能や特徴がたくさんあり、全体的な使い勝手の良さを感じることができました。

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今回『HUAWEI FreeBuds Neo』を使ってみて、「強力なノイズキャンセリング」と言われる実力は本物だと感じました! 仕事に集中したいときも、好きなことに思い切り浸りたいときにも、イヤホンだけで集中しやすくなるのはとても心強いことだと思います。 やりたいことを雑音に邪魔されることが減れば、オンもオフももっと快適に、楽しく過ごせそうです。 気になった方は、ぜひ一度チェックしてみてはいかがでしょうか。

『HUAWEI FreeBuds Neo』についてこちら

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