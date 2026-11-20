橋・道路やトンネルなど、私たちがふだん何気なく目にしている景色は、いったいどのように作られているのでしょうか。その裏側で活躍しているのは、社会インフラの計画や調査、設計を担う「建設コンサルタント」という仕事。今回、マイナビニュースでは建設コンサルタントの業務を担う『大日本ダイヤコンサルタント』で働く社員にインタビュー。建設コンサルタントの役割や魅力、仕事のやりがいに迫ります。

プロフィール 沖二（人事総務部・人事室長） 新卒で入社した会社に19年勤めたあと、2021年に「大日本ダイヤコンサルタント」に転職。現在は人事総務部で、主に新卒・キャリア採用、教育などを担当している。 金子（関東支社 管理部 管理室） 2026年4月に「大日本ダイヤコンサルタント」に入社した新入社員。主に経費の精算の確認、支払った費用の仕訳などの業務を担当している。

建設コンサルタントってどういう仕事？

――本日はよろしくお願いします。さっそくですが、まずは「建設コンサルタント」がどういうお仕事なのか教えてください。

沖二 「建設コンサルタント」は、橋や道路など、新たなインフラを作るときの設計や計画、そして完成したあとの保守点検などを行う仕事です。たとえるならば、「インフラの総合的なお医者さん」みたいな感じでしょうか。

――ふだん私たちが目にしている橋や道路などの整備にも「建設コンサルタント」が関わっているんですね。

沖二 そうです。たとえば道路ひとつをとっても、人口が増えたのに車線が少ないままだと渋滞が発生してしまいますよね。なので、私たちは交通量を調査し、その結果に基づいて車線数を増やすなどの計画・整備をしています。また、地震・台風で被害があった際の復興にも当社は関わっています。地震が起きて道路が傷んでしまっていたら、復興に必要な重機もなかなか入れないので、一刻でもはやく復旧できるよう尽力しています。

――まさに、「お医者さん」ですね。建設業といえば、ゼネコンという言葉もよく耳にしますが、ゼネコンの仕事との違いや関係についても教えてください。

沖二 プラモデルでたとえると、これをどこにはめたらいいと書かれた設計図を考えるのが当社で、実際に組み立てるのがゼネコンさんというイメージですね。発注者と設計者、実際の組み立ての担当を分けないといけないという決まりがあって、私たちは真ん中の“設計者”の部分を担っています。

ふだん目にしている景色の裏側にある仕事

――お二人は「建設コンサルタント」の仕事に関わっていて、どんな点に魅力を感じていますか？

沖二 日本って、ネットショッピングで商品を注文したら、翌日には届くことも多いじゃないですか。それって、道路やインフラが整っていないとありえないことなんですよね。そういうインフラの整備に携われる仕事なので、とても社会的意義や貢献性が高いと感じています。

金子 入社してから気がついたのですが、思っていた以上に当社が関わっている仕事って多いんです。たとえば、関東支社のすぐそばにある大きな公園の建設にも当社が関わっていたり、地元でも構造物などに当社のマークを見かけることがあって。色々なところで社会に貢献できていてやりがいを感じています。

沖二 私は入社して5年ほどになりますが、いまだに「この仕事もやっていたんだ」と驚くときがあります。先日、石垣の復旧の手法について、全社メールで情報提供がされていて、石垣にも当社が携わっているとは思ってもいませんでした。

――本当に、色々な場面で「建設コンサルタント」が活躍しているんですね。そう考えると、専門的な技術や知識が必要になってきそうです。

沖二 部門にもよりますが技術職は「技術士」という資格が必要になります。ただ、私が所属している人事部や金子さんが担当されている経理に関しては、必ずしも建設の専門的な知識がなければいけないということはありません。

――そういう意味では、「建設コンサルタント」に関わりたいけど、技術も知識もないからとあきらめなくてもいい。

沖二 専門知識が必須ではないという部署もあります。「建設コンサルタント」に興味がある方は、まずは一度、各企業の募集要項などを確認してみることをお勧めします。

「大日本ダイヤコンサルタント」の誠実さ

――改めて、「建設コンサルタント」を担う企業のなかでも「大日本ダイヤコンサルタント」の強みを教えてください。

沖二 「大日本ダイヤコンサルタント」はもともと地質調査に強い会社（株式会社ダイヤコンサルタント）と橋梁設計に強い会社（大日本ダイヤコンサル株式会社）が合併してできました。その背景があるので、設計と地質・地盤調査の専門性をかけ合わせ、一貫した提案・対応ができるんです。それが強みですね。あとは、社員の真面目さ・誠実さでしょうか。

――「大日本ダイヤコンサルタント」はグループビジョンとして「誠実に、現場、人、失敗から学び、社会に貢献する」を掲げられていますね。

沖二 そうなんです。私は社員に向き合う会社の姿勢からも誠実さを感じる部分があって。たとえば就業時間。私が入社した当時は7時間半だったのですが、それを7時間にすると公言してから、すぐに実行されました。また、有給休暇の取得率を高めるための方法を考えたり、フレックスや在宅勤務についても形骸化させずにちゃんと使えるような空気作りをしたりと、社員と向き合う誠実さを感じています。

金子 私、経理担当に今年の4月後半なったのですが、6月にはもう在宅勤務を始めていいよと言われて。1年はそういうことができないと思っていたので、本当に驚きました。いまは週2回ほど在宅勤務をしていて、フレックスも活用させてもらいながら働いています。

沖二 私も週1~3日は在宅勤務しています。ただ、技術職などは先輩方に直接質問して学んだ方がはやく現場に出られる可能性が高いので、在宅勤務は少なめだと思います。

――さきほど技術職には「技術士」の資格が必要というお話がありましたが、そういう資格の取得に関しても先輩方から色々とアドバイスをしてもらえる？

沖二 そうですね。会社としても、技術士の資格を取るための勉強会を月1回開催しています。また、資格支援制度というものが当社にはあって。こちらは技術士の資格を取った場合、手当を月々の給与にプラスしたり、取得時の報奨金として一時金をお渡しするというものです。

――かなり手厚い制度ですね……！ 制度もあって先輩方のアドバイスもあれば、若手社員がはやくに活躍できる土壌も整っていそうです。

沖二 金子さんは実際にもう実務に関わっていますし、できるだけはやく若手社員を現場で活躍させるという方針をとっている部署もあります。

金子 私の同期も、一人で山梨県あたりまで行って仕事をしたと言っていました。

沖二 とはいえ、無理やり一人で現場に行かせるということもないですし、何よりお客様にご迷惑をおかけするわけにはいきません。そこのバランスを考えながら、各部署で教育方針を決めています。

入社してから感じた「働きやすさ」と充実した制度

――その他、入社してから「働きやすい」と思ったことはありましたか？

金子 F休暇という、いわゆる生理休暇の制度があるので、動けないくらい辛いときにはとても助かります。しかも「生理で休みます」ではなく、「体調不良でお休みいただきます」と伝えて、あとから「F休暇」と申請すればいいというのも、ありがたい心遣いだなと感じました。あとは家賃補助も大きいです。

沖二 働く地域によって上限の金額は違うのですが、一人暮らしだと、新卒入社して5年は85％を会社が負担するんですよ。5年目以降もパーセンテージは下がりますが、定年まで補助が出ます。自宅購入補助などもありますし、育児休暇も90％以上は取得していて。結婚・出産を機に会社を退職する人は、ほぼいないですね。

――すごく手厚いですね……！

沖二 働いている私ですら、こんなに手厚くて大丈夫なのかなと思うときがあります（笑）。あと、個人的に「働きやすさ」を感じたのは、年に一回、全社員に向けて意向調査アンケートを実施することですね。こちらのアンケートでは、現在の職場でそのまま働いていたいか、転勤や異動をしたいかなどの希望を出すことができます。しかも、調査で終わるのではなく、実際に異動ができるのか、異動できるとしたら何年後なのかなどを統括部長が面談で伝えてくれるんですよ。こういうところからも誠実さを感じます。

――金子さんは入社してから成長できたと感じた瞬間はありましたか？

金子 私は数字が苦手で、経理の仕事をやるのがすごく不安だったんです。ただ、先輩方が仕組みを一から教えてくださり、よく理解していないところは二人がかりで親身になって教えてくださいました。おかげで、経理の知識が驚くほどに身に付きました。

――制度だけでなく、先輩方のフォローも手厚い会社なんですね。最後に、就職活動中の方々にメッセージをお願いします。

金子 まずは「知る」ことが大事だと思います。私も就職活動中にインターンシップで「大日本ダイヤコンサルタント」にきて、会社の雰囲気や制度などを知りました。自分の将来に関わることなので、しっかり見て、知ったうえで判断したほうがいいのかなと思います。先ほど話した制度も含め、当社は本当に働きやすい制度が整っていると感じていますので、興味のある方はぜひ一度調べてみてください。

沖二 「建設」と聞くと体育会系で上下関係も厳しいみたいなイメージがあるかもしれませんが、決してそんなことはありません。当社はむしろ、静かなほうかなと思います。職種によって色々な固定観念があるかもしれませんが、そういうのを取っ払って、まずは一度インターンシップや説明会に参加してみてください。当社では、1Dayのインターンシップ（仕事体験）もやっていますので、ぜひ参加いただき、会社の雰囲気を知ってもらえたらと思います。

橋や道路など、私たちの生活インフラを支える一端を担っている「建設コンサルタント」。なかでも「大日本ダイヤコンサルタント」は社会にも、そして社員にも誠実に向き合っていて、働きやすい環境が整っています。沖二さんのお話にあったように、技術系に関しては専門的な知識が必要ですが、営業系・管理系に関しては必須ではないので、何かしらの形で社会に貢献したいという方は一度「大日本ダイヤコンサルタント」のインターンシップに参加してみてはいかがでしょうか？ 行動することで、未来がひらけるかもしれません。

[PR]提供：大日本ダイヤコンサルタント株式会社