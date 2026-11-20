Wi-Fiルーターは目立つので、家具の裏などに隠しているという方も多いのでは? しかし、狭い場所に押し込むと熱がこもりやすくなりますし、LEDインジケーターも見えなくなってしまいます。そこで今回レビューするのが、ファーウェイの「HUAWEI WiFi Mesh 3＋」です。

文庫本を数冊重ねた程度のコンパクトなボディーで、白いカラーもインテリアになじみやすく、リビングや寝室の枕元に置いても違和感がありません。それでいてWi-Fi 6に対応し、高速通信を実現。複数台を設置すれば、メッシュ機能でWi-Fiのカバー範囲を広げることも可能です。今回は通信性能だけでなく、「部屋に出して置きたくなるWi-Fiルーター」なのかをチェックしていきましょう。

「HUAWEI WiFi Mesh 3＋」

「HUAWEI WiFi Mesh 3＋」についてこちら

体積約24％、重量約37％減の小型軽量ボディー

「HUAWEI WiFi Mesh 3＋」は、Wi-Fi 6に対応した無線LANルーター。最大の特徴は設置の自由度の高さです。従来モデルの「HUAWEI WiFi Mesh 3」は174×70×107mm、約413gでしたが、本製品は150×60×110mm、約260gと、体積で約24％、重量で約37％の小型軽量化を実現しています。設置面積では約12％減っており、置き場所を選びやすくなりました。

「HUAWEI WiFi Mesh 3＋」のサイズは150×60×110mm、重量は約260g

小さくなったとはいえ、Wi-Fiの最大通信速度は従来モデルと同じです。Wi-Fi 6に対応し、最大通信速度は5GHz帯で2402Mbps、2.4GHz帯で574Mbps(いずれも理論値)。アンテナはそれぞれの周波数帯に2本ずつ内蔵されています。

メモリーは128MBのRAMと128MBのROMを内蔵。ファーウェイ独自の「HUAWEI Mesh+」にも対応し、複数台を組み合わせてメッシュネットワークを構築できます。

有線LAN端子は、コンパクトなボディーながらギガビット対応のものを3つ搭載。すべてWAN/LAN兼用なので、上流のネットワークからのケーブルをどの端子につないでも構いません。WAN端子の場所を気にしなくてよいのは、設置時に便利ですね。

ギガビット対応の有線LAN端子を3つ搭載。すべてWAN/LAN兼用。Wi-Fiの接続先を示す「SSID」、アプリのダウンロード用QRコード、リセット方法などは底面に記載

隠す必要なし! インテリアになじむシンプルなデザイン

……というところまでは、あくまで前提の話。もちろんWi-Fiルーターの性能は大事ですが、今回の本題は「部屋の目立つ場所に置いても気にならないかどうか」。ここからは、実際のインテリアと組み合わせた設置例を見ていきましょう。

まずはコーヒーコーナー。木製家具や籐のバスケット、陶器のカップといった温かみのあるアイテムに、白いボディーが自然になじんでいます。外部アンテナがないため、いかにも通信機器という雰囲気がありません。

コーヒーコーナーに設置

こちらはカレンダーやアロマディフューザーを並べたディスプレーコーナー。ブルーの小物やゴールドのフレームの中でも、白い本体が邪魔をしません。装飾を抑えたデザインが効いています。

ディスプレーコーナーに設置

もちろん文庫本サイズというところから、本棚との相性もばっちり。本や時計、観葉植物と並べても、まるで白いオブジェのように見えます。幅60mmなので、ちょっとした空きスペースを利用できるのもメリットですね。

本棚に設置

次は寝室のサイドテーブル。ベッドや照明と並べても違和感がありません。寝室では家電の存在感をできるだけ抑えたいものですが、本製品なら隠す必要はなさそうです。照明と並べてもテーブルを広く使えます。

寝室のサイドテーブルに設置

今回の設置例を見てみると、HUAWEI WiFi Mesh 3＋は周囲の家具や雑貨を選ばず、インテリアの一部として置けるのです。

※ただし、実際に使用する際は周囲の通気スペースを確保することについては、くれぐれもご注意ください。

デザインだけじゃない! 通信速度も申し分なし

今回、Wi-Fiルーターのレビューなので、性能面についてもちょっとだけ触れておきましょう。HUAWEI WiFi Mesh 3＋にスマートフォンからWi-Fi接続して通信速度を測定したところ、ダウンロードは832Mbps、アップロードは893Mbpsを記録しました。

今回は上流のネットワーク機器と本製品を1Gbpsの有線LANで接続しています。この経路では1Gbpsが上限となり、実際の通信速度は最大でも約940Mbpsが目安です。今回の結果は、その上限に近い値。もちろん実際の速度は接続環境によって変わりますが、少なくとも今回の条件では、コンパクトなボディーから想像する以上の速さを見せてくれました。

Wi-Fi接続でダウンロード832Mbps、アップロード893Mbpsを記録

セットアップからメッシュ環境の管理までこなせる専用アプリが便利

ファーウェイ製Wi-Fiルーターの使い勝手を支えているのが、専用アプリ「HUAWEI AI Life」です。初期セットアップからネットワーク状態の確認、接続デバイスの管理、複数台によるメッシュ環境の管理まで、このアプリですべてこなせます。

なかでも便利なのが「スマート診断」機能。間取り図を作り、各部屋の電波強度を測定すると、Wi-Fiのカバー範囲を色分けしたヒートマップで確認できます。見た目を優先してルーターを置いたあとでも、電波が届きにくい場所がないか調べられるわけです。こうした設置後の面倒までアプリでサポートしてくれるのは、初心者ユーザーほどありがたいですね。

間取り図にWi-Fiの電波状況を色分けして表示。図はアプリ上の表示例で、各部屋の電波強度を測定して確認できます。なお、こちらのアプリを使えば外出先からWi-Fi状況を管理することが可能です

「HarmonyOS Connect」ではメッシュ構成と接続状況を確認可能。画面には2台のルーターと、接続中のスマホの周波数帯も表示されています

「飾る」ならX3 Pro、「速度と価格」ならBE3という選択肢も

ファーウェイからは数多くのWi-Fi機器が発売されています。今回は「HUAWEI WiFi Mesh 3＋」とは異なるコンセプトの2製品もご紹介しておきましょう。

Wi-Fiルーターをインテリアの主役にしたいなら

「HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro」

雪山をモチーフにしたデザインが目を引くWi-Fi 7対応ルーター。日の出や日没を思わせる光の演出ができ、明るさや色温度も調整可能です。2.4GHz帯と5GHz帯を合わせた理論上の最大通信速度は約3.6Gbpsで、メッシュ環境の構築にも対応します。ルーターを隠すのではなく、むしろ飾るように設置して、部屋の雰囲気を変えたいと考えている方にオススメです。

Wi-Fi 7の速度と価格のバランスを重視するなら

「HUAWEI WiFi BE3」

こちらは手頃な価格でWi-Fi 7を使いたい方向けの製品。2.4GHz帯と5GHz帯の合計理論値は最大約3.6Gbpsで、2.5Gbps対応の有線LAN端子やMLOも備えています。外部アンテナは目立ちますが、通信速度と価格を優先するならイチオシの製品です。

ルーターを隠す場所ではなく、置きたい場所を探そう

Wi-Fiルーターは、電波の届きやすい場所に置きたい。でも、目立つのは困る。HUAWEI WiFi Mesh 3＋は、その悩みをコンパクトなボディーと、インテリアになじむ白いカラーで解消してくれます。どこにでもなじみ、設置のために部屋の雰囲気を犠牲にする必要はありません。

しかも、今回の計測では下り832Mbps、上り893Mbpsを記録。通信速度についても申しぶんありません。Wi-Fi 7や2.5Gbps有線LANが必要ならほかのモデルもありますが、1Gbpsの有線LANにつなぐ環境なら、通信速度も十分に満足できるレベルです。ルーターを隠す場所を探すのではなく、置きたい場所に堂々と置ける。そんな使い方ができる1台といえるでしょう。

「HUAWEI WiFi Mesh 3＋」についてこちら

[PR]提供：ファーウェイ・ジャパン