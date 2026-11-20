Wi-Fiルーターは目立つので、家具の裏などに隠しているという方も多いのでは? しかし、狭い場所に押し込むと熱がこもりやすくなりますし、LEDインジケーターも見えなくなってしまいます。そこで今回レビューするのが、ファーウェイの「HUAWEI WiFi Mesh 3＋」です。
文庫本を数冊重ねた程度のコンパクトなボディーで、白いカラーもインテリアになじみやすく、リビングや寝室の枕元に置いても違和感がありません。それでいてWi-Fi 6に対応し、高速通信を実現。複数台を設置すれば、メッシュ機能でWi-Fiのカバー範囲を広げることも可能です。今回は通信性能だけでなく、「部屋に出して置きたくなるWi-Fiルーター」なのかをチェックしていきましょう。
「HUAWEI WiFi Mesh 3＋」は、Wi-Fi 6に対応した無線LANルーター。最大の特徴は設置の自由度の高さです。従来モデルの「HUAWEI WiFi Mesh 3」は174×70×107mm、約413gでしたが、本製品は150×60×110mm、約260gと、体積で約24％、重量で約37％の小型軽量化を実現しています。設置面積では約12％減っており、置き場所を選びやすくなりました。
小さくなったとはいえ、Wi-Fiの最大通信速度は従来モデルと同じです。Wi-Fi 6に対応し、最大通信速度は5GHz帯で2402Mbps、2.4GHz帯で574Mbps(いずれも理論値)。アンテナはそれぞれの周波数帯に2本ずつ内蔵されています。
メモリーは128MBのRAMと128MBのROMを内蔵。ファーウェイ独自の「HUAWEI Mesh+」にも対応し、複数台を組み合わせてメッシュネットワークを構築できます。
有線LAN端子は、コンパクトなボディーながらギガビット対応のものを3つ搭載。すべてWAN/LAN兼用なので、上流のネットワークからのケーブルをどの端子につないでも構いません。WAN端子の場所を気にしなくてよいのは、設置時に便利ですね。
……というところまでは、あくまで前提の話。もちろんWi-Fiルーターの性能は大事ですが、今回の本題は「部屋の目立つ場所に置いても気にならないかどうか」。ここからは、実際のインテリアと組み合わせた設置例を見ていきましょう。
まずはコーヒーコーナー。木製家具や籐のバスケット、陶器のカップといった温かみのあるアイテムに、白いボディーが自然になじんでいます。外部アンテナがないため、いかにも通信機器という雰囲気がありません。
こちらはカレンダーやアロマディフューザーを並べたディスプレーコーナー。ブルーの小物やゴールドのフレームの中でも、白い本体が邪魔をしません。装飾を抑えたデザインが効いています。
もちろん文庫本サイズというところから、本棚との相性もばっちり。本や時計、観葉植物と並べても、まるで白いオブジェのように見えます。幅60mmなので、ちょっとした空きスペースを利用できるのもメリットですね。
次は寝室のサイドテーブル。ベッドや照明と並べても違和感がありません。寝室では家電の存在感をできるだけ抑えたいものですが、本製品なら隠す必要はなさそうです。照明と並べてもテーブルを広く使えます。
今回の設置例を見てみると、HUAWEI WiFi Mesh 3＋は周囲の家具や雑貨を選ばず、インテリアの一部として置けるのです。
※ただし、実際に使用する際は周囲の通気スペースを確保することについては、くれぐれもご注意ください。
今回、Wi-Fiルーターのレビューなので、性能面についてもちょっとだけ触れておきましょう。HUAWEI WiFi Mesh 3＋にスマートフォンからWi-Fi接続して通信速度を測定したところ、ダウンロードは832Mbps、アップロードは893Mbpsを記録しました。
今回は上流のネットワーク機器と本製品を1Gbpsの有線LANで接続しています。この経路では1Gbpsが上限となり、実際の通信速度は最大でも約940Mbpsが目安です。今回の結果は、その上限に近い値。もちろん実際の速度は接続環境によって変わりますが、少なくとも今回の条件では、コンパクトなボディーから想像する以上の速さを見せてくれました。
ファーウェイ製Wi-Fiルーターの使い勝手を支えているのが、専用アプリ「HUAWEI AI Life」です。初期セットアップからネットワーク状態の確認、接続デバイスの管理、複数台によるメッシュ環境の管理まで、このアプリですべてこなせます。
なかでも便利なのが「スマート診断」機能。間取り図を作り、各部屋の電波強度を測定すると、Wi-Fiのカバー範囲を色分けしたヒートマップで確認できます。見た目を優先してルーターを置いたあとでも、電波が届きにくい場所がないか調べられるわけです。こうした設置後の面倒までアプリでサポートしてくれるのは、初心者ユーザーほどありがたいですね。
ファーウェイからは数多くのWi-Fi機器が発売されています。今回は「HUAWEI WiFi Mesh 3＋」とは異なるコンセプトの2製品もご紹介しておきましょう。
雪山をモチーフにしたデザインが目を引くWi-Fi 7対応ルーター。日の出や日没を思わせる光の演出ができ、明るさや色温度も調整可能です。2.4GHz帯と5GHz帯を合わせた理論上の最大通信速度は約3.6Gbpsで、メッシュ環境の構築にも対応します。ルーターを隠すのではなく、むしろ飾るように設置して、部屋の雰囲気を変えたいと考えている方にオススメです。
こちらは手頃な価格でWi-Fi 7を使いたい方向けの製品。2.4GHz帯と5GHz帯の合計理論値は最大約3.6Gbpsで、2.5Gbps対応の有線LAN端子やMLOも備えています。外部アンテナは目立ちますが、通信速度と価格を優先するならイチオシの製品です。
Wi-Fiルーターは、電波の届きやすい場所に置きたい。でも、目立つのは困る。HUAWEI WiFi Mesh 3＋は、その悩みをコンパクトなボディーと、インテリアになじむ白いカラーで解消してくれます。どこにでもなじみ、設置のために部屋の雰囲気を犠牲にする必要はありません。
しかも、今回の計測では下り832Mbps、上り893Mbpsを記録。通信速度についても申しぶんありません。Wi-Fi 7や2.5Gbps有線LANが必要ならほかのモデルもありますが、1Gbpsの有線LANにつなぐ環境なら、通信速度も十分に満足できるレベルです。ルーターを隠す場所を探すのではなく、置きたい場所に堂々と置ける。そんな使い方ができる1台といえるでしょう。
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