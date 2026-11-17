ユニットコムは、ゲーミングPCブランド「LEVEL∞」より、Intel Core Ultra 9 285を搭載したデスクトップPCを販売している。BTOによる構成のカスタマイズに対応し、価格は399,800円から。
構成例で採用するCore Ultra 9 285は、PコアとEコアを組み合わせたIntel Core Ultraプロセッサ(シリーズ2)の上位モデル。高性能コア8個、高効率コアを16個組み合わせた24コア24スレッドの極めて高いマルチスレッド性能が特徴で、AI処理に特化したNPUを内蔵して推論処理にも対応する。Intel 800シリーズチップセットをサポートし、PCI Express 5.0などの高速インタフェースを利用可能だ。
LEVEL-R789-285-RKX
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：インテル Core Ultra 9 プロセッサー 285
- メモリ：16GB(8GB×2) DDR5
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：GeForce RTX 5060 8GB GDDR7
- フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
- 価格：399,800円
LEVEL-R789-285-SKX
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：インテル Core Ultra 9 プロセッサー 285
- メモリ：16GB(8GB×2) DDR5
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7
- フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
- 価格：428,800円
インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 285
[PR]提供：ユニットコム