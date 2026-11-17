ユニットコムは、ゲーミングPCブランド「LEVEL∞」より、Intel Core Ultra 9 285を搭載したデスクトップPCを販売している。BTOによる構成のカスタマイズに対応し、価格は399,800円から。

パソコン工房、Core Ultra 9 285搭載のゲーミングPCを好評販売中

構成例で採用するCore Ultra 9 285は、PコアとEコアを組み合わせたIntel Core Ultraプロセッサ(シリーズ2)の上位モデル。高性能コア8個、高効率コアを16個組み合わせた24コア24スレッドの極めて高いマルチスレッド性能が特徴で、AI処理に特化したNPUを内蔵して推論処理にも対応する。Intel 800シリーズチップセットをサポートし、PCI Express 5.0などの高速インタフェースを利用可能だ。

LEVEL-R789-285-RKX

OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサ：インテル Core Ultra 9 プロセッサー 285

メモリ：16GB(8GB×2) DDR5

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：GeForce RTX 5060 8GB GDDR7

フォームファクタ：ミドルタワー / ATX

価格：399,800円

詳しくはコチラから

LEVEL-R789-285-SKX

OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサ：インテル Core Ultra 9 プロセッサー 285

メモリ：16GB(8GB×2) DDR5

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7

フォームファクタ：ミドルタワー / ATX

価格：428,800円

詳しくはコチラから

パフォーマンスと効率の両面でスケールアップを実現。

インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 285

[PR]提供：ユニットコム