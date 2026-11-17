[取材先] 株式会社東北ターボ工業（岩手県）

本記事は2026年8月時点の情報に基づいて作成しています。

岩手県の農村地域で、冬場の雇用を生み出すために設立された株式会社東北ターボ工業。現在は産業廃棄物処理、下水道管路管理、アスベスト処理などを手掛け、平時から災害時まで地域の生活基盤を幅広く支える企業へと成長してきました。

人口減少やインフラの老朽化が進み、建設業界の後継者不足が深刻化する中、同社が重視しているのが、現場を支える人材と技術です。地域企業をグループに迎え、それぞれが培ってきた人材・技術・顧客との信頼関係をつなぐことで、各社の専門性を掛け合わせ、1社単独では成し得ない総合的な事業展開を実現。地域の多様なニーズに応えられる、強固な事業基盤を築いてきました。

地域インフラを将来にわたって支え続けるために、人と技術をどのように守り育て、グループの持続的な成長につなげていくのか。代表取締役の生内 一晶（おぼない いっせい）氏に、オリックス株式会社盛岡支店の髙橋 駿がお話を伺いました。

地域で培った信頼と総合力で、インフラを支える

代表取締役 生内 一晶氏

……東北ターボ工業は、お父さまが1980年に設立されたとのことですが、立ち上げの経緯と現在の業務内容についてお聞かせください。

生内氏：父は盛岡市郊外の農村地域の出身です。当時は冬になると仕事が減り、出稼ぎに出る人も少なくありませんでした。地域の青年団の中で、「冬場にも働ける場をつくれないか」という声が上がり、父が事業を始めたと聞いています。

創業当初は建設現場の作業支援などを手掛けていましたが、その後、産業廃棄物である汚泥の処理事業を始めました。現在では、産業廃棄物処理だけでなく、下水道管路管理、アスベスト調査・除去工事、ダイオキシン調査・除去工事といった特殊工事や、土木・電気・防水・解体工事へと事業領域を広げています。

……多角的な事業を展開する中で、事業の中核と競争優位性はどこにあるとお考えですか。

生内氏：当社の強みは、地域で長年にわたり培ってきた信頼と、それを支える技術・設備・人材にあります。公共インフラ分野では技術力や実績への信頼が欠かせません。早い時期からこの地域で事業を展開し、着実に実績を積み重ねてきたことで、下水道管路管理では自治体案件を中心に受注しているほか、産業廃棄物処理事業でも公共関連案件が約半数を占めています。

事業面では、アスベスト処理事業、産業廃棄物処理事業、下水道管路管理事業を中核に据えています。アスベスト処理では、法令に基づく事前調査から除去工事、廃棄物の適正処理まで一貫して対応しています。産業廃棄物処理では、中間処理施設や特殊車両を活用し、収集運搬から処理まで対応しています。また、下水道管路管理では、調査から洗浄、止水、削孔、補修、改築、メンテナンスまで、管路管理に必要な一連の工程を手掛けています。

グループ内で電気・内装・防水など幅広い事業を展開していることも強みです。案件に応じて各社の技術や人材を組み合わせながら、複数の工種にまたがる工事にも対応できます。こうした設備・技術・人材をグループ内で備え、調査から施工、処理、維持管理までワンストップで提供できることが、当社の競争優位性につながっていると考えています。

……地域インフラや人々の暮らしを支える事業に対して、どのような思いで取り組まれていますか。

生内氏：当社が手掛ける事業は目立ちにくいものの、どれも地域の暮らしや社会インフラを支える上で欠かせないものです。普段はなかなか意識されない仕事かもしれませんが、下水道や環境保全の分野で問題が起これば、人々の生活に大きな影響を及ぼします。だからこそ私たちは、地域の生活を支えているという責任と誇りを持ち、一つひとつの現場に真摯に向き合っています。

国内で災害が激甚化する昨今、インフラに関わる当社の役割の重さも再認識しています。2011年の東日本大震災の際には、倒壊した建物のアスベスト除去や、津波の影響で詰まった下水道の清掃を実施しました。2024年の能登半島地震でも、業界団体からの要請を受け、現地で下水道復旧支援に携わっています。

従業員には、「自分たちの仕事は街の誰かのためになっている」ということを常に意識してほしいと思っています。地域インフラを守る仕事は決して派手ではありませんが、人々の安全で当たり前の暮らしを支える重要な仕事です。その誇りを胸に、これからも地域に必要とされる存在であり続けたいと考えています。

M＆Aで、地域に残る技術と人材を次世代へつなぐ

……2019年以降、建設関連企業のM＆Aを進めてこられましたが、どのような狙いがありますか。

生内氏：地域インフラを支え続けるために、技術や人材を次世代へつなぎながら、持続的な成長を実現することが狙いです。東北の建設業界には後継者不足に悩む企業が少なくなく、優れた技術やノウハウを持ちながらも事業継続が難しくなるケースが増えています。

当社としても、地域に必要な仕事を担い続けるためには、人材や技術を確保し続けることが欠かせません。そこで、関連する事業を手掛ける企業をM＆Aでグループに迎え、人材や技術、顧客基盤を共有しながら事業基盤を強化してきました。地域のニーズにワンストップで応えられる体制を維持・強化することが重要だと考えています。

まずは、比較的小規模な案件から着手し、人員配置や拠点統合、管理体制の整備を進めながら、買収後の統合プロセスであるPMIのノウハウを蓄積してきました。これまでに7社のM＆Aを行い、土木・防水・電気工事など、対応領域を広げています。

……M＆Aを検討・実行する際、どのような要素を重視して判断されていますか。

生内氏：最も重視するのは人材です。建設業では、技術者や有資格者がいなければ仕事を受けることができません。機材や設備は導入できますが、現場経験や施工技術、お客さまとの信頼関係は短期間で築けるものではありません。

取引先との関係性も重要です。例えば、電力会社や鉄道会社など、新規開拓が容易ではないお客さまとの取引実績は大きな財産になります。私たちは、そうした人材や技術、信頼関係をしっかり受け継ぎ、グループ全体の力として生かせるかを重視しています。

もちろん、既存事業との親和性も欠かせません。買収後に各社の技術や人材を組み合わせることで、お客さまに対してより幅広いサービスを提供できるかどうかを重要な判断基準としています。

……M＆Aを通じて、実際にどのようなグループシナジーが生まれていますか。

生内氏：最も大きいのは、人材や技術の層が厚くなったことです。各社の職人や有資格者、施工ノウハウが加わったことで、グループとして対応できる工種の幅が広がり、案件への対応力や施工体制の安定性が向上しました。

また、電気・防水・土木など、それぞれの専門性を組み合わせることで、複数の工種にまたがる案件にも対応できるようになりました。従来は各社が個別に対応していた工事も、グループ全体で連携しながら提案・施工できるようになり、お客さまへの提供価値も高まっています。

今後も、アスベスト処理や下水道管路管理といった中核事業との親和性が高い領域を中心にM＆Aを検討していきます。人材や技術を着実にグループへ取り込みながら、地域インフラを総合的に支えるワンストップ体制をさらに強化していきたいと考えています。

持続的な成長が、地域を支える力になる

……東北ターボグループとして描く未来像について教えてください。

生内氏：目指しているのは、適正な利益を継続的に生み出せる強い企業グループです。社員の待遇を改善し、人材を育て、技術や設備への投資を続けるためには、安定した利益が欠かせません。取引先とともに成長し、地域に必要な仕事を担い続けるためにも、企業として持続的に成長していく必要があると考えています。

今後は持株会社である株式会社東北ターボグループを司令塔として、人材・技術・設備などの経営資源をグループ横断で共有・活用していきます。各社が持つ専門性や顧客基盤を結び付け、案件ごとに最適な体制を構築することで、地域の多様なニーズにワンストップで応え、地域インフラを幅広く支えられる企業グループを目指していきます。

そこで生み出した利益を人材育成や技術・設備の強化に生かし、仕事の質を高め、提供できるサービスの幅をさらに広げていきます。その積み重ねによって、社員に「東北ターボグループで働いてよかった」、取引先に「パートナーであり続けてよかった」と心から思っていただける企業でありたい。そして、地域に必要な仕事を将来にわたって担い続けることが、私たちの果たすべき社会的責任だと考えています。

＜取材を終えて＞

オリックス株式会社 盛岡支店 髙橋 駿

今回のお話を通じて、東北ターボグループの強みは、地域の暮らしを支える幅広い事業領域だけでなく、その現場を担う人材や長年培われてきた技術、それらを結集するグループの総合力にあるのだと改めて感じました。人と技術を守り育てながら、グループ各社の専門性を掛け合わせることで地域に必要な価値を提供し続ける。その一貫した経営姿勢がとても印象に残っています。今後もオリックスとして、同社のさらなる成長と地域インフラを支える取り組みに伴走していきたいと考えています。

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