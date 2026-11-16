飲み会の誘いはうれしい。でも「今日はちょっとお酒を飲みたくない」「明日の朝が早いから控えたいな」――そんなふうに思ったことはありませんか？

いざ「今日はちょっと控えたい」と伝えようとしても、グループLINEに文章で送ると角が立ちそうだったり、相手に気を遣わせてしまうのではないかと不安になったりして、言葉選びに頭を抱えてしまうことも少なくありません。そんな気まずさを和らげ、自分の気持ちを自然に伝えられるようにと生まれたのが、アサヒビールが大学生と一緒に考えた「自分の意思を伝えられるLINEスタンプ」です。お酒をつくる企業が、なぜあえて「お酒を控えたい」時などに使えるスタンプを作ったのでしょうか？

今回は、大学生と若手社会人の皆さんから飲み会にまつわるリアルな悩みを聞くとともに、アサヒビールの担当者に、スタンプ誕生の背景を伺いました。さらに、誰もが心地よく過ごせる飲み会のあり方について考えていきます。

PROFILE 参加者プロフィール ※記事内に登場する大学生・社会人の参加者の名前はすべて仮名です。

※参加者メンバーは、全員満20歳以上です。 大学生 飲み会の場の雰囲気は好きだが、飲むとしてもサワーなどの低アルコールを1〜2杯程度。 大学生 お酒の味自体は好きだが、ガヤガヤした賑やかな場は少し苦手。家でYouTubeを見ながらレモンサワーを飲むリラックスタイムが至高。 若手社会人 お酒はあまり強くないが飲み会の雰囲気は好き。最近ビールが少しずつ飲めるようになってきた。 若手社会人 外での飲み会が大好き。「最初から最後までずっとビール」という生粋のビール党。 アサヒビール株式会社 レスポンシブルドリンキング部 「スマドリ」の推進などを通じ、アルコール関連問題の解決や多様なお酒文化のアップデートに取り組む。

01 「参加したいけど、今日は......」飲み会やお酒を控えるときのきまずさ問題

――皆さんは飲み会に誘われたとき、参加を断ったり、参加してもお酒を飲まないことを伝えたりする際、どのように伝えていますか？

ストレートに断ると場の空気が悪くなりそうなので、「ちょっと先約があって」など、本音とは別の理由を付けて断ることが多いですね。相手は気にしていないかもしれませんが、申し訳なさがどうしても勝ってしまいます......。 「明日朝5時からバイトがある」と伝えたりとか......。飲み会中は「1杯目はソフトドリンクにしたい」と言い訳しつつ、2杯目以降もさらっとソフトドリンクを頼んだりします（笑）。

仕事終わりに直接誘われることが多いので、「本当に行きたいのですが、まだ仕事が終わっていなくて......！」と、行きたい気持ちを前面にアピールして角が立たないように工夫しているかもしれません（笑）。 私は「嫌なのかな」と思われるのが一番つらいので、自分の意思を伝えるときも言い回しをネットで調べ、敬語を重ねた丁寧な長文を作ります。「本当に心は行きたいけれど無理なんです」という空気を出すため、全力を尽くしてます......（笑）。

――逆に、飲みにお誘いしたのに、相手から断られたときはどう感じますか？

1回目なら「仕方ないな」と思えますが、それが何回も続くと「本当は行きたくないのかな」「何か理由があるのかな」と、相手の本当の理由を勘繰ってしまう部分はあるかもしれません。

私も理由を考えてしまいますね。でも、「居酒屋のガヤガヤした雰囲気が嫌だったのかな？ じゃあ次は違うお店にしてみよう」と、相手の好みに合わせて次に活かそうと前向きに考えます！ 私も相手の反応を勘繰ってしまうタイプなので、「私と行くのが嫌だったのかな」と最初は不安になりますね。それが何度も続くと、次からは誘うのを遠慮してしまうかもしれません。

相手にそんな思いをさせたくないからこそ、誘われる側も必死に長文を考えてしまうんですよね。お互いに気を遣いすぎてしまうので、もっと気軽に伝えることができる関係性があればいいなと思います。

02 ユーモアで解決！ 自分の意思を伝えられる「LINEスタンプ」登場

――そこでアサヒビールさんが制作したのが、こちらの「自分の意思を伝えられるLINEスタンプ」です。実物を見てみて、いかがでしょう？

これいいですね！

『今日は少しにしておきます』のスタンプがあれば、「行くけれど、今日はあまり飲めない」と前もってライトに宣言できます。周りからいつも飲むと思われがちなので、本当に助かりますね。

『マイペースでいきます』が使いやすそうです！

テキストだと堅苦しくなりがちな本音も、ユーモアのあるイラストと一緒なら嫌味なくサラッと伝えられます。ありそうでなかった便利なスタンプですね。 表情豊かで気持ちがしっかり伝わりそうですよね。『明日朝が早いので』があるのも、私が使いたい場面にぴったりです。飲み会の連絡で、気軽に使えそうだなと思います。 僕はあまりお酒を飲めない体質なので、『わたし飲めないです』が便利だと思いました。場の空気を重くすることなく意思表示できるのがありがたいです。

――相手からこのスタンプが送られてきたら、どう受け止めますか？

余計な勘繰りをせず「オッケー！」とライトに受け取れそう。向こうも気を遣って長文を打つ負担が減るはずですし、お互いに気楽になれるコミュニケーションが広がるのは大歓迎ですね！ 「今日はセーブしたい日なんだな」と前向きに受け止められる気がします。「ゆっくり楽しもう」といった言葉はテキストだけだと照れくさいですが、スタンプだからこそ素直に伝えられる良さがありますね。

飲み会を重く捉えず、気楽に考えてくれていると伝わってうれしいです。誘う側としても身構えずに済むので、「じゃあ次はサクッと行こう」と次の機会にも誘いやすくなるなと感じました。

03 お酒のメーカーがなぜ？ 「飲まない・飲めない」など、自分らしい自由な選択を公式が後押しする理由

――お酒をつくるアサヒビールさんが、公式に「意思を伝えられるスタンプ」を作った点についてはどう感じますか？

なんか、強力な後ろ盾ができた気分ですね。お酒をつくる企業が「無理して飲まなくていい」と発信してくれると、「飲まない」という選択も自然なことなんだと思えて、罪悪感がぐっと軽くなるかも。 お酒が弱い自分には、ビール会社はお酒を飲む人に向けた存在だと思っていました。でもこうして寄り添ってもらえると、「背伸びせず自分のペースで楽しんでいいんだ」と肯定されたようで心強いです！

――ちなみに津田さん、なぜ大学生と一緒にこのスタンプを作られたのでしょうか？

実は日本人の約44％はお酒が飲めない体質なんです。お酒を飲む4,000万人だけでなく、20歳以上の9,000万人全員に向けた提案が必要だと考え、飲まない人の選択も尊重する取り組みを始めました。

※アサヒビール調べ お酒を飲まない・飲めない人って、そんなにたくさんいたんですね！ そうなんです。その取り組みのなかで学生の皆さんから「20歳を過ぎてから、お酒との付き合い方を学ぶ機会が少ない」「さりげなく意思表示できるLINEスタンプが欲しい」と声が上がり、お酒をつくる企業として、この課題を解決するお手伝いができないかと考え、学生の皆さんとの共創に至ったんです。

――制作時にこだわったポイントはありますか？

スタンプのセリフ案は当初20種類以上あったのですが、学生の皆さんへのアンケートで上位に残ったのが『今日は少しにしておきます』『マイペースでいきます』『明日朝が早いので』といった言葉でした。この結果を見て、「お酒が強いか弱いかに関わらず、思っていることはみんな同じなんだ」とハッとさせられましたね。

このキャラクターのデザインは......？ 断っても気まずくならないよう、居酒屋メニューで定番の「エビフライ」をモチーフに、シュールで楽しい絵柄にしました（笑）。クスッと笑えるユーモアを大切にし、誰もが使いやすい温度感を目指したんです！

04 飲む人も飲まない人も心地よく。「スマドリ」が実現する新しくて楽しいお酒文化

――この取り組みの根底にあるのが「スマドリ」という考え方。改めてどのような考え方なのか教えてください！

飲む人も飲まない人も自分の意思で選べ、互いに尊重し合える社会を目指す取り組みです。誰かがソフトドリンクを頼んでも理由など詮索せず、当たり前に受け入れられる空気を作りたいと思っています。

飲み会は「たくさん飲んで酔っ払う場」ではなく、「好きなペースで会話を楽しむ場」であることが大事だなと改めて気づかされました。それぞれのスタンスが尊重されるなら、より飲み会が楽しめそうです。 こうしたスタンプや考え方が広がることで、居酒屋でノンアルコール飲料を堂々と頼める優しい空気ができていきそうですね。 今後は香りや見た目も華やかな「大人テイスト飲料」も拡充していきます。選択肢が増えれば、飲めない方も飲み会で損をしていると感じにくくなり、誰もが気兼ねなく同じ場を楽しめるようになると思います。誘う側も誘われる側もストレスなく心地よい関係を築けるよう、このスタンプを自分らしく使って気軽に気持ちを伝えてください！

05 【まとめ】次の飲み会は、スタンプで気兼ねなく気持ちを伝えてみよう！

飲み会の楽しみ方は人それぞれ。お酒を飲む・飲まないにかかわらず、同じ場で会話を楽しむことも大切です。「今日はセーブしたい」「マイペースに過ごしたい」。そんな日は一人で言い訳に悩まず、スタンプをポンと送ってみてください。お互いの気まずさがすっと解け、もっと優しい時間が広がるはずです。

アサヒビールと大学生が本気で考えた「自分の意思を伝えられるLINEスタンプ」は、11月10日（火）より期間限定で無料配布されています。ぜひダウンロードして、次の飲み会で活用してくださいね！

STAMP INFO LINEスタンプ『飲み会合言葉スペシャル』概要

タイトル 【無料】8810飲み会合言葉スペシャル クリエイター 8810(ハヤト) ダウンロード期間 11月10日 11：00頃 ～ 12月7日 23：59 LINEスタンプ利用期間 ダウンロード日から180日間 対象 満20歳以上 ダウンロードURL https://line.me/S/sticker/37956 二次元コード ダウンロード方法 アサヒビールLINE公式アカウントを友だち追加でダウンロード可能

※ダウンロード時、使用時に通信料が別途発生します

■LINEアプリは最新のバージョンをご利用ください

■日本国外で契約した端末の電話番号で認証した端末、あるいはFacebook認証した端末では、無料スタンプをダウンロードすることができません

■LINEアプリの、ホーム＞設定＞アカウントから日本国内で契約した端末の電話番号を設定することでダウンロード可能になります

[PR]提供：アサヒビール株式会社