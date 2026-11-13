なぜ気仙沼は、目黒区でサンマを焼き続けるのか。関係人口を育てる、あるまちのストーリー

宮城県気仙沼市が、東京都目黒区で30年近くにわたり「サンマ」を焼き続けている。今や秋の風物詩となった「目黒のさんま祭」。その背景には、姉妹都市との深い絆と、気仙沼市の未来を見据えた“関係人口”という考え方があった。人口減少という地方都市共通の課題に向き合いながら、気仙沼市が描く「関わりしろのあるまち」の姿とは。市の担当者たちの言葉から、その取り組みをひもといていく。

人口減少という壁と、気仙沼市が描く“暮らしやすさ”

三陸の豊かな海に抱かれ、世界三大漁場の恵みとともに歩んできた宮城県気仙沼市。カツオやメカジキ、サメ、そしてサンマの水揚げで知られる日本有数の水産都市だ。

ここ15年は東日本大震災からの復旧・復興を力強く進めてきたが、現在は全国の地方都市と同様、急速な人口減少と少子高齢化という厳しい現実に直面している。

震災前と比較して人口は約2万人減少し、現在は約5万4000人。今も年に1000人から1300人規模の減少が続いており、国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、2030年には5万人を割り込み、2040年には約4万人にまで落ち込むと予測されている。急激な人口減少は地域経済の停滞や担い手不足を招き、生活基盤の弱体化からさらなる流出を生む“負のスパイラル”を引き起こしかねない。

この危機を打開するため、2023年に立ち上がったのが「けせんぬま未来人口会議」だ。公募市民や事業者、行政職員、さらには中高生ら100人を超える多様な世代が集い、まちの未来を議論した。その対話から生まれた行動計画が「けせんぬまWell-beingプラン」である。

企画部企画課けせんぬま創生戦略室室長補佐の尾形庄衛さんは、当時の議論をこう振り返る。

「市民の声から見えてきたのは、『人口減少問題の本質』を捉えることが重要だということでした。『人口が減少すること自体が悪いことなのか』『市民の“○○したいが、できない”を一つ一つ“できる”ようにしていくことが大切なのではないか』という2つの投げかけが、今でもインパクトをもって記憶に残っています」

現実問題、人口減少をゼロにすることは簡単ではない。だからこそ重要なのは、ただ数字を追うのではなく、住民たちが「住み続けたい」と感じ、住民以外からも「住んでみたい」と思われるまちにすることだ。

Well-beingプラン担当者の菅原千枝子さんは、プランの根底にある思いを次のように語る。

「人口減少を前提としつつも、ただ数を追うのではなく、『市民の暮らしやすさ(＝Well-beingの実現）』が人口減少対策の本質であると導き出せたのは、大きな成果だと考えています」(菅原さん)

統計分析の結果、若年層の流出、とりわけ女性の人口減少が顕著であることが判明した。そこでWell-beingプランでは「雇用創出」「就労環境の改善」「居住環境の改善」「子育て環境のさらなる充実」「移住・定住の促進」の5つのテーマを設定。市民会議内にも「子育てファースト」「子ども・若者目線」「ワーク・ライフ・バランス」「女性の活躍」の4分科会を設け、具体的な施策へ落とし込んだ。

独自の企業認定制度「うぇるびん認定」や官民連携の「ジェンダーギャップ解消プロジェクト」、相談機関「気仙沼JOB BASE」の開設など、就労環境の改革は着実に進む。

さらに「子育て支援7つのゼロ」として学校給食費の無償化などを進めた結果、市民アンケートで「気仙沼市を子育てしやすいまち」と回答した割合は、令和5年度の22.8％から令和7年度には48.3％へと倍増した。

「気仙沼と関わる人」を、少しずつ増やしていくことの重要性

人口減少の緩和策として、気仙沼市はこれまで移住・定住施策に注力し、一定の成果を上げてきた。しかし、全国的に東京圏への一極集中が続く中、地方都市同士が限られた定住人口を奪い合っても根本的な解決にはならない。

そこで気仙沼市が打ち出したのが、定住せずともまちを思ってくれる「関係人口」の創出・拡大である。

▲市外に住む人に気仙沼ファンになっていただき、

その縁を大切にしていきたいという思いから設立された「気仙沼ファンクラブ」

「移住には仕事や住居の確保といった高いハードルがあり、観光だけでは地域力の維持には届きません。しかし、関係人口はその地域に関わる深度が人それぞれです。仕事でたびたび訪れる人もいれば、ボランティアが目的の人、イベントを楽しむ人、気仙沼の友人に会いに来る人もいます。

それだけに、こちらからもさまざまな『関わりしろ』を提示することができ、受け入れ側との継続的な関係を築ければ、地域活動の担い手としても携わってもらえる可能性がある。震災復興の過程で多くの人とご縁を結び、関係人口となってくれた人たちがまちに多くのものをもたらしてくれることを、私たちは経験として知っています」(尾形さん)

その象徴的な取り組みが、首都圏でセカンドキャリアを模索する人々と市内事業者のマッチングを図る「セカンドキャリア探索! フィールドツアー」だ。

「ツアーの参加者からは、『この街には“人を自然に受け入れる土壌”と“未来に向けたワクワク感”がある』という声が聞かれました。気仙沼は日本有数の漁業の街で、古くから国内外の漁船を受け入れ、交流してきた歴史があります。震災後は多くのボランティアが復旧・復興に携わり、『外の力を柔軟に受け入れる文化』がより育まれていきました」(尾形さん)

参加者からは「気仙沼には活躍できる“余白”があると聞いていたが、そのイメージが分かった」という感想も寄せられた。誰かの席を奪うのではなく、スキルや挑戦意欲を持つ人を温かく迎え入れる余白がある。週数時間のプロボノ(職業上で培った知識やスキルを無償で提供してNPOや地域団体を支援する社会貢献活動)や副業から関わり始め、やがて移住や起業へ至る人も現れている。





▲セカンドキャリアを考える人を対象としたフィールドツアーの様子

外からまちを応援してくれる人の存在は、市民の意識にも好循環を生む。菅原さんいわく、「地方の魅力を知って足を運んでもらい、物産を選んでもらうことは、ここに住む人々の誇りや愛着、シビックプライドの醸成にも大きく寄与し、市民のWell-beingへとつながります」。

この「外の人と熱量でつながり、新しい風を呼び込む」姿勢は、今に始まったことではない。30年近く前、東京・目黒の地で始まった挑戦が、その確かな原点となっている。

なぜ気仙沼市は、30年間も目黒でサンマを焼き続けるのか

秋の訪れとともに、東京都目黒区の街に香ばしい炭火の煙が広がる。落語の名作「目黒のさんま」の縁をきっかけに1996年に始まった「目黒のさんま祭」だ。

▲目黒川沿いの遊歩道に並んだのぼり

気仙沼から直送された新鮮なサンマを、地元から駆けつけた気仙沼市民が炭火で豪快に焼き上げ、大分県臼杵市産のカボスと気仙沼産大根おろしを添えて無料で振る舞うことで知られている。

気仙沼にとって、サンマはカツオやメカジキと並ぶ誇りであり、地域経済を支えてきた大衆魚だ。しかし、なぜ気仙沼の人々はわざわざ東京まで出向き、自らの手でサンマを焼き続けてきたのか。学生時代から祭りに携わり、長年事務局を務める水産課の小野寺幸史さんは、その破天荒な原点についてこう振り返る。

目黒のさんま祭は、「落語『目黒のさんま』にちなんで、『気仙沼産のサンマ』を目黒区で焼けば面白いんじゃないか?」と考えた気仙沼市民が、目黒区に行ってサンマのお振舞をやっていいですか? と聞いたところ、目黒区民の方々が「どうぞ、どうぞ」と受け入れてくれたことがきっかけです。

「『目黒のさんま祭』が面白いのは、頼まれてもいないのに、わざわざ東京までサンマを持っていって、勝手に焼いて振る舞うという『サンマ焼きの押し売り』から始まったところです。

▲今年行われた、第29回目黒のさんま祭の様子

目黒の人からすれば、目の前で気仙沼の人が焼いてくれたのが面白くて根づき、気仙沼側も『東京の人に食べてもらいたい!』という非常に強い熱量で押し通した。その草の根の交流が十数年続いて、最終的には友好都市協定にまで発展したんです」(小野寺さん)

東京の大学で地方自治を学んでいた小野寺さんはこの祭りと出会い、その規格外の熱気に魅了された。翌年に気仙沼市役所に入庁して以来、20年近く事務局の重責を担ってきた。

祭りには「気仙沼人が行って焼く」「可能な限り水揚げ直後の生サンマを持っていく」というこだわりがある。焼き場に立つメンバーは、普段は病院の看護師や商店主といった普通の市民たちだ。しかし、炭火の前に立つと職人の顔へと変わる。

▲用意した新鮮なサンマ

「364日は普通に過ごしている人たちも、目黒でサンマを焼く1日だけは格別にスイッチが入るんです」と小野寺さんが称する焼き手たちには、「今年もあの人に焼いてほしい」と指名する熱烈なリピーターがつくほどだ。

この深い人間関係が最大の力を発揮したのは、東日本大震災の年だった。甚大な被害を受け開催が危ぶまれる中、「支援をしてくれた目黒区に恩返しをしたい」と気仙沼のメンバーは目黒へ向かった。

「気仙沼側がバスに乗って帰るとき、目黒区の方々はいつも手を振って見送ってくれるんですが、その年、目黒区民の方々から『頑張って』という声を多く聞きました。そのありがたさに胸を打たれ、ボロボロ涙を流してしまいました……。忘れられない思い出です」(小野寺さん)

この絆の深さには、計り知れないものがある。目黒区からの多大な復興支援に加え、応援派遣された目黒区役所の職員が気仙沼市役所に転職したり、土木技術者として復興工事の現場責任者を何年も務め上げたりと、人生を懸けてまちを支える人々が現れた。

小野寺さんは、この祭りが気仙沼にもたらす本質について、こう表現する。

「目黒のさんま祭には、『気仙沼の外にある文化や人、新しい風を呼び込む力』がありますよね。スーパーで買えば家でも食べられるサンマを、わざわざ現地まで焼きに行くわけですから。その特異ともいえる押しの強さがあったからこそ、外の世界と気仙沼を結ぶ強いパイプができたと感じています」(小野寺さん)

あなたも、気仙沼を思う一人になりませんか

煙にまみれながら育まれてきた泥臭く温かな交流は、気仙沼市が目指す関係人口政策の理想像とも重なる。市は今後、関係人口の「創出・拡大」から「深化」へと進み、自治会やまちづくり協議会と連携した地域密着型の活動を展開する方針だ。

▲ファンクラブSNSには、担い手募集イベントへなどの文言も

「地元のお祭りの運営や、海岸清掃、草刈りなどの地域活動と、地元ならではのイベントを組み合わせるなど、地域の人と市外の人との交流が深まる企画を実施していきたい」と尾形さんは語る。

旅行者として眺めるだけでなく、地元の人と汗を流し、笑顔を交わす。そんな交流が、気仙沼ならではの魅力を生み出している。

「関わり方は千差万別でいいと考えています。ふるさと納税でおいしい魚介類を楽しむのも大歓迎です。ちょっと気になるなと思ったら、気仙沼ファンクラブサイトから入会して、メルマガで少しずつ気仙沼のことを知ってもらえたらうれしいです。面白そうだと感じたら、ぜひ足を運んでください。新しい出会いや発見が、人生をちょっと豊かにしてくれると思います」(尾形さん)

焼きたてのサンマを頬張ることも、三陸の恵みを楽しむことも、気仙沼とのつながりの第一歩。誰かの挑戦を受け止める温かな風土が、新しい出会いを待っている。