仕事の合間に、ほっとひと息。飲み物を楽しみながら、次の仕事へ向けて気持ちを整える時間をつくってみませんか？

リラックスしながら自分に合った刺激を取り入れ、休憩後の活動へ気持ちを切り替えていく。そんな過ごし方が、新しい休憩スタイル「アクティブチル」です。

「アクティブチル」の時間に取り入れたいのが、「スパイス香る シナモンラテ」と「スパイス香る ジンジャーラテ」。香りやスパイスの味わいを楽しめる2種類から、そのときに飲みたい一杯を選べます。

今回は、「アクティブチルを自社でも体験してみたい」という方を対象に、「『スパイス香る』シリーズのアクティブチルキット」を抽選で100名様にプレゼントします。

機能性表示食品 機能性表示：本品に含まれるヒハツ由来ピペリン類は、冷えにより低下した血流(末梢血流)を正常に整え、冷えによる末梢(手足)の皮膚表面温度の低下を軽減する機能や、脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能が報告されています。

・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

・本品は、国による評価を受けたものではありません。医薬品ではありません。



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キットには、「スパイス香る シナモンラテ」と「スパイス香る ジンジャーラテ」計144本と、専用卓上什器をご用意。応募方法は、下記のボタンから応募フォームにアクセスし、必要事項を入力するだけ！

香りやスパイスの味わいを楽しみながら、いつもの休憩時間に“気持ちを切り替える”ひとときをオフィスに取り入れてみませんか？

応募はこちら！

[PR]提供：森永乳業