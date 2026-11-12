仕事の合間に、ほっとひと息。飲み物を楽しみながら、次の仕事へ向けて気持ちを整える時間をつくってみませんか？
リラックスしながら自分に合った刺激を取り入れ、休憩後の活動へ気持ちを切り替えていく。そんな過ごし方が、新しい休憩スタイル「アクティブチル」です。
「アクティブチル」の時間に取り入れたいのが、「スパイス香る シナモンラテ」と「スパイス香る ジンジャーラテ」。香りやスパイスの味わいを楽しめる2種類から、そのときに飲みたい一杯を選べます。
今回は、「アクティブチルを自社でも体験してみたい」という方を対象に、「『スパイス香る』シリーズのアクティブチルキット」を抽選で100名様にプレゼントします。
機能性表示食品
機能性表示：本品に含まれるヒハツ由来ピペリン類は、冷えにより低下した血流(末梢血流)を正常に整え、冷えによる末梢(手足)の皮膚表面温度の低下を軽減する機能や、脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能が報告されています。
・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
・本品は、国による評価を受けたものではありません。医薬品ではありません。
キットには、「スパイス香る シナモンラテ」と「スパイス香る ジンジャーラテ」計144本と、専用卓上什器をご用意。応募方法は、下記のボタンから応募フォームにアクセスし、必要事項を入力するだけ！
香りやスパイスの味わいを楽しみながら、いつもの休憩時間に“気持ちを切り替える”ひとときをオフィスに取り入れてみませんか？
※「スパイス香る シナモンラテ」3ケース・「スパイス香る ジンジャーラテ」3ケース(1ケース24本入、計144本)
(社内で試飲いただける「スパイス香る」シリーズおよび什器キット一式)
※160サイズ程度の段ボール箱1箱で発送いたします
※発送は12月中旬頃となります。賞品には賞味期限が2027年1月1日の商品が含まれる可能性がございます。賞味期限をご確認のうえ、お早めにお召し上がりください。 ■対象：従業員の働き方改革とウェルビーイング、社内コミュニケーション活性化、オフィス環境の向上に取り組む企業にお勤めの方 ■当選人数：抽選100名
※当選発表は、発送をもってかえさせていただきます。 ■応募方法：応募フォームで必要な情報をご記入いただき応募ください。 ■応募条件：
・日本国内にお住まいの方
・オフィスで受け取り可能な方
・お届けした商品を職場の方に配布していただける方
※ご応募にあたっては、商品のお受取り及び職場内での配布について、あらかじめ勤務先の了承を得てください。 ■ご協力いただきたい内容：商品飲用後、商品に同封されているリーフレットに記載のQRコードより、アンケートへの回答をお願いいたします。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
[PR]提供：森永乳業