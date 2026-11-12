「十分に休めた気がしない」働く人が抱える休憩の課題

仕事の合間に休憩を取っていても、「十分に休めた気がしない」と感じることはありませんか。働き方やコミュニケーションのあり方が多様化する中で、休憩時間をどう過ごすかは、働く人にとって身近なテーマとなっています。

森永乳業が全国の20～50代の会社員男女500名を対象に実施した「仕事中の休憩に関する実態調査」では、休憩時間があっても、「十分に休めた気がしない」と感じることが「ある」と回答した人は64.6％でした。

さらに、仕事中の休憩で大事だと思うことについて、現在の休憩でどの程度満たせているかを尋ねたところ、「十分満たせている」と回答した人は11.4％と約1割にとどまっています。

では、働く人は休憩に何を求めているのでしょうか。

仕事中の休憩に求めるものを聞いたところ、最も多かったのは「気持ちを切り替えたい」42.6％。休憩は、単に身体を休めるだけではなく、一度仕事に区切りをつけ、次の業務へ向かうために気持ちを整える時間としても求められていることがうかがえます。

また、AIやオンラインツールなど、仕事のデジタル化が進んだことで疲れを感じることがある人は56.0％と、半数以上にのぼりました。こうした仕事環境の中で、仕事の合間に自分なりの方法で気持ちを切り替えることも、休憩の一つのあり方と考えられます。

そして、気持ちを切り替えたい時に行っていることを尋ねると、1位は「飲み物を飲む」35.8％でした。

ANA Study Fly講師と森永乳業の座談会でも見えてきた“切り替える休憩”

こうした「休憩と気持ちの切り替え」について、森永乳業は、ANA Study Fly講師としてさまざまな受講者と向き合い、客室乗務員という本業を持ちながら講師としても活躍するANAグループ社員と、デスクワークを中心に働く森永乳業社員による座談会を実施しました。

※ANA Study Flyとは、ANA社員一人ひとりの「好き」や「得意」を活かし、それぞれの知識や経験を講座として直接お届けする、体験型のスキルシェアプロジェクトです。

ANA Study Fly講師からは、講師業務の合間に、一人で過ごしたり、姿勢を整えたり、飲み物や甘いものを楽しんだりすることで、自分なりに気持ちを切り替えているという声が上がりました。

また、「フライトが終わったら心と身体を一旦休めることで、心に余裕や余白が生まれ、次のフライトも頑張ろうという気持ちに切り替えられる」といった、日頃から限られた時間の中で休憩を取り入れているからこその意見も。

森永乳業社員からも、飲み物を楽しんだり、少し歩いたりすることで仕事に区切りをつけているという声がありました。

働き方は異なっていても、共通していたのは、ただ仕事を止めるだけではなく、自分なりの方法で一度気持ちを整え、次の活動へ向かうために休憩を取り入れていることでした。

“休む”だけではない、新しい休憩スタイル「アクティブチル」

こうした働く人の休憩実態を踏まえて、森永乳業が提案しているのが「アクティブチル」です。

「アクティブチル」とは、単に心身を“オフ”にして安らぐだけの休憩ではなく、リラックスしながらも自分に合った刺激を取り入れ、休憩後の活動に向けて気持ちを再び“オン”にしていく休憩スタイルです。

「アクティブチル」に取り入れたい、「スパイス香る」シリーズ

仕事中に気持ちを切り替えたい時の行動1位となった「飲み物を飲む」。さらに調査では、コーヒーや紅茶、チャイなど、香りや味わいに特徴のある飲み物を飲んで「気持ちが切り替わった」と感じた経験がある人は70.2％にのぼりました。

森永乳業の「スパイス香る」シリーズは、7種のスパイス(ジンジャー、カッシア、カルダモン、クローブ、シナモン、ナツメグ、ヒハツ)を使用した、スパイスをコンセプトとするノンカフェインのラテ。ラインアップは「スパイス香る シナモンラテ」と「スパイス香る ジンジャーラテ」の2品。

忙しい毎日の中でも、好きなものを味わう楽しいひとときが、そのまま自分をいたわる時間になる──。こうした過ごし方に寄り添い、乳で培った技術を活かした、コーヒーでも紅茶でもない“スパイス×ミルク”のラテを届けたいという想いから、「スパイス香る」シリーズが誕生しました。

女性に多い冷え・むくみの悩みに寄り添い、ノンカフェインで常温保存可能とのこと。

機能性表示食品 機能性表示(2品共通)：本品に含まれるヒハツ由来ピペリン類は、冷えにより低下した血流(末梢血流)を正常に整え、冷えによる末梢(手足)の皮膚表面温度の低下を軽減する機能や、脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能が報告されています。

・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

・本品は、国による評価を受けたものではありません。

・医薬品ではありません。

複数企業のオフィスで「アクティブチル」を提案！

実際に体験した働く人の声は？

森永乳業では、「アクティブチル」を実際の仕事の中で体験してもらう取り組みもスタートします。働く人の新しい休憩習慣「アクティブチル」の浸透に向け、2026年10月28日(水)より、メガネレンズメーカー、服飾雑貨メーカー、通販・ライフスタイル関連企業、アプリ開発支援企業など、計7社のオフィスで「スパイス香る」シリーズの提供を通じた取り組みを開始しました。

オフィスで働く従業員に「スパイス香る シナモンラテ」「スパイス香る ジンジャーラテ」を提供し、仕事の合間に香りや味わいを楽しみながら、自分なりに気持ちを整える休憩スタイルを提案しています。 また、商品提供を実施した企業では、商品を飲みながら「アクティブチル」を体験した従業員を対象にアンケートを実施。実際に飲用した際の感想や、仕事中の休憩に対する意識について回答を集めました。

アンケートでは、実際に商品を飲んだ後、気分転換やリフレッシュができたと感じたかを尋ねたところ、「とても感じた」「やや感じた」と回答した人は合わせて82.5％にのぼりました。また、商品の満足度についても、「非常に満足」「やや満足」と回答した人が87.1％となり、多くの人から好意的な評価が得られました。

さらに、商品をどのような場面で飲みたいかを尋ねたところ、最も多かったのは「おやつ時間・午後の休憩時」。次いで「甘いもの・糖分が摂りたいとき」、「気持ちを切り替えたいとき」という結果になりました。

実際に体験した従業員からは、「シナモンを飲みましたが爽やかな風味が広がってとてもリフレッシュできました」「スパイスの香り香料が気分の切り替えにとても良いと思いました！」といった声も寄せられました。

こうした結果から、スパイスの香りや味わいを楽しむことが、仕事の合間に気持ちを切り替える休憩のきっかけとして受け入れられていることがうかがえます。

企業向けに「スパイス香る」シリーズ総計14,400本(1企業あたり合計144本が100名に)を抽選でプレゼント！「スパイス香るラテで午後のひといきを アクティブチルキャンペーン」が好評実施中！

現在、森永乳業では、新しい休憩スタイル「アクティブチル」を自社でも実践・体験してみたい企業を対象に、「スパイス香る」シリーズ総計14,400本(1企業あたり144本を100名に)を抽選でプレゼントする「スパイス香るラテで午後のひといきを アクティブチルキャンペーン」を実施しています。

オフィスでの新たな休憩習慣を取り入れるきっかけとして、企業の福利厚生・人事・総務担当者などに向けた本キャンペーン。11月29日(日)まで応募を受け付けております。

【キャンペーン概要】 ■キャンペーン名：スパイス香るラテで午後のひといきを アクティブチルキャンペーン ■キャンペーン名：スパイス香るラテで午後のひといきを アクティブチルキャンペーン ■内容：企業を対象に、抽選で「スパイス香る」シリーズを総計14,400本(1企業あたり144本を100名)をプレゼントします。

※「スパイス香る シナモンラテ」3ケース・「スパイス香る ジンジャーラテ」3ケース(1ケース24本入、計144本)

(社内で試飲いただける「スパイス香る」シリーズおよび什器キット一式)

※発送は12月中旬頃となります。賞品には賞味期限が2027年1月1日の商品が含まれる可能性がございます。賞味期限をご確認のうえ、お早めにお召し上がりください。 ■内容：企業を対象に、抽選で「スパイス香る」シリーズを総計14,400本(1企業あたり144本を100名)をプレゼントします。 ■対象：従業員の働き方改革とウェルビーイング、社内コミュニケーション活性化、オフィス環境の向上に取り組む企業 ■対象：従業員の働き方改革とウェルビーイング、社内コミュニケーション活性化、オフィス環境の向上に取り組む企業 ■募集期間：11月12日(木)10:00～11月29日(日) 23:59

※現在受付中 ■募集期間：11月12日(木)10:00～11月29日(日) 23:59 ■当選人数：抽選100名

■当選人数：抽選100名 ■応募方法：下記募集記事内にある応募フォームより、必要事項をご入力のうえご応募ください。 ■応募方法：下記募集記事内にある応募フォームより、必要事項をご入力のうえご応募ください。

「オフィスでのリフレッシュ環境を整えたい」とお考えの福利厚生・人事・総務ご担当者様は、ぜひこの機会に「スパイス香る」シリーズを取り入れ、職場の新しい休憩習慣を体験してみませんか？

キャンペーンの応募締切は11月29日(日)23:59まで。現在も応募受付中ですので、この機会にぜひご応募ください。

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[PR]提供：森永乳業