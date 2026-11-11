人生のなかでも大きな出来事である出産や育児。子どもとの暮らしを心待ちにする一方で、休業中の収入や出産費用に不安を感じている人もいるでしょう。

子育てと仕事の両立を支えるために、企業は何ができるのでしょうか。従業員のお金と心を支える仕組みとして選ばれているのが、確定給付型の「福祉はぐくみ企業年金基金」（以下、はぐくみ企業年金）。年金受取を基本とする制度ですが、その他に退職後だけでなく、育児休業や介護休業などでも一時金を受け取れます。

今回は「はぐくみ企業年金」の普及に携わっている株式会社ベター・プレイスの社員にインタビューを実施。実際に制度を活用し、出産を乗り越えた社員にも体験談を伺いました。

「はぐくみ企業年金」を福利厚生の一環に。従業員の出産・育児を支援する意義

――「はぐくみ企業年金」はどのような法人が導入しているのでしょうか？

山田さん：従業員2名から、300名前後の法人様まで幅広く取り入れていただいています。よく挙がる話題は、育児休業や介護休業、休職などの支援です。「はぐくみ企業年金」は年金制度ではあるものの、育児休業や介護休業などの際にも一時金を受け取れます。そのため福利厚生の一環や、休業中の手取りを少しでも増やす手段としてご注目いただいていますね。

――企業が従業員の子育てなどを支援することには、どのような意義があるのでしょうか？

山田さん：ひとつは社会的意義。日本は少子高齢化が進んでいるので、少しでも子どもを産みやすい環境を整えられる、という点は非常に有意義です。もうひとつは福利厚生に関する意義。法人様としても、従業員の方には長く働いてもらいたいと思っているでしょう。育児休業や介護休業などの充実を図ることで、男性はもちろん、女性の方も安心して働き続けられる職場になります。

――桑原さんは出産前にどのような不安を感じていましたか？

桑原さん：まず感じたのはキャリアに対する不安です。私が担当していたポジションを休業中に誰かにとられてしまうのではないか、復帰後の仕事についていけるだろうか、と考えていました。もうひとつはお金に関する不安です。第一子の出産だったので、どこにどれくらいお金がかかるのかもわかりません。SNSを見ているとさまざまな体験談が出てくるので、「想定外のことが起きてお金がかかるかもしれない」と、漠然とした不安が募りました。

想定外の事態にも対応できた。「はぐくみ企業年金」が広げた出産の選択肢

――桑原さんは出産や育児に向けて、お金をどう準備しましたか？

桑原さん：初期投資を抑えて、手元にあるお金をできるだけ増やそうと意識しました。必要なときが来たらお金を出せるように準備だけはしておこう、と。

――備えた手段のひとつが、「はぐくみ企業年金」だったのでしょうか？

桑原さん：結果的にそうなりましたが、当初は育児休業の際に一時金を受け取ろうとは思っていませんでした。「はぐくみ企業年金」は将来の資産として考えていて、それとは別に出産や育児に使うお金を貯めていました。それでも「はぐくみ企業年金」を受け取ったのは、思いがけず無痛分娩をすることになったからです。

――想定外の出費が発生したのですね。

桑原さん：私が出産した2024年当時は無痛分娩が助成金の対象外だったので、自然分娩を予定していました。ただ、陣痛開始から40時間経っても赤ちゃんが出てこなくて。自然分娩のハードルが上がってしまい、病院の先生から無痛分娩を提案されました。

――「はぐくみ企業年金」の存在は選択の助けになりましたか？

桑原さん：そうですね。出産当日に無痛分娩に切り替えると、事前予約よりも費用が高くなります。でもお腹が痛いときに細かいことを言われても、なかなか考えられません。そのとき「はぐくみ企業年金」を受け取ればいいか、と思えて。確実にもらえるお金があるのはありがたかったですね。

――「はぐくみ企業年金」は急遽お金が必要になったとき、簡単に受け取れるのでしょうか。

桑原さん：オンラインで簡単に手続きができます。振込は後日になりますが申請した金額を確実に受け取れるので、心配せずに育児休業を乗り越えられました。

山田さん：加入時や掛金変更の手続きも簡単で、受取時とは別ですが「はぐONE」という従業員向けの専用アプリを利用できます。「はぐONE」は、ひとりひとりの給与に対する積立金額のおすすめを提示しているのも特長です。こうした点も、従業員の方の安心や平均掛金の上昇につながっていると思います。

育児、介護、休職……人生のさまざまな場面に安心を届ける仕組み

――改めて、「はぐくみ企業年金」の特長を教えてください。

山田さん：「はぐくみ企業年金」は、お金に対する安心感を持っていただくための確定給付企業年金です。中小企業で働く従業員の老後の資産形成を支援することが主目的ですが、育児や介護、休職などさまざまな場面でご活用いただけます。また、「はぐくみ企業年金」のような先取り貯蓄がしやすい制度は、メンタルの支えにもなるでしょう。「はぐくみ企業年金」は一時金を柔軟に受け取れるものの、一定の条件は設けています。だからこそ、すぐに引き出して現金化してしまう、という事態を防げるはずです。

――桑原さんはご自身が「はぐくみ企業年金」を利用したことで、制度に対する見方が変わったそうですね。

桑原さん：これまでは資産形成に注目してお客様におすすめしていました。ただ、出産後は「さまざまな場面で受け取れる」といった加入者目線のメリットをお話しすることが増えましたね。とくに出産という大きなタイミングを迎える方は、私と同じく「どうすればいいかわからない」という不安を抱えていると思います。「はぐくみ企業年金」が安心材料のひとつになる、という点は心に響くのではないでしょうか。また、「はぐくみ企業年金」は受け取るタイミングも掛金の調整も比較的柔軟で、とても使いやすいと感じました。この制度を導入している会社に寄与したい、とますます思えるようになり、働くモチベーションにもつながっています。

山田さん：弊社が行った調査※でも、「はぐくみ企業年金」に加入している従業員は会社へのエンゲージメントが高い、という結果が出ました。長く安心して働ける、と思っていただける制度だと思います。

※『「はぐくみ企業年金」の加入要因とその経営的効果に関する調査』（2025年10月）より（株式会社ベター・プレイス、山梨大学名誉教授・福利厚生戦略研究所 西久保浩二氏 共同調査。回答数2,744名）

――どのような方にこの制度をおすすめしたいですか？

桑原さん：幅広い方に使っていただきたいですが、とくにこれから家庭を築く世代におすすめしたいです。20代や30代のうちから確実にお金を貯めていく道を「はぐくみ企業年金」で作っていただければと思います。

山田さん：「はぐくみ企業年金」は元本保証ですし※1、給与の一部を選択給として、その中から積み立てに回すことで税金や社会保険料の負担を下げられます※2。一時金受け取りにも年齢の要件はありません。たとえ加入期間が短くても一定のメリットがあるので、若い方だけでなく定年前の世代にもおすすめです。

※1 運用実績により不足が生じた場合は、事業主が不足分を補てんします

※2 選択する掛金額によっては、将来の老齢厚生年金受給額を含む、その他諸給付額が減少します

次のライフステージを考えるきっかけに。「はぐくみ企業年金」で一歩を踏み出して

――今後、「はぐくみ企業年金」を通して実現したいことを教えてください。

桑原さん：弊社のビジョンである「やさしい人がやさしいままでいられる世界へ」を実現したいです。ただ、お金や心に余裕がなければ、人に優しくすることは難しいですよね。「はぐくみ企業年金」がお金と心に余裕を与え、優しさを支える存在になればと思います。

山田さん：投資や運用が注目されるようになりましたが、お金を置くことしかできず世の中のインフレについていけない、という方はまだまだ多いと思います。皆様が将来に向けた資産形成をサポートできるよう、「はぐくみ企業年金」を通して安心を届けていきたいです。

――最後に、読者へのメッセージをお願いします。

桑原さん：「はぐくみ企業年金」はさまざまな方にメリットを感じていただいていますので、ぜひ一歩を踏み出していただきたいです。自分の人生とお金を考えるきっかけになると思います。

山田さん：従業員の方の安心や働くモチベーションにつながるので、経営層の方は、ぜひ制度の導入をご検討ください。導入企業様に勤めている従業員の方にも、さらにご活用いただければと思います。

[PR]提供：株式会社ベター・プレイス