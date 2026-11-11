ある日、突然始まるかもしれないのが「介護」。働き盛りの世代にとっても身近な課題であり、仕事との両立に不安を抱える人は少なくありません。

そんななか、第一ライフグループでは、長期の介護休業や時間単位で取得できる休暇制度にとどまらず、介護が始まる前からの情報提供や相談体制の整備にも取り組んでいます。その背景や具体的な施策について、人事ユニットの鹿島梨紗さんに伺いました。

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介護は誰にでも起こり得るからこそ、仕事との両立支援が重要

――まず、鹿島さんの担当業務を教えてください。

鹿島さん：育児や介護と仕事の両立支援、女性活躍の推進などを担当しています。社員向けの研修や情報発信のほか、相談体制の整備、管理職や職場への働きかけなどにも取り組んでいます。

――なぜ第一ライフグループでは仕事と介護の両立支援に力を入れているのでしょうか。

鹿島さん：介護は年齢層が高い社員だけの問題ではありません。会社の中核を担う40代や、それより若い社員にも起こり得ます。病気やけがで突然始まる場合もあれば、少しずつ負担が増えていく場合もあるでしょう。さらに、育児と介護を同時に担う「ダブルケアラー」など、介護の状況はさまざまです。

経済産業省の試算では、仕事をしながら家族を介護する「ビジネスケアラー」は2030年に約318万人、経済損失は約9兆円に上る（※）とされています。当社の社内調査でも、介護をしていると回答した社員は約15％に上りました。社員が介護を理由にキャリアを諦めず、働き続けられる環境を整えることは、企業としての責任だと考えています。また、人財を経営戦略実現の原動力と位置付ける当社にとって、多様な人財がライフステージの変化にかかわらず能力を発揮し続けられることは、企業の持続的な成長にもつながります。こうした考えから、近年は介護との両立支援を特に強化しています。

※経済産業省「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」より参照

最長730日の介護休業と、“引き継ぐ同僚への手当”で手厚く支援

――具体的には、どのような制度がありますか。

鹿島さん：当社では、法律で求められる水準はもちろん、それを上回る制度の充実にも力を入れています。たとえば介護休業です。法律では、対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分割して介護休業を取得できますが、当社では通算730日まで、何度でも分割して取得できます。また、家族の介護や通院の付き添いなどが必要な場合には、要介護状態の家族のために利用できる介護サポート休暇に加え、対象家族が要介護状態でない場合でも利用できるQOL向上休暇があり、いずれも半日・時間単位での取得も可能です。ほかにも、休業する社員の業務を引き継ぐ同僚への支援といった仕組みもあります。

――介護休業と各種休暇はどのように使い分けるのでしょう。

鹿島さん：介護休業を介護そのものに充てると、「自分がいなければ介護が回らなくなる」という状況を生み出しかねません。そのため、介護休業は介護の体制を整える、介護の形態を変更するタイミングや、看取りや終末期の対応など、状況の変化に応じて分割取得することを推奨しています。一方で、各種休暇制度は通院の付き添いや必要な手続きなど日常的な介護ニーズへの対応に活用されています。

――休業する社員の業務を引き継ぐ同僚への支援について教えてください。

鹿島さん：2025年10月に導入した「産育介休サポート手当」です。社員が介護休業や産前・産後休暇、育児休業を連続3カ月以上取得する場合、その業務を代わりに担当する同僚に対して、業務負荷に応じた手当を支給します。

長期間の休業では、業務の引き継ぎが避けられません。手当があることで、休業する社員が周囲に対して申し訳ないと感じる心理的負担を軽減でき、周囲も不安なく送り出せるのではないかと思います。

大切なのは、介護に備えた情報提供と、悩みを相談できる場づくり

――社員に対して、介護が始まる前から情報提供することを重視しているのはなぜでしょうか。

鹿島さん：できるだけ、早い段階で知識を持っておくことが大切だからです。介護は、自分でも気づかないうちに始まっている場合があります。たとえば、週末に実家へ通って親の買い物を手伝っていても、それを介護と捉えていない人も少なくありません。そんな状態が続くと、だんだん仕事との両立が難しくなるケースもあります。そうした状況になる前に、必要な知識を得て、準備しておくことが大切なのです。

――具体的には、どのような情報をどのように提供していますか。

鹿島さん：社員には「仕事と介護 両立ハンドブック」を用意しています。このハンドブックでは、介護が始まったときに何をすればよいかをまとめています。また、お盆や年末年始の帰省前には、親と介護について話すきっかけになるよう、社内掲示板などで帰省時に確認しておきたいポイントをはじめとした情報を発信しています。

さらに希望者向けのセミナーでは、介護保険申請のポイントや公的な支援制度、今から準備できることなどを紹介しています。5～10分程度で学べる動画も提供していて、社員が隙間時間で介護に関する情報を得られるようにしています。

――社内で相談や情報交換もできるのでしょうか。

鹿島さん：外部の専門家に介護の悩みを相談できるサービスを導入しています。また、介護経験者が情報交換できる座談会を開いたこともあります。その際は、参加者から「こうした場を求めていた」という声が寄せられました。その経験も踏まえて、現在は他社の社員も含めて匿名で情報交換できるオンラインコミュニティーを利用できるようにしています。

制度の認知度を高め、介護を理由に退職しなくて済む職場を目指す

――こうした取り組みを通じて、社員にはどのような変化が見られますか。

鹿島さん：セミナー後のアンケートでは、「何から始めればよいかわかった」「一人で抱えず、専門家に相談することが大切だと気づいた」といった声が寄せられています。また、「介護を理由に仕事を諦めるしかないと思っていたけれど、セミナーや情報提供を通して別の選択肢があることに気づけた」という声もあり、仕事と介護の両立に必要な知識や情報を社員に届けることで、介護への向き合い方や働き続けるための選択肢を考えるきっかけにつながっていると感じています。

また、社内調査によると、介護に関する社内制度を「よく知っている」「ある程度知っている」と答えた社員の割合が、2025年度の約半数から2026年度には約7割に上がっており、徐々にではありますが、制度を知る社員が増えていると感じています。制度の認知度が向上することは、介護をする社員に対する周囲の理解にもつながると思います。

――最後に、今後第一ライフグループとして目指す姿を教えてください。

鹿島さん：当社では、介護が始まっても、キャリアを諦めたり、会社を辞めたりすることなく、働き続けられる環境を目指しています。そのためには制度を整えるだけでなく、社員が介護に直面する前から知識を持ち、困ったときには早い段階で相談できる環境があることが大切です。

介護を担う社員の事情や希望は一人ひとり異なります。上司や職場がその状況を理解し、必要な支援を本人と一緒に考えられるようにしていきたいですね。今後も社員の声や制度の認知状況を確かめながら、多様な人財が働き続けられる環境づくりを進めていきます。

――ありがとうございました。

介護は、誰もが突然直面する可能性のある身近な課題です。第一ライフグループでは、長期の介護休業や柔軟な休暇制度に加え、事前の情報提供や相談環境、業務を引き継ぐ同僚への支援まで整備。制度と職場の理解の両面から、社員が介護と仕事を両立し、キャリアを歩み続けられる環境づくりを進めています。

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