「配属先はどこになるんだろう……」

就職活動をしていると、勤務地や職種はどうしても気になるもの。働きたい場所も、やりたい仕事もある。でも、最終的に決めるのは会社――。そう思っている人も少なくないのではないでしょうか？

そんな不安に応えるように、新卒入社者が希望する「勤務地」と「職種」を100％実現している企業があります。それが、全国47都道府県に展開する注文住宅メーカー、アイ工務店です。「ほぼ希望どおり」でも「できるだけ配慮する」でもなく、100％。

アイ工務店の2026年夏のCM 「引っ越し」篇

本当にそんなことが可能なのでしょうか。内定式の会場を訪ね、来春から熊本で営業職として働く内定者、姫路営業所で働く入社2年目の先輩、採用担当者の3人に話を聞いてみました。

- PROFILE - 中村さん

熊本県立大学 総合管理学部在籍。来春より地元・熊本県で営業職として働く内定者。 後藤さん

入社2年目の営業職。学生時代は生活環境学部で建築を学び、現在は姫路営業所に勤務。 橋本さん

2023年1月に中途入社。採用育成部に所属し、現在は関西エリアを中心に新卒・中途採用や若手社員のフォローを担当。

入社の決め手は？

内定者と先輩社員に共通する思い

――まずは本日の内定式を終えたばかりの中村さんから。いかがでしたか？

緊張しましたね。でも、会社全体の雰囲気をつかめましたし、先輩方の話を聞いて具体的な仕事内容も少しずつ見えてきました。 働く意欲が湧いてきましたね！

懐かしいです。私も1年半前に同じ内定式に出ましたが、ワクワクしかなくて。すごく楽しかった記憶があります！ 中村さんは、最初から住宅業界に絞っていたんですか？

いえ、いろいろな業界を見ていました。そのなかで、自分の頑張りや成果が評価につながる仕事に魅力を感じ、住宅業界が自分に合っていると思うようになりました。 アイ工務店は、就活エージェントに紹介してもらって知りました。

そこからアイ工務店を志望したのは、どうしてですか？

アイ工務店の展示場へ見学に行った際、シアタールームや隠し部屋までつくれる自由度の高い設計に惹かれたんです。正直、最後はけっこう迷いました。 でも、一番大きかったのは地元の熊本で働けること。それに、アイ工務店の自由設計を通じてお客さまの理想の家づくりをお手伝いしたいと思い、入社を決めました！

私も同じです。就職活動中に住宅展示場をめぐって、アイ工務店の家づくりに一番惹かれました。自分が心から「良い！」と思えないと、お客さまには伝わりません。 アイ工務店の住宅の品質なら、自信を持っておすすめできると思ったんです。

――橋本さん、お二人のような志望動機を挙げる学生さんは多いんでしょうか？



そうですね。「自分が住みたいと思える商品をお客さまに提案したい」と言って、当社を志望してくれる方はたくさんいらっしゃいます。

勤務地も職種も「希望どおり」。

100％を実現できる理由

――中村さんは熊本勤務と営業職を希望したそうですね。

はい。地元が好きで、熊本の特色も知っているからこそ、熊本での理想の家づくりをお手伝いできるのではないかと考えました！ 営業職を希望したのは、お客さまとコミュニケーションを取りながら家づくりに挑戦したかったからです。

――「勤務地・職種は希望どおり」と聞いたとき、どう思われましたか？

最初は「本当に？」と半信半疑でした（笑）。 他社では「全国型」と「地域限定型」で待遇が違うところも多かったので、地方勤務でも給与が変わらないのは驚きましたし、ありがたかったですね。

最初は半信半疑だったという中村さん

――後藤さんも、配属は希望どおりでしたか？

はい！私も地元の姫路で働けることになり、希望どおりで安心しました！

――なぜ、アイ工務店は「勤務地・職種は希望どおり」を取り入れているのですか？

当社は「地域密着」を方針として掲げています。 社長も「地元の方に働いていただき、地域の方に愛されることが大切」と常々話していて、その理念に基づいて、勤務地と職種を100％希望どおりにしているんです。 新卒採用にも力を入れていて、2028年卒は268名、2029年以降も毎年250名規模の採用を計画していますが、この方針は今後も変わらず続けていく予定です！

入社2年目の営業職に聞く、

仕事のやりがいとアイ工務店の強み

後藤さんに聞いてみたかったんですが、1日の仕事の流れを教えてもらえますか？

10時に出社して、展示場の清掃と準備から始まります。 午前中は土地や役所の調査、午後はご契約いただいたお客さまとの打ち合わせや、間取り・資金計画づくり。18時からは先輩とロープレ（商談を想定した練習）をして、19時に退社というのが大体の流れです。 週末は商談や打ち合わせが多いですね。

お客さまへのアプローチのコツがあれば、教えてほしいです！

「買ってもらおう」「売ろう」と考えるのではなく、お客さまが何を求めていらっしゃるのかを見極めること。 そのうえで、喜んでいただける小さな行動を積み重ねていくことが、契約につながると思います！

すごく勉強になりました。やりがいを感じるのは、どんなときですか？

印象に残っているのは、長くご検討いただいていたものの、ご予算の面から、一度は「アイ工務店で家づくりをするのは難しい」と判断されたお客さまです。住宅の性能や、家を建てたあとのランニングコストについて改めてお話ししたところ、最終的にご契約いただくことができました。 「後藤さんには熱心に相談に乗ってもらったので」とおっしゃっていただき、本当に嬉しかったですね。 このとき改めて感じたのは、初期費用だけでなく、建てたあとの暮らしまで含めて考えたときに、自信を持っておすすめできるのがアイ工務店の住宅だということ。性能や設計の自由度、保証の長さなど、強みがたくさんあるので、提案するときは心強いです。

逆に大変だった時期はありましたか？

上司や先輩のサポートのおかげで、1棟目と2棟目はスムーズに契約につながったのですが、3棟目まで半年ほど空いてしまって……。 同期が活躍している姿を見ると、つらかったですね。「自分は向いていないのかな……」と落ち込みました。

どうやって乗り越えたんですか？

2棟目のお客さまが「後藤さんだから、一緒に家づくりがしたいと思った」と何度も言ってくださって、その言葉に支えられました。 就活中に書いていたノートを見返して初心を思い出したり、商談後の振り返りメモを読んで自分の成長を実感したりして、気持ちを奮い立たせていましたね。橋本さんに泣きついたこともあります（笑）。 しんどいときは一人で抱え込まず、周囲の方々に助けてもらいながら乗り越えることができました！

――家づくりには、設計職や施工管理職も関わると思いますが、どのように連携していますか？

まず、営業がお客さまから伺ったご要望などを設計職にしっかりと引き継ぎます。その後、着工前には営業・設計・施工管理の3人で打ち合わせを行い、情報を共有したうえで工事に入ります。 お客さまにご迷惑をおかけしないよう、職種間での連携を大切にしています！

設計職はデスクワークだけでなく、お客さまとの打ち合わせにも参加します。 一方、施工管理職は、工事の進捗確認や現場の安全管理など、家づくりの現場全体を管理する仕事です。

年間休日は2027年から120日へ。

変化を続ける働き方

――働き方の面では、どんな取り組みをされていますか？

当社は創業17年目の成長中の会社なので、働き方についても改善を続けています。2027年からは年間休日が111日から120日に増えます。 年齢や役職にかかわらず、社員のアイデアに耳を傾けてもらいやすい社風だと感じています。そのほかにも、ITシステムや生成AIを導入するなど、業務効率化を進めています。

――社員の声が制度にも反映されているのですね。入社してから1年半、後藤さんは働き方や休みの取りやすさに変化を感じますか？

お休みは取りやすくなりましたね！ 今年の4月からは残業時間の管理もより徹底されるようになり、1時間以上残業する場合は、前日までに申請するルールになりました。

――若手の成長を支える取り組みもありますか？

資格取得を支援する制度があります。一級建築士や宅地建物取引士など7つの資格については、学生時代に取得した場合もお祝い金の支給対象になりました。 学生のうちから資格取得にチャレンジする方を応援したいと考えています。

――働き方の改善や資格取得支援など、若手が働き、成長していくための環境も変化しているのですね。実際に、若手社員の活躍をどのように感じていますか？

若手社員はとても意欲的ですね！私たちも負けていられないと思うくらい、良い刺激をもらっています！

長く安心して働くために。

採用の場で経営状況もオープンに

――アイ工務店では、採用の場で会社の経営状況も伝えているそうですね。

はい。持家市場が2020年度から2025年度にかけて約74％の規模に縮小するなか、当社の持家引渡棟数は2,748棟から7,956棟へと293％成長し、持家住宅で業界2位※となりました。 2025年度の決算では、売上高2,742億円、経常利益302億円で、経常利益率も10％を超えています。こうした数字も学生の皆さんにお伝えすることで、長く安心して働ける会社だと感じてもらいたいと考えています。

※ 2026年9月 住宅産業研究所調べ。棟数は自社の実績と第三者機関の集計期間の違いにより異なります。

僕もこの数字を見て、安心して挑戦できる会社だと感じました。 これから入社する立場として気になるのですが、お二人はどんな人と一緒に働きたいですか？

明るく前向きで、やる気のある学生さんたちと一緒に働きたいですね！

自分で考えて行動できる方が活躍しているので、そういった学生さんに、ぜひ当社にきていただきたいです。

――中村さんも、いよいよ来春からその一員になりますが、入社後の目標はありますか？

1棟目と2棟目は先輩方がサポートしてくださるとのことなので、まずは1年目で3棟の契約を目指したいです！ そして、1年目のうちに、自分の力で契約を取れるようになりたいです！

――最後に、後藤さんと橋本さんから、就職活動中の学生へメッセージをお願いします。

私は、人間関係や職場環境、商品力など、さまざまな面で「アイ工務店に入社して良かった」と感じています！ 自信を持っておすすめできる会社です！

新卒での就職活動は、人生で一度の貴重な機会です。 ぜひいろいろな会社を見て、本当に「ここで働きたい」と思える会社を見つけてください。それがアイ工務店だったら、私たちも嬉しいです！

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Photo：田中 大介

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