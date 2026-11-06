「生成AIで変わる資産運用」――NZAMが考えるAI活用と、人にしかできないこと

個人・企業を問わず、世界中でAIの活用が進んでいます。資産運用の世界も例外ではなく、AIの導入によって運用業務が変わってきています。例えば、農林中金全共連アセットマネジメント(NZAM)では、自社独自のAIエージェントや金融分析アプリといったツールの開発を進めるなど、AIを活用した業務効率化を図っています。

NZAMが目指すのは、AIに投資判断を委ねることではありません。AIを情報収集や分析を支える補助役として活用し、最終的な判断と責任はあくまで人が担うという考え方が土台にあります。今回、実務にAIを活用する石原さんと、社内でAI活用を推進する井澤さんにNZAMのAI活用について聞きました。

人間なら1社3時間、AIなら一晩で約1,600社

資産運用現場で起きている「情報処理」のリアル

企業の成長を分析するESG評価やエンゲージメント業務に生成AIを導入したNZAM。現在の資産運用現場におけるAI活用はどのように進めているのでしょうか。

運用部・責任投資推進室の石原さんにお話を伺いました。

――NZAMでは資産運用業務の実務でどのようにAIを活用していますか?

石原さん：実務へのAI活用は、2024年中から検討が進められていました。私が所属する運用部・責任投資推進室では、「投資の判断材料となるテキスト情報を整理・分析する上で、生成AIが非常に有効ではないか」という声が以前からあり、2025年6月に現場導入へと至りました。

エンゲージメント業務では、統合報告書や法定開示資料などの投資先企業が公開する膨大な資料を読み込みます。1社あたりの面談に向けた事前準備には最低でも3時間はかかり、1人につき複数社を担当しているため、投資先企業の情報を網羅することには限界がありました。そこで、自然言語処理を得意とする生成AIを活用することで、時間と手間をかけずに必要な情報を効率よく収集できるようになりました。

Profile 農林中金全共連アセットマネジメント

運用部 責任投資推進室 石原孟さん 責任投資推進室でESG評価やエンゲージメント業務を担当する。投資先企業の企業価値向上と持続的成長を後押しするために、エンゲージメント(対話)や議決権行使を通じて事業戦略、資本政策、ESG課題などの視点から提言や意見交換を行っている。

――AI導入後は業務効率の向上や業務時間の短縮が実現できましたか?

石原さん：あらかじめ論点やポイントを整理しておけば、自然言語の指示により一晩で約1,600社の分析が可能になりました。業務で取り扱うデータや用語などを事前に学習させたNZAM独自の生成AIを利用していますが、業務成果は20倍、業務時間は10分の1ほどに短縮されたと実感しています。

AIの導入により最もメリットを感じているポイントは、企業分析・評価におけるカバー範囲が大きく広がった点です。NZAMでは独自に開発したESGの57項目に基づき、投資先企業の情報分析を行っています。これまでは1年間で多くても100銘柄程度が実務上の限界でしたが、AIが即時にスコアリングを行うツールを導入したことでTOPIX全銘柄規模の分析が可能になりました。今後は生成AIやAIツールをブラッシュアップしていくことで、より高度な分析が実現していくと考えています。



NZAMはHEROZ株式会社と共同で、ESG評価に特化したマルチモデルのAIエージェントを開発した。上記はAIの概要図（HEROZ株式会社のプレスリリースを基に作成）

また、スコアリングの結果だけでなく、その根拠となる情報を確認できる点も重要です。評価の背景をたどれることで、判断プロセスの透明性や再現性が高まり、担当者間での評価品質の平準化にもつながっています。

――AIを活用する一方で、「人間の介在がどうしても不可欠な領域」はいかがでしょうか?

石原さん：投資先企業のモニタリングでは、AIに質問案を作成させることもできます。ただし、私から見ると提示される論点や切り口が必ずしも適切ではなく、「少しセンスがいまいちだな」と感じるケースも少なくありません(笑)。

AIの提案はあくまで参考材料であり、どの論点を深掘りし、最終的に何を質問するか。さらに得られた情報をどう判断するかは、人間が担う必要があります。企業ごとの状況や対話の文脈を踏まえ、相手の反応を見ながらコミュニケーションを深めるには、やはり人間の介在が不可欠だと考えています。

ESG評価やエンゲージメント業務のほか、議決権行使の領域でもAIの活用を進めています。株主総会における議決権行使の判断では、株主総会招集通知書や企業の開示資料のほか、当社の議決権行使のガイドラインや過去の議決権賛否判断事例を読み込む必要があります。そうした情報処理のプロセスをAIが担うことで、業務担当者は個別企業の事情や特有の論点の本質的な検討に、より多くの時間と労力を集中させることができるようになりました。

個人的には、経済活動というものは人間の興味や関心といった感覚と強く結びついており、どこまでいっても人間が行う、人間のためのものと考えています。そうした領域こそが、人間の介在が必須な部分であり、同時に仕事の醍醐味や面白さを感じられる部分でもあると思っています。

生成AIを社内インフラに……

リテラシーを高め、個人の能力を拡張する

NZAMでは運用部だけでなく、全社社員に向けてAI活用のサポートを行っています。導入現場での手応えや戸惑いなど、生成AIの社内活用推進を担当する井澤さんにお話を伺いました。

――NZAMのAI導入の方針などはありますか?

井澤さん：NZAMでは『生成AIをNZAMのインフラに』という基本方針を掲げています。社員個々の能力を拡張し、組織全体の価値創出力を力強く高めていくための共通基盤としてAIを活用していくことを目指しています。

AI導入初期は、社員向けに試行的な環境を提供したところ、要約や翻訳などで利用を始める社員が半数以上にのぼりました。また、アンケートでは本格的な業務活用を期待する前向きな声も多く寄せられました。一方で、セキュリティ面を不安視する声が多かったため、コンプライアンス部と連携してガイドラインを整備し、社員が安心してAIを活用できる環境づくりを段階的に進めていきました。

現在では、正社員だけでなく派遣職員を含むすべての職員がAIを利用できる環境を整備しており、日常業務の一部として定着しつつあります。

Profile 農林中金全共連アセットマネジメント

業務開発部 井澤真由さん 社内で利用するシステムやクラウドサービスの導入検討・推進を担当する。生成AIの社内活用推進では、「社員のAI活用」の企画から業務への導入支援、社内研修の実施、利用ルールの整備などのサポート業務も手掛ける。

――具体的にどのような業務において、AIのメリットが最も発揮されているのでしょうか?

井澤さん：メールや資料の作成支援、情報整理といった共通業務では幅広い領域で活用されており、多くの職員が業務効率化の効果を日々実感しています。また、AIを活用したOCR(光学文字認識)技術の向上により、一次チェックを任せられるようになったことで「精神的な負担がとても軽くなった」という喜びの声も上がっています。

例えば、会議メモの要約、社内向け資料のたたき台作成、過去資料の論点整理、確認作業の一次チェックなど、専門部署に限らず多くの職員が日常業務の中でAIを活用し始めています。



NZAMのAI活用事例。市況レポートの日次自動配信では、従来手作業だったレポート作成を自動化することで業務効率を向上させた

他には、これまでコーディングの技術がなかった社員が、AIを駆使して業務効率化ツールを自作するケースも生まれ始めています。AIを活用することで、個人のこれまでの能力の枠を超えた作業に挑戦できるようになるというのは、組織にとっても非常に大きなベネフィットだと感じています。

社会全体にAIが急速に浸透する一方で、情報管理や生成物の正確性など、さまざまな課題や懸念も指摘されています。当社ではこうしたリスクに適切に対応するため、AIの利用ルールを含むガバナンス体制を整備しています。同時に、社員一人ひとりがAIを正しく理解し、安全かつ効果的に活用できるよう、「AIリテラシーの向上」を重視し、コンプライアンスへの理解を社内全体に浸透させるための施策を進めています。

――2026年4月にはNZAMを含む資産運用会社4社による、生成AI研修教材の共同制作プロジェクトが開始されましたが、参加を決めた理由や感じたメリットを教えてください。

井澤さん：参加の理由は、資産運用業務における具体的な活用事例を学ぶことで、自社業務への適用イメージをより明確に高められるという点です。

プロジェクトを通して、実際に他社の皆様と交流してみて感じたのは、自社内だけでは得られない多様な気づきや視点を得られるというメリットでした。生成AIのような変化の非常に速い領域においては、非競合領域の知見を業界全体で共有しながら取り組むことで、業界全体のスキル底上げにつながり、結果として自社の成長もさらに加速していくのではないでしょうか。自社内での活用にとどまらず、他の運用会社と知見を共有しながら業界全体のリテラシー向上を図る点も、NZAMのAI活用を特徴づける取り組みといえます。

AI時代にこそ求められる人間らしい力とは?

最後に、異なる立場からAIを活用するお二人が、業務の現場でのAI導入についてどのように感じているか語り合っていただきました。

石原さん：最も大きな実感としてあるのは、仮説の立案から分析、修正、再分析というPDCAサイクルが圧倒的に高速化し、分析業務のスピードが劇的に向上した点です。

以前は分析に入る前段階の、いわゆる『準備のための準備』に多くの時間を奪われていましたが、現在はそうした作業をAIが担うので、私たち人間はより本質的な分析や深い考察に時間を使えるようになったと感じています。

井澤さん：私も同様に、資料作成や情報整理にかかっていた時間を大幅に削減できたことで、他社やベンダーの皆様との交流、社内の情報収集、新たな施策の企画推進といった活動に、以前よりも多くの時間を割けるようになったのが大きな変化だと感じています。また、生成AIをいわば『壁打ち相手』として活用できるため、未知の業務領域にも積極的に挑戦できるようになったのではないでしょうか。

石原さん：そうですね。私は、会議や報告会のあり方そのものが大きく効率化されていくのではないかと期待しています。例えば、動画やナレーション付きの分かりやすい会議資料に対して、参加者の質問にAIがその場で答えてくれるようなシステムが実現すれば、全員が同じ日時に一堂に会さなくても活発なディスカッションが行えるのではないか……そんなことを考えています。

井澤さん：それができたらすごいですね。しかし現状の課題感もあります。自由な発想を伴うクリエイティブな領域では優れたアウトプットを出してくれますが、金融実務が求める厳格な精度水準まで高めるには、まだ細かな調整が難しい面もあります。

石原さん：はい、やはり人間に求められる仕事は存在すると思います。その点においては、本質的な要素は、いつの時代も変わらないように感じます。強い当事者意識を持ち、自身の仕事に対して主体的に関わり続けられる人材が、これからの時代ますます求められるようになるのではないでしょうか。

井澤さん：本当にその通りですね。私も、さまざまな経営者の方々とお話しする中で深く共感するのは、仕事において何よりも大切なのは『これをやり抜くんだ』というパッションだという点です。

AIが業務に深く取り入れられていくからこそ、人間には『人と人とをつなぎ、人を動かしていく推進力』『覚悟を持った決断力』『強い意志』『豊かなコミュニケーション』といった、より人間らしい力が求められてくるのだと感じています。

AI時代を切り拓くNZAMの先進的な挑戦

AIが急速に社会や仕事の現場に浸透する中、NZAMにおける取り組みは、単なる効率化や先進性のアピールにとどまらず、業務プロセスの質を高め、人がより付加価値の高い業務に集中するための実務起点の挑戦です。

AIの精度がどれほど向上しようとも、金融実務が求める厳格な精度とのすり合わせや最終的な意思決定、そして何より仕事にかけるパッションや人と人をつなぐ推進力は、いつの時代も人間にしか担えない領域です。

業務を速くすることだけが目的ではなく、担当者がより深い分析や企業との対話に時間を使えるようにすることで、投資家に提供する運用サービスの質を高めていくことに、AI活用の本質があります。

AIを強力な武器として使いこなしながら、人間がより創造的な価値を追求し続ける――NZAMの挑戦は、これからの資産運用業界における大きな羅針盤となるのではないでしょうか。